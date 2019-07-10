新聞
0

[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月09日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          5787         0    3481   群創                  -10932    -59743  
00708L 元大S&P黃金正2          3512         0    2409   友達                   -8196    -35496  
2891   中信金                  3386    -10941    00677U 富邦VIX                -3728         0  
2408   南亞科                  2987      2759    03611C FBVIX元大92牛06        -3472         0  
2337   旺宏                    2628      5820    01001T 土銀富邦R1             -3472         0  
2404   漢唐                    1950      -406    01002T 土銀國泰R1             -3472         0  
2886   兆豐金                  1691      7895    01003T 兆豐新光R1             -3472         0  
2303   聯電                    1549     13763    01004T 土銀富邦R2             -3472         0  
1102   亞泥                    1377      1582    01007T 兆豐國泰R2             -3472         0  
00635U 元大S&P黃金             1300         0    01010T 京城樂富R1             -3472         0  
2312   金寶                     787       883    2317   鴻海                   -2591     -4938  
5876   上海商銀                 786       601    2888   新光金                 -2537     27445  
4142   國光生                   768      2156    2356   英業達                 -2463       180  
00634R 富邦上証反1              724         0    00632R 元大台灣50反1          -2275         0  
2340   光磊                     708     -3559    2344   華邦電                 -2257      4965  
6176   瑞儀                     585       919    2882   國泰金                 -2093      3247  
00633L 富邦上証正2              557         0    2371   大同                   -1746     -6207  
0050   元大台灣50               539     18249    3045   台灣大                 -1338      2184  
2845   遠東銀                   525     -1069    2330   台積電                 -1311      1560  
2823   中壽                     510      8657    00676R 富邦臺灣加權反1        -1288         0  
1216   統一                     497      1618    8046   南電                   -1255     -4500  
2367   燿華                     494      1363    3576   聯合再生               -1231     -2044  
2383   台光電                   481     -2490    5880   合庫金                 -1221     -1251  
1802   台玻                     477        35    2464   盟立                    -919     -1483  
8163   達方                     477     -1783    2884   玉山金                  -834    -15236  
2201   裕隆                     465      5302    2880   華南金                  -833     -9464  
1504   東元                     456      1380    6213   聯茂                    -727     -1207  
2903   遠百                     444     15570    2881   富邦金                  -724      -978  
00730  富邦臺灣優質高息         429      2619    2834   臺企銀                  -685     -9985  
1907   永豐餘                   420      -567    00671R 富邦NASDAQ反1           -676         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞