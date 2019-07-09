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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          元大電子          本盟              昶和     天仁     元大寶滬深   
宏洲              元大台商50          錩泰              大統新創 興泰     FH滬深     
嘉裕              元大MSCI金融          喬山              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
東華              富邦摩台          中釉              健和興   達新     安馳       
大魯閣            富邦發達          瑞昱              旭隼     新紡     晶彩科     
立益              富邦金融          台光電            遠雄來   佳和                
佳和              元大MSCI台灣          映泰              統領     怡華                
聯發              永豐臺灣加權          光群雷            威宏-KY  昶和                
昶和              富邦日本          奇鋐              泰昇-KY  大統新創            
三洋紡            國泰日經225          聯詠                       大億                
本盟              元大歐洲50          欣興                       亞崴                
正道              元大日經225          正達                       正峰新              
瑞利              元大美債20反1          晟鈦                       程泰                
正峰新            元大美元指數          泰碩                       百達-KY             
億泰              兆豐藍籌30反1          玉晶光                     氣立                
懷特              元大S&P日圓反1          康控-KY                    榮星                
士紙              富邦歐洲          立積                       國化                
燁興              FH彭博高收益債          傳奇                       台硝                
千興              FH彭博新興債          互億                       元禎                
威致              元大台灣高息低波          聯茂                       永記                
華豐              群益道瓊美國地產          矽力-KY                    日勝化              
首利              華頓S&P布蘭特反1          南電                       展宇                
麗正              FH富時高息低波          冠德                       德淵                
東訊              國泰RMB短期報酬          杜康-DR                    華廣                
錸德              富邦臺灣中小          陽光能源-DR                   中釉                
倫飛              新光內需收益          佳龍                       高興昌              
虹光              FH美國金融股                                     東明-KY             
威盛              元大US高息特別股                                     六暉-KY             
浩鑫              新光中國政金綠債                                     申豐                
國碩              新光投等債15+                                     隴華                
銘旺科            新光ICE美國權值                                     翔耀                
統懋              環泥                                         太空梭              
翔耀              信大                                         連宇                
太空梭            卜蜂                                         吉祥全              
兆勁              聯成                                         卓越                
麗臺              恆大                                         奇鋐                
吉祥全            廣華-KY                                      遠見                
憶聲              炎洲                                         建碁                
科風              南染                                         立萬利              
力特              宏洲                                         聯德                
喬鼎              嘉裕                                         泰碩                
正達              東華                                         玉晶光              
晟鈦              新紡                                         晶彩科              
聯德              大魯閣                                       力銘                
同泰              立益                                         世芯-KY             
新世紀            佳和                                         圓展                
誠研              台富                                         新至陞              
誠創              聯發                                         穎漢                
嘉威              昶和                                         立積                
聯合再生          三洋紡                                       迎廣                
力銘              本盟                                         詮欣                
亞太電            儒鴻                                         悅城                
達能              正道                                         易華電              
太極              瑞利                                         鋐寶科技            
誠美材            耿鼎                                         陞泰                
慧友              高林股                                       華友聯              
悠克              正峰新                                       寶徠                
友勁              中電                                         愛山林              
百一              三洋電                                       皇昌                
捷泰              億泰                                         建新國際            
天瀚              國化                                         遠雄來              
迅杰              長興                                         夏都                
華上              永信                                         新天地              
光麗-KY           懷特                                         欣欣                
元晶              亞諾法                                       統領                
華冠              中釉                                         客思達-KY            
裕豐              士紙                                         阿瘦                
寶徠              正隆                                         格威傳媒            
皇昌              永豐餘                                       神州-DR             
陽明              勤美                                         同方友友-DR            
六福              東和鋼鐵                                     晨訊科-DR            
康師傅-DR          燁興                                         一零四              
聖馬丁-DR          春雨                                         欣天然              
神州-DR           美亞                                         新海                
耀傑-DR           千興                                         欣高                
同方友友-DR          威致                                         川飛                
晨訊科-DR          新光鋼                                       jpp-KY              
友佳-DR           華豐                                         台數科              
陽光能源-DR          和泰車                                       南六                
精熙-DR           首利                                         鋼聯                
中福              英瑞-KY                                      必應                
雷虎              麗正                                         科定                
中視              聯電                                         三能-KY             
秋雨              華通                                         福貞-KY             
新利虹            東訊                                         基勝-KY             
國光生            仁寶                                         波力-KY             
                  華邦電                                       東哥遊艇            
                  智邦                                         泰昇-KY             
                  錸德                                         政伸                
                  英業達                                       吉源-KY             
                  倫飛                                                             
                  震旦行                                                           
                  智寶                                                             
                  技嘉                                                             
                  虹光                                                             
                  威盛                                                             
                  凌陽                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  友達                                                             
                  仲琦                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  敦吉                                                             
                  良得電                                                           
                  麗臺                                                             
                  百容                                                             
                  吉祥全                                                           
                  聯陽                                                             
                  憶聲                                                             
                  禾伸堂                                                           
                  聯詠                                                             
                  科風                                                             
                  鈺德                                                             
                  力特                                                             
                  蔚華科                                                           
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  昇貿                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  聯鈞                                                             
                  群創                                                             
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  敦泰                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  新至陞                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  遠傳                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  眾達-KY                                                          
                  鑫禾                                                             
                  敦南                                                             
                  瀚宇博                                                           
                  慧友                                                             
                  鎰勝                                                             
                  悠克                                                             
                  柏承                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  凌華                                                             
                  巨路                                                             
                  帆宣                                                             
                  精誠                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  台表科                                                           
                  華上                                                             
                  矽力-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  安集                                                             
                  晶心科                                                           
                  矽創                                                             
                  長華                                                             
                  陞泰                                                             
                  華冠                                                             
                  福懋科                                                           
                  勤誠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  建國                                                             
                  遠雄                                                             
                  裕民                                                             
                  嘉里大榮                                                         
                  陽明                                                             
                  萬海                                                             
                  山隆                                                             
                  六福                                                             
                  統一證                                                           
                  新光金                                                           
                  永豐金                                                           
                  中信金                                                           
                  遠百                                                             
                  高林                                                             
                  特力                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台火                                                             
                  統一實                                                           
                  福興                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中聯資源                                                         
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  jpp-KY                                                           
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