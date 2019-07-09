「華頓S&P布蘭特反1」訂於2019.08.08下市

國票華頓證券投資信託股份有限公司經理之「華頓標普高盛布蘭特原油傘型期貨信託基金之華頓標普高盛布蘭特原油 ER 單日反向 1 倍指數股票型期貨信託基金（00716R）」受益憑證於本（108）年 8 月 8 日起終止上市。

一、國票華頓證券投資信託股份有限公司業向主管機關申請終止旨揭基金之期貨信託契約，經主管機關 108 年 7 月 3 日金管證期字第 1080321596 號函核准在案，核有本公司營業細則第 50 條之 2 終止上市之情事。

二、終止上市日期：108 年 8 月 8 日（最後交易日：108 年 8 月 7 日）。

三、終止上市證券代號、名稱及經理公司：

(一) 代號：00716R。

(二) 名稱：華頓標普高盛布蘭特原油傘型期貨信託基金之華頓標普高盛布蘭特原油 ER 單日反向 1 倍指數股票型期貨信託基金。

(三) 經理公司：

１、公司名稱：國票華頓證券投資信託股份有限公司（自 108 年 7 月 22 日更名為街口證券投資信託股份有限公司）。

２、地址：台北市民權東路 3 段 6 號 5 樓（自 108 年 7 月 22 日變更為台北市大安區市民大道三段 206 號 9 樓）。

３、電話：國票華頓投信客戶服務專線 0800-818-899。

四、關於投資人權益相關事項，請查詢國票華頓證券投資信託股份有限公司網站（http://www.paradigm-fund.com）。