◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧07月08日 交易日 ◆買超前30名 代碼 股票名稱 買超 07/08 07/03 00632R 元大台灣50反1 47883 74759 26876 00672L 元大S&P原油正2 11421 -13910 -25331 0056 元大高股息 5206 11403 6197 2891 中信金 3359 8369 5010 2330 台積電 2319 147 -2172 8163 達方 2207 2338 131 2404 漢唐 2127 2212 85 3481 群創 1912 1038 -874 2340 光磊 1599 4526 2927 00636 國泰中國A50 1414 4475 3061 2312 金寶 1039 1018 -21 00638R 元大滬深300反1 990 -399 -1389 9904 寶成 940 1320 380 00739 元大MSCI A股 917 4657 3740 1904 正隆 792 1882 1090 2337 旺宏 791 1142 351 2888 新光金 727 224 -503 2498 宏達電 709 565 -144 6525 捷敏-KY 695 696 1 6278 台表科 669 1404 735 2454 聯發科 661 1500 839 2412 中華電 635 643 8 2449 京元電子 622 1970 1348 2356 英業達 619 1239 620 2332 友訊 618 615 -3 006206 元大上證50 606 1924 1318 1402 遠東新 558 496 -62 8926 台汽電 555 704 149 1102 亞泥 554 708 154 4958 臻鼎-KY 553 533 -20 ◆賣超前30名 代碼 股票名稱 賣超 07/08 07/03 00677U 富邦VIX -56119 -171446 -115327 2408 南亞科 -9406 -3869 5537 00637L 元大滬深300正2 -9050 69251 78301 00708L 元大S&P黃金正2 -6610 -10865 -4255 00655L 國泰中國A50正2 -5993 -1779 4214 2883 開發金 -5292 464 5756 2881 富邦金 -2610 4502 7112 00669R 國泰美國道瓊反1 -2572 -3330 -758 00633L 富邦上証正2 -2503 7886 10389 00671R 富邦NASDAQ反1 -1981 -2280 -299 2885 元大金 -1868 -438 1430 00634R 富邦上証反1 -1809 -4374 -2565 00648R 元大S&P500反1 -1704 -2767 -1063 00673R 元大S&P原油反1 -1694 -3520 -1826 00711B FH彭博新興債 -1634 -1659 -25 2892 第一金 -1558 -2071 -513 2303 聯電 -1433 -4341 -2908 3005 神基 -1334 -527 807 00710B FH彭博高收益債 -1314 -1391 -77 00712 FH富時不動產 -1055 -2518 -1463 00693U 華頓S&P黃豆 -948 -1627 -679 006205 富邦上証 -926 1072 1998 2353 宏碁 -825 -356 469 2456 奇力新 -726 597 1323 2890 永豐金 -718 -1618 -900 00635U 元大S&P黃金 -692 -606 86 00643 群益深証中小 -683 296 979 00730 富邦臺灣優質高息 -677 -1644 -967 1710 東聯 -651 1588 2239 3045 台灣大 -641 -734 -93