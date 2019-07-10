新聞
0

[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月09日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      112056  
00677U 富邦VIX              88679  
2337   旺宏                 83026  
3481   群創                 76676  
2409   友達                 46521  
3037   欣興                 41500  
2891   中信金               36392  
2344   華邦電               32737  
2888   新光金               31814  
2371   大同                 27473  
2303   聯電                 24138  
00632R 元大台灣50反1        22734  
2317   鴻海                 20889  
2408   南亞科               20813  
3406   玉晶光               18375  
6278   台表科               17437  
00633L 富邦上証正2          16980  
2330   台積電               16419  
2886   兆豐金               15815  
2890   永豐金               15434  
3017   奇鋐                 15175  
2883   開發金               15164  
1736   喬山                 14873  
3049   和鑫                 14540  
1762   中化生               14202  
8046   南電                 14157  
2461   光群雷               13264  
2520   冠德                 13179  
2492   華新科               12621  
2329   華泰                 12178
留言載入中...

相關新聞