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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月08日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6245  立端          1322  
8044  網家          1142  
8086  宏捷科         927  
1795  美時           599  
4126  太醫           471  
6238  勝麗           409  
6150  撼訊           400  
4163  鐿鈦           377  
3324  雙鴻           356  
8155  博智           300  
8489  三貝德         254  
8299  群聯           217  
6426  統新           190  
3587  閎康           186  
3293  鈊象           182  
5457  宣德           124  
3234  光環           120  
2640  大車隊         110  
8924  大田           100  
5425  台半            98  
6488  環球晶          97  
6435  大中            80  
6679  鈺太            72  
5904  寶雅            68  
3260  威剛            55  
4107  邦特            48  
5299  杰力            45  
4528  江興鍛          43  
4147  中裕            35  
6146  耕興            34  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
3227  原相         -3079  
6274  台燿         -1824  
5347  世界         -1670  
8069  元太         -1225  
3105  穩懋          -781  
4953  緯軟          -656  
5009  榮剛          -603  
5349  先豐          -320  
6147  頎邦          -241  
6138  茂達          -230  
8349  恒耀          -210  
6217  中探針        -199  
6568  宏觀          -182  
6462  神盾          -142  
8436  大江          -121  
3527  聚積          -110  
4401  東隆興         -85  
4909  新復興         -82  
4966  譜瑞-KY        -80  
6266  泰詠           -80  
3483  力致           -80  
5230  雷笛克         -74  
6643  M31            -70  
3211  順達           -66  
4736  泰博           -61  
8048  德勝           -52  
4947  昂寶-KY        -50  
8942  森鉅           -46  
9951  皇田           -45  
1565  精華           -40
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