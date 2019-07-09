新聞
0

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/08  108/07/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.38890   10.39230  -0.00340   -0.03272
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.21010   10.21350  -0.00340   -0.03329
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46360   10.46820  -0.00460   -0.04394
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.29120   10.29590  -0.00470   -0.04565
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.27180   10.27790  -0.00610   -0.05935
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.27010   10.27750  -0.00740   -0.07200
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.27010   10.27750  -0.00740   -0.07200
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.32870   10.33110  -0.00240   -0.02323
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.97520    9.98700  -0.01180   -0.11815
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.97520    9.98700  -0.01180   -0.11815
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.96350   10.00540  -0.04190   -0.41877
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.96350   10.00540  -0.04190   -0.41877
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.05520    9.99960   0.05560    0.55602
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.05520    9.99960   0.05560    0.55602
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.74460   10.74660  -0.00200   -0.01861
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.54410   10.54610  -0.00200   -0.01896
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.64900   10.65320  -0.00420   -0.03942
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.53690   10.54110  -0.00420   -0.03984
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.41000   23.52000  -0.11000   -0.46769
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.66000   25.81000  -0.15000   -0.58117
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.68240   41.87720  -0.19480   -0.46517
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.28260   40.31140  -0.02880   -0.07144
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.89190    9.89810  -0.00620   -0.06264
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.41030   10.41510  -0.00480   -0.04609
中國信託台灣活力基金                                               13.05000   13.11000  -0.06000   -0.45767
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.02450   10.01060   0.01390    0.13885
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.11560   10.12440  -0.00880   -0.08692
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.07950    9.08740  -0.00790   -0.08693
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41980   10.42110  -0.00130   -0.01247
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31660    9.31780  -0.00120   -0.01288
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.42900   11.46150  -0.03250   -0.28356
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.70640    9.73410  -0.02770   -0.28457
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.51050   11.49260   0.01790    0.15575
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.06100   10.04530   0.01570    0.15629
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.24280   43.87280  -0.63000   -1.43597
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.34230   45.84640  -0.50410   -1.09954
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.01430   46.50160  -0.48730   -1.04792
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
中國信託智能運動基金-美元                                          10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03470   11.03420   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.21960   10.22540  -0.00580   -0.05672
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.43770    9.44300  -0.00530   -0.05613
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.43330   10.43840  -0.00510   -0.04886
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.63310    9.63780  -0.00470   -0.04877
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.60000   11.64000  -0.04000   -0.34364
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.44570   42.93230  -0.48660   -1.13341
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.47760   43.90710  -0.42950   -0.97820
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.03730   43.49840  -0.46110   -1.06004
元大2001基金                                                       61.02000   61.06000  -0.04000   -0.06551
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.75770   46.33150  -0.57380   -1.23847
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.18240   44.70370  -0.52130   -1.16612
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.58000   21.48000   0.10000    0.46555
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.69820   11.69730   0.00090    0.00769
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.84730   10.87740  -0.03010   -0.27672
元大上證50基金                                                     33.50000   34.18000  -0.68000   -1.98947
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.70000   13.67000   0.03000    0.21946
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.80500   12.81000  -0.00500   -0.03903
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.43500   17.44000  -0.00500   -0.02867
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.01800   10.97000   0.04800    0.43756
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.66500   10.64900   0.01600    0.15025
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.09000    3.07000   0.02000    0.65147
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.92000   13.85000   0.07000    0.50542
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.25440   47.29520  -0.04080   -0.08627
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.96430   10.95390   0.01040    0.09494
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.99640    9.98680   0.00960    0.09613
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15020   10.16950  -0.01930   -0.18978
元大巴西指數基金                                                    7.45100    7.46000  -0.00900   -0.12064
元大日經225基金                                                    27.35000   27.63000  -0.28000   -1.01339
元大台商收成基金                                                   22.78000   22.84000  -0.06000   -0.26270
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.65000   11.60000   0.05000    0.43103
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.44000   39.85000  -0.41000   -1.02886
元大台灣中型100基金                                                32.81000   32.95000  -0.14000   -0.42489
元大台灣加權股價指數基金                                           25.72900   25.78400  -0.05500   -0.21331
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
元大台灣卓越50基金                                                 81.95000   82.01000  -0.06000   -0.07316
元大台灣金融基金                                                   18.46000   18.49000  -0.03000   -0.16225
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.85000   31.93000  -0.08000   -0.25055
元大台灣高股息基金                                                 27.00000   27.13000  -0.13000   -0.47917
元大台灣電子科技基金                                               35.17000   35.19000  -0.02000   -0.05683
元大全球ETF成長組合基金                                            10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.07000   15.12000  -0.05000   -0.33069
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.27000   23.28000  -0.01000   -0.04296
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.76000   13.77000  -0.01000   -0.07262
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.43000   13.41000   0.02000    0.14914
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.57800   12.57600   0.00200    0.01590
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.64000    6.66000  -0.02000   -0.30030
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.03000    7.02000   0.01000    0.14245
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.62200    8.65500  -0.03300   -0.38128
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.87000   13.92000  -0.05000   -0.35920
元大全球農業商機基金                                               18.20000   18.25000  -0.05000   -0.27397
元大印尼指數基金                                                    9.92200    9.96700  -0.04500   -0.45149
元大印度指數基金                                                   10.34100   10.48000  -0.13900   -1.32634
元大印度基金                                                       13.30000   13.40000  -0.10000   -0.74627
元大多多基金                                                       17.05000   17.12000  -0.07000   -0.40888
元大多福基金                                                       51.60000   51.82000  -0.22000   -0.42455
元大亞太成長基金                                                    8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.31700    9.35580  -0.03880   -0.41472
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.47160    7.50270  -0.03110   -0.41452
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.42400    9.44000  -0.01600   -0.16949
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.39700   10.34600   0.05100    0.49294
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.26170   10.26430  -0.00260   -0.02533
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.43230   10.43660  -0.00430   -0.04120
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.25490   10.25910  -0.00420   -0.04094
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.50860   10.52070  -0.01210   -0.11501
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.33050   10.34240  -0.01190   -0.11506
元大卓越基金                                                       43.26000   43.39000  -0.13000   -0.29961
元大店頭基金                                                        8.21000    8.24000  -0.03000   -0.36408
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.47240   10.47030   0.00210    0.02006
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.87610    9.84500   0.03110    0.31590
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.75470   32.82700  -0.07230   -0.22025
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.37410   42.98360  -0.60950   -1.41798
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.93870   16.70450   0.23420    1.40202
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.64960   23.31760  -0.66800   -2.86479
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.12730   42.43190  -0.30460   -0.71786
元大高科技基金                                                     18.98000   18.99000  -0.01000   -0.05266
元大得利貨幣市場基金                                               16.32730   16.32660   0.00070    0.00429
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03360   12.03300   0.00060    0.00499
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
元大富櫃50基金                                                     12.79000   12.82000  -0.03000   -0.23401
元大華夏中小基金                                                    7.42000    7.38000   0.04000    0.54201
元大新中國基金-人民幣                                               9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
元大新中國基金-美元                                                 9.27900    9.25000   0.02900    0.31351
元大新中國基金-新台幣                                               9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
元大新主流基金                                                     23.63000   23.68000  -0.05000   -0.21115
元大新東協平衡基金-美元                                             9.64800    9.66400  -0.01600   -0.16556
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.94480   10.91950   0.02530    0.23170
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.08390   10.09090  -0.00700   -0.06937
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.45190   11.45810  -0.00620   -0.05411
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.48070    9.48580  -0.00510   -0.05376
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.54290   10.54290   0.00000    0.00000
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.81370    9.81370   0.00000    0.00000
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.80090   10.80900  -0.00810   -0.07494
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.06240   10.07000  -0.00760   -0.07547
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.08800   10.09070  -0.00270   -0.02676
元大新興亞洲基金                                                   11.19000   11.24000  -0.05000   -0.44484
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.80910    9.80980  -0.00070   -0.00714
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.20180    9.20240  -0.00060   -0.00652
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.16760   10.16670   0.00090    0.00885
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.54870    9.54780   0.00090    0.00943
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16540   15.16470   0.00070    0.00462
元大經貿基金                                                       36.11000   36.27000  -0.16000   -0.44114
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
元大實質多重資產基金-美元                                           8.22000    8.25300  -0.03300   -0.39985
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.75000    8.79000  -0.04000   -0.45506
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.37000   12.17000   0.20000    1.64339
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.93000   18.50000  -0.57000   -3.08108
元大摩臺基金                                                       38.38000   38.43000  -0.05000   -0.13011
元大標普500基金                                                    28.23000   28.29000  -0.06000   -0.21209
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.10000   12.06000   0.04000    0.33167
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.36000   37.62000  -0.26000   -0.69112
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.56000   20.61000  -0.05000   -0.24260
元大標智滬深300基金                                                18.30000   18.69000  -0.39000   -2.08668
元大歐洲50基金                                                     25.79000   25.91000  -0.12000   -0.46314
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.37800    9.38420  -0.00620   -0.06607
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29370   10.29300   0.00070    0.00680
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.37000   15.47000  -0.10000   -0.64641
日盛上選基金                                                       34.29000   34.55000  -0.26000   -0.75253
日盛小而美基金                                                     17.83000   17.92000  -0.09000   -0.50223
日盛中國內需動力基金                                                9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36700   12.36350   0.00350    0.02831
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89610    9.89330   0.00280    0.02830
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62680   12.62560   0.00120    0.00950
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.09870   10.09780   0.00090    0.00891
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.42800   11.42660   0.00140    0.01225
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.12250    9.12140   0.00110    0.01206
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.79000   10.71000   0.08000    0.74697
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.69000   10.62000   0.07000    0.65913
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
日盛日盛基金                                                       11.21000   11.29000  -0.08000   -0.70859
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
日盛全球抗暖化基金                                                 11.54000   11.60000  -0.06000   -0.51724
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.59000   10.60290  -0.01290   -0.12166
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.48910    9.50070  -0.01160   -0.12210
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.36650   10.38490  -0.01840   -0.17718
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.28920    9.30570  -0.01650   -0.17731
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52530    2.52430   0.00100    0.03961
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66480    1.66420   0.00060    0.03605
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39100    0.39090   0.00010    0.02558
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25830    0.25820   0.00010    0.03873
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.90730   12.90490   0.00240    0.01860
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.39940    8.39780   0.00160    0.01905
日盛亞洲機會基金                                                    7.23000    7.21000   0.02000    0.27739
日盛首選基金                                                       17.00000   17.14000  -0.14000   -0.81680
日盛高科技基金                                                     17.92000   17.99000  -0.07000   -0.38911
日盛貨幣市場基金                                                   14.83620   14.83550   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     38.95000   39.19000  -0.24000   -0.61240
日盛精選五虎基金                                                   36.05000   36.19000  -0.14000   -0.38685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54740   13.54670   0.00070    0.00517
台新2000高科技基金                                                 31.06000   31.20000  -0.14000   -0.44872
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.63000   10.79000  -0.16000   -1.48285
台新MSCI中國基金                                                   20.63000   20.71000  -0.08000   -0.38629
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22410   14.22350   0.00060    0.00422
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.47920   10.45580   0.02340    0.22380
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55130   10.55940  -0.00810   -0.07671
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.21550   10.22170  -0.00620   -0.06066
台新中國通基金                                                     44.71000   44.88000  -0.17000   -0.37879
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57640    0.56750   0.00890    1.56828
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.90400   17.62400   0.28000    1.58874
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32060    0.31740   0.00320    1.00819
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.63000    9.53000   0.10000    1.04932
台新主流基金                                                       23.99000   24.06000  -0.07000   -0.29094
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.81000   23.83000  -0.02000   -0.08393
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76990    0.77010  -0.00020   -0.02597
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.93000   16.95000  -0.02000   -0.11799
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54660    0.54670  -0.00010   -0.01829
台新台灣中小基金                                                   34.48000   34.59000  -0.11000   -0.31801
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.89670   10.82110   0.07560    0.69864
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.08360   10.04580   0.03780    0.37628
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.62540   11.58180   0.04360    0.37645
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.19690   10.22860  -0.03170   -0.30992
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.38070   11.41610  -0.03540   -0.31009
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
台新印度基金                                                       15.17000   15.38000  -0.21000   -1.36541
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.71360    8.74590  -0.03230   -0.36932
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28540    0.28650  -0.00110   -0.38394
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.73170   12.77880  -0.04710   -0.36858
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41180    0.41340  -0.00160   -0.38703
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.08000   41.56000  -0.48000   -1.15496
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13090   11.13050   0.00040    0.00359
台新高股息平衡基金                                                 31.91250   31.96620  -0.05370   -0.16799
台新智慧生活基金-美元                                              10.88810   10.90550  -0.01740   -0.15955
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.40410    8.41360  -0.00950   -0.11291
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.66560    8.67400  -0.00840   -0.09684
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.49690    9.50770  -0.01080   -0.11359
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.80290    9.81240  -0.00950   -0.09682
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.75720   11.79560  -0.03840   -0.32555
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37230    0.37360  -0.00130   -0.34797
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.37520    8.40250  -0.02730   -0.32490
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27980    0.28070  -0.00090   -0.32063
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.77000    5.76000   0.01000    0.17361
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.56000   22.60000  -0.04000   -0.17699
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.29180   10.27960   0.01220    0.11868
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.05810   10.06160  -0.00350   -0.03479
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.16680   10.17490  -0.00810   -0.07961
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.29160   10.27940   0.01220    0.11868
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.05790   10.06140  -0.00350   -0.03479
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.16680   10.17490  -0.00810   -0.07961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.37750   42.90430  -0.52680   -1.22785
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.72700   42.22540  -0.49840   -1.18033
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.06380   40.01070   0.05310    0.13271
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.35630   11.35570   0.00060    0.00528
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19400   10.20050  -0.00650   -0.06372
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23620    9.24110  -0.00490   -0.05302
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.84990   10.85570  -0.00580   -0.05343
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.84790    7.84640   0.00150    0.01912
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28870    9.28680   0.00190    0.02046
永豐中小基金                                                       52.53000   52.87000  -0.34000   -0.64309
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79500    1.79790  -0.00290   -0.16130
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.49930    2.50330  -0.00400   -0.15979
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.23130    8.23860  -0.00730   -0.08861
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11990   11.12980  -0.00990   -0.08895
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.78000    4.79000  -0.01000   -0.20877
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.62000   21.69000  -0.07000   -0.32273
永豐主流品牌基金                                                   19.88000   19.94000  -0.06000   -0.30090
永豐永豐基金                                                       32.56000   32.60000  -0.04000   -0.12270
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.28830    9.30180  -0.01350   -0.14513
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.77250    9.78670  -0.01420   -0.14509
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.19320    9.21270  -0.01950   -0.21166
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.67480    9.69530  -0.02050   -0.21144
永豐亞洲民生消費基金                                               12.34000   12.25000   0.09000    0.73469
永豐南非幣2021保本基金                                             14.12910   14.12820   0.00090    0.00637
永豐高科技基金                                                     23.07000   23.15000  -0.08000   -0.34557
永豐貨幣市場基金                                                   13.94010   13.93950   0.00060    0.00430
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12180    2.12570  -0.00390   -0.18347
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61810    2.62280  -0.00470   -0.17920
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.83460    7.84340  -0.00880   -0.11220
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.97300   10.98520  -0.01220   -0.11106
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.24750    7.25800  -0.01050   -0.14467
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.61470   11.63150  -0.01680   -0.14444
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.31000   19.28000   0.03000    0.15560
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.03000   54.14000  -0.11000   -0.20318
永豐領航科技基金                                                   37.47000   37.59000  -0.12000   -0.31923
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.27000   12.26000   0.01000    0.08157
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.38000   10.44000  -0.06000   -0.57471
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
永豐趨勢平衡基金                                                   40.87000   40.87000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.88420   11.88170   0.00250    0.02104
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82520    9.82810  -0.00290   -0.02951
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.39910   10.40230  -0.00320   -0.03076
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87600    9.87720  -0.00120   -0.01215
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.28560   10.28680  -0.00120   -0.01167
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.88260    9.88510  -0.00250   -0.02529
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58600   10.58870  -0.00270   -0.02550
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.89000    9.89080  -0.00080   -0.00809
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38190   10.38280  -0.00090   -0.00867
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.39000   15.27000   0.12000    0.78585
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          20.23000   20.13000   0.10000    0.49677
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          20.11000   20.02000   0.09000    0.44955
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05830   10.06720  -0.00890   -0.08841
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05830   10.06720  -0.00890   -0.08841
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01510   10.02440  -0.00930   -0.09277
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01510   10.02440  -0.00930   -0.09277
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.11760   10.13110  -0.01350   -0.13325
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.11740   10.13100  -0.01360   -0.13424
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05840   10.06710  -0.00870   -0.08642
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05840   10.06710  -0.00870   -0.08642
兆豐國際生命科學基金                                               15.65000   15.72000  -0.07000   -0.44529
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.48690   10.51250  -0.02560   -0.24352
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.71720   10.73760  -0.02040   -0.18999
兆豐國際全球基金                                                   31.53000   31.62000  -0.09000   -0.28463
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.48420   10.48220   0.00200    0.01908
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.24820   10.21730   0.03090    0.30243
兆豐國際國民基金                                                   22.33000   22.39000  -0.06000   -0.26798
兆豐國際第一基金                                                   13.31000   13.41000  -0.10000   -0.74571
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.76910   10.77010  -0.00100   -0.00928
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.24870    8.24940  -0.00070   -0.00849
兆豐國際萬全基金                                                   20.69000   20.83000  -0.14000   -0.67211
兆豐國際電子基金                                                   26.10000   26.32000  -0.22000   -0.83587
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.12000   22.16000  -0.04000   -0.18051
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.70000   15.63000   0.07000    0.44786
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.72000   34.78000  -0.06000   -0.17251
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55630   12.55580   0.00050    0.00398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.84460   10.84810  -0.00350   -0.03226
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.58790   10.59270  -0.00480   -0.04531
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.83060   10.83440  -0.00380   -0.03507
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.52630   10.63600  -0.10970   -1.03140
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.68530   10.69010  -0.00480   -0.04490
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.62990   10.70040  -0.07050   -0.65885
合庫台灣基金                                                       11.09000   11.19000  -0.10000   -0.89366
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.74990   11.76130  -0.01140   -0.09693
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.73540   12.74020  -0.00480   -0.03768
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.36040   11.36470  -0.00430   -0.03784
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.14300   12.14920  -0.00620   -0.05103
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.20770    8.21570  -0.00800   -0.09737
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.50690    9.51060  -0.00370   -0.03890
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.19110    9.19460  -0.00350   -0.03807
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.92180    8.92660  -0.00480   -0.05377
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.35600    9.35950  -0.00350   -0.03740
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
合庫全球新興市場基金                                                9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
合庫貨幣市場基金                                                   10.17300   10.17260   0.00040    0.00393
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.02540   10.03860  -0.01320   -0.13149
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.30430   10.31750  -0.01320   -0.12794
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.58690   10.60000  -0.01310   -0.12358
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.13800   12.15400  -0.01600   -0.13164
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.30900   15.32260  -0.01360   -0.08876
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.76440    8.82740  -0.06300   -0.71369
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.58840    9.64080  -0.05240   -0.54352
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.95130    7.99430  -0.04300   -0.53788
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.73380    8.79650  -0.06270   -0.71278
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.58780   10.66940  -0.08160   -0.76480
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21190   11.21120   0.00070    0.00624
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.07610   10.08540  -0.00930   -0.09221
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04220   10.04980  -0.00760   -0.07562
安聯中國東協基金                                                   15.90000   15.97000  -0.07000   -0.43832
安聯中國策略基金-美元                                              12.48000   12.39000   0.09000    0.72639
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.36000   16.23000   0.13000    0.80099
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.07000   15.00000   0.07000    0.46667
安聯中華新思路基金-美元                                            14.02000   13.96000   0.06000    0.42980
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.27000   13.22000   0.05000    0.37821
安聯台灣大壩基金                                                   30.03000   30.17000  -0.14000   -0.46404
安聯台灣科技基金                                                   50.89000   51.09000  -0.20000   -0.39147
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54740   12.54680   0.00060    0.00478
安聯台灣智慧基金                                                   33.91000   34.01000  -0.10000   -0.29403
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.78250   10.80050  -0.01800   -0.16666
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.90550   15.93500  -0.02950   -0.18513
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.90890    9.92730  -0.01840   -0.18535
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.72000   11.76000  -0.04000   -0.34014
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.12000   12.17000  -0.05000   -0.41085
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.24640   13.27130  -0.02490   -0.18762
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.83070   10.84760  -0.01690   -0.15579
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.90940   12.93200  -0.02260   -0.17476
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.60570    9.62360  -0.01790   -0.18600
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.54130    9.55620  -0.01490   -0.15592
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.08560    9.10150  -0.01590   -0.17470
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.24410   10.26390  -0.01980   -0.19291
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.28760   10.30560  -0.01800   -0.17466
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.51000   11.53000  -0.02000   -0.17346
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.53470   12.54030  -0.00560   -0.04466
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37580   11.38150  -0.00570   -0.05008
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98760   10.99320  -0.00560   -0.05094
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.66490    8.66880  -0.00390   -0.04499
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.52650    8.53080  -0.00430   -0.05041
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.20980    8.21390  -0.00410   -0.04992
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.28940   10.28970  -0.00030   -0.00292
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.20440   10.20950  -0.00510   -0.04995
安聯全球人口趨勢基金                                               12.66000   12.73000  -0.07000   -0.54988
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.19000    9.31000  -0.12000   -1.28894
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.88000   35.36000  -0.48000   -1.35747
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.17000    8.23000  -0.06000   -0.72904
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.48700   12.49770  -0.01070   -0.08562
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.57210   10.58130  -0.00920   -0.08695
安聯全球新興市場基金                                               17.74000   17.82000  -0.08000   -0.44893
安聯全球農金趨勢基金                                                9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.39000    9.48000  -0.09000   -0.94937
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.14000   11.15000  -0.01000   -0.08969
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
安聯亞洲動態策略基金                                               22.74000   22.76000  -0.02000   -0.08787
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07840   10.08070  -0.00230   -0.02282
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08920   10.09140  -0.00220   -0.02180
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07770   10.08000  -0.00230   -0.02282
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09170   10.09380  -0.00210   -0.02080
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08140   10.08370  -0.00230   -0.02281
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04550   10.04840  -0.00290   -0.02886
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04550   10.04840  -0.00290   -0.02886
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04550   10.04840  -0.00290   -0.02886
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55370   10.55600  -0.00230   -0.02179
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.08810   10.09030  -0.00220   -0.02180
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.93120   90.92630   0.00490    0.00539
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.41890   13.41960  -0.00070   -0.00522
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.74040   68.73740   0.00300    0.00436
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.01670   10.01720  -0.00050   -0.00499
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74100    2.74200  -0.00100   -0.03647
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.95820   10.96250  -0.00430   -0.03922
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27960    2.27980  -0.00020   -0.00877
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85540    8.85880  -0.00340   -0.03838
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.51750   10.51910  -0.00160   -0.01521
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.44960   10.45400  -0.00440   -0.04209
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.80320   10.80130   0.00190    0.01759
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.40880   10.41310  -0.00430   -0.04129
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.45290   10.45610  -0.00320   -0.03060
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.41580   10.41750  -0.00170   -0.01632
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.32080   10.32530  -0.00450   -0.04358
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.59160   10.59110   0.00050    0.00472
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.30520   10.30950  -0.00430   -0.04171
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.36230   10.36550  -0.00320   -0.03087
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29720   10.30200  -0.00480   -0.04659
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.36900   10.36590   0.00310    0.02991
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28730   10.29210  -0.00480   -0.04664
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.24350   10.24880  -0.00530   -0.05171
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30560   10.31030  -0.00470   -0.04559
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.31870   10.31420   0.00450    0.04363
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28710   10.29200  -0.00490   -0.04761
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.24310   10.24830  -0.00520   -0.05074
宏利台灣動力基金A類型                                              30.10000   30.24000  -0.14000   -0.46296
宏利台灣動力基金I類型                                              30.10000   30.24000  -0.14000   -0.46296
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.13270   10.17620  -0.04350   -0.42747
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.02370   10.07350  -0.04980   -0.49437
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.65570    7.68860  -0.03290   -0.42791
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.63920    7.67610  -0.03690   -0.48071
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.72000   11.77000  -0.05000   -0.42481
宏利全球債券組合基金                                               13.80380   13.81110  -0.00730   -0.05286
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99110    2.98930   0.00180    0.06021
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.43640   12.42880   0.00760    0.06115
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94990    8.94440   0.00550    0.06149
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54670    2.54420   0.00250    0.09826
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.51130   11.50170   0.00960    0.08347
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.47160    3.47060   0.00100    0.02881
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55720    0.55700   0.00020    0.03591
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.72000   15.72000   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.36260   12.37110  -0.00850   -0.06871
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94290   10.94870  -0.00580   -0.05297
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50800   10.51820  -0.01020   -0.09697
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78930    8.79380  -0.00450   -0.05117
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42390    8.42830  -0.00440   -0.05221
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.29100    8.29870  -0.00770   -0.09279
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.22930    8.23470  -0.00540   -0.06558
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.69000   10.57000   0.12000    1.13529
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.67000   10.55000   0.12000    1.13744
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.57000   10.45000   0.12000    1.14833
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03560    3.03800  -0.00240   -0.07900
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43910    0.43950  -0.00040   -0.09101
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.22860   13.23880  -0.01020   -0.07705
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00120    1.00200  -0.00080   -0.07984
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60170    7.60760  -0.00590   -0.07755
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11000    2.11180  -0.00180   -0.08524
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30470    0.30500  -0.00030   -0.09836
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.25800    9.26530  -0.00730   -0.07879
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33640    0.33660  -0.00020   -0.05942
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68770   13.68720   0.00050    0.00365
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.54000    2.55000  -0.01000   -0.39216
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.45000   11.48000  -0.03000   -0.26132
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.80000   25.92000  -0.12000   -0.46296
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.80000   25.92000  -0.12000   -0.46296
宏利澳幣保本基金                                                   12.65680   12.66000  -0.00320   -0.02528
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.43000   11.48000  -0.05000   -0.43554
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.47000   11.54000  -0.07000   -0.60659
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.22000   11.29000  -0.07000   -0.62002
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.51240   10.49940   0.01300    0.12382
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.71390    9.71740  -0.00350   -0.03602
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.21970    9.22980  -0.01010   -0.10943
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.61770   11.63050  -0.01280   -0.11006
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
貝萊德新台幣基金                                                   12.97020   12.96980   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                     27.14000   27.19000  -0.05000   -0.18389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47730   11.48310  -0.00580   -0.05051
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13350   10.15990  -0.02640   -0.25985
保德信大中華基金-人民幣                                            10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
保德信大中華基金-美元                                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
保德信大中華基金-新台幣                                            30.30000   30.25000   0.05000    0.16529
保德信中小型股基金                                                 46.02000   46.22000  -0.20000   -0.43271
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.83000    8.76000   0.07000    0.79909
保德信中國中小基金-美元                                             8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.26000    8.22000   0.04000    0.48662
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.00990    9.99480   0.01510    0.15108
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.09040   10.07480   0.01560    0.15484
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.12890   10.11360   0.01530    0.15128
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.20880   11.19190   0.01690    0.15100
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
保德信中國品牌基金-美元                                            10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.23000   11.16000   0.07000    0.62724
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.66000   28.76000  -0.10000   -0.34771
保德信全球消費商機基金                                             19.61000   19.63000  -0.02000   -0.10188
保德信全球基礎建設基金                                             13.95000   14.04000  -0.09000   -0.64103
保德信全球資源基金                                                  7.49000    7.53000  -0.04000   -0.53121
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.14000   10.23000  -0.09000   -0.87977
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.89000   34.22000  -0.33000   -0.96435
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.61910   10.56550   0.05360    0.50731
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.99130   10.93590   0.05540    0.50659
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.68460   10.63860   0.04600    0.43239
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.05720   11.00960   0.04760    0.43235
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.73090    9.77000  -0.03910   -0.40020
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.88110   10.92490  -0.04380   -0.40092
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.31980    9.36430  -0.04450   -0.47521
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.40370   10.45330  -0.04960   -0.47449
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22940    8.26410  -0.03470   -0.41989
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.31950   11.36720  -0.04770   -0.41963
保德信亞太基金                                                     20.98000   21.09000  -0.11000   -0.52157
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.78900    8.78890   0.00010    0.00114
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.13510   12.13490   0.00020    0.00165
保德信店頭市場基金                                                 34.02000   34.09000  -0.07000   -0.20534
保德信拉丁美洲基金                                                  7.71000    7.75000  -0.04000   -0.51613
保德信金平衡基金                                                   30.05000   30.09000  -0.04000   -0.13293
保德信金滿意基金                                                   42.29000   42.38000  -0.09000   -0.21236
保德信科技島基金                                                   26.33000   26.32000   0.01000    0.03799
保德信高成長基金                                                   93.32000   93.60000  -0.28000   -0.29915
保德信貨幣市場基金                                                 15.83900   15.83820   0.00080    0.00505
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.77560   10.81500  -0.03940   -0.36431
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.04990   11.09850  -0.04860   -0.43790
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.09230   11.14310  -0.05080   -0.45589
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.65050   10.70720  -0.05670   -0.52955
保德信新世紀基金                                                   10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25160    8.25260  -0.00100   -0.01212
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37090   10.37170  -0.00080   -0.00771
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.70410   11.70550  -0.00140   -0.01196
保德信新興趨勢組合基金                                             11.12000   11.19000  -0.07000   -0.62556
保德信瑞騰基金                                                     15.65040   15.64910   0.00130    0.00831
保德信歐洲組合基金                                                 10.48000   10.59000  -0.11000   -1.03872
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.97510    9.97420   0.00090    0.00902
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.54730   10.54540   0.00190    0.01802
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.92470    9.92730  -0.00260   -0.02619
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.23570   10.23960  -0.00390   -0.03809
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00050   10.00370  -0.00320   -0.03199
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.52670   10.52920  -0.00250   -0.02374
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93740    9.93840  -0.00100   -0.01006
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.32090   10.32200  -0.00110   -0.01066
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.61490   10.62090  -0.00600   -0.05649
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.35540   10.35850  -0.00310   -0.02993
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75670   10.76010  -0.00340   -0.03160
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.30200   10.30380  -0.00180   -0.01747
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.64000   10.64200  -0.00200   -0.01879
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.18810   10.18840  -0.00030   -0.00294
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74540   10.74720  -0.00180   -0.01675
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.10200   10.10220  -0.00020   -0.00198
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.50840   10.50830   0.00010    0.00095
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.97680   10.00080  -0.02400   -0.23998
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.97680   10.00080  -0.02400   -0.23998
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.06250   10.00080   0.06170    0.61695
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.97140   10.00080  -0.02940   -0.29398
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.97140   10.00080  -0.02940   -0.29398
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                        9.97710   10.00080  -0.02370   -0.23698
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.45600   10.46200  -0.00600   -0.05735
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.20610   10.21020  -0.00410   -0.04016
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.39000   10.39730  -0.00730   -0.07021
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77320   10.78070  -0.00750   -0.06957
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.49230   10.49040   0.00190    0.01811
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.16000   11.15800   0.00200    0.01792
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.39920   10.40490  -0.00570   -0.05478
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71090   10.71690  -0.00600   -0.05599
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.54210   10.55010  -0.00800   -0.07583
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.59660   10.60270  -0.00610   -0.05753
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.64550   10.65970  -0.01420   -0.13321
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.40730   10.41230  -0.00500   -0.04802
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.43700   10.44200  -0.00500   -0.04788
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.47960   10.47490   0.00470    0.04487
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.65920   10.65380   0.00540    0.05069
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25560   10.25880  -0.00320   -0.03119
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.35350   10.35680  -0.00330   -0.03186
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97600    1.97350   0.00250    0.12668
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83480    2.83110   0.00370    0.13069
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29600    0.29570   0.00030    0.10145
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46020    0.45970   0.00050    0.10877
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41620    8.40730   0.00890    0.10586
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31970   12.30660   0.01310    0.10645
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.71400    9.70600   0.00800    0.08242
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.35550   12.34530   0.01020    0.08262
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75390    8.74850   0.00540    0.06172
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.18700   11.18010   0.00690    0.06172
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.94120   10.94380  -0.00260   -0.02376
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.75720   10.76420  -0.00700   -0.06503
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.20000   19.23000  -0.03000   -0.15601
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4440.59000 4446.82000  -6.23000   -0.14010
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.30080   10.29910   0.00170    0.01651
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.20140   11.19980   0.00160    0.01429
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.20870   10.21080  -0.00210   -0.02057
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93590    9.93480   0.00110    0.01107
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.56420   10.56310   0.00110    0.01041
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.95250    9.95550  -0.00300   -0.03013
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.32950   10.33190  -0.00240   -0.02323
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.53100   10.53120  -0.00020   -0.00190
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.19320    6.19070   0.00250    0.04038
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.35040   11.34590   0.00450    0.03966
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.82640   10.83620  -0.00980   -0.09044
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.84140   11.85390  -0.01250   -0.10545
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.04220   11.05350  -0.01130   -0.10223
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.33090    9.33940  -0.00850   -0.09101
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.65470    9.66480  -0.01010   -0.10450
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.52770    9.53750  -0.00980   -0.10275
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.71400   10.72370  -0.00970   -0.09045
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.18710   11.19890  -0.01180   -0.10537
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.16780   11.17920  -0.01140   -0.10198
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.45000    7.45000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       12.87000   12.90000  -0.03000   -0.23256
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69870   13.69830   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.89000   16.99000  -0.10000   -0.58858
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.38960   14.40630  -0.01670   -0.11592
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.72120   12.73030  -0.00910   -0.07148
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.31550   13.32370  -0.00820   -0.06154
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.66420    8.67430  -0.01010   -0.11644
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.83540    6.84330  -0.00790   -0.11544
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75210    8.75840  -0.00630   -0.07193
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51370    8.52170  -0.00800   -0.09388
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84830   10.85500  -0.00670   -0.06172
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.46310    8.47480  -0.01170   -0.13806
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.90990   12.91910  -0.00920   -0.07121
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.46410   12.47850  -0.01440   -0.11540
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.15460   13.16700  -0.01240   -0.09417
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.12150   12.12900  -0.00750   -0.06184
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.05800    9.06850  -0.01050   -0.11579
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.78260    9.78960  -0.00700   -0.07150
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72880    9.73800  -0.00920   -0.09448
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64490    9.65080  -0.00590   -0.06113
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.49860    9.51170  -0.01310   -0.13773
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75600   10.76320  -0.00720   -0.06689
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.67680   10.68030  -0.00350   -0.03277
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.51350   10.51450  -0.00100   -0.00951
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.56350   10.56900  -0.00550   -0.05204
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92190    9.92850  -0.00660   -0.06648
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.62240    9.62560  -0.00320   -0.03324
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.60600   10.61560  -0.00960   -0.09043
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.68180    9.68280  -0.00100   -0.01033
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73470    9.73980  -0.00510   -0.05236
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73590   10.74310  -0.00720   -0.06702
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.67710   10.68060  -0.00350   -0.03277
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.51380   10.51480  -0.00100   -0.00951
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.56440   10.56990  -0.00550   -0.05203
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92170    9.92840  -0.00670   -0.06748
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.62250    9.62570  -0.00320   -0.03324
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.78570   10.79540  -0.00970   -0.08985
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.68180    9.68270  -0.00090   -0.00929
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73500    9.74010  -0.00510   -0.05236
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.48970   11.48680   0.00290    0.02525
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.89960   12.89590   0.00370    0.02869
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.19530   12.19290   0.00240    0.01968
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.15200    9.14970   0.00230    0.02514
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.84600    9.84320   0.00280    0.02845
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.77570    9.77380   0.00190    0.01944
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.18030   11.17750   0.00280    0.02505
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.01160   12.00820   0.00340    0.02831
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.78170   11.77940   0.00230    0.01953
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.15220    9.14990   0.00230    0.02514
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.84650    9.84370   0.00280    0.02844
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.77610    9.77420   0.00190    0.01944
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.86000   13.90000  -0.04000   -0.28777
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.64000   14.68000  -0.04000   -0.27248
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.75000   11.78000  -0.03000   -0.25467
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.84000   11.87000  -0.03000   -0.25274
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.81000   13.79000   0.02000    0.14503
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.08190   12.14280  -0.06090   -0.50153
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.28330   10.33000  -0.04670   -0.45208
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.69580    7.73460  -0.03880   -0.50164
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.19220   10.23850  -0.04630   -0.45221
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.32270   12.32460  -0.00190   -0.01542
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.02830   12.03040  -0.00210   -0.01746
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.02990   11.03250  -0.00260   -0.02357
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59980    8.60110  -0.00130   -0.01511
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65790    9.65960  -0.00170   -0.01760
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71460    9.71690  -0.00230   -0.02367
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57080   11.57280  -0.00200   -0.01728
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.82110   10.82280  -0.00170   -0.01571
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01140   11.01400  -0.00260   -0.02361
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00260   10.00440  -0.00180   -0.01799
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.29180    9.29330  -0.00150   -0.01614
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.13760    9.13620   0.00140    0.01532
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74110    9.74350  -0.00240   -0.02463
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.84040   12.84650  -0.00610   -0.04748
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.31080   12.31700  -0.00620   -0.05034
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65040   11.65710  -0.00670   -0.05748
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.20930    7.21280  -0.00350   -0.04852
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.96200    8.96650  -0.00450   -0.05019
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65360    9.65910  -0.00550   -0.05694
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.03800   11.04330  -0.00530   -0.04799
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.66860   11.67530  -0.00670   -0.05739
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.70630    9.71120  -0.00490   -0.05046
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.19890    9.20330  -0.00440   -0.04781
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.85990    9.86550  -0.00560   -0.05676
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.06410   12.06880  -0.00470   -0.03894
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.82270   12.82780  -0.00510   -0.03976
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.69440   11.69970  -0.00530   -0.04530
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.40090    9.40460  -0.00370   -0.03934
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.02030   10.02430  -0.00400   -0.03990
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02110   10.02560  -0.00450   -0.04489
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.08610   12.09090  -0.00480   -0.03970
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.76360   10.76780  -0.00420   -0.03901
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.14260   11.14770  -0.00510   -0.04575
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.98100    9.98490  -0.00390   -0.03906
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56660    9.57040  -0.00380   -0.03971
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.26040   10.26450  -0.00410   -0.03994
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76250    9.76690  -0.00440   -0.04505
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.30000   19.38000  -0.08000   -0.41280
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.20000   18.28000  -0.08000   -0.43764
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.42880   13.43930  -0.01050   -0.07813
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.52690   10.52530   0.00160    0.01520
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.56900   11.56710   0.00190    0.01643
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.42880   12.41980   0.00900    0.07246
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.06950   11.06850   0.00100    0.00903
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.14970    9.14830   0.00140    0.01530
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.71100    9.70940   0.00160    0.01648
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51910    9.51210   0.00700    0.07359
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.66610    9.66530   0.00080    0.00828
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.28620    9.28480   0.00140    0.01508
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50930    9.50770   0.00160    0.01683
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.39270   11.38440   0.00830    0.07291
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.60790    9.60700   0.00090    0.00937
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.15800   43.65630  -0.49830   -1.14142
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.25000   11.08000   0.17000    1.53430
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.60000   34.66000  -1.06000   -3.05828
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.79300   11.79220   0.00080    0.00678
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70550    1.71050  -0.00500   -0.29231
國泰大中華基金                                                     19.34000   19.42000  -0.08000   -0.41195
國泰小龍基金-美元I                                                  0.47200    0.47530  -0.00330   -0.69430
國泰小龍基金-新台幣                                                14.72000   14.78000  -0.06000   -0.40595
國泰中小成長基金-美元I                                              1.34180    1.35130  -0.00950   -0.70303
國泰中小成長基金-新台幣                                            41.85000   42.02000  -0.17000   -0.40457
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.35720    4.32130   0.03590    0.83077
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69030    0.68670   0.00360    0.52425
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.73810    0.73420   0.00390    0.53119
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.66000   19.55000   0.11000    0.56266
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.22890   42.52460  -0.29570   -0.69536
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30820    2.30160   0.00660    0.28676
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.33020    0.33020   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.16060   10.16020   0.00040    0.00394
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.17410    8.17380   0.00030    0.00367
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.37160    2.36350   0.00810    0.34271
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34160    0.34150   0.00010    0.02928
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.65790   10.65200   0.00590    0.05539
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34160    0.34210  -0.00050   -0.14616
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.44950   10.46440  -0.01490   -0.14239
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.23160    4.22350   0.00810    0.19178
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60840    0.60910  -0.00070   -0.11492
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.08000   19.10000  -0.02000   -0.10471
國泰中港台基金-人民幣                                               3.16270    3.15560   0.00710    0.22500
國泰中港台基金-美元                                                 0.46040    0.46070  -0.00030   -0.06512
國泰中港台基金-新台幣                                              14.27000   14.28000  -0.01000   -0.07003
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.14240   10.13280   0.00960    0.09474
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.20440   10.21950  -0.01510   -0.14776
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.27000   10.29280  -0.02280   -0.22151
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.72000   26.98000  -0.26000   -0.96368
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.37000   12.30000   0.07000    0.56911
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.70000   33.11000  -0.41000   -1.23830
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35330    0.35330   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33320    0.33320   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33410    0.33410   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.00120   11.00880  -0.00760   -0.06904
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.38200   10.38920  -0.00720   -0.06930
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.41710   10.42430  -0.00720   -0.06907
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45860   12.45810   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42380    0.42520  -0.00140   -0.32926
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37480    0.37600  -0.00120   -0.31915
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45220    0.45370  -0.00150   -0.33061
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.23000   11.27000  -0.04000   -0.35492
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54920    0.54680   0.00240    0.43892
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.56110    2.56510  -0.00400   -0.15594
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37180    0.37290  -0.00110   -0.29499
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53550    0.53310   0.00240    0.45020
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49150    0.49330  -0.00180   -0.36489
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.38000   14.43000  -0.05000   -0.34650
國泰全球資源基金-美元                                               0.16740    0.16880  -0.00140   -0.82938
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.29000    5.33000  -0.04000   -0.75047
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62070    0.62350  -0.00280   -0.44908
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.31000   19.39000  -0.08000   -0.41258
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.81000   18.89000  -0.08000   -0.42350
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88970    0.88780   0.00190    0.21401
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.66000   21.72000  -0.06000   -0.27624
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.47000   22.50000  -0.03000   -0.13333
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.55810    2.55310   0.00500    0.19584
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37230    0.37270  -0.00040   -0.10732
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31980    0.32010  -0.00030   -0.09372
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.53260   11.54320  -0.01060   -0.09183
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.90680    9.91590  -0.00910   -0.09177
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53270    0.52980   0.00290    0.54738
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40490    0.40600  -0.00110   -0.27094
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.19000   12.22000  -0.03000   -0.24550
國泰科技生化基金                                                   32.57000   32.69000  -0.12000   -0.36708
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.67000   29.75000  -0.08000   -0.26891
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.32000   12.28000   0.04000    0.32573
國泰美國費城半導體基金                                             14.33000   14.43000  -0.10000   -0.69300
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.16770   44.82960  -0.66190   -1.47648
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   17.33140   17.09260   0.23880    1.39710
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   23.14400   23.84480  -0.70080   -2.93901
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.85250   45.34940  -0.49690   -1.09571
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.48520   45.62330  -0.13810   -0.30270
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.57250   43.62970  -0.05720   -0.13110
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80890   12.85970  -0.05080   -0.39503
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17880   13.23460  -0.05580   -0.42162
國泰紐幣保本基金                                                   12.74100   12.78500  -0.04400   -0.34415
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.59000   22.66000  -0.07000   -0.30891
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.59000   22.66000  -0.07000   -0.30891
國泰富時中國A50基金                                                22.06000   22.49000  -0.43000   -1.91196
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.99400   47.58260  -0.58860   -1.23701
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34650    0.34740  -0.00090   -0.25907
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50640    0.50390   0.00250    0.49613
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.64340   42.67720  -0.03380   -0.07920
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.00000   21.51000  -0.51000   -2.37099
國泰新興市場基金-美元                                               0.40140    0.40250  -0.00110   -0.27329
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.48000   12.52000  -0.04000   -0.31949
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44940    2.44190   0.00750    0.30714
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.51060    1.50600   0.00460    0.30544
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36640    0.36640   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22820    0.22820   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35700    0.35700   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.10440   11.10350   0.00090    0.00811
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71920    6.71860   0.00060    0.00893
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.44620   45.02860  -0.58240   -1.29340
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.94200   45.48990  -0.54790   -1.20444
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.72830   43.00140  -0.27310   -0.63510
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.22000   13.15000   0.07000    0.53232
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.47000   36.83000  -0.36000   -0.97746
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.58000   23.63000  -0.05000   -0.21160
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35230    0.35710  -0.00480   -1.34416
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.42000   10.56000  -0.14000   -1.32576
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.93590   39.92740   0.00850    0.02129
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.75000   22.95000  -0.20000   -0.87146
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.47000   20.53000  -0.06000   -0.29226
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.61000   17.85000  -0.24000   -1.34454
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41580    0.41640  -0.00060   -0.14409
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.55290   12.57100  -0.01810   -0.14398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55470   10.56350  -0.00880   -0.08331
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44610   10.45230  -0.00620   -0.05932
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.58250   10.58690  -0.00440   -0.04156
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23550   10.24420  -0.00870   -0.08493
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16510   10.17110  -0.00600   -0.05899
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23310   10.23750  -0.00440   -0.04298
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.14830   10.15540  -0.00710   -0.06991
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.94300    9.95080  -0.00780   -0.07839
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.10760   10.11620  -0.00860   -0.08501
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.94670    9.95360  -0.00690   -0.06932
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.14830   10.15540  -0.00710   -0.06991
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.93820    9.94600  -0.00780   -0.07842
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.10750   10.11610  -0.00860   -0.08501
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.94680    9.95360  -0.00680   -0.06832
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43020   11.42960   0.00060    0.00525
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09940   10.10720  -0.00780   -0.07717
第一金大中華基金                                                   26.13000   26.16000  -0.03000   -0.11468
第一金小型精選基金                                                 32.13000   32.30000  -0.17000   -0.52632
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.57000   13.43000   0.14000    1.04244
第一金中國世紀基金-美元                                             8.45080    8.39020   0.06060    0.72227
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.45110    8.39050   0.06060    0.72225
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76730    9.76040   0.00690    0.07069
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.36110    8.37420  -0.01310   -0.15643
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30410   11.29610   0.00800    0.07082
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84700    9.86240  -0.01540   -0.15615
第一金中概平衡基金                                                 26.57000   26.78000  -0.21000   -0.78417
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32220   15.32150   0.00070    0.00457
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.65200  178.64500   0.00700    0.00392
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.16890   16.28010  -0.11120   -0.68304
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.16830   16.27920  -0.11090   -0.68124
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.66000   15.78000  -0.12000   -0.76046
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.67000   15.79000  -0.12000   -0.75997
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.96790   10.98590  -0.01800   -0.16385
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.96590   10.98400  -0.01810   -0.16479
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.43520   10.47300  -0.03780   -0.36093
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.43510   10.47290  -0.03780   -0.36093
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.85320   13.96470  -0.11150   -0.79844
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.87190   13.98350  -0.11160   -0.79808
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.18000   13.30000  -0.12000   -0.90226
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.21000   13.33000  -0.12000   -0.90023
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.92180    9.95550  -0.03370   -0.33851
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.91760    9.95130  -0.03370   -0.33865
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.55730    9.59000  -0.03270   -0.34098
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.58200    9.61480  -0.03280   -0.34114
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.80450   10.84120  -0.03670   -0.33852
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.44260   10.47830  -0.03570   -0.34070
第一金全球大趨勢基金                                               25.63000   25.76000  -0.13000   -0.50466
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.57070    9.57070   0.00000    0.00000
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.60700    6.60710  -0.00010   -0.00151
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.19430   10.24950  -0.05520   -0.53856
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.19460   10.24980  -0.05520   -0.53855
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.08020   11.14020  -0.06000   -0.53859
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.08200   11.14200  -0.06000   -0.53850
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.59410    8.63310  -0.03900   -0.45175
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.53780   10.58570  -0.04790   -0.45250
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.31740    9.31450   0.00290    0.03113
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.31580    9.31290   0.00290    0.03114
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.75360    7.75460  -0.00100   -0.01290
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74780    7.74870  -0.00090   -0.01161
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.53690    8.54210  -0.00520   -0.06087
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.53760    8.54280  -0.00520   -0.06087
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.63020   11.62650   0.00370    0.03182
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.63090   11.62720   0.00370    0.03182
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.28040   10.28170  -0.00130   -0.01264
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.28120   10.28250  -0.00130   -0.01264
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.09170   15.10100  -0.00930   -0.06159
第一金亞洲科技基金                                                 18.01000   18.13000  -0.12000   -0.66189
第一金亞洲新興市場基金                                             13.60000   13.67000  -0.07000   -0.51207
第一金店頭市場基金                                                  8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.98150   10.01620  -0.03470   -0.34644
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.98150   10.01620  -0.03470   -0.34644
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.98340   10.01660  -0.03320   -0.33145
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.98340   10.01660  -0.03320   -0.33145
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.98150   10.01620  -0.03470   -0.34644
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.98290   10.01750  -0.03460   -0.34540
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.98150   10.01620  -0.03470   -0.34644
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.98340   10.01660  -0.03320   -0.33145
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.98480   10.01780  -0.03300   -0.32941
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.98340   10.01660  -0.03320   -0.33145
第一金創新趨勢基金                                                 21.44000   21.51000  -0.07000   -0.32543
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.75180   43.23900  -0.48720   -1.12676
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.65700   43.17740  -0.52040   -1.20526
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.52790   43.16730  -0.63940   -1.48121
第一金電子基金                                                     32.75000   32.94000  -0.19000   -0.57681
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.76000   18.75000   0.01000    0.05333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.31000   20.41000  -0.10000   -0.48996
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.85000    7.78000   0.07000    0.89974
統一大中華中小基金(美元)                                            7.17000    7.12000   0.05000    0.70225
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.69000   10.61000   0.08000    0.75401
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
統一大滿貫基金-A類型                                               33.35000   33.48000  -0.13000   -0.38829
統一大滿貫基金-I類型                                               33.35000   33.48000  -0.13000   -0.38829
統一大龍印基金                                                     14.86000   14.85000   0.01000    0.06734
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.61000    8.55000   0.06000    0.70175
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
統一中小基金                                                       23.01000   23.17000  -0.16000   -0.69055
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89410    9.90700  -0.01290   -0.13021
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.20190    9.22180  -0.01990   -0.21579
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94810    8.96640  -0.01830   -0.20410
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.33490   12.35090  -0.01600   -0.12955
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42190   11.44670  -0.02480   -0.21666
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07070   11.09330  -0.02260   -0.20373
統一台灣動力基金                                                   17.41000   17.52000  -0.11000   -0.62785
統一全天候基金-A類型                                              104.84000  105.21000  -0.37000   -0.35168
統一全天候基金-I類型                                              105.39000  105.77000  -0.38000   -0.35927
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.23430    8.25820  -0.02390   -0.28941
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.94530    7.97510  -0.02980   -0.37366
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.99210    8.02080  -0.02870   -0.35782
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.87710    8.86930   0.00780    0.08794
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.57340    8.57330   0.00010    0.00117
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.61650    8.61500   0.00150    0.01741
統一全球債券組合基金                                               12.44910   12.46260  -0.01350   -0.10832
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.76000   15.71000   0.05000    0.31827
統一全球新科技基金(美元)                                           14.82000   14.76000   0.06000    0.40650
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.33000   14.28000   0.05000    0.35014
統一亞太基金                                                       25.21000   25.21000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                                 12.62000   12.62000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       56.49000   56.70000  -0.21000   -0.37037
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73280   16.73200   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                               11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
統一強漢基金(美元)                                                  9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
統一強漢基金(新台幣)                                               26.31000   26.24000   0.07000    0.26677
統一統信基金                                                       29.36000   29.44000  -0.08000   -0.27174
統一黑馬基金                                                       57.35000   57.60000  -0.25000   -0.43403
統一新亞洲科技能源基金                                             16.37000   16.33000   0.04000    0.24495
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10540    8.14530  -0.03990   -0.48985
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.78360   10.79140  -0.00780   -0.07228
統一經建基金                                                       44.38000   44.60000  -0.22000   -0.49327
統一龍馬基金                                                       64.84000   64.88000  -0.04000   -0.06165
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.93000   19.00000  -0.07000   -0.36842
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.08000   45.28000  -0.20000   -0.44170
野村中國機會基金                                                   14.47000   14.42000   0.05000    0.34674
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.43560   10.42760   0.00800    0.07672
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.40800   10.40630   0.00170    0.01634
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.45600   10.45300   0.00300    0.02870
野村巴西基金                                                        7.15000    7.14000   0.01000    0.14006
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
野村台灣高股息基金                                                 25.09000   25.24000  -0.15000   -0.59429
野村台灣運籌基金                                                   35.71000   35.83000  -0.12000   -0.33491
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83740    9.91880  -0.08140   -0.82066
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76260    9.84700  -0.08440   -0.85711
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84380    9.88470  -0.04090   -0.41377
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.45690   10.45300   0.00390    0.03731
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27090   10.27540  -0.00450   -0.04379
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05950   10.06550  -0.00600   -0.05961
野村平衡基金                                                       19.23000   19.29000  -0.06000   -0.31104
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.84000   14.88000  -0.04000   -0.26882
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.21000   12.22000  -0.01000   -0.08183
野村全球生技醫療基金                                               17.14000   17.34000  -0.20000   -1.15340
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.19010   10.23550  -0.04540   -0.44355
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.18170   10.22890  -0.04720   -0.46144
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09760   10.14480  -0.04720   -0.46526
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.43320   10.47930  -0.04610   -0.43991
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.39070   10.43890  -0.04820   -0.46173
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30900   10.35690  -0.04790   -0.46249
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13570   10.14600  -0.01030   -0.10152
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.78940   10.79530  -0.00590   -0.05465
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.70370   10.71470  -0.01100   -0.10266
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.62240   10.63310  -0.01070   -0.10063
野村全球品牌基金                                                   29.80000   29.99000  -0.19000   -0.63354
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.77000   10.83000  -0.06000   -0.55402
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.12000   13.19000  -0.07000   -0.53071
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.89000   20.00000  -0.11000   -0.55000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.36000   12.41000  -0.05000   -0.40290
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.93370   10.92600   0.00770    0.07047
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.97440   10.97440   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.75050   10.75140  -0.00090   -0.00837
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.76760    8.76320   0.00440    0.05021
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.56630    8.56450   0.00180    0.02102
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.15100    8.15320  -0.00220   -0.02698
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.10860   11.10310   0.00550    0.04954
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.57240   10.57010   0.00230    0.02176
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.15170   10.15440  -0.00270   -0.02659
野村成長基金                                                       29.91000   30.05000  -0.14000   -0.46589
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.50990    8.58690  -0.07700   -0.89671
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.51910    8.59810  -0.07900   -0.91881
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.74760    8.82660  -0.07900   -0.89502
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.77590    9.79290  -0.01700   -0.17360
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.63690    9.65830  -0.02140   -0.22157
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.88000    9.90130  -0.02130   -0.21512
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.46000   13.49000  -0.03000   -0.22239
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.29720   10.34930  -0.05210   -0.50342
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.22490   10.27490  -0.05000   -0.48662
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.13420   10.18370  -0.04950   -0.48607
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.72230    9.76990  -0.04760   -0.48721
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.74300    9.79070  -0.04770   -0.48720
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.86540    9.91270  -0.04730   -0.47717
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.17980   10.18430  -0.00450   -0.04419
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86790   10.87520  -0.00730   -0.06713
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.73950   10.74460  -0.00510   -0.04747
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.87510   10.87980  -0.00470   -0.04320
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.19950   10.25480  -0.05530   -0.53926
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.19770   10.25500  -0.05730   -0.55875
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.13830   10.19670  -0.05840   -0.57273
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.63320    8.68080  -0.04760   -0.54834
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.25430    9.30510  -0.05080   -0.54594
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.11810    9.17000  -0.05190   -0.56598
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.19500   10.19670  -0.00170   -0.01667
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.97080   13.97250  -0.00170   -0.01217
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.09700   13.09250   0.00450    0.03437
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.60210   10.60310  -0.00100   -0.00943
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46690   10.57050  -0.10360   -0.98009
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44590   10.55090  -0.10500   -0.99518
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50430   10.56050  -0.05620   -0.53217
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76480   10.76330   0.00150    0.01394
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72030   10.72540  -0.00510   -0.04755
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69740   10.70380  -0.00640   -0.05979
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.68130   10.67880   0.00250    0.02341
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.62760   10.63150  -0.00390   -0.03668
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.76200   10.76400  -0.00200   -0.01858
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.25580   10.26610  -0.01030   -0.10033
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.97270    9.97530  -0.00260   -0.02606
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.59060    9.59660  -0.00600   -0.06252
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.08430    9.09380  -0.00950   -0.10447
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.48720   11.49920  -0.01200   -0.10436
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.37080   10.40700  -0.03620   -0.34784
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.50600   11.53970  -0.03370   -0.29204
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.92430   10.96170  -0.03740   -0.34119
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.70460   10.74210  -0.03750   -0.34909
野村泰國基金                                                       44.87000   44.90000  -0.03000   -0.06682
野村高科技基金                                                      9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.64000   10.66730  -0.02730   -0.25592
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.30050   10.31570  -0.01520   -0.14735
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.88490   10.87960   0.00530    0.04872
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.68720    9.70680  -0.01960   -0.20192
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.67760    9.70270  -0.02510   -0.25869
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.90100    9.88530   0.01570    0.15882
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.26340   12.28120  -0.01780   -0.14494
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.22580   14.20740   0.01840    0.12951
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.14710   11.16960  -0.02250   -0.20144
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.14410   11.17300  -0.02890   -0.25866
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.58000   11.56170   0.01830    0.15828
野村貨幣市場基金                                                   16.33760   16.33690   0.00070    0.00428
野村新馬基金                                                       15.76000   15.84000  -0.08000   -0.50505
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37470   10.37630  -0.00160   -0.01542
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.25720   10.28590  -0.02870   -0.27902
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.38790   10.41490  -0.02700   -0.25924
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27540   10.38170  -0.10630   -1.02392
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.22910   10.33470  -0.10560   -1.02180
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27390   10.33330  -0.05940   -0.57484
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.68470   10.69330  -0.00860   -0.08042
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.59960   10.61420  -0.01460   -0.13755
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.64470   10.66180  -0.01710   -0.16039
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.20340   10.26550  -0.06210   -0.60494
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.20670   10.27300  -0.06630   -0.64538
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.11050   10.17730  -0.06680   -0.65636
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.78830   10.79240  -0.00410   -0.03799
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.74120   10.75210  -0.01090   -0.10138
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.64600   10.65740  -0.01140   -0.10697
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.64980   10.65720  -0.00740   -0.06944
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01670    8.05240  -0.03570   -0.44335
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.38440   12.39310  -0.00870   -0.07020
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41680   10.41080   0.00600    0.05763
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.57740   10.55150   0.02590    0.24546
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37630   10.37710  -0.00080   -0.00771
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46330   10.46250   0.00080    0.00765
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.43510   10.41180   0.02330    0.22378
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41710   10.41120   0.00590    0.05667
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.57780   10.55190   0.02590    0.24545
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37690   10.37780  -0.00090   -0.00867
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.46720   10.46640   0.00080    0.00764
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.43400   10.41070   0.02330    0.22381
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.46080   10.45400   0.00680    0.06505
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.62050   10.59180   0.02870    0.27096
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.41940   10.41950  -0.00010   -0.00096
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.50720   10.50560   0.00160    0.01523
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.47920   10.45470   0.02450    0.23434
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.46080   10.45400   0.00680    0.06505
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.62060   10.59200   0.02860    0.27002
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.42400   10.42420  -0.00020   -0.00192
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.52270   10.52110   0.00160    0.01521
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.47980   10.45530   0.02450    0.23433
野村精選貨幣市場基金                                               12.11350   12.11310   0.00040    0.00330
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.92000   12.07000  -0.15000   -1.24275
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.12000   11.26000  -0.14000   -1.24334
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.47000   10.65000  -0.18000   -1.69014
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.87000    7.96000  -0.09000   -1.13065
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.26000   11.37000  -0.11000   -0.96746
野村積極成長基金                                                   12.67000   12.73000  -0.06000   -0.47133
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    35.55000   35.68000  -0.13000   -0.36435
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.69110   10.70140  -0.01030   -0.09625
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.60000    8.60320  -0.00320   -0.03720
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.92310    7.92900  -0.00590   -0.07441
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.76890    7.77670  -0.00780   -0.10030
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.28080   12.28560  -0.00480   -0.03907
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.98470   10.99290  -0.00820   -0.07459
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.81080   10.82160  -0.01080   -0.09980
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.80000   11.87000  -0.07000   -0.58972
野村環球基金-人民幣計價                                            17.86000   17.95000  -0.09000   -0.50139
野村環球基金-美元計價                                              13.87000   13.94000  -0.07000   -0.50215
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.58000   19.70000  -0.12000   -0.60914
野村鴻利基金                                                       23.08000   23.16000  -0.08000   -0.34542
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90190   16.90150   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       19.29000   19.37000  -0.08000   -0.41301
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.21000   14.33000  -0.12000   -0.83740
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.45000   15.51000  -0.06000   -0.38685
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.73970   10.76310  -0.02340   -0.21741
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.06640   14.09710  -0.03070   -0.21778
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76490   10.77450  -0.00960   -0.08910
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.66910   10.70940  -0.04030   -0.37630
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56640   10.55230   0.01410    0.13362
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44520   10.46130  -0.01610   -0.15390
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.04790   10.03490   0.01300    0.12955
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.11400   10.13080  -0.01680   -0.16583
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00090   10.01650  -0.01560   -0.15574
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.28920   10.30550  -0.01630   -0.15817
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43840   10.45450  -0.01610   -0.15400
凱基台商天下基金                                                   13.32000   13.33000  -0.01000   -0.07502
凱基台灣精五門基金                                                 21.06000   21.07000  -0.01000   -0.04746
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.71650   45.26410  -0.54760   -1.20979
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.17220   46.34170  -0.16950   -0.36576
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.87660   42.80230   0.07430    0.17359
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.63020   10.65900  -0.02880   -0.27019
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.63300   45.19500  -0.56200   -1.24350
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.59070   46.15910  -0.56840   -1.23139
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.26840   44.95800  -0.68960   -1.53388
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.69000   12.65000   0.04000    0.31621
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.43120   11.42870   0.00250    0.02187
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59410   11.59360   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                       28.14000   28.16000  -0.02000   -0.07102
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.17000   23.23000  -0.06000   -0.25829
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.23690   22.27590  -0.03900   -0.17508
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.56000   17.52000   0.04000    0.22831
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.61520   16.58450   0.03070    0.18511
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.72000    7.76000  -0.04000   -0.51546
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.81060   41.34020  -0.52960   -1.28108
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.01420   41.51870  -0.50450   -1.21512
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.94920   41.46200  -0.51280   -1.23680
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.37770   11.42170  -0.04400   -0.38523
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.99000   11.04000  -0.05000   -0.45290
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.45760   12.51550  -0.05790   -0.46263
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.89000   12.96000  -0.07000   -0.54012
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.17000   13.23000  -0.06000   -0.45351
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.78230   12.82380  -0.04150   -0.32362
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.30770   10.29390   0.01380    0.13406
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.04140   10.04350  -0.00210   -0.02091
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.15540   10.16500  -0.00960   -0.09444
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.30760   10.29390   0.01370    0.13309
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.04140   10.04350  -0.00210   -0.02091
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.15540   10.16500  -0.00960   -0.09444
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.34000   12.28000   0.06000    0.48860
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.62000   36.95000  -0.33000   -0.89310
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.12000   33.20000  -0.08000   -0.24096
富邦上証180基金                                                    31.80000   32.52000  -0.72000   -2.21402
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19570    0.19500   0.00070    0.35897
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.09000    6.07000   0.02000    0.32949
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.13000    6.03000   0.10000    1.65837
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.91000   48.38000  -1.47000   -3.03845
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.24520   12.17050   0.07470    0.61378
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.30890   11.25020   0.05870    0.52177
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.93750   10.89990   0.03760    0.34496
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.40520   10.34180   0.06340    0.61305
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.52890    9.47940   0.04950    0.52218
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.22530    9.19370   0.03160    0.34371
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.82670   20.81270   0.01400    0.06727
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.63620   11.63530   0.00090    0.00774
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.69800   10.72830  -0.03030   -0.28243
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.83420   13.82180   0.01240    0.08971
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02300    2.02320  -0.00020   -0.00989
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.51440    9.50590   0.00850    0.08942
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.44120    1.44140  -0.00020   -0.01388
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.37700   12.37400   0.00300    0.02424
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80320    1.80370  -0.00050   -0.02772
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.38250   10.38000   0.00250    0.02408
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53350    1.53400  -0.00050   -0.03259
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.92830   10.93350  -0.00520   -0.04756
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.85900   10.86450  -0.00550   -0.05062
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.14000   15.01000   0.13000    0.86609
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.04000   19.36000  -0.32000   -1.65289
富邦日本東証基金                                                   20.36000   20.52000  -0.16000   -0.77973
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.95000   47.02000  -0.07000   -0.14887
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.18000   47.18000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.08000   52.15000  -0.07000   -0.13423
富邦台灣心基金                                                     21.40000   21.48000  -0.08000   -0.37244
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.56000   46.60000  -0.04000   -0.08584
富邦台灣科技指數基金                                               53.78000   53.92000  -0.14000   -0.25964
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.53770   48.07530  -0.53760   -1.11825
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.17320   42.19490  -0.02170   -0.05143
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.32230    0.32190   0.00040    0.12426
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62660    2.63340  -0.00680   -0.25822
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35700    0.35810  -0.00110   -0.30718
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.02420   11.06590  -0.04170   -0.37683
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24710    2.25290  -0.00580   -0.25745
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33710    0.33810  -0.00100   -0.29577
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.36750    9.40290  -0.03540   -0.37648
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.23000   25.40000  -0.17000   -0.66929
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.72000   13.54000   0.18000    1.32939
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.08000   31.93000  -0.85000   -2.66207
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70620   15.70560   0.00060    0.00382
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.78000   18.36000  -0.58000   -3.15904
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.38990   41.52560  -0.13570   -0.32679
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.76780   44.23500  -0.46720   -1.05618
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.99950    0.00000  39.99950    0.00000
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行   39.99950    0.00000  39.99950    0.00000
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.24850   41.19810   0.05040    0.12234
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.50740   46.02510  -0.51770   -1.12482
富邦長紅基金                                                       59.70000   59.94000  -0.24000   -0.40040
富邦科技基金                                                       23.74000   23.71000   0.03000    0.12653
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.38880   41.47590  -0.08710   -0.21000
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.53760   45.17350  -0.63590   -1.40768
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.02450   40.31120  -0.28670   -0.71122
富邦恒生國企ETF基金                                                21.00000   21.30000  -0.30000   -1.40845
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.49000   13.32000   0.17000    1.27628
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.83000   28.51000  -0.68000   -2.38513
富邦高成長基金                                                     23.08000   23.18000  -0.10000   -0.43141
富邦基金A類型                                                      13.27000   13.30000  -0.03000   -0.22556
富邦基金I類型                                                      13.27000   13.30000  -0.03000   -0.22556
富邦深証100基金                                                    10.43000   10.65000  -0.22000   -2.06573
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.27000   21.42000  -0.15000   -0.70028
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42780    0.42800  -0.00020   -0.04673
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.53240   12.53460  -0.00220   -0.01755
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.35810    9.35980  -0.00170   -0.01816
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30380    0.30390  -0.00010   -0.03291
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.56570    8.56720  -0.00150   -0.01751
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.36670   10.33080   0.03590    0.34750
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.04220   11.00220   0.04000    0.36356
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.67780    9.64430   0.03350    0.34736
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.30350   10.26620   0.03730    0.36333
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.62000   18.71000  -0.09000   -0.48103
富邦精準基金                                                       43.48000   43.71000  -0.23000   -0.52620
富邦精銳中小基金                                                   11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.65000   17.70000  -0.05000   -0.28249
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.51000   21.56000  -0.05000   -0.23191
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.16000    7.13000   0.03000    0.42076
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.81000   15.97000  -0.16000   -1.00188
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.95000   19.98000  -0.03000   -0.15015
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.85020   10.80280   0.04740    0.43878
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.58650   10.59030  -0.00380   -0.03588
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.81180   10.81420  -0.00240   -0.02219
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.32380   10.27860   0.04520    0.43975
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                             10.02600   10.02960  -0.00360   -0.03589
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.22430   10.22650  -0.00220   -0.02151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.41000   31.32000   0.09000    0.28736
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.14390   10.18230  -0.03840   -0.37713
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.13000   10.17030  -0.04030   -0.39625
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.95010    9.99120  -0.04110   -0.41136
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.47250   10.51190  -0.03940   -0.37481
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.47250   10.51420  -0.04170   -0.39661
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29040   10.33300  -0.04260   -0.41227
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.60750    8.61320  -0.00570   -0.06618
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.32900    9.33490  -0.00590   -0.06320
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.87310    8.87990  -0.00680   -0.07658
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.42690   10.43390  -0.00700   -0.06709
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.50820   10.51470  -0.00650   -0.06182
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                      10.02320   10.03090  -0.00770   -0.07676
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.17070   10.17820  -0.00750   -0.07369
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.68410    8.68960  -0.00550   -0.06329
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.99330    9.99970  -0.00640   -0.06400
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.25550    9.26290  -0.00740   -0.07989
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.53590   11.54340  -0.00750   -0.06497
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.36440   11.37170  -0.00730   -0.06419
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.64820   10.65650  -0.00830   -0.07789
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.45540    9.46260  -0.00720   -0.07609
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.71000   15.81000  -0.10000   -0.63251
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.94580    8.95430  -0.00850   -0.09493
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.87570    9.88490  -0.00920   -0.09307
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.35830    9.36830  -0.01000   -0.10674
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.82550   10.83590  -0.01040   -0.09598
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.87500   10.88500  -0.01000   -0.09187
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.36870   10.37980  -0.01110   -0.10694
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.50470    9.51460  -0.00990   -0.10405
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.39000    9.27000   0.12000    1.29450
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.04000    9.94000   0.10000    1.00604
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.90000    8.81000   0.09000    1.02157
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.86000    7.81000   0.05000    0.64020
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.18000   10.12000   0.06000    0.59289
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23300   10.19250   0.04050    0.39735
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.57970    9.55370   0.02600    0.27215
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.10640    9.08180   0.02460    0.27087
富蘭克林華美中華基金                                               11.41000   11.33000   0.08000    0.70609
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.00000   22.01000  -0.01000   -0.04543
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.12000   22.14000  -0.02000   -0.09033
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.05850    8.11350  -0.05500   -0.67788
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.18130    9.23860  -0.05730   -0.62022
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.17170   10.23520  -0.06350   -0.62041
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.68370    9.74980  -0.06610   -0.67796
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.61470   11.62450  -0.00980   -0.08430
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.70350    8.71080  -0.00730   -0.08380
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85410    8.86150  -0.00740   -0.08351
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.94620    9.95460  -0.00840   -0.08438
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.13640   14.10140   0.03500    0.24820
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.20190   10.17670   0.02520    0.24762
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.17400   10.14880   0.02520    0.24831
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.62260   10.63170  -0.00910   -0.08559
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65430    7.66080  -0.00650   -0.08485
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99410    9.00180  -0.00770   -0.08554
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98910    9.99760  -0.00850   -0.08502
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.23010   11.24660  -0.01650   -0.14671
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55670    7.56780  -0.01110   -0.14667
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.89730    8.91040  -0.01310   -0.14702
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.04740   10.06210  -0.01470   -0.14609
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.87510   10.87790  -0.00280   -0.02574
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66620    7.66810  -0.00190   -0.02478
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.24620    8.25980  -0.01360   -0.16465
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.34290    9.35890  -0.01600   -0.17096
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42960   10.44740  -0.01780   -0.17038
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.12240   13.14400  -0.02160   -0.16433
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.27000    8.32000  -0.05000   -0.60096
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.57000    8.62000  -0.05000   -0.58005
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.97000    7.93000   0.04000    0.50441
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.73000   11.67000   0.06000    0.51414
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.84000  -0.03000   -0.33937
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.36000    8.40000  -0.04000   -0.47619
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.46260   13.51170  -0.04910   -0.36339
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
富蘭克林華美第一富基金                                             38.76000   38.77000  -0.01000   -0.02579
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35090   10.35050   0.00040    0.00386
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.84000   14.86000  -0.02000   -0.13459
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.77000   13.81000  -0.04000   -0.28965
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.11000   16.17000  -0.06000   -0.37106
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.18180   10.17690   0.00490    0.04815
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.18180   10.17690   0.00490    0.04815
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.08450   10.06610   0.01840    0.18279
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.08450   10.06600   0.01850    0.18379
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.12590   10.12930  -0.00340   -0.03357
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.12580   10.12920  -0.00340   -0.03357
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.12580   10.12920  -0.00340   -0.03357
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.21670   10.21900  -0.00230   -0.02251
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.21670   10.21900  -0.00230   -0.02251
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.21670   10.21900  -0.00230   -0.02251
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.80450    6.83510  -0.03060   -0.44769
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.94610   10.97570  -0.02960   -0.26969
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.61870    9.62320  -0.00450   -0.04676
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.64050   11.64610  -0.00560   -0.04808
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.82070    6.82700  -0.00630   -0.09228
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.01950    9.02840  -0.00890   -0.09858
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.66710   10.67770  -0.01060   -0.09927
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.04050   11.05070  -0.01020   -0.09230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.75000   69.54000  -0.79000   -1.13604
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    69.22000   69.99000  -0.77000   -1.10016
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.44530   62.53480  -0.08950   -0.14312
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.75000   20.77000  -0.02000   -0.09629
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.93100   67.80180  -0.87080   -1.28433
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.39200   67.02830  -0.63630   -0.94930
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86920   11.86710   0.00210    0.01770
復華人生目標基金                                                   38.91290   38.99050  -0.07760   -0.19902
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
復華大中華中小策略基金                                              9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
復華中小精選基金                                                   66.24000   66.51000  -0.27000   -0.40595
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.76990   52.76990   0.00000    0.00000
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.32740   62.43340  -0.10600   -0.16978
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.20000   10.07000   0.13000    1.29096
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.14000    9.06000   0.08000    0.88300
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.93000   11.86000   0.07000    0.59022
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
復華全方位基金                                                     29.54000   29.57000  -0.03000   -0.10145
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.14000   13.16000  -0.02000   -0.15198
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.80000   20.84000  -0.04000   -0.19194
復華全球平衡基金-美元                                               9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.90000   19.94000  -0.04000   -0.20060
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.84000   13.86000  -0.02000   -0.14430
復華全球原物料基金                                                  8.47000    8.49000  -0.02000   -0.23557
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.19000   13.23000  -0.04000   -0.30234
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.14500   12.15740  -0.01240   -0.10200
復華全球債券基金                                                   14.85500   14.94280  -0.08780   -0.58757
復華全球債券組合基金                                               15.36000   15.38000  -0.02000   -0.13004
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.31000   15.31000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.54000   10.60000  -0.06000   -0.56604
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
復華有利貨幣市場基金                                               13.49280   13.49220   0.00060    0.00445
復華亞太平衡基金                                                   11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
復華亞太成長基金                                                   12.10000   12.13000  -0.03000   -0.24732
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
復華東協世紀基金                                                   12.68000   12.70000  -0.02000   -0.15748
復華南非幣長期收益基金A                                            14.24000   14.27000  -0.03000   -0.21023
復華南非幣長期收益基金B                                             8.12000    8.13000  -0.01000   -0.12300
復華南非幣短期收益基金A                                            14.58000   14.60000  -0.02000   -0.13699
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.90380   68.87000  -0.96620   -1.40293
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.53000   22.44000   0.09000    0.40107
復華美國新星基金-美元                                              12.95000   12.94000   0.01000    0.07728
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.22000   13.22000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                       22.01000   22.33000  -0.32000   -1.43305
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.13000    8.02000   0.11000    1.37157
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.09000   33.05000  -0.96000   -2.90469
復華神盾基金                                                       25.92650   26.01390  -0.08740   -0.33597
復華高成長基金                                                     68.68000   69.00000  -0.32000   -0.46377
復華高益策略組合基金                                               13.61000   13.64000  -0.03000   -0.21994
復華貨幣市場基金                                                   14.45610   14.45550   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                           18.19000   18.09000   0.10000    0.55279
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.94000   50.11000  -0.17000   -0.33925
復華復華基金                                                       21.47000   21.58000  -0.11000   -0.50973
復華華人世紀基金                                                   16.98000   16.95000   0.03000    0.17699
復華傳家二號基金                                                   31.04820   31.15400  -0.10580   -0.33960
復華傳家基金                                                       22.42790   22.50110  -0.07320   -0.32532
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.96000   15.99000  -0.03000   -0.18762
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.84000   11.87000  -0.03000   -0.25274
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.54000   14.57000  -0.03000   -0.20590
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
復華新興人民幣債券基金A                                            12.29000   12.28000   0.01000    0.08143
復華新興人民幣債券基金B                                             9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.76000   21.85000  -0.09000   -0.41190
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.71000   68.92000  -0.21000   -0.30470
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.49000    5.54000  -0.05000   -0.90253
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.36000   12.47000  -0.11000   -0.88212
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.05000   12.18000  -0.13000   -1.06732
復華新興市場短期收益基金                                           11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
復華滬深300 A股基金                                                23.78000   24.30000  -0.52000   -2.13992
復華數位經濟基金                                                   46.34000   46.82000  -0.48000   -1.02520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.05240   10.06310  -0.01070   -0.10633
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.81530    9.82920  -0.01390   -0.14142
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.59580   10.60700  -0.01120   -0.10559
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.20940   10.22380  -0.01440   -0.14085
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.01980    9.93510   0.08470    0.85253
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.02090   10.02400  -0.00310   -0.03093
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.24370   10.24010   0.00360    0.03516
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.87580   10.88010  -0.00430   -0.03952
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.06220   10.06000   0.00220    0.02187
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.70340   10.70910  -0.00570   -0.05323
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.41990   10.41770   0.00220    0.02112
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.07210   11.07790  -0.00580   -0.05236
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.79010   10.75610   0.03400    0.31610
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71220   10.71260  -0.00040   -0.00373
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.81820   10.82660  -0.00840   -0.07759
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.69260   10.66880   0.02380    0.22308
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.93950   11.84410   0.09540    0.80546
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.61330   10.62230  -0.00900   -0.08473
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.87530   10.85110   0.02420    0.22302
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.26270   12.17120   0.09150    0.75177
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.75590   10.76560  -0.00970   -0.09010
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.90390   10.92150  -0.01760   -0.16115
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.23910   10.21560   0.02350    0.23004
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.20830   10.21680  -0.00850   -0.08320
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.11770   10.13370  -0.01600   -0.15789
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.58130   10.54780   0.03350    0.31760
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.82250   10.72620   0.09630    0.89780
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.56050   10.56080  -0.00030   -0.00284
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.57990   10.54630   0.03360    0.31860
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.82190   10.72540   0.09650    0.89973
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.55730   10.55750  -0.00020   -0.00189
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.45160   10.41960   0.03200    0.30711
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.39520   10.39770  -0.00250   -0.02404
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.44960   10.41770   0.03190    0.30621
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.39610   10.39850  -0.00240   -0.02308
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.00440   10.97210   0.03230    0.29438
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.96960   10.97290  -0.00330   -0.03007
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.06510   11.07660  -0.01150   -0.10382
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.32560   10.30850   0.01710    0.16588
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.29080   10.30590  -0.01510   -0.14652
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.19980   10.22230  -0.02250   -0.22011
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19320    9.18490   0.00830    0.09037
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.24030    8.25940  -0.01910   -0.23125
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.28380    8.30160  -0.01780   -0.21442
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99120   11.98030   0.01090    0.09098
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.77730   10.80230  -0.02500   -0.23143
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.95930   10.98290  -0.02360   -0.21488
景順主流基金                                                       17.70000   17.70000   0.00000    0.00000
景順台灣科技基金                                                   30.78000   30.69000   0.09000    0.29326
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.68000   11.73000  -0.05000   -0.42626
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
景順全球科技基金                                                   24.23000   24.30000  -0.07000   -0.28807
景順全球康健基金                                                   20.02000   20.17000  -0.15000   -0.74368
景順貨幣市場基金                                                   15.99120   15.99060   0.00060    0.00375
景順潛力基金                                                       32.02000   32.06000  -0.04000   -0.12477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.00000   15.05000  -0.05000   -0.33223
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.13000   14.19000  -0.06000   -0.42283
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.91000   11.95000  -0.04000   -0.33473
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63620    8.66250  -0.02630   -0.30361
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.00070    8.00870  -0.00800   -0.09989
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.44500   11.48000  -0.03500   -0.30488
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.58060   10.59110  -0.01050   -0.09914
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.50000    8.46000   0.04000    0.47281
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.16000    8.11000   0.05000    0.61652
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        12.08000   12.01000   0.07000    0.58285
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.66240    9.64110   0.02130    0.22093
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.94370    9.92010   0.02360    0.23790
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.18930   10.16680   0.02250    0.22131
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.49010   10.46520   0.02490    0.23793
華南永昌永昌基金                                                   19.96000   19.99000  -0.03000   -0.15008
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.01060   15.03550  -0.02490   -0.16561
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
華南永昌全球精品基金                                               17.38000   17.43000  -0.05000   -0.28686
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.68000   13.70000  -0.02000   -0.14599
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.69000   13.72000  -0.03000   -0.21866
華南永昌物聯網精選基金                                             12.00000   12.05000  -0.05000   -0.41494
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27790   16.27720   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.88870   24.96450  -0.07580   -0.30363
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98790   11.98740   0.00050    0.00417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.74910   10.74960  -0.00050   -0.00465
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.75200   10.78320  -0.03120   -0.28934
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96410    9.96460  -0.00050   -0.00502
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.89880    9.92750  -0.02870   -0.28910
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60140   10.60310  -0.00170   -0.01603
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.53400   10.56560  -0.03160   -0.29908
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94810    9.94960  -0.00150   -0.01508
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.82700    9.85650  -0.02950   -0.29929
華頓中小型基金                                                     20.68000   20.82000  -0.14000   -0.67243
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.02820   12.05700  -0.02880   -0.23887
華頓台灣基金                                                       22.66000   22.66000   0.00000    0.00000
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56810   11.56760   0.00050    0.00432
華頓全球時尚精品基金                                               18.33000   18.40000  -0.07000   -0.38043
華頓全球高收益債券基金A                                            14.09060   14.09930  -0.00870   -0.06171
華頓全球高收益債券基金B                                             8.21540    8.22050  -0.00510   -0.06204
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.14000    5.15000  -0.01000   -0.19417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.81600    2.80110   0.01490    0.53193
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.70310   12.67160   0.03150    0.24859
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40840    0.40740   0.00100    0.24546
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.11410   12.09830   0.01580    0.13060
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.11410   12.09830   0.01580    0.13060
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.73260   10.71120   0.02140    0.19979
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.86430   10.88050  -0.01620   -0.14889
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.86430   10.88050  -0.01620   -0.14889
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.55570    9.57000  -0.01430   -0.14943
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.99220   11.01040  -0.01820   -0.16530
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.99220   11.01040  -0.01820   -0.16530
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.68260    9.69910  -0.01650   -0.17012
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65160    2.65050   0.00110    0.04150
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07520    2.07080   0.00440    0.21248
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.22920   12.26040  -0.03120   -0.25448
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.48210    9.50630  -0.02420   -0.25457
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38390    0.38480  -0.00090   -0.23389
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30140    0.30220  -0.00080   -0.26473
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.57000    3.56000   0.01000    0.28090
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.10000   16.10000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.49000   24.54000  -0.05000   -0.20375
匯豐全球趨勢組合基金                                               13.00000   13.05000  -0.05000   -0.38314
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.47000    8.57000  -0.10000   -1.16686
匯豐安富基金                                                       25.75000   25.79000  -0.04000   -0.15510
匯豐成功基金                                                       44.67000   44.79000  -0.12000   -0.26792
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.13000   11.17000  -0.04000   -0.35810
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.43000    2.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.69000   10.75000  -0.06000   -0.55814
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70890    2.69850   0.01040    0.38540
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37430    2.36450   0.00980    0.41446
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00750   11.99620   0.01130    0.09420
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.07000    8.05850   0.01150    0.14271
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39360    0.39330   0.00030    0.07628
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33790    0.33760   0.00030    0.08886
匯豐金磚動力基金                                                   15.61000   15.61000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01100   15.01060   0.00040    0.00266
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.40000    5.47000  -0.07000   -1.27971
匯豐新鑽動力基金                                                   10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.63790    5.67690  -0.03900   -0.68699
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.49080    9.53000  -0.03920   -0.41133
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.89000   53.01000  -0.12000   -0.22637
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.89000   53.01000  -0.12000   -0.22637
匯豐龍騰電子基金                                                   36.80000   36.86000  -0.06000   -0.16278
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.81940   12.83390  -0.01450   -0.11298
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.03000   18.13000  -0.10000   -0.55157
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.43000    9.37000   0.06000    0.64034
新光中國成長基金(美元)                                              9.47000    9.41000   0.06000    0.63762
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.36200   11.37280  -0.01080   -0.09496
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.37480   10.38960  -0.01480   -0.14245
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.80450   10.81180  -0.00730   -0.06752
新光台灣富貴基金                                                   23.65000   23.66000  -0.01000   -0.04227
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.06000   22.08000  -0.02000   -0.09058
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.65950   40.71150  -0.05200   -0.12773
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.45960   44.80340  -0.34380   -0.76735
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.19000   11.25000  -0.06000   -0.53333
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.89450   10.95930  -0.06480   -0.59128
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.75000   10.80620  -0.05620   -0.52007
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.27250   10.33430  -0.06180   -0.59801
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.12560   10.17860  -0.05300   -0.52070
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50550   15.50480   0.00070    0.00451
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
新光亞洲精選基金-美金                                              21.98000   22.03000  -0.05000   -0.22696
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.49000   22.52000  -0.03000   -0.13321
新光店頭基金                                                       22.67000   22.75000  -0.08000   -0.35165
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.40000   11.45000  -0.05000   -0.43668
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
新光特選內需收益ETF基金                                            21.43000   21.47000  -0.04000   -0.18631
新光創新科技基金                                                   13.04000   13.09000  -0.05000   -0.38197
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.39210   10.40480  -0.01270   -0.12206
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.67390   10.68340  -0.00950   -0.08892
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.16700   10.18080  -0.01380   -0.13555
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.49600    9.50770  -0.01170   -0.12306
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.72560    9.73430  -0.00870   -0.08937
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.25270    9.26460  -0.01190   -0.12845
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.87380   40.92290  -0.04910   -0.11998
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.79430   44.36540  -0.57110   -1.28726
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.77330   10.79360  -0.02030   -0.18807
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.60530    9.62330  -0.01800   -0.18705
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.58160    9.60390  -0.02230   -0.23220
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.55380   10.57830  -0.02450   -0.23161
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.60140   10.62080  -0.01940   -0.18266
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60700    9.62450  -0.01750   -0.18183
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.56040    9.57800  -0.01760   -0.18375
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.53490   10.55410  -0.01920   -0.18192
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.49000    7.53000  -0.04000   -0.53121
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.83810   10.85810  -0.02000   -0.18419
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.73300    9.75090  -0.01790   -0.18357
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.68490   10.70510  -0.02020   -0.18870
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.71560    9.73400  -0.01840   -0.18903
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.78150    9.79990  -0.01840   -0.18776
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.75780   10.77800  -0.02020   -0.18742
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.07570   15.10330  -0.02760   -0.18274
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.79690    8.81300  -0.01610   -0.18268
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.27480   41.22080   0.05400    0.13100
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.87610   43.34580  -0.46970   -1.08361
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.11650   43.59490  -0.47840   -1.09738
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.45250   43.99130  -0.53880   -1.22479
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.62650   45.15790  -0.53140   -1.17676
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.21700   43.78450  -0.56750   -1.29612
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.63070   47.19010  -0.55940   -1.18542
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.18540   48.40620  -0.22080   -0.45614
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.25400   46.79430  -0.54030   -1.15463
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.83940   10.85760  -0.01820   -0.16762
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.90920   44.59200  -0.68280   -1.53122
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.79600   40.72330   0.07270    0.17852
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.47100   11.47030   0.00070    0.00610
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26230   10.27000  -0.00770   -0.07498
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.12690   13.01210   0.11480    0.88226
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.80520    9.72920   0.07600    0.78115
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.71000   10.77000  -0.06000   -0.55710
群益大印度基金-人民幣                                              14.09840   14.16370  -0.06530   -0.46104
群益大印度基金-美元                                                13.25060   13.32520  -0.07460   -0.55984
群益大印度基金-新臺幣                                              12.67000   12.74000  -0.07000   -0.54945
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.37540   12.43270  -0.05730   -0.46088
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.92700   11.96430  -0.03730   -0.31176
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.03070   11.08170  -0.05100   -0.46022
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.69870    9.72900  -0.03030   -0.31144
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.93250    9.97840  -0.04590   -0.45999
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.76900    8.79640  -0.02740   -0.31149
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.21040    9.25300  -0.04260   -0.46039
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.40470    8.43100  -0.02630   -0.31194
群益中小型股基金                                                   45.72000   45.71000   0.01000    0.02188
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.35010   10.31690   0.03320    0.32180
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.60310    9.58190   0.02120    0.22125
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.08460    9.06310   0.02150    0.23723
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.78910    8.76090   0.02820    0.32188
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.15380    8.13580   0.01800    0.22124
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.71430    7.69610   0.01820    0.23648
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.57940   10.62170  -0.04230   -0.39824
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.63730   11.68380  -0.04650   -0.39799
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.23060   11.27720  -0.04660   -0.41322
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.38740   10.42910  -0.04170   -0.39984
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.50360    8.41130   0.09230    1.09733
群益中國新機會基金N-美元                                            7.80380    7.72680   0.07700    0.99653
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.41000    8.33000   0.08000    0.96038
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.54120    7.45940   0.08180    1.09660
群益中國新機會基金-美元                                             8.34360    8.26130   0.08230    0.99621
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.03000    7.95000   0.08000    1.00629
群益平衡王基金                                                     19.61470   19.75110  -0.13640   -0.69059
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.53000    6.53000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.17640   12.18570  -0.00930   -0.07632
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.61470   11.60620   0.00850    0.07324
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.43030   10.43830  -0.00800   -0.07664
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.94860    9.94140   0.00720    0.07242
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.36230   10.38460  -0.02230   -0.21474
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.14320   10.16330  -0.02010   -0.19777
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.17170    9.19130  -0.01960   -0.21325
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.16260    9.18070  -0.01810   -0.19715
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.42260   10.44500  -0.02240   -0.21446
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.46160   10.48240  -0.02080   -0.19843
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.33360    9.35360  -0.02000   -0.21382
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.80370    9.82320  -0.01950   -0.19851
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.25370   11.26280  -0.00910   -0.08080
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.76570    7.77200  -0.00630   -0.08106
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.73880   10.74580  -0.00700   -0.06514
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.55240   10.55640  -0.00400   -0.03789
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.65860   10.67060  -0.01200   -0.11246
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95260    9.95910  -0.00650   -0.06527
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88700    9.89080  -0.00380   -0.03842
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.98670    9.99790  -0.01120   -0.11202
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.73890   10.74580  -0.00690   -0.06421
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.55230   10.55630  -0.00400   -0.03789
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.65850   10.67050  -0.01200   -0.11246
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95270    9.95910  -0.00640   -0.06426
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88690    9.89060  -0.00370   -0.03741
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.98680    9.99790  -0.01110   -0.11102
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.89740    9.93090  -0.03350   -0.33733
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.61000   11.66000  -0.05000   -0.42882
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.19420   16.24890  -0.05470   -0.33664
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.11000   16.18000  -0.07000   -0.43263
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.57000   12.52000   0.05000    0.39936
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.40090   11.48570  -0.08480   -0.73831
群益印度中小基金N-美元                                              9.56470    9.64560  -0.08090   -0.83872
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.11000    9.19000  -0.08000   -0.87051
群益印度中小基金-人民幣                                            15.43420   15.54910  -0.11490   -0.73895
群益印度中小基金-美元                                              13.68020   13.79580  -0.11560   -0.83794
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.95000   16.09000  -0.14000   -0.87011
群益多利策略組合基金                                               11.91000   11.93000  -0.02000   -0.16764
群益多重收益組合基金                                               14.13000   14.15000  -0.02000   -0.14134
群益多重資產組合基金                                               15.64000   15.68000  -0.04000   -0.25510
群益安家基金                                                       24.45940   24.52830  -0.06890   -0.28090
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15560   16.15500   0.00060    0.00371
群益那斯達克生技基金                                               22.43000   22.77000  -0.34000   -1.49319
群益亞太中小基金                                                   11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.89000   16.91000  -0.02000   -0.11827
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.57480   10.58770  -0.01290   -0.12184
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.82400    7.83350  -0.00950   -0.12127
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.27380   10.28640  -0.01260   -0.12249
群益店頭市場基金                                                   93.29000   93.43000  -0.14000   -0.14984
群益東方盛世基金                                                    8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            13.67080   13.67870  -0.00790   -0.05775
群益東協成長基金-美元                                              11.99210   12.01110  -0.01900   -0.15819
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.96000   11.98000  -0.02000   -0.16694
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.89220   11.90600  -0.01380   -0.11591
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.20930   11.22650  -0.01720   -0.15321
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.63520   10.65020  -0.01500   -0.14084
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.76150    9.77270  -0.01120   -0.11460
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.20440    9.21850  -0.01410   -0.15295
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.73080    8.74320  -0.01240   -0.14182
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.99720   11.01270  -0.01550   -0.14075
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.55260    9.56360  -0.01100   -0.11502
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.36780    9.38220  -0.01440   -0.15348
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.75360    9.76740  -0.01380   -0.14129
群益長安基金                                                       29.17000   29.31000  -0.14000   -0.47765
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.52430   10.53930  -0.01500   -0.14232
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.92080   15.94340  -0.02260   -0.14175
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.50000   15.54000  -0.04000   -0.25740
群益真善美基金                                                     15.58710   15.63350  -0.04640   -0.29680
群益馬拉松基金                                                    117.78000  118.07000  -0.29000   -0.24562
群益深証中小板基金                                                 11.73000   12.02000  -0.29000   -2.41265
群益創新科技基金                                                   32.26000   32.32000  -0.06000   -0.18564
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.66110    9.57680   0.08430    0.88025
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.88640    8.81770   0.06870    0.77911
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.52100   10.42930   0.09170    0.87925
群益華夏盛世基金-美元                                               9.79820    9.72250   0.07570    0.77861
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.29000   16.16000   0.13000    0.80446
群益奧斯卡基金                                                     28.94000   29.05000  -0.11000   -0.37866
群益新興金鑽基金-美元                                              11.87690   11.87020   0.00670    0.05644
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
群益葛萊美基金                                                     23.25000   23.28000  -0.03000   -0.12887
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.30000   22.40000  -0.10000   -0.44643
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.82000    7.78000   0.04000    0.51414
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.89000   14.03000  -0.14000   -0.99786
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.21140   11.26600  -0.05460   -0.48464
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.04620   11.08340  -0.03720   -0.33564
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.15360   11.19940  -0.04580   -0.40895
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.88840   10.94140  -0.05300   -0.48440
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.72830   10.76450  -0.03620   -0.33629
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.83220   10.87670  -0.04450   -0.40913
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.21130   11.26580  -0.05450   -0.48377
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.04660   11.08380  -0.03720   -0.33562
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.88840   10.94140  -0.05300   -0.48440
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.72790   10.76400  -0.03610   -0.33538
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.00410   13.05810  -0.05400   -0.41354
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85490   11.88600  -0.03110   -0.26165
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.75370   11.78770  -0.03400   -0.28844
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.72940    8.76560  -0.03620   -0.41298
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.05710    9.08090  -0.02380   -0.26209
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.55790    8.58260  -0.02470   -0.28779
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31950   10.34670  -0.02720   -0.26289
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.02020   10.04650  -0.02630   -0.26178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       29.72000   29.81000  -0.09000   -0.30191
德信中國精選成長基金                                               12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
德信台灣主流中小基金                                               19.40000   19.38000   0.02000    0.10320
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98260   11.98210   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                   32.40000   32.44000  -0.04000   -0.12330
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.92040   10.89220   0.02820    0.25890
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.81620   10.79150   0.02470    0.22888
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71280   11.71230   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.79000   15.82000  -0.03000   -0.18963
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.22000   18.34000  -0.12000   -0.65431
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.76420   10.74130   0.02290    0.21320
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.28070   16.24220   0.03850    0.23704
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.35510    8.36120  -0.00610   -0.07296
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.30530   11.31530  -0.01000   -0.08838
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.28380   12.29490  -0.01110   -0.09028
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.17150   14.18170  -0.01020   -0.07192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.38000   17.62000  -0.24000   -1.36209
摩根中小基金                                                       22.36000   22.31000   0.05000    0.22411
摩根中國A股基金                                                    15.53000   15.41000   0.12000    0.77872
摩根中國A股基金(美元)                                              12.09000   12.00000   0.09000    0.75000
摩根中國亮點基金                                                   13.32000   13.33000  -0.01000   -0.07502
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.92100   11.89860   0.02240    0.18826
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.22370   13.17220   0.05150    0.39097
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                10.11120   10.09340   0.01780    0.17635
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.84390   13.81790   0.02600    0.18816
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.98180   15.91960   0.06220    0.39071
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.54000   19.55000  -0.01000   -0.05115
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.54000   19.55000  -0.01000   -0.05115
摩根台灣增長基金                                                   50.11000   50.16000  -0.05000   -0.09968
摩根平衡基金                                                       27.82000   27.87000  -0.05000   -0.17940
摩根全球α基金                                                     18.95000   19.07000  -0.12000   -0.62926
摩根全球平衡基金                                                   16.45780   16.51660  -0.05880   -0.35601
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.60460    9.61500  -0.01040   -0.10816
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74330   10.74930  -0.00600   -0.05582
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.15020   10.16150  -0.01130   -0.11120
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.75550   11.76820  -0.01270   -0.10792
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.48920   10.50090  -0.01170   -0.11142
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      11.02990   11.04560  -0.01570   -0.14214
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.54090   14.56160  -0.02070   -0.14215
摩根亞洲基金                                                       60.66000   60.79000  -0.13000   -0.21385
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.60560    8.61110  -0.00550   -0.06387
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.15860   10.16280  -0.00420   -0.04133
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.98660    8.99290  -0.00630   -0.07006
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.04200   13.05030  -0.00830   -0.06360
摩根東方內需機會基金                                               19.20000   19.24000  -0.04000   -0.20790
摩根東方科技基金                                                   32.06000   32.21000  -0.15000   -0.46569
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.36000   12.38000  -0.02000   -0.16155
摩根金龍收成基金                                                   22.53000   22.56000  -0.03000   -0.13298
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12980   15.12940   0.00040    0.00264
摩根絕對日本基金                                                   14.31000   14.41000  -0.10000   -0.69396
摩根新金磚五國基金                                                 13.16000   13.21000  -0.05000   -0.37850
摩根新絲路基金                                                      9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
摩根新興35基金                                                     14.01000   14.05000  -0.04000   -0.28470
摩根新興日本基金                                                   23.58000   23.71000  -0.13000   -0.54829
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.48260    7.48400  -0.00140   -0.01871
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.89300    9.88890   0.00410    0.04146
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.71910    9.72140  -0.00230   -0.02366
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.44940   11.45150  -0.00210   -0.01834
摩根新興科技基金                                                   52.80000   52.72000   0.08000    0.15175
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.99360    9.01800  -0.02440   -0.27057
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.71220    9.73410  -0.02190   -0.22498
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.15480    9.18090  -0.02610   -0.28429
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.67860   10.70770  -0.02910   -0.27177
摩根龍揚基金                                                       33.65000   33.70000  -0.05000   -0.14837
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.71000   10.79000  -0.08000   -0.74143
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.29000   12.37000  -0.08000   -0.64673
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.36310    9.35710   0.00600    0.06412
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54820   11.54080   0.00740    0.06412
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.33000   21.21000   0.12000    0.56577
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61320   12.61290   0.00030    0.00238
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.68050   10.67640   0.00410    0.03840
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.67440   10.69800  -0.02360   -0.22060
聯邦中國龍基金                                                     25.45000   25.57000  -0.12000   -0.46930
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.74880   12.75650  -0.00770   -0.06036
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.89570   11.89680  -0.00110   -0.00925
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.79750   10.79780  -0.00030   -0.00278
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.54020   10.54530  -0.00510   -0.04836
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.88950    9.89040  -0.00090   -0.00910
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.96970    8.96980  -0.00010   -0.00111
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.13110   10.20450  -0.07340   -0.71929
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.27930   10.36140  -0.08210   -0.79236
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.04960   10.07830  -0.02870   -0.28477
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.29300   10.33010  -0.03710   -0.35914
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.56290    9.59030  -0.02740   -0.28571
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.79070    9.82590  -0.03520   -0.35824
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.62420   11.64100  -0.01680   -0.14432
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.39610   11.40990  -0.01380   -0.12095
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.61560   10.63560  -0.02000   -0.18805
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.75390   10.76910  -0.01520   -0.14114
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.52850   10.54120  -0.01270   -0.12048
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.80790    9.82640  -0.01850   -0.18827
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.85430   22.91780  -0.06350   -0.27708
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.61210    9.61600  -0.00390   -0.04056
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.01190   10.02340  -0.01150   -0.11473
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.56730    9.57120  -0.00390   -0.04075
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.95440    9.96570  -0.01130   -0.11339
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21980   13.21930   0.00050    0.00378
聯邦精選科技基金                                                   12.72000   12.79000  -0.07000   -0.54730
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.91160   16.91930  -0.00770   -0.04551
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.78820   12.83060  -0.04240   -0.33046
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.48910   12.47870   0.01040    0.08334
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.88750   11.87760   0.00990    0.08335
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.40120   12.40590  -0.00470   -0.03789
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.57570   11.57370   0.00200    0.01728
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.61290   10.61750  -0.00460   -0.04332
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.72700    8.72550   0.00150    0.01719
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.53000   35.58000  -0.05000   -0.14053
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.73000   18.60000   0.13000    0.69892
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.84000   18.72000   0.12000    0.64103
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.57000   12.49000   0.08000    0.64051
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.36000   16.38000  -0.02000   -0.12210
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.89000   12.90000  -0.01000   -0.07752
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.65000    7.66000  -0.01000   -0.13055
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.62000   15.62000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.76000   11.82000  -0.06000   -0.50761
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.57000   14.61000  -0.04000   -0.27379
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.59000   14.62000  -0.03000   -0.20520
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.60000   14.64000  -0.04000   -0.27322
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.34000   15.39000  -0.05000   -0.32489
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.12000   21.18000  -0.06000   -0.28329
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.14000   19.19000  -0.05000   -0.26055
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.20000   13.24000  -0.04000   -0.30211
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.01000   15.05000  -0.04000   -0.26578
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.97000   16.01000  -0.04000   -0.24984
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.93000   14.97000  -0.04000   -0.26720
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.96000   15.00000  -0.04000   -0.26667
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.87000   12.90000  -0.03000   -0.23256
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.98000   13.01000  -0.03000   -0.23059
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.83000    8.86000  -0.03000   -0.33860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.49000   13.53000  -0.04000   -0.29564
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.54000   19.56000  -0.02000   -0.10225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.27000   18.28000  -0.01000   -0.05470
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.21000   13.22000  -0.01000   -0.07564
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.18000   14.19000  -0.01000   -0.07047
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.15000   13.16000  -0.01000   -0.07599
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.92000    7.93000  -0.01000   -0.12610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.20000   14.21000  -0.01000   -0.07037
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.28000   14.29000  -0.01000   -0.06998
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
聯博貨幣市場基金                                                   15.03600   15.03560   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.15510   11.16650  -0.01140   -0.10209
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.00980   14.02400  -0.01420   -0.10125
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57170    7.57950  -0.00780   -0.10291
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.32000   14.36000  -0.04000   -0.27855
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.50000  -0.04000   -0.27586
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.20480   10.20910  -0.00430   -0.04212
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.65090   10.65150  -0.00060   -0.00563
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21840   10.21970  -0.00130   -0.01272
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.23960   10.24020  -0.00060   -0.00586
瀚亞中小型股基金                                                   20.10000   20.16000  -0.06000   -0.29762
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.78000   12.71000   0.07000    0.55075
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.51000   13.43000   0.08000    0.59568
瀚亞巴西基金                                                        6.35000    6.34000   0.01000    0.15773
瀚亞外銷基金                                                       39.01000   39.12000  -0.11000   -0.28119
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.14000   12.21000  -0.07000   -0.57330
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.55000   11.62000  -0.07000   -0.60241
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.13000   11.19000  -0.06000   -0.53619
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.96000   10.08000  -0.12000   -1.19048
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.64000    9.75000  -0.11000   -1.12821
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.34000    9.44000  -0.10000   -1.05932
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.73000    9.84000  -0.11000   -1.11789
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.39000    9.49000  -0.10000   -1.05374
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.76000    9.87000  -0.11000   -1.11449
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.17570   11.21730  -0.04160   -0.37086
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.78210   10.80450  -0.02240   -0.20732
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.67680   12.70930  -0.03250   -0.25572
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.62600   10.66370  -0.03770   -0.35354
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.26050    7.28790  -0.02740   -0.37597
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.95640    7.97300  -0.01660   -0.20820
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10880    8.12960  -0.02080   -0.25586
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.02820    7.05310  -0.02490   -0.35304
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70450    8.72690  -0.02240   -0.25668
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.93110    8.96480  -0.03370   -0.37591
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.30340    9.32280  -0.01940   -0.20809
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07270    9.09600  -0.02330   -0.25616
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.27000   12.34000  -0.07000   -0.56726
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.89000   11.93000  -0.04000   -0.33529
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.64000   11.70000  -0.06000   -0.51282
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.67740   10.60720   0.07020    0.66181
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.90030    9.91050  -0.01020   -0.10292
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.81110    9.82090  -0.00980   -0.09979
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.89620    9.90490  -0.00870   -0.08784
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.25000   15.33000  -0.08000   -0.52185
瀚亞印度基金-美元                                                  14.39000   14.47000  -0.08000   -0.55287
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.18000   32.36000  -0.18000   -0.55624
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.80000    9.86000  -0.06000   -0.60852
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.25000   10.33000  -0.08000   -0.77444
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      14.05000   13.95000   0.10000    0.71685
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.32000   11.28000   0.04000    0.35461
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.02000   12.04000  -0.02000   -0.16611
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.33000   15.35000  -0.02000   -0.13029
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.12000    7.13000  -0.01000   -0.14025
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.38000   12.45000  -0.07000   -0.56225
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.52080   12.55150  -0.03070   -0.24459
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.08970   14.10320  -0.01350   -0.09572
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.47330   11.47750  -0.00420   -0.03659
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.24810   11.25850  -0.01040   -0.09237
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.82450   12.84230  -0.01780   -0.13860
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.15710    9.17890  -0.02180   -0.23750
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.70700    9.71640  -0.00940   -0.09674
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.17060    9.17390  -0.00330   -0.03597
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.97890    8.98720  -0.00830   -0.09235
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.47570    9.48880  -0.01310   -0.13806
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.01730   15.04050  -0.02320   -0.15425
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.70950   10.75740  -0.04790   -0.44527
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.36570   10.40920  -0.04350   -0.41790
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.72340   12.77510  -0.05170   -0.40469
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.18000   20.40000  -0.22000   -1.07843
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62140   13.62070   0.00070    0.00514
瀚亞美國高科技基金                                                 29.88000   29.99000  -0.11000   -0.36679
瀚亞高科技基金                                                     56.37000   56.59000  -0.22000   -0.38876
瀚亞理財通基金                                                     26.35000   26.39000  -0.04000   -0.15157
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.03000    9.08000  -0.05000   -0.55066
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.76000    8.81000  -0.05000   -0.56754
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.99000    9.04000  -0.05000   -0.55310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.99000    9.04000  -0.05000   -0.55310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
瀚亞菁華基金                                                       21.14000   21.22000  -0.08000   -0.37700
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.19090   14.20850  -0.01760   -0.12387
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.36830    9.43660  -0.06830   -0.72378
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.03390   11.07560  -0.04170   -0.37650
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.47370   11.41990   0.05380    0.47111
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.35600   10.39300  -0.03700   -0.35601
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.58950   10.63090  -0.04140   -0.38943
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24810    8.32800  -0.07990   -0.95941
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.06100    8.07680  -0.01580   -0.19562
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.90190    8.97270  -0.07080   -0.78906
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.36940    8.43460  -0.06520   -0.77301
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07480    8.15420  -0.07940   -0.97373
瀚亞電通網基金                                                     14.71000   14.77000  -0.06000   -0.40623
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.14890   14.16880  -0.01990   -0.14045
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.65240   10.69280  -0.04040   -0.37782
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95230    9.99180  -0.03950   -0.39532
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.56570   11.61110  -0.04540   -0.39101
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.17560   10.21410  -0.03850   -0.37693
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.04940   10.08880  -0.03940   -0.39053
瀚亞歐洲基金                                                       10.84000   10.89000  -0.05000   -0.45914
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞