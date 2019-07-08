台北‧07月08日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6245 立端 1322 8044 網家 1142 8086 宏捷科 927 1795 美時 599 4126 太醫 471 6238 勝麗 409 6150 撼訊 400 4163 鐿鈦 377 3324 雙鴻 356 8155 博智 300 8489 三貝德 254 8299 群聯 217 6426 統新 190 3587 閎康 186 3293 鈊象 182 5457 宣德 124 3234 光環 120 2640 大車隊 110 8924 大田 100 5425 台半 98 6488 環球晶 97 6435 大中 80 6679 鈺太 72 5904 寶雅 68 3260 威剛 55 4107 邦特 48 5299 杰力 45 4528 江興鍛 43 4147 中裕 35 6146 耕興 34 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 3227 原相 -3079 6274 台燿 -1824 5347 世界 -1670 8069 元太 -1225 3105 穩懋 -781 4953 緯軟 -656 5009 榮剛 -603 5349 先豐 -320 6147 頎邦 -241 6138 茂達 -230 8349 恒耀 -210 6217 中探針 -199 6568 宏觀 -182 6462 神盾 -142 8436 大江 -121 3527 聚積 -110 4401 東隆興 -85 4909 新復興 -82 4966 譜瑞-KY -80 6266 泰詠 -80 3483 力致 -80 5230 雷笛克 -74 6643 M31 -70 3211 順達 -66 4736 泰博 -61 8048 德勝 -52 4947 昂寶-KY -50 8942 森鉅 -46 9951 皇田 -45 1565 精華 -40
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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