[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 B富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 勝昱 韋僑 強生 天良 寬魚國際 B元大美債1-3 新零售 謚源 寶島科 南璋 群益15年IG電信債 穩懋 東林 中華食 勝昱 群益15年IG科技債 雙鴻 欣厚-KY 世坤 萬國通 群益10年IG金融債 天剛 友銓 冠好 飛寶企業 國泰投資級公司債 建榮 三圓 萬國通 精確 國泰5Y+新興債 金利 雙喜 新昕纖 宏易 富邦全球投等債 達威 力泰 聚紡 唐鋒 富邦全球高收債 凱鈺 理銘 世德 聯光通 國泰中國政金債5+ 松崗 亞都 精確 通訊-KY 富邦中政債0-1 易通展 東凌-KY 彬台 榮群 富邦A級公司債 沛波 綠河-KY 至興 天宇 FH中國政策債 雙喜 欣泰 萬在 新零售 凱基中國債3-10 志嘉 健椿 恩得利 凱基新興債10+ 六角 科際精密 李洲 凱基科技債10+ 華義 唐鋒 凱柏實業 群益AAA-AA公司債 大恭 元炬 群益15年IG公用債 永純 及成 群益15年EM主權債 富宇 和進 FH能源債 威潤 耀勝 FH製藥債 天宇 倚強 FH新興企業債 唐榮 錦明 國泰A級公司債 晉椿 鑫創 群益25年美債 久陽 廣寰科 FH20年美債 強新 點晶 FH中國信用債 松和 斐成 中信高評級公司債 力新 泰谷 中信優先金融債 凌網 典範 凱基AAA至A公司債 李洲 益通 凱基金融債20+ 凱柏實業 振維 B凱基美債25+ 港建 鴻翊 國泰A級金融債 及成 迎輝 國泰A級科技債 倚強 研勤 國泰A級公用債 至寶電 欣厚-KY 富邦中國投等債 原相 兆遠 富邦金融投等債 宇環 太欣 元大10年IG銀行債 廣寰科 系統電 元大10年IG電能債 杭特 天剛 FH公司債A3 雙鴻 世紀 FH次順位IG金融債 幸康 華容 FH美元信用債1-5Y 泰谷 建榮 群益A級公司債 熱映 立衛 群益AAA-A醫療債 類比科 天揚 中信美國公債20年 森寶 鈺創 中信中國債7-10 先益 佳總 中信中國美元IG債 泓格 合正 B新光美債1-3 博磊 金利 B新光美債20+ 富晶通 寶聯通 第一金美債20+ 盈正 凱鈺 第一金金融債 10+ 新鉅科 德宏 第一金科技債 10+ 晟楠 合邦 永豐10年A公司債 艾恩特 萬旭 永豐15年金融債 精聯 久正 永豐7-10年中國債 德微 上揚 凱基醫療保健債 元創精密 全譜 B凱基IG精選15+ 世紀 易通展 凱基AAA-AA公司債 友銓 茂迪 台新美元銀行債 立衛 安鈦克 合世 凱鈺 元隆 易威 通泰 沛亨 東洋 三聯 九暘 健喬 合邦 凱碩 明基醫 亞元 全達 友華 萬旭 奧斯特 天良 訊達 保銳 聯合 撼訊 越峰 泰博 順發 商丞 德麥 亞通 英格爾 南璋 上揚 士開 信立 全譜 昇益 勝昱 元隆 志嘉 萬國通 沛亨 富裔 飛寶企業 廣錠 燦星旅 駿吉-KY 神盾 富驛-KY 精確 長科 劍湖山 宏易 光菱 德記 至興 星雲 泰偉 長佳 宏捷科 華義 唐鋒 大世科 昇華 永純 森田 得利影 康聯訊 三圓 鼎創達 聯光通 力泰 愛地雅 通訊-KY 豐謙 邦泰 榮群 理銘 天宇 富裔 恒耀 陸海 新零售 富驛-KY 坤悅 易飛網 恩得利 亞都 李洲 老爺知 凱柏實業 東凌-KY 元炬 德記 及成 詩肯 晶宏 弘帆 和進 關中 耀勝 大展證 倚強 隆中 原相 時報 錦明 旭然 鑫創 鼎創達 威剛 捷必勝-KY 台星科 紅木-KY 廣寰科 綠電 點晶 綠河-KY 英濟 霹靂 斐成 欣雄 泰谷 欣泰 典範 富堡 益通 單井 振維 鴻翊 迎輝 西柏 安可 研勤 欣厚-KY 兆遠 智晶 邑昇 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 創惟 新普 上奇 萬旭 欣技 久正 合晶 育富 上揚 全譜 研通 系微 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 長科 天正國際 群翊 九暘 金山電 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 泰藝 士開 昇益 德昌 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 華研 旭然 鼎創達 欣泰 愛地雅 邦泰