【日盛投顧】台股月線之上量縮震盪

◆盤勢分析

1. 周一台股隨日、韓股市走弱小幅低開，盤中因陸、港股跌勢加重與 2330 台積電、2882 國泰金等指標權值股下跌，加權指數一度回測 10700 點大關，收盤跌幅略有收窄，終場台股收在 10751.22 點，下跌 34.51 點，跌幅 0.32%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收小黑 K 棒，持續在季線之上震盪整理。

(2) 量能：成交量 956.32 億元，仍低於 5 日均量的水準。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 83.12 億元；外資 - 73.98 億元、投信 - 6.36 億元、自營 - 2.78 億元。

3.OTC 指數開低後平盤附近震盪，收 140.24 點，下跌 0.14%，結束連兩紅走勢。短線上壓力為 144 點，下方支撐為 136 點整數關卡。

各族群普遍拉回整理，少數零星個股表現

1. 光學：受惠下半年多鏡頭趨勢，蘋果拉貨在即，市場看好 7 月營收回溫，預期 7/11 法說有望釋出利多，股王 3008 大立光股價逆勢走高，帶動 3406 玉晶光突圍。

2. 電子零組件：中國分析師發布新報告，指出蘋果 Macbook 將由現階段蝴蝶鍵盤採用剪刀腳設計，點名 2387 精元將受惠，周一股價持續上揚。6278 台表科 6 月營收年增 40.61%，法人連續買超，股價收盤上漲超過 6%。PA 三雄 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科多日，周一全面轉強。

3. 矽晶圓：龍頭 6488 環球晶營收連續兩個月上揚，周一股價拉出第三個紅 K，同族群 5483 中美晶利空出盡股價創波段高；6182 合晶表現強勢。

4. 遊戲軟體：時序進入暑假旺季，6180 遊戲橘子、6111 大宇資、3546 宇峻周一顧價逆勢上揚。8044 網家旗下 PChome 推出 "狂禮 88 嘉年華"，周一股價長紅站上所有天期均線。

5. 操作建議：雖然短期中美貿易爭端進入空窗期，指數仍臨 1800 點的整數大關，預期指數仍為區間震盪機率大。選股方面強勢操作可以選擇散熱、PCB，弱勢操作朝跌深電子，與內需、金融產業布局。