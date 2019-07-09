◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 元大電子 本盟 昶和 天仁 元大寶滬深 宏洲 元大台商50 錩泰 大統新創 興泰 FH滬深 嘉裕 元大MSCI金融 喬山 本盟 宏亞 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 中釉 健和興 達新 安馳 大魯閣 富邦發達 瑞昱 旭隼 新紡 晶彩科 立益 富邦金融 台光電 遠雄來 佳和 佳和 元大MSCI台灣 映泰 統領 怡華 聯發 永豐臺灣加權 光群雷 威宏-KY 昶和 昶和 富邦日本 奇鋐 泰昇-KY 大統新創 三洋紡 國泰日經225 聯詠 大億 本盟 元大歐洲50 欣興 亞崴 正道 元大日經225 正達 正峰新 瑞利 元大美債20反1 晟鈦 程泰 正峰新 元大美元指數 泰碩 百達-KY 億泰 兆豐藍籌30反1 玉晶光 氣立 懷特 元大S&P日圓反1 康控-KY 榮星 士紙 富邦歐洲 立積 國化 燁興 FH彭博高收益債 傳奇 台硝 千興 FH彭博新興債 互億 元禎 威致 元大台灣高息低波 聯茂 永記 華豐 群益道瓊美國地產 矽力-KY 日勝化 首利 華頓S&P布蘭特反1 南電 展宇 麗正 FH富時高息低波 冠德 德淵 東訊 國泰RMB短期報酬 杜康-DR 華廣 錸德 富邦臺灣中小 陽光能源-DR 中釉 倫飛 新光內需收益 佳龍 高興昌 虹光 FH美國金融股 東明-KY 威盛 元大US高息特別股 六暉-KY 浩鑫 新光中國政金綠債 申豐 國碩 新光投等債15+ 隴華 銘旺科 新光ICE美國權值 翔耀 統懋 環泥 太空梭 翔耀 信大 連宇 太空梭 卜蜂 吉祥全 兆勁 聯成 卓越 麗臺 恆大 奇鋐 吉祥全 廣華-KY 遠見 憶聲 炎洲 建碁 科風 南染 立萬利 力特 宏洲 聯德 喬鼎 嘉裕 泰碩 正達 東華 玉晶光 晟鈦 新紡 晶彩科 聯德 大魯閣 力銘 同泰 立益 世芯-KY 新世紀 佳和 圓展 誠研 台富 新至陞 誠創 聯發 穎漢 嘉威 昶和 立積 聯合再生 三洋紡 迎廣 力銘 本盟 詮欣 亞太電 儒鴻 悅城 達能 正道 易華電 太極 瑞利 鋐寶科技 誠美材 耿鼎 陞泰 慧友 高林股 華友聯 悠克 正峰新 寶徠 友勁 中電 愛山林 百一 三洋電 皇昌 捷泰 億泰 建新國際 天瀚 國化 遠雄來 迅杰 長興 夏都 華上 永信 新天地 光麗-KY 懷特 欣欣 元晶 亞諾法 統領 華冠 中釉 客思達-KY 裕豐 士紙 阿瘦 寶徠 正隆 格威傳媒 皇昌 永豐餘 神州-DR 陽明 勤美 同方友友-DR 六福 東和鋼鐵 晨訊科-DR 康師傅-DR 燁興 一零四 聖馬丁-DR 春雨 欣天然 神州-DR 美亞 新海 耀傑-DR 千興 欣高 同方友友-DR 威致 川飛 晨訊科-DR 新光鋼 jpp-KY 友佳-DR 華豐 台數科 陽光能源-DR 和泰車 南六 精熙-DR 首利 鋼聯 中福 英瑞-KY 必應 雷虎 麗正 科定 中視 聯電 三能-KY 秋雨 華通 福貞-KY 新利虹 東訊 基勝-KY 國光生 仁寶 波力-KY 華邦電 東哥遊艇 智邦 泰昇-KY 錸德 政伸 英業達 吉源-KY 倫飛 震旦行 智寶 技嘉 虹光 威盛 凌陽 浩鑫 國碩 友達 仲琦 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 兆勁 敦吉 良得電 麗臺 百容 吉祥全 聯陽 憶聲 禾伸堂 聯詠 科風 鈺德 力特 蔚華科 喬鼎 正達 晟鈦 昇貿 聯德 同泰 新世紀 聯鈞 群創 誠研 誠創 敦泰 嘉威 聯合再生 力銘 新至陞 亞太電 達能 遠傳 太極 誠美材 眾達-KY 鑫禾 敦南 瀚宇博 慧友 鎰勝 悠克 柏承 友勁 百一 捷泰 凌華 巨路 帆宣 精誠 天瀚 迅杰 矽格 台表科 華上 矽力-KY 光麗-KY 元晶 安集 晶心科 矽創 長華 陞泰 華冠 福懋科 勤誠 裕豐 寶徠 皇昌 建國 遠雄 裕民 嘉里大榮 陽明 萬海 山隆 六福 統一證 新光金 永豐金 中信金 遠百 高林 特力 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 台火 統一實 福興 新海 中視 秋雨 中聯資源 新利虹 國光生 jpp-KY 羅麗芬-KY 復盛應用 億豐 東哥遊艇