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◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧07月08日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     07/08     07/03  
00632R 元大台灣50反1        47883     74759     26876  
00672L 元大S&P原油正2       11421    -13910    -25331  
0056   元大高股息            5206     11403      6197  
2891   中信金                3359      8369      5010  
2330   台積電                2319       147     -2172  
8163   達方                  2207      2338       131  
2404   漢唐                  2127      2212        85  
3481   群創                  1912      1038      -874  
2340   光磊                  1599      4526      2927  
00636  國泰中國A50           1414      4475      3061  
2312   金寶                  1039      1018       -21  
00638R 元大滬深300反1         990      -399     -1389  
9904   寶成                   940      1320       380  
00739  元大MSCI A股           917      4657      3740  
1904   正隆                   792      1882      1090  
2337   旺宏                   791      1142       351  
2888   新光金                 727       224      -503  
2498   宏達電                 709       565      -144  
6525   捷敏-KY                695       696         1  
6278   台表科                 669      1404       735  
2454   聯發科                 661      1500       839  
2412   中華電                 635       643         8  
2449   京元電子               622      1970      1348  
2356   英業達                 619      1239       620  
2332   友訊                   618       615        -3  
006206 元大上證50             606      1924      1318  
1402   遠東新                 558       496       -62  
8926   台汽電                 555       704       149  
1102   亞泥                   554       708       154  
4958   臻鼎-KY                553       533       -20  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     07/08     07/03  
00677U 富邦VIX             -56119   -171446   -115327  
2408   南亞科               -9406     -3869      5537  
00637L 元大滬深300正2       -9050     69251     78301  
00708L 元大S&P黃金正2       -6610    -10865     -4255  
00655L 國泰中國A50正2       -5993     -1779      4214  
2883   開發金               -5292       464      5756  
2881   富邦金               -2610      4502      7112  
00669R 國泰美國道瓊反1      -2572     -3330      -758  
00633L 富邦上証正2          -2503      7886     10389  
00671R 富邦NASDAQ反1        -1981     -2280      -299  
2885   元大金               -1868      -438      1430  
00634R 富邦上証反1          -1809     -4374     -2565  
00648R 元大S&P500反1        -1704     -2767     -1063  
00673R 元大S&P原油反1       -1694     -3520     -1826  
00711B FH彭博新興債         -1634     -1659       -25  
2892   第一金               -1558     -2071      -513  
2303   聯電                 -1433     -4341     -2908  
3005   神基                 -1334      -527       807  
00710B FH彭博高收益債       -1314     -1391       -77  
00712  FH富時不動產         -1055     -2518     -1463  
00693U 華頓S&P黃豆           -948     -1627      -679  
006205 富邦上証              -926      1072      1998  
2353   宏碁                  -825      -356       469  
2456   奇力新                -726       597      1323  
2890   永豐金                -718     -1618      -900  
00635U 元大S&P黃金           -692      -606        86  
00643  群益深証中小          -683       296       979  
00730  富邦臺灣優質高息      -677     -1644      -967  
1710   東聯                  -651      1588      2239  
3045   台灣大                -641      -734       -93
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