台北‧07月08日 交易日 代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率% 00637L 元大滬深300正2 2050 235496 0.87 00633L 富邦上証正2 544 42076 1.29 2481 強茂 271 21071 1.29 00655L 國泰中國A50正2 179 15039 1.19 2374 佳能 123 10615 1.16 4968 立積 115 1869 6.15 00677U 富邦VIX 113 77465 0.15 00672L 元大S&P原油正2 99 25055 0.40 4935 茂林-KY 99 6632 1.49 3035 智原 67 3578 1.87 2387 精元 65 8133 0.80 2903 遠百 56 8043 0.70 2340 光磊 51 9904 0.51 3037 欣興 50 23952 0.21 2367 燿華 42 19646 0.21 2337 旺宏 41 31666 0.13 2399 映泰 38 6177 0.62 3090 日電貿 38 7205 0.53 2498 宏達電 36 23684 0.15 1762 中化生 36 7746 0.46 2603 長榮 35 21724 0.16 2408 南亞科 28 19246 0.15 9939 宏全 28 2743 1.02 2449 京元電子 27 10916 0.25 3017 奇鋐 27 16247 0.17 1701 中化 27 2094 1.29 8462 柏文 25 1367 1.83 00671R 富邦NASDAQ反1 24 2388 1.01 00632R 元大台灣50反1 20 65972 0.03 3406 玉晶光 19 10787 0.18
[表八8]台灣集中市場資券相抵張數前30名
鉅亨台北資料中心
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