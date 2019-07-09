[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/08 108/07/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.38890 10.39230 -0.00340 -0.03272 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.21010 10.21350 -0.00340 -0.03329 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46360 10.46820 -0.00460 -0.04394 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.29120 10.29590 -0.00470 -0.04565 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.27180 10.27790 -0.00610 -0.05935 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.27010 10.27750 -0.00740 -0.07200 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.27010 10.27750 -0.00740 -0.07200 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.32870 10.33110 -0.00240 -0.02323 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.97520 9.98700 -0.01180 -0.11815 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.97520 9.98700 -0.01180 -0.11815 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.96350 10.00540 -0.04190 -0.41877 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.96350 10.00540 -0.04190 -0.41877 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.05520 9.99960 0.05560 0.55602 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.05520 9.99960 0.05560 0.55602 大華銀多元特別收益平衡基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.74460 10.74660 -0.00200 -0.01861 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.54410 10.54610 -0.00200 -0.01896 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.64900 10.65320 -0.00420 -0.03942 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.53690 10.54110 -0.00420 -0.03984 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.41000 23.52000 -0.11000 -0.46769 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.66000 25.81000 -0.15000 -0.58117 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.68240 41.87720 -0.19480 -0.46517 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.28260 40.31140 -0.02880 -0.07144 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.89190 9.89810 -0.00620 -0.06264 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.41030 10.41510 -0.00480 -0.04609 中國信託台灣活力基金 13.05000 13.11000 -0.06000 -0.45767 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.02450 10.01060 0.01390 0.13885 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.11560 10.12440 -0.00880 -0.08692 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07950 9.08740 -0.00790 -0.08693 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41980 10.42110 -0.00130 -0.01247 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31660 9.31780 -0.00120 -0.01288 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.42900 11.46150 -0.03250 -0.28356 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70640 9.73410 -0.02770 -0.28457 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.51050 11.49260 0.01790 0.15575 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06100 10.04530 0.01570 0.15629 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.24280 43.87280 -0.63000 -1.43597 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.34230 45.84640 -0.50410 -1.09954 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.01430 46.50160 -0.48730 -1.04792 中國信託智能運動基金-台幣 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 中國信託智能運動基金-美元 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03470 11.03420 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.21960 10.22540 -0.00580 -0.05672 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.43770 9.44300 -0.00530 -0.05613 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.43330 10.43840 -0.00510 -0.04886 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.63310 9.63780 -0.00470 -0.04877 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.44570 42.93230 -0.48660 -1.13341 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.47760 43.90710 -0.42950 -0.97820 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.03730 43.49840 -0.46110 -1.06004 元大2001基金 61.02000 61.06000 -0.04000 -0.06551 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.75770 46.33150 -0.57380 -1.23847 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.18240 44.70370 -0.52130 -1.16612 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.58000 21.48000 0.10000 0.46555 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.69820 11.69730 0.00090 0.00769 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84730 10.87740 -0.03010 -0.27672 元大上證50基金 33.50000 34.18000 -0.68000 -1.98947 元大大中華TMT基金-人民幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 元大大中華TMT基金-新台幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946 元大大中華價值指數基金-美元 12.80500 12.81000 -0.00500 -0.03903 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.43500 17.44000 -0.00500 -0.02867 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.01800 10.97000 0.04800 0.43756 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.66500 10.64900 0.01600 0.15025 元大中國平衡基金-人民幣 3.09000 3.07000 0.02000 0.65147 元大中國平衡基金-新台幣 13.92000 13.85000 0.07000 0.50542 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.25440 47.29520 -0.04080 -0.08627 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.96430 10.95390 0.01040 0.09494 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99640 9.98680 0.00960 0.09613 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15020 10.16950 -0.01930 -0.18978 元大巴西指數基金 7.45100 7.46000 -0.00900 -0.12064 元大日經225基金 27.35000 27.63000 -0.28000 -1.01339 元大台商收成基金 22.78000 22.84000 -0.06000 -0.26270 元大台灣50單日反向1倍基金 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103 元大台灣50單日正向2倍基金 39.44000 39.85000 -0.41000 -1.02886 元大台灣中型100基金 32.81000 32.95000 -0.14000 -0.42489 元大台灣加權股價指數基金 25.72900 25.78400 -0.05500 -0.21331 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 元大台灣卓越50基金 81.95000 82.01000 -0.06000 -0.07316 元大台灣金融基金 18.46000 18.49000 -0.03000 -0.16225 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.85000 31.93000 -0.08000 -0.25055 元大台灣高股息基金 27.00000 27.13000 -0.13000 -0.47917 元大台灣電子科技基金 35.17000 35.19000 -0.02000 -0.05683 元大全球ETF成長組合基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 元大全球ETF穩健組合基金 15.07000 15.12000 -0.05000 -0.33069 元大全球人工智慧ETF基金 23.27000 23.28000 -0.01000 -0.04296 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 元大全球不動產證券化基金-美元 12.57800 12.57600 0.00200 0.01590 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.64000 6.66000 -0.02000 -0.30030 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 7.02000 0.01000 0.14245 元大全球股票入息基金-美元配息 8.62200 8.65500 -0.03300 -0.38128 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 元大全球新興市場精選組合基金 13.87000 13.92000 -0.05000 -0.35920 元大全球農業商機基金 18.20000 18.25000 -0.05000 -0.27397 元大印尼指數基金 9.92200 9.96700 -0.04500 -0.45149 元大印度指數基金 10.34100 10.48000 -0.13900 -1.32634 元大印度基金 13.30000 13.40000 -0.10000 -0.74627 元大多多基金 17.05000 17.12000 -0.07000 -0.40888 元大多福基金 51.60000 51.82000 -0.22000 -0.42455 元大亞太成長基金 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.31700 9.35580 -0.03880 -0.41472 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47160 7.50270 -0.03110 -0.41452 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.42400 9.44000 -0.01600 -0.16949 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.39700 10.34600 0.05100 0.49294 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.26170 10.26430 -0.00260 -0.02533 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.43230 10.43660 -0.00430 -0.04120 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.25490 10.25910 -0.00420 -0.04094 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.50860 10.52070 -0.01210 -0.11501 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.33050 10.34240 -0.01190 -0.11506 元大卓越基金 43.26000 43.39000 -0.13000 -0.29961 元大店頭基金 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408 元大美元貨幣市場基金-美元 10.47240 10.47030 0.00210 0.02006 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87610 9.84500 0.03110 0.31590 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.75470 32.82700 -0.07230 -0.22025 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.37410 42.98360 -0.60950 -1.41798 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.93870 16.70450 0.23420 1.40202 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.64960 23.31760 -0.66800 -2.86479 元大美國政府7至10年期債券基金 42.12730 42.43190 -0.30460 -0.71786 元大高科技基金 18.98000 18.99000 -0.01000 -0.05266 元大得利貨幣市場基金 16.32730 16.32660 0.00070 0.00429 元大得寶貨幣市場基金 12.03360 12.03300 0.00060 0.00499 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 元大富櫃50基金 12.79000 12.82000 -0.03000 -0.23401 元大華夏中小基金 7.42000 7.38000 0.04000 0.54201 元大新中國基金-人民幣 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 元大新中國基金-美元 9.27900 9.25000 0.02900 0.31351 元大新中國基金-新台幣 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 元大新主流基金 23.63000 23.68000 -0.05000 -0.21115 元大新東協平衡基金-美元 9.64800 9.66400 -0.01600 -0.16556 元大新東協平衡基金-新台幣 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.94480 10.91950 0.02530 0.23170 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.08390 10.09090 -0.00700 -0.06937 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.45190 11.45810 -0.00620 -0.05411 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.48070 9.48580 -0.00510 -0.05376 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.54290 10.54290 0.00000 0.00000 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.81370 9.81370 0.00000 0.00000 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.80090 10.80900 -0.00810 -0.07494 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.06240 10.07000 -0.00760 -0.07547 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.08800 10.09070 -0.00270 -0.02676 元大新興亞洲基金 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.80910 9.80980 -0.00070 -0.00714 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.20180 9.20240 -0.00060 -0.00652 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.16760 10.16670 0.00090 0.00885 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.54870 9.54780 0.00090 0.00943 元大萬泰貨幣市場基金 15.16540 15.16470 0.00070 0.00462 元大經貿基金 36.11000 36.27000 -0.16000 -0.44114 元大實質多重資產基金-人民幣 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 元大實質多重資產基金-美元 8.22000 8.25300 -0.03300 -0.39985 元大實質多重資產基金-新台幣 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 元大滬深300單日反向1倍基金 12.37000 12.17000 0.20000 1.64339 元大滬深300單日正向2倍基金 17.93000 18.50000 -0.57000 -3.08108 元大摩臺基金 38.38000 38.43000 -0.05000 -0.13011 元大標普500基金 28.23000 28.29000 -0.06000 -0.21209 元大標普500單日反向1倍基金 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167 元大標普500單日正向2倍基金 37.36000 37.62000 -0.26000 -0.69112 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.56000 20.61000 -0.05000 -0.24260 元大標智滬深300基金 18.30000 18.69000 -0.39000 -2.08668 元大歐洲50基金 25.79000 25.91000 -0.12000 -0.46314 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.37800 9.38420 -0.00620 -0.06607 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29370 10.29300 0.00070 0.00680 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.37000 15.47000 -0.10000 -0.64641 日盛上選基金 34.29000 34.55000 -0.26000 -0.75253 日盛小而美基金 17.83000 17.92000 -0.09000 -0.50223 日盛中國內需動力基金 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36700 12.36350 0.00350 0.02831 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89610 9.89330 0.00280 0.02830 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62680 12.62560 0.00120 0.00950 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09870 10.09780 0.00090 0.00891 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42800 11.42660 0.00140 0.01225 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.12250 9.12140 0.00110 0.01206 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 日盛日盛基金 11.21000 11.29000 -0.08000 -0.70859 日盛目標收益組合基金(美元) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 日盛全球抗暖化基金 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.59000 10.60290 -0.01290 -0.12166 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48910 9.50070 -0.01160 -0.12210 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.36650 10.38490 -0.01840 -0.17718 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28920 9.30570 -0.01650 -0.17731 日盛全球智能車基金(美元) 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52530 2.52430 0.00100 0.03961 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66480 1.66420 0.00060 0.03605 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39100 0.39090 0.00010 0.02558 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25830 0.25820 0.00010 0.03873 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.90730 12.90490 0.00240 0.01860 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.39940 8.39780 0.00160 0.01905 日盛亞洲機會基金 7.23000 7.21000 0.02000 0.27739 日盛首選基金 17.00000 17.14000 -0.14000 -0.81680 日盛高科技基金 17.92000 17.99000 -0.07000 -0.38911 日盛貨幣市場基金 14.83620 14.83550 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 38.95000 39.19000 -0.24000 -0.61240 日盛精選五虎基金 36.05000 36.19000 -0.14000 -0.38685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54740 13.54670 0.00070 0.00517 台新2000高科技基金 31.06000 31.20000 -0.14000 -0.44872 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.63000 10.79000 -0.16000 -1.48285 台新MSCI中國基金 20.63000 20.71000 -0.08000 -0.38629 台新大眾貨幣市場基金 14.22410 14.22350 0.00060 0.00422 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.47920 10.45580 0.02340 0.22380 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55130 10.55940 -0.00810 -0.07671 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.21550 10.22170 -0.00620 -0.06066 台新中國通基金 44.71000 44.88000 -0.17000 -0.37879 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57640 0.56750 0.00890 1.56828 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.90400 17.62400 0.28000 1.58874 台新中國精選中小基金-美元 0.32060 0.31740 0.00320 1.00819 台新中國精選中小基金-新台幣 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932 台新主流基金 23.99000 24.06000 -0.07000 -0.29094 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.81000 23.83000 -0.02000 -0.08393 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76990 0.77010 -0.00020 -0.02597 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54660 0.54670 -0.00010 -0.01829 台新台灣中小基金 34.48000 34.59000 -0.11000 -0.31801 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.89670 10.82110 0.07560 0.69864 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.08360 10.04580 0.03780 0.37628 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.62540 11.58180 0.04360 0.37645 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.19690 10.22860 -0.03170 -0.30992 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.38070 11.41610 -0.03540 -0.31009 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 台新印度基金 15.17000 15.38000 -0.21000 -1.36541 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.71360 8.74590 -0.03230 -0.36932 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28540 0.28650 -0.00110 -0.38394 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.73170 12.77880 -0.04710 -0.36858 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41180 0.41340 -0.00160 -0.38703 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.08000 41.56000 -0.48000 -1.15496 台新真吉利貨幣市場基金 11.13090 11.13050 0.00040 0.00359 台新高股息平衡基金 31.91250 31.96620 -0.05370 -0.16799 台新智慧生活基金-美元 10.88810 10.90550 -0.01740 -0.15955 台新智慧生活基金-新台幣 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.40410 8.41360 -0.00950 -0.11291 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.66560 8.67400 -0.00840 -0.09684 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.49690 9.50770 -0.01080 -0.11359 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.80290 9.81240 -0.00950 -0.09682 台新新興市場債券基金(A類型) 11.75720 11.79560 -0.03840 -0.32555 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37230 0.37360 -0.00130 -0.34797 台新新興市場債券基金(B類型) 8.37520 8.40250 -0.02730 -0.32490 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27980 0.28070 -0.00090 -0.32063 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.77000 5.76000 0.01000 0.17361 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.56000 22.60000 -0.04000 -0.17699 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.29180 10.27960 0.01220 0.11868 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.05810 10.06160 -0.00350 -0.03479 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.16680 10.17490 -0.00810 -0.07961 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.29160 10.27940 0.01220 0.11868 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.05790 10.06140 -0.00350 -0.03479 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.16680 10.17490 -0.00810 -0.07961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.37750 42.90430 -0.52680 -1.22785 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.72700 42.22540 -0.49840 -1.18033 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.06380 40.01070 0.05310 0.13271 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.35630 11.35570 0.00060 0.00528 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19400 10.20050 -0.00650 -0.06372 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23620 9.24110 -0.00490 -0.05302 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.84990 10.85570 -0.00580 -0.05343 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.84790 7.84640 0.00150 0.01912 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28870 9.28680 0.00190 0.02046 永豐中小基金 52.53000 52.87000 -0.34000 -0.64309 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79500 1.79790 -0.00290 -0.16130 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49930 2.50330 -0.00400 -0.15979 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.23130 8.23860 -0.00730 -0.08861 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11990 11.12980 -0.00990 -0.08895 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.78000 4.79000 -0.01000 -0.20877 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.62000 21.69000 -0.07000 -0.32273 永豐主流品牌基金 19.88000 19.94000 -0.06000 -0.30090 永豐永豐基金 32.56000 32.60000 -0.04000 -0.12270 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.28830 9.30180 -0.01350 -0.14513 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.77250 9.78670 -0.01420 -0.14509 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.19320 9.21270 -0.01950 -0.21166 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.67480 9.69530 -0.02050 -0.21144 永豐亞洲民生消費基金 12.34000 12.25000 0.09000 0.73469 永豐南非幣2021保本基金 14.12910 14.12820 0.00090 0.00637 永豐高科技基金 23.07000 23.15000 -0.08000 -0.34557 永豐貨幣市場基金 13.94010 13.93950 0.00060 0.00430 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12180 2.12570 -0.00390 -0.18347 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61810 2.62280 -0.00470 -0.17920 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83460 7.84340 -0.00880 -0.11220 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.97300 10.98520 -0.01220 -0.11106 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.24750 7.25800 -0.01050 -0.14467 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.61470 11.63150 -0.01680 -0.14444 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.31000 19.28000 0.03000 0.15560 永豐臺灣加權ETF基金 54.03000 54.14000 -0.11000 -0.20318 永豐領航科技基金 37.47000 37.59000 -0.12000 -0.31923 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 永豐趨勢平衡基金 40.87000 40.87000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.88420 11.88170 0.00250 0.02104 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82520 9.82810 -0.00290 -0.02951 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.39910 10.40230 -0.00320 -0.03076 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87600 9.87720 -0.00120 -0.01215 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.28560 10.28680 -0.00120 -0.01167 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.88260 9.88510 -0.00250 -0.02529 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58600 10.58870 -0.00270 -0.02550 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.89000 9.89080 -0.00080 -0.00809 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38190 10.38280 -0.00090 -0.00867 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.39000 15.27000 0.12000 0.78585 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.23000 20.13000 0.10000 0.49677 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.11000 20.02000 0.09000 0.44955 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05830 10.06720 -0.00890 -0.08841 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05830 10.06720 -0.00890 -0.08841 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01510 10.02440 -0.00930 -0.09277 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01510 10.02440 -0.00930 -0.09277 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.11760 10.13110 -0.01350 -0.13325 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.11740 10.13100 -0.01360 -0.13424 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05840 10.06710 -0.00870 -0.08642 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05840 10.06710 -0.00870 -0.08642 兆豐國際生命科學基金 15.65000 15.72000 -0.07000 -0.44529 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.48690 10.51250 -0.02560 -0.24352 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71720 10.73760 -0.02040 -0.18999 兆豐國際全球基金 31.53000 31.62000 -0.09000 -0.28463 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48420 10.48220 0.00200 0.01908 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.24820 10.21730 0.03090 0.30243 兆豐國際國民基金 22.33000 22.39000 -0.06000 -0.26798 兆豐國際第一基金 13.31000 13.41000 -0.10000 -0.74571 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.76910 10.77010 -0.00100 -0.00928 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24870 8.24940 -0.00070 -0.00849 兆豐國際萬全基金 20.69000 20.83000 -0.14000 -0.67211 兆豐國際電子基金 26.10000 26.32000 -0.22000 -0.83587 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.12000 22.16000 -0.04000 -0.18051 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.70000 15.63000 0.07000 0.44786 兆豐國際豐台灣基金 34.72000 34.78000 -0.06000 -0.17251 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55630 12.55580 0.00050 0.00398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.84460 10.84810 -0.00350 -0.03226 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.58790 10.59270 -0.00480 -0.04531 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.83060 10.83440 -0.00380 -0.03507 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.52630 10.63600 -0.10970 -1.03140 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.68530 10.69010 -0.00480 -0.04490 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.62990 10.70040 -0.07050 -0.65885 合庫台灣基金 11.09000 11.19000 -0.10000 -0.89366 合庫全球高收益債券基金A類型 11.74990 11.76130 -0.01140 -0.09693 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.73540 12.74020 -0.00480 -0.03768 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.36040 11.36470 -0.00430 -0.03784 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.14300 12.14920 -0.00620 -0.05103 合庫全球高收益債券基金B類型 8.20770 8.21570 -0.00800 -0.09737 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50690 9.51060 -0.00370 -0.03890 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.19110 9.19460 -0.00350 -0.03807 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.92180 8.92660 -0.00480 -0.05377 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35600 9.35950 -0.00350 -0.03740 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 合庫全球新興市場基金 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 合庫貨幣市場基金 10.17300 10.17260 0.00040 0.00393 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.02540 10.03860 -0.01320 -0.13149 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.30430 10.31750 -0.01320 -0.12794 合庫新興多重收益基金A類型 10.58690 10.60000 -0.01310 -0.12358 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.13800 12.15400 -0.01600 -0.13164 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.30900 15.32260 -0.01360 -0.08876 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.76440 8.82740 -0.06300 -0.71369 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.58840 9.64080 -0.05240 -0.54352 合庫新興多重收益基金B類型 7.95130 7.99430 -0.04300 -0.53788 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.73380 8.79650 -0.06270 -0.71278 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58780 10.66940 -0.08160 -0.76480 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21190 11.21120 0.00070 0.00624 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.07610 10.08540 -0.00930 -0.09221 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04220 10.04980 -0.00760 -0.07562 安聯中國東協基金 15.90000 15.97000 -0.07000 -0.43832 安聯中國策略基金-美元 12.48000 12.39000 0.09000 0.72639 安聯中國策略基金-新臺幣 16.36000 16.23000 0.13000 0.80099 安聯中華新思路基金-人民幣 15.07000 15.00000 0.07000 0.46667 安聯中華新思路基金-美元 14.02000 13.96000 0.06000 0.42980 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.27000 13.22000 0.05000 0.37821 安聯台灣大壩基金 30.03000 30.17000 -0.14000 -0.46404 安聯台灣科技基金 50.89000 51.09000 -0.20000 -0.39147 安聯台灣貨幣市場基金 12.54740 12.54680 0.00060 0.00478 安聯台灣智慧基金 33.91000 34.01000 -0.10000 -0.29403 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.78250 10.80050 -0.01800 -0.16666 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.90550 15.93500 -0.02950 -0.18513 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90890 9.92730 -0.01840 -0.18535 安聯四季成長組合基金-美元 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.12000 12.17000 -0.05000 -0.41085 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.24640 13.27130 -0.02490 -0.18762 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.83070 10.84760 -0.01690 -0.15579 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.90940 12.93200 -0.02260 -0.17476 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60570 9.62360 -0.01790 -0.18600 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54130 9.55620 -0.01490 -0.15592 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08560 9.10150 -0.01590 -0.17470 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24410 10.26390 -0.01980 -0.19291 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.28760 10.30560 -0.01800 -0.17466 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.53470 12.54030 -0.00560 -0.04466 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37580 11.38150 -0.00570 -0.05008 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98760 10.99320 -0.00560 -0.05094 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.66490 8.66880 -0.00390 -0.04499 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.52650 8.53080 -0.00430 -0.05041 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.20980 8.21390 -0.00410 -0.04992 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.28940 10.28970 -0.00030 -0.00292 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.20440 10.20950 -0.00510 -0.04995 安聯全球人口趨勢基金 12.66000 12.73000 -0.07000 -0.54988 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.88000 35.36000 -0.48000 -1.35747 安聯全球油礦金趨勢基金 8.17000 8.23000 -0.06000 -0.72904 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.48700 12.49770 -0.01070 -0.08562 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.57210 10.58130 -0.00920 -0.08695 安聯全球新興市場基金 17.74000 17.82000 -0.08000 -0.44893 安聯全球農金趨勢基金 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.39000 9.48000 -0.09000 -0.94937 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 安聯亞洲動態策略基金 22.74000 22.76000 -0.02000 -0.08787 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07840 10.08070 -0.00230 -0.02282 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08920 10.09140 -0.00220 -0.02180 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07770 10.08000 -0.00230 -0.02282 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09170 10.09380 -0.00210 -0.02080 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08140 10.08370 -0.00230 -0.02281 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04550 10.04840 -0.00290 -0.02886 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04550 10.04840 -0.00290 -0.02886 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04550 10.04840 -0.00290 -0.02886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55370 10.55600 -0.00230 -0.02179 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.08810 10.09030 -0.00220 -0.02180 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.93120 90.92630 0.00490 0.00539 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.41890 13.41960 -0.00070 -0.00522 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.74040 68.73740 0.00300 0.00436 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.01670 10.01720 -0.00050 -0.00499 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74100 2.74200 -0.00100 -0.03647 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95820 10.96250 -0.00430 -0.03922 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27960 2.27980 -0.00020 -0.00877 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85540 8.85880 -0.00340 -0.03838 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.51750 10.51910 -0.00160 -0.01521 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.44960 10.45400 -0.00440 -0.04209 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.80320 10.80130 0.00190 0.01759 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.40880 10.41310 -0.00430 -0.04129 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.45290 10.45610 -0.00320 -0.03060 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.41580 10.41750 -0.00170 -0.01632 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32080 10.32530 -0.00450 -0.04358 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.59160 10.59110 0.00050 0.00472 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.30520 10.30950 -0.00430 -0.04171 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.36230 10.36550 -0.00320 -0.03087 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29720 10.30200 -0.00480 -0.04659 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.36900 10.36590 0.00310 0.02991 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28730 10.29210 -0.00480 -0.04664 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.24350 10.24880 -0.00530 -0.05171 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30560 10.31030 -0.00470 -0.04559 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.31870 10.31420 0.00450 0.04363 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28710 10.29200 -0.00490 -0.04761 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.24310 10.24830 -0.00520 -0.05074 宏利台灣動力基金A類型 30.10000 30.24000 -0.14000 -0.46296 宏利台灣動力基金I類型 30.10000 30.24000 -0.14000 -0.46296 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.13270 10.17620 -0.04350 -0.42747 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02370 10.07350 -0.04980 -0.49437 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.65570 7.68860 -0.03290 -0.42791 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63920 7.67610 -0.03690 -0.48071 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.72000 11.77000 -0.05000 -0.42481 宏利全球債券組合基金 13.80380 13.81110 -0.00730 -0.05286 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99110 2.98930 0.00180 0.06021 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.43640 12.42880 0.00760 0.06115 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94990 8.94440 0.00550 0.06149 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54670 2.54420 0.00250 0.09826 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.51130 11.50170 0.00960 0.08347 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47160 3.47060 0.00100 0.02881 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55720 0.55700 0.00020 0.03591 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.72000 15.72000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36260 12.37110 -0.00850 -0.06871 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94290 10.94870 -0.00580 -0.05297 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50800 10.51820 -0.01020 -0.09697 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78930 8.79380 -0.00450 -0.05117 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42390 8.42830 -0.00440 -0.05221 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.29100 8.29870 -0.00770 -0.09279 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.22930 8.23470 -0.00540 -0.06558 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.69000 10.57000 0.12000 1.13529 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.57000 10.45000 0.12000 1.14833 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03560 3.03800 -0.00240 -0.07900 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43910 0.43950 -0.00040 -0.09101 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.22860 13.23880 -0.01020 -0.07705 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00120 1.00200 -0.00080 -0.07984 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60170 7.60760 -0.00590 -0.07755 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11000 2.11180 -0.00180 -0.08524 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30470 0.30500 -0.00030 -0.09836 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.25800 9.26530 -0.00730 -0.07879 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33640 0.33660 -0.00020 -0.05942 宏利萬利貨幣市場基金 13.68770 13.68720 0.00050 0.00365 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.54000 2.55000 -0.01000 -0.39216 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.80000 25.92000 -0.12000 -0.46296 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.80000 25.92000 -0.12000 -0.46296 宏利澳幣保本基金 12.65680 12.66000 -0.00320 -0.02528 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.43000 11.48000 -0.05000 -0.43554 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.47000 11.54000 -0.07000 -0.60659 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.51240 10.49940 0.01300 0.12382 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.71390 9.71740 -0.00350 -0.03602 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.21970 9.22980 -0.01010 -0.10943 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.61770 11.63050 -0.01280 -0.11006 貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 貝萊德新台幣基金 12.97020 12.96980 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 27.14000 27.19000 -0.05000 -0.18389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47730 11.48310 -0.00580 -0.05051 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13350 10.15990 -0.02640 -0.25985 保德信大中華基金-人民幣 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 保德信大中華基金-美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 保德信大中華基金-新台幣 30.30000 30.25000 0.05000 0.16529 保德信中小型股基金 46.02000 46.22000 -0.20000 -0.43271 保德信中國中小基金-人民幣 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 保德信中國中小基金-美元 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 保德信中國中小基金-新臺幣 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.00990 9.99480 0.01510 0.15108 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.09040 10.07480 0.01560 0.15484 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.12890 10.11360 0.01530 0.15128 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.20880 11.19190 0.01690 0.15100 保德信中國品牌基金-人民幣 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 保德信中國品牌基金-美元 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.66000 28.76000 -0.10000 -0.34771 保德信全球消費商機基金 19.61000 19.63000 -0.02000 -0.10188 保德信全球基礎建設基金 13.95000 14.04000 -0.09000 -0.64103 保德信全球資源基金 7.49000 7.53000 -0.04000 -0.53121 保德信全球醫療生化基金-美元 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.89000 34.22000 -0.33000 -0.96435 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.61910 10.56550 0.05360 0.50731 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.99130 10.93590 0.05540 0.50659 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.68460 10.63860 0.04600 0.43239 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.05720 11.00960 0.04760 0.43235 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.73090 9.77000 -0.03910 -0.40020 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.88110 10.92490 -0.04380 -0.40092 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.31980 9.36430 -0.04450 -0.47521 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.40370 10.45330 -0.04960 -0.47449 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22940 8.26410 -0.03470 -0.41989 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.31950 11.36720 -0.04770 -0.41963 保德信亞太基金 20.98000 21.09000 -0.11000 -0.52157 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.78900 8.78890 0.00010 0.00114 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.13510 12.13490 0.00020 0.00165 保德信店頭市場基金 34.02000 34.09000 -0.07000 -0.20534 保德信拉丁美洲基金 7.71000 7.75000 -0.04000 -0.51613 保德信金平衡基金 30.05000 30.09000 -0.04000 -0.13293 保德信金滿意基金 42.29000 42.38000 -0.09000 -0.21236 保德信科技島基金 26.33000 26.32000 0.01000 0.03799 保德信高成長基金 93.32000 93.60000 -0.28000 -0.29915 保德信貨幣市場基金 15.83900 15.83820 0.00080 0.00505 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.77560 10.81500 -0.03940 -0.36431 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.04990 11.09850 -0.04860 -0.43790 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.09230 11.14310 -0.05080 -0.45589 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.65050 10.70720 -0.05670 -0.52955 保德信新世紀基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25160 8.25260 -0.00100 -0.01212 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37090 10.37170 -0.00080 -0.00771 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.70410 11.70550 -0.00140 -0.01196 保德信新興趨勢組合基金 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556 保德信瑞騰基金 15.65040 15.64910 0.00130 0.00831 保德信歐洲組合基金 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.97510 9.97420 0.00090 0.00902 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.54730 10.54540 0.00190 0.01802 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.92470 9.92730 -0.00260 -0.02619 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.23570 10.23960 -0.00390 -0.03809 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00050 10.00370 -0.00320 -0.03199 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52670 10.52920 -0.00250 -0.02374 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93740 9.93840 -0.00100 -0.01006 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32090 10.32200 -0.00110 -0.01066 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.61490 10.62090 -0.00600 -0.05649 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35540 10.35850 -0.00310 -0.02993 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75670 10.76010 -0.00340 -0.03160 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.30200 10.30380 -0.00180 -0.01747 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.64000 10.64200 -0.00200 -0.01879 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18810 10.18840 -0.00030 -0.00294 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74540 10.74720 -0.00180 -0.01675 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.10200 10.10220 -0.00020 -0.00198 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.50840 10.50830 0.00010 0.00095 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.97680 10.00080 -0.02400 -0.23998 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.97680 10.00080 -0.02400 -0.23998 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.06250 10.00080 0.06170 0.61695 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.97140 10.00080 -0.02940 -0.29398 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.97140 10.00080 -0.02940 -0.29398 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 9.97710 10.00080 -0.02370 -0.23698 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45600 10.46200 -0.00600 -0.05735 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20610 10.21020 -0.00410 -0.04016 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.39000 10.39730 -0.00730 -0.07021 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77320 10.78070 -0.00750 -0.06957 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.49230 10.49040 0.00190 0.01811 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.16000 11.15800 0.00200 0.01792 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.39920 10.40490 -0.00570 -0.05478 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71090 10.71690 -0.00600 -0.05599 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.54210 10.55010 -0.00800 -0.07583 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.59660 10.60270 -0.00610 -0.05753 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.64550 10.65970 -0.01420 -0.13321 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.40730 10.41230 -0.00500 -0.04802 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.43700 10.44200 -0.00500 -0.04788 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.47960 10.47490 0.00470 0.04487 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.65920 10.65380 0.00540 0.05069 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25560 10.25880 -0.00320 -0.03119 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.35350 10.35680 -0.00330 -0.03186 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97600 1.97350 0.00250 0.12668 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83480 2.83110 0.00370 0.13069 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29600 0.29570 0.00030 0.10145 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46020 0.45970 0.00050 0.10877 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41620 8.40730 0.00890 0.10586 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31970 12.30660 0.01310 0.10645 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71400 9.70600 0.00800 0.08242 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.35550 12.34530 0.01020 0.08262 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75390 8.74850 0.00540 0.06172 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18700 11.18010 0.00690 0.06172 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.94120 10.94380 -0.00260 -0.02376 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.75720 10.76420 -0.00700 -0.06503 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.20000 19.23000 -0.03000 -0.15601 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4440.59000 4446.82000 -6.23000 -0.14010 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30080 10.29910 0.00170 0.01651 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.20140 11.19980 0.00160 0.01429 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20870 10.21080 -0.00210 -0.02057 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93590 9.93480 0.00110 0.01107 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.56420 10.56310 0.00110 0.01041 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95250 9.95550 -0.00300 -0.03013 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.32950 10.33190 -0.00240 -0.02323 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.53100 10.53120 -0.00020 -0.00190 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19320 6.19070 0.00250 0.04038 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.35040 11.34590 0.00450 0.03966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.82640 10.83620 -0.00980 -0.09044 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.84140 11.85390 -0.01250 -0.10545 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.04220 11.05350 -0.01130 -0.10223 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.33090 9.33940 -0.00850 -0.09101 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.65470 9.66480 -0.01010 -0.10450 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.52770 9.53750 -0.00980 -0.10275 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.71400 10.72370 -0.00970 -0.09045 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.18710 11.19890 -0.01180 -0.10537 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.16780 11.17920 -0.01140 -0.10198 柏瑞五國金勢力建設基金 7.45000 7.45000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 12.87000 12.90000 -0.03000 -0.23256 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69870 13.69830 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.89000 16.99000 -0.10000 -0.58858 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.38960 14.40630 -0.01670 -0.11592 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.72120 12.73030 -0.00910 -0.07148 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.31550 13.32370 -0.00820 -0.06154 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.66420 8.67430 -0.01010 -0.11644 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83540 6.84330 -0.00790 -0.11544 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75210 8.75840 -0.00630 -0.07193 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51370 8.52170 -0.00800 -0.09388 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84830 10.85500 -0.00670 -0.06172 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46310 8.47480 -0.01170 -0.13806 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.90990 12.91910 -0.00920 -0.07121 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.46410 12.47850 -0.01440 -0.11540 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.15460 13.16700 -0.01240 -0.09417 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.12150 12.12900 -0.00750 -0.06184 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.05800 9.06850 -0.01050 -0.11579 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78260 9.78960 -0.00700 -0.07150 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72880 9.73800 -0.00920 -0.09448 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64490 9.65080 -0.00590 -0.06113 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49860 9.51170 -0.01310 -0.13773 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.75600 10.76320 -0.00720 -0.06689 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.67680 10.68030 -0.00350 -0.03277 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.51350 10.51450 -0.00100 -0.00951 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.56350 10.56900 -0.00550 -0.05204 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.92190 9.92850 -0.00660 -0.06648 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.62240 9.62560 -0.00320 -0.03324 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.60600 10.61560 -0.00960 -0.09043 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.68180 9.68280 -0.00100 -0.01033 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73470 9.73980 -0.00510 -0.05236 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.73590 10.74310 -0.00720 -0.06702 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.67710 10.68060 -0.00350 -0.03277 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.51380 10.51480 -0.00100 -0.00951 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.56440 10.56990 -0.00550 -0.05203 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.92170 9.92840 -0.00670 -0.06748 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.62250 9.62570 -0.00320 -0.03324 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.78570 10.79540 -0.00970 -0.08985 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.68180 9.68270 -0.00090 -0.00929 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73500 9.74010 -0.00510 -0.05236 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.48970 11.48680 0.00290 0.02525 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89960 12.89590 0.00370 0.02869 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.19530 12.19290 0.00240 0.01968 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.15200 9.14970 0.00230 0.02514 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84600 9.84320 0.00280 0.02845 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.77570 9.77380 0.00190 0.01944 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.18030 11.17750 0.00280 0.02505 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01160 12.00820 0.00340 0.02831 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.78170 11.77940 0.00230 0.01953 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.15220 9.14990 0.00230 0.02514 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.84650 9.84370 0.00280 0.02844 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.77610 9.77420 0.00190 0.01944 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.86000 13.90000 -0.04000 -0.28777 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.84000 11.87000 -0.03000 -0.25274 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 柏瑞拉丁美洲基金 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.08190 12.14280 -0.06090 -0.50153 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.28330 10.33000 -0.04670 -0.45208 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.69580 7.73460 -0.03880 -0.50164 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.19220 10.23850 -0.04630 -0.45221 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.32270 12.32460 -0.00190 -0.01542 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.02830 12.03040 -0.00210 -0.01746 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.02990 11.03250 -0.00260 -0.02357 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.59980 8.60110 -0.00130 -0.01511 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65790 9.65960 -0.00170 -0.01760 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.71460 9.71690 -0.00230 -0.02367 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.57080 11.57280 -0.00200 -0.01728 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.82110 10.82280 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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.82270 12.82780 -0.00510 -0.03976 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.69440 11.69970 -0.00530 -0.04530 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.40090 9.40460 -0.00370 -0.03934 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02030 10.02430 -0.00400 -0.03990 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02110 10.02560 -0.00450 -0.04489 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.08610 12.09090 -0.00480 -0.03970 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.76360 10.76780 -0.00420 -0.03901 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.14260 11.14770 -0.00510 -0.04575 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.98100 9.98490 -0.00390 -0.03906 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.56660 9.57040 -0.00380 -0.03971 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.26040 10.26450 -0.00410 -0.03994 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76250 9.76690 -0.00440 -0.04505 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.30000 19.38000 -0.08000 -0.41280 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.20000 18.28000 -0.08000 -0.43764 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.42880 13.43930 -0.01050 -0.07813 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.52690 10.52530 0.00160 0.01520 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.56900 11.56710 0.00190 0.01643 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.42880 12.41980 0.00900 0.07246 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.06950 11.06850 0.00100 0.00903 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.14970 9.14830 0.00140 0.01530 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.71100 9.70940 0.00160 0.01648 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51910 9.51210 0.00700 0.07359 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.66610 9.66530 0.00080 0.00828 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.28620 9.28480 0.00140 0.01508 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.50930 9.50770 0.00160 0.01683 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.39270 11.38440 0.00830 0.07291 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.60790 9.60700 0.00090 0.00937 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.15800 43.65630 -0.49830 -1.14142 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.25000 11.08000 0.17000 1.53430 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.60000 34.66000 -1.06000 -3.05828 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.79300 11.79220 0.00080 0.00678 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.70550 1.71050 -0.00500 -0.29231 國泰大中華基金 19.34000 19.42000 -0.08000 -0.41195 國泰小龍基金-美元I 0.47200 0.47530 -0.00330 -0.69430 國泰小龍基金-新台幣 14.72000 14.78000 -0.06000 -0.40595 國泰中小成長基金-美元I 1.34180 1.35130 -0.00950 -0.70303 國泰中小成長基金-新台幣 41.85000 42.02000 -0.17000 -0.40457 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.35720 4.32130 0.03590 0.83077 國泰中國內需增長基金-美元A 0.69030 0.68670 0.00360 0.52425 國泰中國內需增長基金-美元I 0.73810 0.73420 0.00390 0.53119 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.66000 19.55000 0.11000 0.56266 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.22890 42.52460 -0.29570 -0.69536 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30820 2.30160 0.00660 0.28676 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.33020 0.33020 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.16060 10.16020 0.00040 0.00394 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.17410 8.17380 0.00030 0.00367 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.37160 2.36350 0.00810 0.34271 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34160 0.34150 0.00010 0.02928 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.65790 10.65200 0.00590 0.05539 國泰中國新興債券基金-美元 0.34160 0.34210 -0.00050 -0.14616 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.44950 10.46440 -0.01490 -0.14239 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.23160 4.22350 0.00810 0.19178 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60840 0.60910 -0.00070 -0.11492 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.08000 19.10000 -0.02000 -0.10471 國泰中港台基金-人民幣 3.16270 3.15560 0.00710 0.22500 國泰中港台基金-美元 0.46040 0.46070 -0.00030 -0.06512 國泰中港台基金-新台幣 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.14240 10.13280 0.00960 0.09474 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.20440 10.21950 -0.01510 -0.14776 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.27000 10.29280 -0.02280 -0.22151 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.72000 26.98000 -0.26000 -0.96368 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.70000 33.11000 -0.41000 -1.23830 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35330 0.35330 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33320 0.33320 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33410 0.33410 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.00120 11.00880 -0.00760 -0.06904 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.38200 10.38920 -0.00720 -0.06930 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.41710 10.42430 -0.00720 -0.06907 國泰台灣貨幣市場基金 12.45860 12.45810 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42380 0.42520 -0.00140 -0.32926 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37480 0.37600 -0.00120 -0.31915 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45220 0.45370 -0.00150 -0.33061 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54920 0.54680 0.00240 0.43892 國泰全球高股息基金-人民幣 2.56110 2.56510 -0.00400 -0.15594 國泰全球高股息基金-美元 0.37180 0.37290 -0.00110 -0.29499 國泰全球高股息基金-新台幣 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53550 0.53310 0.00240 0.45020 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49150 0.49330 -0.00180 -0.36489 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.38000 14.43000 -0.05000 -0.34650 國泰全球資源基金-美元 0.16740 0.16880 -0.00140 -0.82938 國泰全球資源基金-新台幣 5.29000 5.33000 -0.04000 -0.75047 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62070 0.62350 -0.00280 -0.44908 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.31000 19.39000 -0.08000 -0.41258 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.81000 18.89000 -0.08000 -0.42350 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88970 0.88780 0.00190 0.21401 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.66000 21.72000 -0.06000 -0.27624 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.47000 22.50000 -0.03000 -0.13333 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.55810 2.55310 0.00500 0.19584 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37230 0.37270 -0.00040 -0.10732 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31980 0.32010 -0.00030 -0.09372 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.53260 11.54320 -0.01060 -0.09183 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.90680 9.91590 -0.00910 -0.09177 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53270 0.52980 0.00290 0.54738 國泰亞洲成長基金-美元 0.40490 0.40600 -0.00110 -0.27094 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.19000 12.22000 -0.03000 -0.24550 國泰科技生化基金 32.57000 32.69000 -0.12000 -0.36708 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.67000 29.75000 -0.08000 -0.26891 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.32000 12.28000 0.04000 0.32573 國泰美國費城半導體基金 14.33000 14.43000 -0.10000 -0.69300 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.16770 44.82960 -0.66190 -1.47648 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.33140 17.09260 0.23880 1.39710 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.14400 23.84480 -0.70080 -2.93901 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.85250 45.34940 -0.49690 -1.09571 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.48520 45.62330 -0.13810 -0.30270 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.57250 43.62970 -0.05720 -0.13110 國泰紐幣2021保本基金 12.80890 12.85970 -0.05080 -0.39503 國泰紐幣八年期保本基金 13.17880 13.23460 -0.05580 -0.42162 國泰紐幣保本基金 12.74100 12.78500 -0.04400 -0.34415 國泰國泰基金-新台幣A 22.59000 22.66000 -0.07000 -0.30891 國泰國泰基金-新台幣I 22.59000 22.66000 -0.07000 -0.30891 國泰富時中國A50基金 22.06000 22.49000 -0.43000 -1.91196 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.99400 47.58260 -0.58860 -1.23701 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34650 0.34740 -0.00090 -0.25907 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50640 0.50390 0.00250 0.49613 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.64340 42.67720 -0.03380 -0.07920 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.00000 21.51000 -0.51000 -2.37099 國泰新興市場基金-美元 0.40140 0.40250 -0.00110 -0.27329 國泰新興市場基金-新台幣 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44940 2.44190 0.00750 0.30714 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.51060 1.50600 0.00460 0.30544 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36640 0.36640 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22820 0.22820 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35700 0.35700 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.10440 11.10350 0.00090 0.00811 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71920 6.71860 0.00060 0.00893 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.44620 45.02860 -0.58240 -1.29340 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.94200 45.48990 -0.54790 -1.20444 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.72830 43.00140 -0.27310 -0.63510 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.47000 36.83000 -0.36000 -0.97746 國泰標普北美科技ETF基金 23.58000 23.63000 -0.05000 -0.21160 國泰歐洲精選基金-美元 0.35230 0.35710 -0.00480 -1.34416 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.42000 10.56000 -0.14000 -1.32576 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.93590 39.92740 0.00850 0.02129 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.75000 22.95000 -0.20000 -0.87146 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.47000 20.53000 -0.06000 -0.29226 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.61000 17.85000 -0.24000 -1.34454 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41580 0.41640 -0.00060 -0.14409 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.55290 12.57100 -0.01810 -0.14398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55470 10.56350 -0.00880 -0.08331 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44610 10.45230 -0.00620 -0.05932 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.58250 10.58690 -0.00440 -0.04156 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23550 10.24420 -0.00870 -0.08493 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16510 10.17110 -0.00600 -0.05899 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23310 10.23750 -0.00440 -0.04298 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.14830 10.15540 -0.00710 -0.06991 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.94300 9.95080 -0.00780 -0.07839 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.10760 10.11620 -0.00860 -0.08501 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.94670 9.95360 -0.00690 -0.06932 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.14830 10.15540 -0.00710 -0.06991 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.93820 9.94600 -0.00780 -0.07842 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.10750 10.11610 -0.00860 -0.08501 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.94680 9.95360 -0.00680 -0.06832 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43020 11.42960 0.00060 0.00525 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09940 10.10720 -0.00780 -0.07717 第一金大中華基金 26.13000 26.16000 -0.03000 -0.11468 第一金小型精選基金 32.13000 32.30000 -0.17000 -0.52632 第一金中國世紀基金-人民幣 13.57000 13.43000 0.14000 1.04244 第一金中國世紀基金-美元 8.45080 8.39020 0.06060 0.72227 第一金中國世紀基金-美元-N 8.45110 8.39050 0.06060 0.72225 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76730 9.76040 0.00690 0.07069 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36110 8.37420 -0.01310 -0.15643 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30410 11.29610 0.00800 0.07082 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84700 9.86240 -0.01540 -0.15615 第一金中概平衡基金 26.57000 26.78000 -0.21000 -0.78417 第一金台灣貨幣市場基金 15.32220 15.32150 0.00070 0.00457 第一金全家福貨幣市場基金 178.65200 178.64500 0.00700 0.00392 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.16890 16.28010 -0.11120 -0.68304 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.16830 16.27920 -0.11090 -0.68124 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.66000 15.78000 -0.12000 -0.76046 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.67000 15.79000 -0.12000 -0.75997 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.96790 10.98590 -0.01800 -0.16385 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.96590 10.98400 -0.01810 -0.16479 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.43520 10.47300 -0.03780 -0.36093 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.43510 10.47290 -0.03780 -0.36093 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.85320 13.96470 -0.11150 -0.79844 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.87190 13.98350 -0.11160 -0.79808 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.18000 13.30000 -0.12000 -0.90226 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.21000 13.33000 -0.12000 -0.90023 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.92180 9.95550 -0.03370 -0.33851 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91760 9.95130 -0.03370 -0.33865 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.55730 9.59000 -0.03270 -0.34098 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.58200 9.61480 -0.03280 -0.34114 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.80450 10.84120 -0.03670 -0.33852 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.44260 10.47830 -0.03570 -0.34070 第一金全球大趨勢基金 25.63000 25.76000 -0.13000 -0.50466 第一金全球不動產證券化基金A 9.57070 9.57070 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金B 6.60700 6.60710 -0.00010 -0.00151 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.19430 10.24950 -0.05520 -0.53856 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.19460 10.24980 -0.05520 -0.53855 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.08020 11.14020 -0.06000 -0.53859 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.08200 11.14200 -0.06000 -0.53850 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59410 8.63310 -0.03900 -0.45175 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.53780 10.58570 -0.04790 -0.45250 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.31740 9.31450 0.00290 0.03113 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.31580 9.31290 0.00290 0.03114 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.75360 7.75460 -0.00100 -0.01290 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74780 7.74870 -0.00090 -0.01161 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.53690 8.54210 -0.00520 -0.06087 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.53760 8.54280 -0.00520 -0.06087 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.63020 11.62650 0.00370 0.03182 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.63090 11.62720 0.00370 0.03182 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.28040 10.28170 -0.00130 -0.01264 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.28120 10.28250 -0.00130 -0.01264 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.09170 15.10100 -0.00930 -0.06159 第一金亞洲科技基金 18.01000 18.13000 -0.12000 -0.66189 第一金亞洲新興市場基金 13.60000 13.67000 -0.07000 -0.51207 第一金店頭市場基金 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.98150 10.01620 -0.03470 -0.34644 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.98150 10.01620 -0.03470 -0.34644 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.98340 10.01660 -0.03320 -0.33145 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.98340 10.01660 -0.03320 -0.33145 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.98150 10.01620 -0.03470 -0.34644 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.98290 10.01750 -0.03460 -0.34540 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.98150 10.01620 -0.03470 -0.34644 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.98340 10.01660 -0.03320 -0.33145 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.98480 10.01780 -0.03300 -0.32941 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.98340 10.01660 -0.03320 -0.33145 第一金創新趨勢基金 21.44000 21.51000 -0.07000 -0.32543 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.75180 43.23900 -0.48720 -1.12676 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.65700 43.17740 -0.52040 -1.20526 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.52790 43.16730 -0.63940 -1.48121 第一金電子基金 32.75000 32.94000 -0.19000 -0.57681 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.76000 18.75000 0.01000 0.05333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.31000 20.41000 -0.10000 -0.48996 統一大中華中小基金(人民幣) 7.85000 7.78000 0.07000 0.89974 統一大中華中小基金(美元) 7.17000 7.12000 0.05000 0.70225 統一大中華中小基金(新台幣) 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 統一大東協高股息基金(美元) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 統一大滿貫基金-A類型 33.35000 33.48000 -0.13000 -0.38829 統一大滿貫基金-I類型 33.35000 33.48000 -0.13000 -0.38829 統一大龍印基金 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 統一大龍騰中國基金(美元) 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 統一中小基金 23.01000 23.17000 -0.16000 -0.69055 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89410 9.90700 -0.01290 -0.13021 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20190 9.22180 -0.01990 -0.21579 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94810 8.96640 -0.01830 -0.20410 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.33490 12.35090 -0.01600 -0.12955 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42190 11.44670 -0.02480 -0.21666 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07070 11.09330 -0.02260 -0.20373 統一台灣動力基金 17.41000 17.52000 -0.11000 -0.62785 統一全天候基金-A類型 104.84000 105.21000 -0.37000 -0.35168 統一全天候基金-I類型 105.39000 105.77000 -0.38000 -0.35927 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.23430 8.25820 -0.02390 -0.28941 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.94530 7.97510 -0.02980 -0.37366 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.99210 8.02080 -0.02870 -0.35782 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.87710 8.86930 0.00780 0.08794 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.57340 8.57330 0.00010 0.00117 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.61650 8.61500 0.00150 0.01741 統一全球債券組合基金 12.44910 12.46260 -0.01350 -0.10832 統一全球新科技基金(人民幣) 15.76000 15.71000 0.05000 0.31827 統一全球新科技基金(美元) 14.82000 14.76000 0.06000 0.40650 統一全球新科技基金(新台幣) 14.33000 14.28000 0.05000 0.35014 統一亞太基金 25.21000 25.21000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 56.49000 56.70000 -0.21000 -0.37037 統一強棒貨幣市場基金 16.73280 16.73200 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 統一強漢基金(美元) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 統一強漢基金(新台幣) 26.31000 26.24000 0.07000 0.26677 統一統信基金 29.36000 29.44000 -0.08000 -0.27174 統一黑馬基金 57.35000 57.60000 -0.25000 -0.43403 統一新亞洲科技能源基金 16.37000 16.33000 0.04000 0.24495 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10540 8.14530 -0.03990 -0.48985 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.78360 10.79140 -0.00780 -0.07228 統一經建基金 44.38000 44.60000 -0.22000 -0.49327 統一龍馬基金 64.84000 64.88000 -0.04000 -0.06165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.93000 19.00000 -0.07000 -0.36842 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.08000 45.28000 -0.20000 -0.44170 野村中國機會基金 14.47000 14.42000 0.05000 0.34674 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43560 10.42760 0.00800 0.07672 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.40800 10.40630 0.00170 0.01634 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.45600 10.45300 0.00300 0.02870 野村巴西基金 7.15000 7.14000 0.01000 0.14006 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335 野村台灣高股息基金 25.09000 25.24000 -0.15000 -0.59429 野村台灣運籌基金 35.71000 35.83000 -0.12000 -0.33491 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83740 9.91880 -0.08140 -0.82066 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76260 9.84700 -0.08440 -0.85711 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84380 9.88470 -0.04090 -0.41377 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.45690 10.45300 0.00390 0.03731 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27090 10.27540 -0.00450 -0.04379 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05950 10.06550 -0.00600 -0.05961 野村平衡基金 19.23000 19.29000 -0.06000 -0.31104 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.84000 14.88000 -0.04000 -0.26882 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183 野村全球生技醫療基金 17.14000 17.34000 -0.20000 -1.15340 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.19010 10.23550 -0.04540 -0.44355 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.18170 10.22890 -0.04720 -0.46144 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09760 10.14480 -0.04720 -0.46526 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.43320 10.47930 -0.04610 -0.43991 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.39070 10.43890 -0.04820 -0.46173 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30900 10.35690 -0.04790 -0.46249 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.13570 10.14600 -0.01030 -0.10152 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.78940 10.79530 -0.00590 -0.05465 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.70370 10.71470 -0.01100 -0.10266 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.62240 10.63310 -0.01070 -0.10063 野村全球品牌基金 29.80000 29.99000 -0.19000 -0.63354 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.12000 13.19000 -0.07000 -0.53071 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.89000 20.00000 -0.11000 -0.55000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.36000 12.41000 -0.05000 -0.40290 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.93370 10.92600 0.00770 0.07047 野村全球短期收益基金-美元計價 10.97440 10.97440 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.75050 10.75140 -0.00090 -0.00837 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.76760 8.76320 0.00440 0.05021 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.56630 8.56450 0.00180 0.02102 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.15100 8.15320 -0.00220 -0.02698 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.10860 11.10310 0.00550 0.04954 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57240 10.57010 0.00230 0.02176 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.15170 10.15440 -0.00270 -0.02659 野村成長基金 29.91000 30.05000 -0.14000 -0.46589 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.50990 8.58690 -0.07700 -0.89671 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.51910 8.59810 -0.07900 -0.91881 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.74760 8.82660 -0.07900 -0.89502 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.77590 9.79290 -0.01700 -0.17360 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.63690 9.65830 -0.02140 -0.22157 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.88000 9.90130 -0.02130 -0.21512 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.29720 10.34930 -0.05210 -0.50342 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.22490 10.27490 -0.05000 -0.48662 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.13420 10.18370 -0.04950 -0.48607 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.72230 9.76990 -0.04760 -0.48721 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.74300 9.79070 -0.04770 -0.48720 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.86540 9.91270 -0.04730 -0.47717 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.17980 10.18430 -0.00450 -0.04419 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86790 10.87520 -0.00730 -0.06713 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.73950 10.74460 -0.00510 -0.04747 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.87510 10.87980 -0.00470 -0.04320 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.19950 10.25480 -0.05530 -0.53926 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.19770 10.25500 -0.05730 -0.55875 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.13830 10.19670 -0.05840 -0.57273 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.63320 8.68080 -0.04760 -0.54834 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.25430 9.30510 -0.05080 -0.54594 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.11810 9.17000 -0.05190 -0.56598 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.19500 10.19670 -0.00170 -0.01667 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.97080 13.97250 -0.00170 -0.01217 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.09700 13.09250 0.00450 0.03437 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.60210 10.60310 -0.00100 -0.00943 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46690 10.57050 -0.10360 -0.98009 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44590 10.55090 -0.10500 -0.99518 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50430 10.56050 -0.05620 -0.53217 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76480 10.76330 0.00150 0.01394 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72030 10.72540 -0.00510 -0.04755 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69740 10.70380 -0.00640 -0.05979 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.68130 10.67880 0.00250 0.02341 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.62760 10.63150 -0.00390 -0.03668 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.76200 10.76400 -0.00200 -0.01858 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.25580 10.26610 -0.01030 -0.10033 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97270 9.97530 -0.00260 -0.02606 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.59060 9.59660 -0.00600 -0.06252 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.08430 9.09380 -0.00950 -0.10447 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.48720 11.49920 -0.01200 -0.10436 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.37080 10.40700 -0.03620 -0.34784 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.50600 11.53970 -0.03370 -0.29204 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.92430 10.96170 -0.03740 -0.34119 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70460 10.74210 -0.03750 -0.34909 野村泰國基金 44.87000 44.90000 -0.03000 -0.06682 野村高科技基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.64000 10.66730 -0.02730 -0.25592 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.30050 10.31570 -0.01520 -0.14735 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.88490 10.87960 0.00530 0.04872 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.68720 9.70680 -0.01960 -0.20192 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.67760 9.70270 -0.02510 -0.25869 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.90100 9.88530 0.01570 0.15882 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.26340 12.28120 -0.01780 -0.14494 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.22580 14.20740 0.01840 0.12951 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.14710 11.16960 -0.02250 -0.20144 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.14410 11.17300 -0.02890 -0.25866 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.58000 11.56170 0.01830 0.15828 野村貨幣市場基金 16.33760 16.33690 0.00070 0.00428 野村新馬基金 15.76000 15.84000 -0.08000 -0.50505 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37470 10.37630 -0.00160 -0.01542 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.25720 10.28590 -0.02870 -0.27902 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.38790 10.41490 -0.02700 -0.25924 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27540 10.38170 -0.10630 -1.02392 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.22910 10.33470 -0.10560 -1.02180 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27390 10.33330 -0.05940 -0.57484 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.68470 10.69330 -0.00860 -0.08042 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.59960 10.61420 -0.01460 -0.13755 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.64470 10.66180 -0.01710 -0.16039 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.20340 10.26550 -0.06210 -0.60494 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.20670 10.27300 -0.06630 -0.64538 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.11050 10.17730 -0.06680 -0.65636 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.78830 10.79240 -0.00410 -0.03799 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.74120 10.75210 -0.01090 -0.10138 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.64600 10.65740 -0.01140 -0.10697 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.64980 10.65720 -0.00740 -0.06944 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01670 8.05240 -0.03570 -0.44335 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.38440 12.39310 -0.00870 -0.07020 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41680 10.41080 0.00600 0.05763 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.57740 10.55150 0.02590 0.24546 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37630 10.37710 -0.00080 -0.00771 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46330 10.46250 0.00080 0.00765 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43510 10.41180 0.02330 0.22378 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41710 10.41120 0.00590 0.05667 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.57780 10.55190 0.02590 0.24545 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37690 10.37780 -0.00090 -0.00867 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.46720 10.46640 0.00080 0.00764 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.43400 10.41070 0.02330 0.22381 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.46080 10.45400 0.00680 0.06505 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.62050 10.59180 0.02870 0.27096 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41940 10.41950 -0.00010 -0.00096 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.50720 10.50560 0.00160 0.01523 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.47920 10.45470 0.02450 0.23434 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.46080 10.45400 0.00680 0.06505 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.62060 10.59200 0.02860 0.27002 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.42400 10.42420 -0.00020 -0.00192 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.52270 10.52110 0.00160 0.01521 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.47980 10.45530 0.02450 0.23433 野村精選貨幣市場基金 12.11350 12.11310 0.00040 0.00330 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.92000 12.07000 -0.15000 -1.24275 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.12000 11.26000 -0.14000 -1.24334 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.47000 10.65000 -0.18000 -1.69014 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.96000 -0.09000 -1.13065 野村歐洲高股息基金累積型 11.26000 11.37000 -0.11000 -0.96746 野村積極成長基金 12.67000 12.73000 -0.06000 -0.47133 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.55000 35.68000 -0.13000 -0.36435 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.69110 10.70140 -0.01030 -0.09625 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60000 8.60320 -0.00320 -0.03720 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.92310 7.92900 -0.00590 -0.07441 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.76890 7.77670 -0.00780 -0.10030 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.28080 12.28560 -0.00480 -0.03907 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.98470 10.99290 -0.00820 -0.07459 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.81080 10.82160 -0.01080 -0.09980 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.80000 11.87000 -0.07000 -0.58972 野村環球基金-人民幣計價 17.86000 17.95000 -0.09000 -0.50139 野村環球基金-美元計價 13.87000 13.94000 -0.07000 -0.50215 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.58000 19.70000 -0.12000 -0.60914 野村鴻利基金 23.08000 23.16000 -0.08000 -0.34542 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90190 16.90150 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 19.29000 19.37000 -0.08000 -0.41301 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.21000 14.33000 -0.12000 -0.83740 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.45000 15.51000 -0.06000 -0.38685 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.73970 10.76310 -0.02340 -0.21741 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.06640 14.09710 -0.03070 -0.21778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76490 10.77450 -0.00960 -0.08910 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.66910 10.70940 -0.04030 -0.37630 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56640 10.55230 0.01410 0.13362 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.44520 10.46130 -0.01610 -0.15390 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04790 10.03490 0.01300 0.12955 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.11400 10.13080 -0.01680 -0.16583 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.00090 10.01650 -0.01560 -0.15574 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.28920 10.30550 -0.01630 -0.15817 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.43840 10.45450 -0.01610 -0.15400 凱基台商天下基金 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502 凱基台灣精五門基金 21.06000 21.07000 -0.01000 -0.04746 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.71650 45.26410 -0.54760 -1.20979 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.17220 46.34170 -0.16950 -0.36576 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.87660 42.80230 0.07430 0.17359 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.63020 10.65900 -0.02880 -0.27019 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.63300 45.19500 -0.56200 -1.24350 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.59070 46.15910 -0.56840 -1.23139 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.26840 44.95800 -0.68960 -1.53388 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.43120 11.42870 0.00250 0.02187 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59410 11.59360 0.00050 0.00431 凱基開創基金 28.14000 28.16000 -0.02000 -0.07102 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.17000 23.23000 -0.06000 -0.25829 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.23690 22.27590 -0.03900 -0.17508 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.56000 17.52000 0.04000 0.22831 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.61520 16.58450 0.03070 0.18511 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.72000 7.76000 -0.04000 -0.51546 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.81060 41.34020 -0.52960 -1.28108 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.01420 41.51870 -0.50450 -1.21512 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.94920 41.46200 -0.51280 -1.23680 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.37770 11.42170 -0.04400 -0.38523 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.99000 11.04000 -0.05000 -0.45290 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.45760 12.51550 -0.05790 -0.46263 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.89000 12.96000 -0.07000 -0.54012 凱基護城河基金-台幣計價A 13.17000 13.23000 -0.06000 -0.45351 凱基護城河基金-美元計價B 12.78230 12.82380 -0.04150 -0.32362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.30770 10.29390 0.01380 0.13406 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.04140 10.04350 -0.00210 -0.02091 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.15540 10.16500 -0.00960 -0.09444 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.30760 10.29390 0.01370 0.13309 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.04140 10.04350 -0.00210 -0.02091 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.15540 10.16500 -0.00960 -0.09444 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.34000 12.28000 0.06000 0.48860 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.62000 36.95000 -0.33000 -0.89310 富邦NASDAQ-100基金 33.12000 33.20000 -0.08000 -0.24096 富邦上証180基金 31.80000 32.52000 -0.72000 -2.21402 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19570 0.19500 0.00070 0.35897 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.09000 6.07000 0.02000 0.32949 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.13000 6.03000 0.10000 1.65837 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.91000 48.38000 -1.47000 -3.03845 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.24520 12.17050 0.07470 0.61378 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.30890 11.25020 0.05870 0.52177 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.93750 10.89990 0.03760 0.34496 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.40520 10.34180 0.06340 0.61305 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.52890 9.47940 0.04950 0.52218 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.22530 9.19370 0.03160 0.34371 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.82670 20.81270 0.01400 0.06727 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.63620 11.63530 0.00090 0.00774 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69800 10.72830 -0.03030 -0.28243 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.83420 13.82180 0.01240 0.08971 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02300 2.02320 -0.00020 -0.00989 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51440 9.50590 0.00850 0.08942 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44120 1.44140 -0.00020 -0.01388 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.37700 12.37400 0.00300 0.02424 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80320 1.80370 -0.00050 -0.02772 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.38250 10.38000 0.00250 0.02408 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53350 1.53400 -0.00050 -0.03259 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.92830 10.93350 -0.00520 -0.04756 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.85900 10.86450 -0.00550 -0.05062 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.14000 15.01000 0.13000 0.86609 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.04000 19.36000 -0.32000 -1.65289 富邦日本東証基金 20.36000 20.52000 -0.16000 -0.77973 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.95000 47.02000 -0.07000 -0.14887 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.18000 47.18000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.08000 52.15000 -0.07000 -0.13423 富邦台灣心基金 21.40000 21.48000 -0.08000 -0.37244 富邦台灣釆吉50基金 46.56000 46.60000 -0.04000 -0.08584 富邦台灣科技指數基金 53.78000 53.92000 -0.14000 -0.25964 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.53770 48.07530 -0.53760 -1.11825 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.17320 42.19490 -0.02170 -0.05143 富邦全球不動產基金-(美元) 0.32230 0.32190 0.00040 0.12426 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62660 2.63340 -0.00680 -0.25822 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35700 0.35810 -0.00110 -0.30718 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.02420 11.06590 -0.04170 -0.37683 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24710 2.25290 -0.00580 -0.25745 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33710 0.33810 -0.00100 -0.29577 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36750 9.40290 -0.03540 -0.37648 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.23000 25.40000 -0.17000 -0.66929 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.72000 13.54000 0.18000 1.32939 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.08000 31.93000 -0.85000 -2.66207 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70620 15.70560 0.00060 0.00382 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.78000 18.36000 -0.58000 -3.15904 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.38990 41.52560 -0.13570 -0.32679 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.76780 44.23500 -0.46720 -1.05618 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.99950 0.00000 39.99950 0.00000 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.99950 0.00000 39.99950 0.00000 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.24850 41.19810 0.05040 0.12234 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.50740 46.02510 -0.51770 -1.12482 富邦長紅基金 59.70000 59.94000 -0.24000 -0.40040 富邦科技基金 23.74000 23.71000 0.03000 0.12653 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.38880 41.47590 -0.08710 -0.21000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.53760 45.17350 -0.63590 -1.40768 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.02450 40.31120 -0.28670 -0.71122 富邦恒生國企ETF基金 21.00000 21.30000 -0.30000 -1.40845 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.49000 13.32000 0.17000 1.27628 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.83000 28.51000 -0.68000 -2.38513 富邦高成長基金 23.08000 23.18000 -0.10000 -0.43141 富邦基金A類型 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556 富邦基金I類型 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556 富邦深証100基金 10.43000 10.65000 -0.22000 -2.06573 富邦富時歐洲ETF基金 21.27000 21.42000 -0.15000 -0.70028 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42780 0.42800 -0.00020 -0.04673 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.53240 12.53460 -0.00220 -0.01755 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35810 9.35980 -0.00170 -0.01816 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30380 0.30390 -0.00010 -0.03291 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.56570 8.56720 -0.00150 -0.01751 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.36670 10.33080 0.03590 0.34750 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.04220 11.00220 0.04000 0.36356 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.67780 9.64430 0.03350 0.34736 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.30350 10.26620 0.03730 0.36333 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.62000 18.71000 -0.09000 -0.48103 富邦精準基金 43.48000 43.71000 -0.23000 -0.52620 富邦精銳中小基金 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.65000 17.70000 -0.05000 -0.28249 富邦臺灣公司治理100基金 21.51000 21.56000 -0.05000 -0.23191 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.16000 7.13000 0.03000 0.42076 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.81000 15.97000 -0.16000 -1.00188 富邦標普美國特別股ETF基金 19.95000 19.98000 -0.03000 -0.15015 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.85020 10.80280 0.04740 0.43878 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.58650 10.59030 -0.00380 -0.03588 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.81180 10.81420 -0.00240 -0.02219 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.32380 10.27860 0.04520 0.43975 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.02600 10.02960 -0.00360 -0.03589 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.22430 10.22650 -0.00220 -0.02151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.41000 31.32000 0.09000 0.28736 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.14390 10.18230 -0.03840 -0.37713 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.13000 10.17030 -0.04030 -0.39625 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.95010 9.99120 -0.04110 -0.41136 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.47250 10.51190 -0.03940 -0.37481 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.47250 10.51420 -0.04170 -0.39661 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29040 10.33300 -0.04260 -0.41227 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60750 8.61320 -0.00570 -0.06618 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.32900 9.33490 -0.00590 -0.06320 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87310 8.87990 -0.00680 -0.07658 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42690 10.43390 -0.00700 -0.06709 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.50820 10.51470 -0.00650 -0.06182 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02320 10.03090 -0.00770 -0.07676 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.17070 10.17820 -0.00750 -0.07369 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.68410 8.68960 -0.00550 -0.06329 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.99330 9.99970 -0.00640 -0.06400 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25550 9.26290 -0.00740 -0.07989 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.53590 11.54340 -0.00750 -0.06497 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.36440 11.37170 -0.00730 -0.06419 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.64820 10.65650 -0.00830 -0.07789 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.45540 9.46260 -0.00720 -0.07609 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.71000 15.81000 -0.10000 -0.63251 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.94580 8.95430 -0.00850 -0.09493 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.87570 9.88490 -0.00920 -0.09307 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.35830 9.36830 -0.01000 -0.10674 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.82550 10.83590 -0.01040 -0.09598 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.87500 10.88500 -0.01000 -0.09187 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.36870 10.37980 -0.01110 -0.10694 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.50470 9.51460 -0.00990 -0.10405 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.39000 9.27000 0.12000 1.29450 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.86000 7.81000 0.05000 0.64020 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23300 10.19250 0.04050 0.39735 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.57970 9.55370 0.02600 0.27215 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.10640 9.08180 0.02460 0.27087 富蘭克林華美中華基金 11.41000 11.33000 0.08000 0.70609 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.00000 22.01000 -0.01000 -0.04543 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.12000 22.14000 -0.02000 -0.09033 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.05850 8.11350 -0.05500 -0.67788 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.18130 9.23860 -0.05730 -0.62022 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.17170 10.23520 -0.06350 -0.62041 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.68370 9.74980 -0.06610 -0.67796 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.61470 11.62450 -0.00980 -0.08430 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70350 8.71080 -0.00730 -0.08380 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85410 8.86150 -0.00740 -0.08351 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.94620 9.95460 -0.00840 -0.08438 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.13640 14.10140 0.03500 0.24820 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.20190 10.17670 0.02520 0.24762 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.17400 10.14880 0.02520 0.24831 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.62260 10.63170 -0.00910 -0.08559 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65430 7.66080 -0.00650 -0.08485 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99410 9.00180 -0.00770 -0.08554 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98910 9.99760 -0.00850 -0.08502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23010 11.24660 -0.01650 -0.14671 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55670 7.56780 -0.01110 -0.14667 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.89730 8.91040 -0.01310 -0.14702 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.04740 10.06210 -0.01470 -0.14609 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.87510 10.87790 -0.00280 -0.02574 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66620 7.66810 -0.00190 -0.02478 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24620 8.25980 -0.01360 -0.16465 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34290 9.35890 -0.01600 -0.17096 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42960 10.44740 -0.01780 -0.17038 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12240 13.14400 -0.02160 -0.16433 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.46260 13.51170 -0.04910 -0.36339 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 富蘭克林華美第一富基金 38.76000 38.77000 -0.01000 -0.02579 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35090 10.35050 0.00040 0.00386 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.84000 14.86000 -0.02000 -0.13459 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.77000 13.81000 -0.04000 -0.28965 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.11000 16.17000 -0.06000 -0.37106 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.18180 10.17690 0.00490 0.04815 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.18180 10.17690 0.00490 0.04815 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.08450 10.06610 0.01840 0.18279 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.08450 10.06600 0.01850 0.18379 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.12590 10.12930 -0.00340 -0.03357 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.12580 10.12920 -0.00340 -0.03357 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.12580 10.12920 -0.00340 -0.03357 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.21670 10.21900 -0.00230 -0.02251 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.21670 10.21900 -0.00230 -0.02251 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.21670 10.21900 -0.00230 -0.02251 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.80450 6.83510 -0.03060 -0.44769 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.94610 10.97570 -0.02960 -0.26969 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.61870 9.62320 -0.00450 -0.04676 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.64050 11.64610 -0.00560 -0.04808 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.82070 6.82700 -0.00630 -0.09228 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.01950 9.02840 -0.00890 -0.09858 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.66710 10.67770 -0.01060 -0.09927 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04050 11.05070 -0.01020 -0.09230 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.75000 69.54000 -0.79000 -1.13604 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.22000 69.99000 -0.77000 -1.10016 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.44530 62.53480 -0.08950 -0.14312 復華1至5年期高收益債券基金 20.75000 20.77000 -0.02000 -0.09629 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.93100 67.80180 -0.87080 -1.28433 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.39200 67.02830 -0.63630 -0.94930 復華人民幣貨幣市場基金 11.86920 11.86710 0.00210 0.01770 復華人生目標基金 38.91290 38.99050 -0.07760 -0.19902 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 復華大中華中小策略基金 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 復華中小精選基金 66.24000 66.51000 -0.27000 -0.40595 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.76990 52.76990 0.00000 0.00000 復華中國特選信用債券ETF基金 62.32740 62.43340 -0.10600 -0.16978 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.20000 10.07000 0.13000 1.29096 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.14000 9.06000 0.08000 0.88300 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.93000 11.86000 0.07000 0.59022 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 復華六年到期新興市場債券基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 復華全方位基金 29.54000 29.57000 -0.03000 -0.10145 復華全球大趨勢基金-美元 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.80000 20.84000 -0.04000 -0.19194 復華全球平衡基金-美元 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 復華全球平衡基金-新臺幣 19.90000 19.94000 -0.04000 -0.20060 復華全球物聯網科技基金-美元 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.84000 13.86000 -0.02000 -0.14430 復華全球原物料基金 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 復華全球消費基金-新臺幣 13.19000 13.23000 -0.04000 -0.30234 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.14500 12.15740 -0.01240 -0.10200 復華全球債券基金 14.85500 14.94280 -0.08780 -0.58757 復華全球債券組合基金 15.36000 15.38000 -0.02000 -0.13004 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 復華全球戰略配置強基金-美元 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 復華有利貨幣市場基金 13.49280 13.49220 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 復華亞太成長基金 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732 復華亞太神龍科技基金-美元 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 12.68000 12.70000 -0.02000 -0.15748 復華南非幣長期收益基金A 14.24000 14.27000 -0.03000 -0.21023 復華南非幣長期收益基金B 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300 復華南非幣短期收益基金A 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.90380 68.87000 -0.96620 -1.40293 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.53000 22.44000 0.09000 0.40107 復華美國新星基金-美元 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728 復華美國新星基金-新臺幣 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 22.01000 22.33000 -0.32000 -1.43305 復華恒生單日反向一倍基金 8.13000 8.02000 0.11000 1.37157 復華恒生單日正向二倍基金 32.09000 33.05000 -0.96000 -2.90469 復華神盾基金 25.92650 26.01390 -0.08740 -0.33597 復華高成長基金 68.68000 69.00000 -0.32000 -0.46377 復華高益策略組合基金 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 復華貨幣市場基金 14.45610 14.45550 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 18.19000 18.09000 0.10000 0.55279 復華富時台灣高股息低波動基金 49.94000 50.11000 -0.17000 -0.33925 復華復華基金 21.47000 21.58000 -0.11000 -0.50973 復華華人世紀基金 16.98000 16.95000 0.03000 0.17699 復華傳家二號基金 31.04820 31.15400 -0.10580 -0.33960 復華傳家基金 22.42790 22.50110 -0.07320 -0.32532 復華奧林匹克全球組合基金 15.96000 15.99000 -0.03000 -0.18762 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.84000 11.87000 -0.03000 -0.25274 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.54000 14.57000 -0.03000 -0.20590 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 復華新興人民幣短期收益基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 復華新興人民幣債券基金A 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143 復華新興人民幣債券基金B 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 復華新興市場10年期以上債券基金 21.76000 21.85000 -0.09000 -0.41190 復華新興市場企業債券ETF基金 68.71000 68.92000 -0.21000 -0.30470 復華新興市場高收益債券基金A 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 復華新興市場高收益債券基金B 5.49000 5.54000 -0.05000 -0.90253 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.36000 12.47000 -0.11000 -0.88212 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.05000 12.18000 -0.13000 -1.06732 復華新興市場短期收益基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 復華滬深300 A股基金 23.78000 24.30000 -0.52000 -2.13992 復華數位經濟基金 46.34000 46.82000 -0.48000 -1.02520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.05240 10.06310 -0.01070 -0.10633 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.81530 9.82920 -0.01390 -0.14142 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.59580 10.60700 -0.01120 -0.10559 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.20940 10.22380 -0.01440 -0.14085 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.01980 9.93510 0.08470 0.85253 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.02090 10.02400 -0.00310 -0.03093 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.24370 10.24010 0.00360 0.03516 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.87580 10.88010 -0.00430 -0.03952 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.06220 10.06000 0.00220 0.02187 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.70340 10.70910 -0.00570 -0.05323 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.41990 10.41770 0.00220 0.02112 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.07210 11.07790 -0.00580 -0.05236 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.79010 10.75610 0.03400 0.31610 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71220 10.71260 -0.00040 -0.00373 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.81820 10.82660 -0.00840 -0.07759 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.69260 10.66880 0.02380 0.22308 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.93950 11.84410 0.09540 0.80546 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.61330 10.62230 -0.00900 -0.08473 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.87530 10.85110 0.02420 0.22302 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.26270 12.17120 0.09150 0.75177 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.75590 10.76560 -0.00970 -0.09010 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.90390 10.92150 -0.01760 -0.16115 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.23910 10.21560 0.02350 0.23004 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.20830 10.21680 -0.00850 -0.08320 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.11770 10.13370 -0.01600 -0.15789 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58130 10.54780 0.03350 0.31760 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.82250 10.72620 0.09630 0.89780 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.56050 10.56080 -0.00030 -0.00284 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.57990 10.54630 0.03360 0.31860 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.82190 10.72540 0.09650 0.89973 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.55730 10.55750 -0.00020 -0.00189 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45160 10.41960 0.03200 0.30711 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.39520 10.39770 -0.00250 -0.02404 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44960 10.41770 0.03190 0.30621 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39610 10.39850 -0.00240 -0.02308 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.00440 10.97210 0.03230 0.29438 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.96960 10.97290 -0.00330 -0.03007 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.06510 11.07660 -0.01150 -0.10382 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.32560 10.30850 0.01710 0.16588 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.29080 10.30590 -0.01510 -0.14652 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.19980 10.22230 -0.02250 -0.22011 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19320 9.18490 0.00830 0.09037 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.24030 8.25940 -0.01910 -0.23125 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.28380 8.30160 -0.01780 -0.21442 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99120 11.98030 0.01090 0.09098 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.77730 10.80230 -0.02500 -0.23143 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.95930 10.98290 -0.02360 -0.21488 景順主流基金 17.70000 17.70000 0.00000 0.00000 景順台灣科技基金 30.78000 30.69000 0.09000 0.29326 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.68000 11.73000 -0.05000 -0.42626 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 景順全球科技基金 24.23000 24.30000 -0.07000 -0.28807 景順全球康健基金 20.02000 20.17000 -0.15000 -0.74368 景順貨幣市場基金 15.99120 15.99060 0.00060 0.00375 景順潛力基金 32.02000 32.06000 -0.04000 -0.12477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.00000 15.05000 -0.05000 -0.33223 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.13000 14.19000 -0.06000 -0.42283 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.91000 11.95000 -0.04000 -0.33473 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63620 8.66250 -0.02630 -0.30361 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.00070 8.00870 -0.00800 -0.09989 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.44500 11.48000 -0.03500 -0.30488 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58060 10.59110 -0.01050 -0.09914 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281 華南永昌中國A股基金(美元) 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66240 9.64110 0.02130 0.22093 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.94370 9.92010 0.02360 0.23790 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.18930 10.16680 0.02250 0.22131 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.49010 10.46520 0.02490 0.23793 華南永昌永昌基金 19.96000 19.99000 -0.03000 -0.15008 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 華南永昌全球亨利組合基金 15.01060 15.03550 -0.02490 -0.16561 華南永昌全球神農水資源基金 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 華南永昌全球精品基金 17.38000 17.43000 -0.05000 -0.28686 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.68000 13.70000 -0.02000 -0.14599 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.69000 13.72000 -0.03000 -0.21866 華南永昌物聯網精選基金 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27790 16.27720 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 24.88870 24.96450 -0.07580 -0.30363 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98790 11.98740 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.74910 10.74960 -0.00050 -0.00465 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.75200 10.78320 -0.03120 -0.28934 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96410 9.96460 -0.00050 -0.00502 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.89880 9.92750 -0.02870 -0.28910 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60140 10.60310 -0.00170 -0.01603 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.53400 10.56560 -0.03160 -0.29908 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94810 9.94960 -0.00150 -0.01508 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.82700 9.85650 -0.02950 -0.29929 華頓中小型基金 20.68000 20.82000 -0.14000 -0.67243 華頓中國多重機會平衡基金 12.02820 12.05700 -0.02880 -0.23887 華頓台灣基金 22.66000 22.66000 0.00000 0.00000 華頓平安貨幣市場基金 11.56810 11.56760 0.00050 0.00432 華頓全球時尚精品基金 18.33000 18.40000 -0.07000 -0.38043 華頓全球高收益債券基金A 14.09060 14.09930 -0.00870 -0.06171 華頓全球高收益債券基金B 8.21540 8.22050 -0.00510 -0.06204 華頓全球黑鑽油源基金 5.14000 5.15000 -0.01000 -0.19417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.81600 2.80110 0.01490 0.53193 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.70310 12.67160 0.03150 0.24859 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40840 0.40740 0.00100 0.24546 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.11410 12.09830 0.01580 0.13060 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.11410 12.09830 0.01580 0.13060 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.73260 10.71120 0.02140 0.19979 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86430 10.88050 -0.01620 -0.14889 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.86430 10.88050 -0.01620 -0.14889 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.55570 9.57000 -0.01430 -0.14943 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.99220 11.01040 -0.01820 -0.16530 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.99220 11.01040 -0.01820 -0.16530 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.68260 9.69910 -0.01650 -0.17012 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65160 2.65050 0.00110 0.04150 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07520 2.07080 0.00440 0.21248 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.22920 12.26040 -0.03120 -0.25448 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48210 9.50630 -0.02420 -0.25457 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38390 0.38480 -0.00090 -0.23389 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30140 0.30220 -0.00080 -0.26473 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.57000 3.56000 0.01000 0.28090 匯豐中國動力基金(台幣) 16.10000 16.10000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.49000 24.54000 -0.05000 -0.20375 匯豐全球趨勢組合基金 13.00000 13.05000 -0.05000 -0.38314 匯豐全球關鍵資源基金 8.47000 8.57000 -0.10000 -1.16686 匯豐安富基金 25.75000 25.79000 -0.04000 -0.15510 匯豐成功基金 44.67000 44.79000 -0.12000 -0.26792 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70890 2.69850 0.01040 0.38540 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37430 2.36450 0.00980 0.41446 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00750 11.99620 0.01130 0.09420 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07000 8.05850 0.01150 0.14271 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39360 0.39330 0.00030 0.07628 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33790 0.33760 0.00030 0.08886 匯豐金磚動力基金 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01100 15.01060 0.00040 0.00266 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.40000 5.47000 -0.07000 -1.27971 匯豐新鑽動力基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.63790 5.67690 -0.03900 -0.68699 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.49080 9.53000 -0.03920 -0.41133 匯豐龍鳳基金-A類型 52.89000 53.01000 -0.12000 -0.22637 匯豐龍鳳基金-I類型 52.89000 53.01000 -0.12000 -0.22637 匯豐龍騰電子基金 36.80000 36.86000 -0.06000 -0.16278 匯豐雙高收益債券組合基金 12.81940 12.83390 -0.01450 -0.11298 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.03000 18.13000 -0.10000 -0.55157 新光中國成長基金(人民幣) 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034 新光中國成長基金(美元) 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 新光中國成長基金(新臺幣) 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.36200 11.37280 -0.01080 -0.09496 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.37480 10.38960 -0.01480 -0.14245 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.80450 10.81180 -0.00730 -0.06752 新光台灣富貴基金 23.65000 23.66000 -0.01000 -0.04227 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.06000 22.08000 -0.02000 -0.09058 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.65950 40.71150 -0.05200 -0.12773 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.45960 44.80340 -0.34380 -0.76735 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 新光全球AI新創產業基金美元 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.19000 11.25000 -0.06000 -0.53333 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 新光全球債券基金(A累積)美元 10.89450 10.95930 -0.06480 -0.59128 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.75000 10.80620 -0.05620 -0.52007 新光全球債券基金(B配息)美元 10.27250 10.33430 -0.06180 -0.59801 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.12560 10.17860 -0.05300 -0.52070 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 新光吉星貨幣市場基金 15.50550 15.50480 0.00070 0.00451 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 新光亞洲精選基金-美金 21.98000 22.03000 -0.05000 -0.22696 新光亞洲精選基金-新台幣 22.49000 22.52000 -0.03000 -0.13321 新光店頭基金 22.67000 22.75000 -0.08000 -0.35165 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 新光特選內需收益ETF基金 21.43000 21.47000 -0.04000 -0.18631 新光創新科技基金 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.39210 10.40480 -0.01270 -0.12206 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.67390 10.68340 -0.00950 -0.08892 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.16700 10.18080 -0.01380 -0.13555 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.49600 9.50770 -0.01170 -0.12306 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72560 9.73430 -0.00870 -0.08937 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.25270 9.26460 -0.01190 -0.12845 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.87380 40.92290 -0.04910 -0.11998 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.79430 44.36540 -0.57110 -1.28726 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77330 10.79360 -0.02030 -0.18807 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60530 9.62330 -0.01800 -0.18705 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.58160 9.60390 -0.02230 -0.23220 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.55380 10.57830 -0.02450 -0.23161 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.60140 10.62080 -0.01940 -0.18266 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60700 9.62450 -0.01750 -0.18183 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56040 9.57800 -0.01760 -0.18375 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.53490 10.55410 -0.01920 -0.18192 瑞銀全球創新趨勢基金 7.49000 7.53000 -0.04000 -0.53121 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.83810 10.85810 -0.02000 -0.18419 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.73300 9.75090 -0.01790 -0.18357 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.68490 10.70510 -0.02020 -0.18870 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.71560 9.73400 -0.01840 -0.18903 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.78150 9.79990 -0.01840 -0.18776 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.75780 10.77800 -0.02020 -0.18742 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.07570 15.10330 -0.02760 -0.18274 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.79690 8.81300 -0.01610 -0.18268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.27480 41.22080 0.05400 0.13100 群益10年期以上金融債ETF基金 42.87610 43.34580 -0.46970 -1.08361 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.11650 43.59490 -0.47840 -1.09738 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.45250 43.99130 -0.53880 -1.22479 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.62650 45.15790 -0.53140 -1.17676 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.21700 43.78450 -0.56750 -1.29612 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.63070 47.19010 -0.55940 -1.18542 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.18540 48.40620 -0.22080 -0.45614 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.25400 46.79430 -0.54030 -1.15463 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.83940 10.85760 -0.01820 -0.16762 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.90920 44.59200 -0.68280 -1.53122 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.79600 40.72330 0.07270 0.17852 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47100 11.47030 0.00070 0.00610 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26230 10.27000 -0.00770 -0.07498 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.12690 13.01210 0.11480 0.88226 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.80520 9.72920 0.07600 0.78115 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 群益大印度基金N-新臺幣 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 群益大印度基金-人民幣 14.09840 14.16370 -0.06530 -0.46104 群益大印度基金-美元 13.25060 13.32520 -0.07460 -0.55984 群益大印度基金-新臺幣 12.67000 12.74000 -0.07000 -0.54945 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.37540 12.43270 -0.05730 -0.46088 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.92700 11.96430 -0.03730 -0.31176 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.03070 11.08170 -0.05100 -0.46022 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.69870 9.72900 -0.03030 -0.31144 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.93250 9.97840 -0.04590 -0.45999 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.76900 8.79640 -0.02740 -0.31149 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.21040 9.25300 -0.04260 -0.46039 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.40470 8.43100 -0.02630 -0.31194 群益中小型股基金 45.72000 45.71000 0.01000 0.02188 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.35010 10.31690 0.03320 0.32180 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.60310 9.58190 0.02120 0.22125 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.08460 9.06310 0.02150 0.23723 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.78910 8.76090 0.02820 0.32188 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.15380 8.13580 0.01800 0.22124 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.71430 7.69610 0.01820 0.23648 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.57940 10.62170 -0.04230 -0.39824 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.63730 11.68380 -0.04650 -0.39799 群益中國高收益債券基金-美元 11.23060 11.27720 -0.04660 -0.41322 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.38740 10.42910 -0.04170 -0.39984 群益中國新機會基金N-人民幣 8.50360 8.41130 0.09230 1.09733 群益中國新機會基金N-美元 7.80380 7.72680 0.07700 0.99653 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.41000 8.33000 0.08000 0.96038 群益中國新機會基金-人民幣 7.54120 7.45940 0.08180 1.09660 群益中國新機會基金-美元 8.34360 8.26130 0.08230 0.99621 群益中國新機會基金-新臺幣 8.03000 7.95000 0.08000 1.00629 群益平衡王基金 19.61470 19.75110 -0.13640 -0.69059 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.17640 12.18570 -0.00930 -0.07632 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.61470 11.60620 0.00850 0.07324 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.43030 10.43830 -0.00800 -0.07664 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.94860 9.94140 0.00720 0.07242 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.36230 10.38460 -0.02230 -0.21474 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.14320 10.16330 -0.02010 -0.19777 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17170 9.19130 -0.01960 -0.21325 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.16260 9.18070 -0.01810 -0.19715 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.42260 10.44500 -0.02240 -0.21446 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.46160 10.48240 -0.02080 -0.19843 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33360 9.35360 -0.02000 -0.21382 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.80370 9.82320 -0.01950 -0.19851 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.25370 11.26280 -0.00910 -0.08080 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.76570 7.77200 -0.00630 -0.08106 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.73880 10.74580 -0.00700 -0.06514 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.55240 10.55640 -0.00400 -0.03789 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.65860 10.67060 -0.01200 -0.11246 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95260 9.95910 -0.00650 -0.06527 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88700 9.89080 -0.00380 -0.03842 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.98670 9.99790 -0.01120 -0.11202 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.73890 10.74580 -0.00690 -0.06421 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.55230 10.55630 -0.00400 -0.03789 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.65850 10.67050 -0.01200 -0.11246 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95270 9.95910 -0.00640 -0.06426 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88690 9.89060 -0.00370 -0.03741 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.98680 9.99790 -0.01110 -0.11102 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.89740 9.93090 -0.03350 -0.33733 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882 群益全球關鍵生技基金-美元 16.19420 16.24890 -0.05470 -0.33664 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.11000 16.18000 -0.07000 -0.43263 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.57000 12.52000 0.05000 0.39936 群益印度中小基金N-人民幣 11.40090 11.48570 -0.08480 -0.73831 群益印度中小基金N-美元 9.56470 9.64560 -0.08090 -0.83872 群益印度中小基金N-新臺幣 9.11000 9.19000 -0.08000 -0.87051 群益印度中小基金-人民幣 15.43420 15.54910 -0.11490 -0.73895 群益印度中小基金-美元 13.68020 13.79580 -0.11560 -0.83794 群益印度中小基金-新臺幣 15.95000 16.09000 -0.14000 -0.87011 群益多利策略組合基金 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764 群益多重收益組合基金 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 群益多重資產組合基金 15.64000 15.68000 -0.04000 -0.25510 群益安家基金 24.45940 24.52830 -0.06890 -0.28090 群益安穩貨幣市場基金 16.15560 16.15500 0.00060 0.00371 群益那斯達克生技基金 22.43000 22.77000 -0.34000 -1.49319 群益亞太中小基金 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 群益亞太新趨勢平衡基金 16.89000 16.91000 -0.02000 -0.11827 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.57480 10.58770 -0.01290 -0.12184 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.82400 7.83350 -0.00950 -0.12127 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.27380 10.28640 -0.01260 -0.12249 群益店頭市場基金 93.29000 93.43000 -0.14000 -0.14984 群益東方盛世基金 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.67080 13.67870 -0.00790 -0.05775 群益東協成長基金-美元 11.99210 12.01110 -0.01900 -0.15819 群益東協成長基金-新臺幣 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.89220 11.90600 -0.01380 -0.11591 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.20930 11.22650 -0.01720 -0.15321 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.63520 10.65020 -0.01500 -0.14084 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.76150 9.77270 -0.01120 -0.11460 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.20440 9.21850 -0.01410 -0.15295 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73080 8.74320 -0.01240 -0.14182 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.99720 11.01270 -0.01550 -0.14075 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.55260 9.56360 -0.01100 -0.11502 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.36780 9.38220 -0.01440 -0.15348 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.75360 9.76740 -0.01380 -0.14129 群益長安基金 29.17000 29.31000 -0.14000 -0.47765 群益美國新創亮點基金N-美元 10.52430 10.53930 -0.01500 -0.14232 群益美國新創亮點基金-美元 15.92080 15.94340 -0.02260 -0.14175 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.50000 15.54000 -0.04000 -0.25740 群益真善美基金 15.58710 15.63350 -0.04640 -0.29680 群益馬拉松基金 117.78000 118.07000 -0.29000 -0.24562 群益深証中小板基金 11.73000 12.02000 -0.29000 -2.41265 群益創新科技基金 32.26000 32.32000 -0.06000 -0.18564 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.66110 9.57680 0.08430 0.88025 群益華夏盛世基金N-美元 8.88640 8.81770 0.06870 0.77911 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 群益華夏盛世基金-人民幣 10.52100 10.42930 0.09170 0.87925 群益華夏盛世基金-美元 9.79820 9.72250 0.07570 0.77861 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.29000 16.16000 0.13000 0.80446 群益奧斯卡基金 28.94000 29.05000 -0.11000 -0.37866 群益新興金鑽基金-美元 11.87690 11.87020 0.00670 0.05644 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 群益葛萊美基金 23.25000 23.28000 -0.03000 -0.12887 群益道瓊美國地產ETF基金 22.30000 22.40000 -0.10000 -0.44643 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.89000 14.03000 -0.14000 -0.99786 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.21140 11.26600 -0.05460 -0.48464 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.04620 11.08340 -0.03720 -0.33564 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.15360 11.19940 -0.04580 -0.40895 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.88840 10.94140 -0.05300 -0.48440 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72830 10.76450 -0.03620 -0.33629 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.83220 10.87670 -0.04450 -0.40913 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.21130 11.26580 -0.05450 -0.48377 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.04660 11.08380 -0.03720 -0.33562 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.88840 10.94140 -0.05300 -0.48440 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.72790 10.76400 -0.03610 -0.33538 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.00410 13.05810 -0.05400 -0.41354 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85490 11.88600 -0.03110 -0.26165 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.75370 11.78770 -0.03400 -0.28844 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.72940 8.76560 -0.03620 -0.41298 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05710 9.08090 -0.02380 -0.26209 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55790 8.58260 -0.02470 -0.28779 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31950 10.34670 -0.02720 -0.26289 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.02020 10.04650 -0.02630 -0.26178 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.72000 29.81000 -0.09000 -0.30191 德信中國精選成長基金 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 德信台灣主流中小基金 19.40000 19.38000 0.02000 0.10320 德信萬保貨幣市場基金 11.98260 11.98210 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 32.40000 32.44000 -0.04000 -0.12330 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.92040 10.89220 0.02820 0.25890 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.81620 10.79150 0.02470 0.22888 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71280 11.71230 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.79000 15.82000 -0.03000 -0.18963 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.22000 18.34000 -0.12000 -0.65431 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.76420 10.74130 0.02290 0.21320 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.28070 16.24220 0.03850 0.23704 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.35510 8.36120 -0.00610 -0.07296 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.30530 11.31530 -0.01000 -0.08838 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.28380 12.29490 -0.01110 -0.09028 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.17150 14.18170 -0.01020 -0.07192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.38000 17.62000 -0.24000 -1.36209 摩根中小基金 22.36000 22.31000 0.05000 0.22411 摩根中國A股基金 15.53000 15.41000 0.12000 0.77872 摩根中國A股基金(美元) 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000 摩根中國亮點基金 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.92100 11.89860 0.02240 0.18826 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.22370 13.17220 0.05150 0.39097 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.11120 10.09340 0.01780 0.17635 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.84390 13.81790 0.02600 0.18816 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.98180 15.91960 0.06220 0.39071 摩根台灣金磚基金-累積型 19.54000 19.55000 -0.01000 -0.05115 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.54000 19.55000 -0.01000 -0.05115 摩根台灣增長基金 50.11000 50.16000 -0.05000 -0.09968 摩根平衡基金 27.82000 27.87000 -0.05000 -0.17940 摩根全球α基金 18.95000 19.07000 -0.12000 -0.62926 摩根全球平衡基金 16.45780 16.51660 -0.05880 -0.35601 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.60460 9.61500 -0.01040 -0.10816 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74330 10.74930 -0.00600 -0.05582 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15020 10.16150 -0.01130 -0.11120 摩根多元入息成長基金-累積型 11.75550 11.76820 -0.01270 -0.10792 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48920 10.50090 -0.01170 -0.11142 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.02990 11.04560 -0.01570 -0.14214 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.54090 14.56160 -0.02070 -0.14215 摩根亞洲基金 60.66000 60.79000 -0.13000 -0.21385 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.60560 8.61110 -0.00550 -0.06387 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.15860 10.16280 -0.00420 -0.04133 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.98660 8.99290 -0.00630 -0.07006 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.04200 13.05030 -0.00830 -0.06360 摩根東方內需機會基金 19.20000 19.24000 -0.04000 -0.20790 摩根東方科技基金 32.06000 32.21000 -0.15000 -0.46569 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155 摩根金龍收成基金 22.53000 22.56000 -0.03000 -0.13298 摩根第一貨幣市場基金 15.12980 15.12940 0.00040 0.00264 摩根絕對日本基金 14.31000 14.41000 -0.10000 -0.69396 摩根新金磚五國基金 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850 摩根新絲路基金 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 摩根新興35基金 14.01000 14.05000 -0.04000 -0.28470 摩根新興日本基金 23.58000 23.71000 -0.13000 -0.54829 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.48260 7.48400 -0.00140 -0.01871 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.89300 9.88890 0.00410 0.04146 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.71910 9.72140 -0.00230 -0.02366 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.44940 11.45150 -0.00210 -0.01834 摩根新興科技基金 52.80000 52.72000 0.08000 0.15175 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.99360 9.01800 -0.02440 -0.27057 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.71220 9.73410 -0.02190 -0.22498 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.15480 9.18090 -0.02610 -0.28429 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.67860 10.70770 -0.02910 -0.27177 摩根龍揚基金 33.65000 33.70000 -0.05000 -0.14837 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 摩根環球股票收益基金-累積型 12.29000 12.37000 -0.08000 -0.64673 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36310 9.35710 0.00600 0.06412 摩根總收益組合基金-累積型 11.54820 11.54080 0.00740 0.06412 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.33000 21.21000 0.12000 0.56577 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61320 12.61290 0.00030 0.00238 鋒裕匯理阿波羅基金 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.68050 10.67640 0.00410 0.03840 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.67440 10.69800 -0.02360 -0.22060 聯邦中國龍基金 25.45000 25.57000 -0.12000 -0.46930 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.74880 12.75650 -0.00770 -0.06036 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.89570 11.89680 -0.00110 -0.00925 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.79750 10.79780 -0.00030 -0.00278 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54020 10.54530 -0.00510 -0.04836 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.88950 9.89040 -0.00090 -0.00910 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.96970 8.96980 -0.00010 -0.00111 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.13110 10.20450 -0.07340 -0.71929 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.27930 10.36140 -0.08210 -0.79236 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.04960 10.07830 -0.02870 -0.28477 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.29300 10.33010 -0.03710 -0.35914 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.56290 9.59030 -0.02740 -0.28571 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.79070 9.82590 -0.03520 -0.35824 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.62420 11.64100 -0.01680 -0.14432 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.39610 11.40990 -0.01380 -0.12095 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.61560 10.63560 -0.02000 -0.18805 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.75390 10.76910 -0.01520 -0.14114 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.52850 10.54120 -0.01270 -0.12048 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.80790 9.82640 -0.01850 -0.18827 聯邦金鑽平衡基金 22.85430 22.91780 -0.06350 -0.27708 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.61210 9.61600 -0.00390 -0.04056 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.01190 10.02340 -0.01150 -0.11473 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.56730 9.57120 -0.00390 -0.04075 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.95440 9.96570 -0.01130 -0.11339 聯邦貨幣市場基金 13.21980 13.21930 0.00050 0.00378 聯邦精選科技基金 12.72000 12.79000 -0.07000 -0.54730 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.91160 16.91930 -0.00770 -0.04551 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.78820 12.83060 -0.04240 -0.33046 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.48910 12.47870 0.01040 0.08334 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.88750 11.87760 0.00990 0.08335 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.40120 12.40590 -0.00470 -0.03789 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.57570 11.57370 0.00200 0.01728 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61290 10.61750 -0.00460 -0.04332 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.72700 8.72550 0.00150 0.01719 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.53000 35.58000 -0.05000 -0.14053 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.73000 18.60000 0.13000 0.69892 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.84000 18.72000 0.12000 0.64103 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.57000 12.49000 0.08000 0.64051 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.36000 16.38000 -0.02000 -0.12210 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.62000 15.62000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.57000 14.61000 -0.04000 -0.27379 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.60000 14.64000 -0.04000 -0.27322 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.34000 15.39000 -0.05000 -0.32489 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.12000 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13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.18000 14.19000 -0.01000 -0.07047 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.93000 -0.01000 -0.12610 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 聯博貨幣市場基金 15.03600 15.03560 0.00040 0.00266 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.15510 11.16650 -0.01140 -0.10209 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.00980 14.02400 -0.01420 -0.10125 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57170 7.57950 -0.00780 -0.10291 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.32000 14.36000 -0.04000 -0.27855 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.20480 10.20910 -0.00430 -0.04212 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.65090 10.65150 -0.00060 -0.00563 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.21840 10.21970 -0.00130 -0.01272 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.23960 10.24020 -0.00060 -0.00586 瀚亞中小型股基金 20.10000 20.16000 -0.06000 -0.29762 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.78000 12.71000 0.07000 0.55075 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.51000 13.43000 0.08000 0.59568 瀚亞巴西基金 6.35000 6.34000 0.01000 0.15773 瀚亞外銷基金 39.01000 39.12000 -0.11000 -0.28119 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.14000 12.21000 -0.07000 -0.57330 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.96000 10.08000 -0.12000 -1.19048 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.64000 9.75000 -0.11000 -1.12821 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.34000 9.44000 -0.10000 -1.05932 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.73000 9.84000 -0.11000 -1.11789 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.39000 9.49000 -0.10000 -1.05374 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.17570 11.21730 -0.04160 -0.37086 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.78210 10.80450 -0.02240 -0.20732 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.67680 12.70930 -0.03250 -0.25572 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.62600 10.66370 -0.03770 -0.35354 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.26050 7.28790 -0.02740 -0.37597 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.95640 7.97300 -0.01660 -0.20820 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10880 8.12960 -0.02080 -0.25586 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.02820 7.05310 -0.02490 -0.35304 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.70450 8.72690 -0.02240 -0.25668 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.93110 8.96480 -0.03370 -0.37591 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.30340 9.32280 -0.01940 -0.20809 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.07270 9.09600 -0.02330 -0.25616 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.89000 11.93000 -0.04000 -0.33529 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.64000 11.70000 -0.06000 -0.51282 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.67740 10.60720 0.07020 0.66181 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.90030 9.91050 -0.01020 -0.10292 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.81110 9.82090 -0.00980 -0.09979 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.89620 9.90490 -0.00870 -0.08784 瀚亞印度基金-人民幣 15.25000 15.33000 -0.08000 -0.52185 瀚亞印度基金-美元 14.39000 14.47000 -0.08000 -0.55287 瀚亞印度基金-新台幣 32.18000 32.36000 -0.18000 -0.55624 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.21000 9.26000 -0.05000 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