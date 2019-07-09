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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月09日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        1706  
3324  雙鴻          1200  
8044  網家          1069  
6245  立端          1027  
8299  群聯           927  
8155  博智           600  
8489  三貝德         499  
4126  太醫           476  
5457  宣德           440  
6150  撼訊           400  
3260  威剛           387  
4163  鐿鈦           307  
5263  智崴           300  
6238  勝麗           269  
3293  鈊象           208  
3234  光環           195  
6426  統新           190  
6462  神盾           137  
3587  閎康           134  
4966  譜瑞-KY        122  
2640  大車隊         110  
1795  美時           110  
6488  環球晶          99  
5904  寶雅            94  
5425  台半            50  
4528  江興鍛          48  
5299  杰力            45  
2732  六角            43  
3363  上詮            24  
4147  中裕            15  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
3227  原相         -3413  
5347  世界         -1657  
6274  台燿         -1524  
8069  元太         -1126  
3105  穩懋          -741  
4953  緯軟          -656  
5349  先豐          -654  
6568  宏觀          -293  
6138  茂達          -234  
8436  大江          -123  
8349  恒耀          -112  
3527  聚積          -110  
9951  皇田           -93  
4401  東隆興         -85  
6266  泰詠           -80  
6435  大中           -80  
3211  順達           -66  
4736  泰博           -60  
4947  昂寶-KY        -50  
3483  力致           -50  
8942  森鉅           -46  
1565  精華           -42  
6538  倉和           -40  
5230  雷笛克         -35  
6121  新普           -35  
3611  鼎翰           -35  
8446  華研           -33  
3529  力旺           -29  
6679  鈺太           -28  
8048  德勝           -27
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