【華冠投顧】盤後分析：亞股全面拉回，台股相對有撐

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

亞股受到日韓貿易戰，以及美國非農就業數據優於預期導致市場對降息不確定性升溫下，今天全面拉回，其中上海重挫 2.54%、南韓重挫 2.2%，香港亦有 1.86%。不過台股表現相對有撐，盤中最低僅下跌 77 點來到 10708 點，終場僅小跌 34 點並成功守住月均線。

撇開國際股市影響不談，本身台股的季線往高檔扣抵，自然陷入震盪的機會就大增，即使現在指數還站在季線之上，但下彎的均線就無法形成強而有利的支撐，所以台股勢必要在季線這邊來回震盪。

大概還有 3 週的時間季線才會來到前高的位置然後開始向下扣抵，也就是說 7 月份的指數難有強力演出，再搭配上聯準會利率決策會議在月底才登場，兩者相呼應下，代表這個月的台股只會走個股表現的模式。

【操作策略】

個股表現的結構下，就看主力和法人表演，主力最愛的是題材股，所以月底有展覽的生技股要留意，指標股中化生 (1762) 今天再創新高，至於細胞療法概念股訊聯 (1784)、羅麗芬 - KY(6666) 近兩日也在創新高。

法人方面，則偏好業績成長股，像是投信專門鎖定一些業績看俏的中小型股來操作，所以投資朋友可以好好留意近期投信在建倉的個股，這些股票將會成為投信本季作帳標的。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。