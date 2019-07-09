◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月09日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 1706 3324 雙鴻 1200 8044 網家 1069 6245 立端 1027 8299 群聯 927 8155 博智 600 8489 三貝德 499 4126 太醫 476 5457 宣德 440 6150 撼訊 400 3260 威剛 387 4163 鐿鈦 307 5263 智崴 300 6238 勝麗 269 3293 鈊象 208 3234 光環 195 6426 統新 190 6462 神盾 137 3587 閎康 134 4966 譜瑞-KY 122 2640 大車隊 110 1795 美時 110 6488 環球晶 99 5904 寶雅 94 5425 台半 50 4528 江興鍛 48 5299 杰力 45 2732 六角 43 3363 上詮 24 4147 中裕 15 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 3227 原相 -3413 5347 世界 -1657 6274 台燿 -1524 8069 元太 -1126 3105 穩懋 -741 4953 緯軟 -656 5349 先豐 -654 6568 宏觀 -293 6138 茂達 -234 8436 大江 -123 8349 恒耀 -112 3527 聚積 -110 9951 皇田 -93 4401 東隆興 -85 6266 泰詠 -80 6435 大中 -80 3211 順達 -66 4736 泰博 -60 4947 昂寶-KY -50 3483 力致 -50 8942 森鉅 -46 1565 精華 -42 6538 倉和 -40 5230 雷笛克 -35 6121 新普 -35 3611 鼎翰 -35 8446 華研 -33 3529 力旺 -29 6679 鈺太 -28 8048 德勝 -27