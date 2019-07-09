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[表八8]台灣集中市場資券相抵張數前30名

台北‧07月08日 交易日  
  
代碼   股票名稱          資券相抵  成交張數   比率%  
00637L 元大滬深300正2        2050    235496    0.87  
00633L 富邦上証正2            544     42076    1.29  
2481   強茂                   271     21071    1.29  
00655L 國泰中國A50正2         179     15039    1.19  
2374   佳能                   123     10615    1.16  
4968   立積                   115      1869    6.15  
00677U 富邦VIX                113     77465    0.15  
00672L 元大S&P原油正2          99     25055    0.40  
4935   茂林-KY                 99      6632    1.49  
3035   智原                    67      3578    1.87  
2387   精元                    65      8133    0.80  
2903   遠百                    56      8043    0.70  
2340   光磊                    51      9904    0.51  
3037   欣興                    50     23952    0.21  
2367   燿華                    42     19646    0.21  
2337   旺宏                    41     31666    0.13  
2399   映泰                    38      6177    0.62  
3090   日電貿                  38      7205    0.53  
2498   宏達電                  36     23684    0.15  
1762   中化生                  36      7746    0.46  
2603   長榮                    35     21724    0.16  
2408   南亞科                  28     19246    0.15  
9939   宏全                    28      2743    1.02  
2449   京元電子                27     10916    0.25  
3017   奇鋐                    27     16247    0.17  
1701   中化                    27      2094    1.29  
8462   柏文                    25      1367    1.83  
00671R 富邦NASDAQ反1           24      2388    1.01  
00632R 元大台灣50反1           20     65972    0.03  
3406   玉晶光                  19     10787    0.18
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