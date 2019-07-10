台北‧07月09日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 112056 00677U 富邦VIX 88679 2337 旺宏 83026 3481 群創 76676 2409 友達 46521 3037 欣興 41500 2891 中信金 36392 2344 華邦電 32737 2888 新光金 31814 2371 大同 27473 2303 聯電 24138 00632R 元大台灣50反1 22734 2317 鴻海 20889 2408 南亞科 20813 3406 玉晶光 18375 6278 台表科 17437 00633L 富邦上証正2 16980 2330 台積電 16419 2886 兆豐金 15815 2890 永豐金 15434 3017 奇鋐 15175 2883 開發金 15164 1736 喬山 14873 3049 和鑫 14540 1762 中化生 14202 8046 南電 14157 2461 光群雷 13264 2520 冠德 13179 2492 華新科 12621 2329 華泰 12178
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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