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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月08日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          元大電子          本盟              昶和     天仁     元大寶滬深   
宏洲              元大台商50          錩泰              大統新創 興泰     FH滬深     
嘉裕              元大MSCI金融          喬山              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
東華              富邦摩台          中釉              健和興   達新     安馳       
大魯閣            富邦發達          瑞昱              旭隼     新紡     晶彩科     
立益              富邦金融          台光電            遠雄來   佳和                
佳和              元大MSCI台灣          映泰              統領     怡華                
聯發              永豐臺灣加權          光群雷            威宏-KY  昶和                
昶和              富邦日本          奇鋐              泰昇-KY  大統新創            
三洋紡            國泰日經225          聯詠                       大億                
本盟              元大歐洲50          欣興                       亞崴                
正道              元大日經225          正達                       正峰新              
瑞利              元大美債20反1          晟鈦                       程泰                
正峰新            元大美元指數          泰碩                       百達-KY             
億泰              兆豐藍籌30反1          玉晶光                     氣立                
懷特              國泰標普低波高息          康控-KY                    榮星                
士紙              元大S&P日圓反1          立積                       國化                
燁興              富邦歐洲          傳奇                       台硝                
千興              FH彭博高收益債          互億                       元禎                
威致              FH彭博新興債          聯茂                       永記                
華豐              元大台灣高息低波          矽力-KY                    日勝化              
首利              群益道瓊美國地產          南電                       展宇                
麗正              華頓S&P布蘭特反1          冠德                       德淵                
東訊              FH富時高息低波          杜康-DR                    華廣                
錸德              國泰RMB短期報酬          陽光能源-DR                   中釉                
倫飛              富邦臺灣中小          佳龍                       高興昌              
虹光              新光內需收益                                     東明-KY             
威盛              FH美國金融股                                     六暉-KY             
浩鑫              元大US高息特別股                                     申豐                
國碩              新光中國政金綠債                                     隴華                
銘旺科            新光投等債15+                                     翔耀                
統懋              新光ICE美國權值                                     太空梭              
翔耀              環泥                                         連宇                
太空梭            卜蜂                                         吉祥全              
兆勁              大統益                                       卓越                
麗臺              天仁                                         奇鋐                
吉祥全            恆大                                         遠見                
憶聲              廣華-KY                                      立萬利              
科風              炎洲                                         聯德                
力特              南染                                         泰碩                
喬鼎              宏洲                                         玉晶光              
正達              嘉裕                                         晶彩科              
晟鈦              東華                                         力銘                
聯德              新紡                                         世芯-KY             
同泰              大魯閣                                       圓展                
新世紀            立益                                         新至陞              
誠研              佳和                                         穎漢                
誠創              聯發                                         立積                
嘉威              昶和                                         迎廣                
聯合再生          三洋紡                                       詮欣                
力銘              本盟                                         悅城                
亞太電            儒鴻                                         易華電              
達能              正道                                         鋐寶科技            
太極              瑞利                                         陞泰                
誠美材            高林股                                       華友聯              
慧友              正峰新                                       寶徠                
悠克              中電                                         愛山林              
友勁              三洋電                                       皇昌                
百一              億泰                                         建新國際            
捷泰              合機                                         遠雄來              
天瀚              國化                                         夏都                
迅杰              中碳                                         新天地              
華上              永信                                         欣欣                
光麗-KY           懷特                                         統領                
元晶              亞諾法                                       客思達-KY            
華冠              中釉                                         阿瘦                
裕豐              士紙                                         格威傳媒            
寶徠              正隆                                         神州-DR             
皇昌              燁興                                         同方友友-DR            
陽明              春雨                                         晨訊科-DR            
六福              美亞                                         一零四              
康師傅-DR          千興                                         欣天然              
聖馬丁-DR          威致                                         新海                
神州-DR           東明-KY                                      欣高                
耀傑-DR           華豐                                         川飛                
同方友友-DR          首利                                         jpp-KY              
晨訊科-DR          英瑞-KY                                      台數科              
友佳-DR           麗正                                         南六                
陽光能源-DR          華通                                         鋼聯                
精熙-DR           東訊                                         必應                
中福              仁寶                                         科定                
雷虎              華邦電                                       三能-KY             
中視              智邦                                         福貞-KY             
秋雨              錸德                                         基勝-KY             
新利虹            英業達                                       波力-KY             
國光生            倫飛                                         東哥遊艇            
                  菱生                                         泰昇-KY             
                  震旦行                                       政伸                
                  智寶                                         吉源-KY             
                  技嘉                                                             
                  虹光                                                             
                  威盛                                                             
                  凌陽                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  友達                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  敦吉                                                             
                  良得電                                                           
                  盟立                                                             
                  麗臺                                                             
                  吉祥全                                                           
                  聯陽                                                             
                  憶聲                                                             
                  禾伸堂                                                           
                  聯詠                                                             
                  科風                                                             
                  鈺德                                                             
                  力特                                                             
                  蔚華科                                                           
                  喬鼎                                                             
                  聯傑                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  群創                                                             
                  誠研                                                             
                  台勝科                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  眾達-KY                                                          
                  鑫禾                                                             
                  敦南                                                             
                  松翰                                                             
                  慧友                                                             
                  鎰勝                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  凌華                                                             
                  巨路                                                             
                  聯茂                                                             
                  精誠                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  台表科                                                           
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  安集                                                             
                  晶心科                                                           
                  矽創                                                             
                  陞泰                                                             
                  華冠                                                             
                  勤誠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  建國                                                             
                  裕民                                                             
                  嘉里大榮                                                         
                  陽明                                                             
                  萬海                                                             
                  山隆                                                             
                  六福                                                             
                  新光金                                                           
                  永豐金                                                           
                  中信金                                                           
                  遠百                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台火                                                             
                  統一實                                                           
                  福興                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中聯資源                                                         
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  羅麗芬-KY                                                         
                  復盛應用                                                         
                  三能-KY                                                          
                  億豐                                                             
                  東哥遊艇                                                         
                  鈺齊-KY
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