【華冠投顧】國際股市綠油油!台股弱中透強下跌-34點!原因是...?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、6168 宏齊、4994 傳奇

台股盤勢分析:

小浪轉大浪

FED 降息機率下降，導致美股上星期全面拉回。早盤台股下跌 - 42 點開出，在亞股全面重挫下；加權指數早盤一路下跌 - 76 點，尾盤權值類拉高，終場下跌 - 34 點作收，收在 10751 點，成交量 955 億。

在亞股全面大跌下，台北股市僅小跌 - 34 點，表現算是相當抗跌。不過，武傑並沒有因此改變看法。從技術面來看，雖然今天看似月線有撐，留下一個下引線紅 K；但是從盤中的結構來看，今天只是沒有出現追殺力道，而不是買盤浮現。因此，不排除本周在跌破 10700 點後，會出現啟動停損賣壓；今天下跌 - 34 點只是『小浪』，本周可望出現…『小浪轉大浪』!!



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6158 禾昌、8044 網家、8499 鼎炫 KY、4935 茂林 KY、1762 中化生、6278 台表科、6224 聚鼎、6150 撼訊、8462 柏文… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6274 台燿、4943 康控 KY、3227 原相、2520 冠德、1201 味全、5227 立凱 KY… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。