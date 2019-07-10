[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月09日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 5787 0 3481 群創 -10932 -59743 00708L 元大S&P黃金正2 3512 0 2409 友達 -8196 -35496 2891 中信金 3386 -10941 00677U 富邦VIX -3728 0 2408 南亞科 2987 2759 03611C FBVIX元大92牛06 -3472 0 2337 旺宏 2628 5820 01001T 土銀富邦R1 -3472 0 2404 漢唐 1950 -406 01002T 土銀國泰R1 -3472 0 2886 兆豐金 1691 7895 01003T 兆豐新光R1 -3472 0 2303 聯電 1549 13763 01004T 土銀富邦R2 -3472 0 1102 亞泥 1377 1582 01007T 兆豐國泰R2 -3472 0 00635U 元大S&P黃金 1300 0 01010T 京城樂富R1 -3472 0 2312 金寶 787 883 2317 鴻海 -2591 -4938 5876 上海商銀 786 601 2888 新光金 -2537 27445 4142 國光生 768 2156 2356 英業達 -2463 180 00634R 富邦上証反1 724 0 00632R 元大台灣50反1 -2275 0 2340 光磊 708 -3559 2344 華邦電 -2257 4965 6176 瑞儀 585 919 2882 國泰金 -2093 3247 00633L 富邦上証正2 557 0 2371 大同 -1746 -6207 0050 元大台灣50 539 18249 3045 台灣大 -1338 2184 2845 遠東銀 525 -1069 2330 台積電 -1311 1560 2823 中壽 510 8657 00676R 富邦臺灣加權反1 -1288 0 1216 統一 497 1618 8046 南電 -1255 -4500 2367 燿華 494 1363 3576 聯合再生 -1231 -2044 2383 台光電 481 -2490 5880 合庫金 -1221 -1251 1802 台玻 477 35 2464 盟立 -919 -1483 8163 達方 477 -1783 2884 玉山金 -834 -15236 2201 裕隆 465 5302 2880 華南金 -833 -9464 1504 東元 456 1380 6213 聯茂 -727 -1207 2903 遠百 444 15570 2881 富邦金 -724 -978 00730 富邦臺灣優質高息 429 2619 2834 臺企銀 -685 -9985 1907 永豐餘 420 -567 00671R 富邦NASDAQ反1 -676 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股