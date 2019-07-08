佈局以太幣期貨產品？芝商所將調整 CME CF 以太幣參考匯率數據

美國衍生商品市場芝加哥商業交易所集團（CME Group）日前發布公告指出，預計將於 7 月 15 日起調整 CME CF 以太幣兌美元的參考匯率及實時指數。與此同時，Paxos 旗下交易所也將加入 Bitstamp 和 Kraken 的行列，成為這兩項金融工具的數據供應商。

官方表示，作為加密貨幣指數的參與者， itBit 在各個方面皆已符合標準。然而，也有業內人士認為，itBit 的參與可能表明「芝商所正計劃推出以太幣期貨合約」。

消息人士表示，「我認為，這是作為推出以太幣期貨的預備工作，他們必須提高其指數的穩健性」。這位業內人士稱，現金結算期貨的局限性在於「必須參考現貨交易所的市場數據」，而若是缺乏可靠的數據，這些以現金結算的期貨合約則將被輕易操縱。

針對此番說法，芝商所僅回應表示，「目前專注於以太幣參考匯率和實時指數」。

今年 5 月，一名高級官員向媒體透露，美國商品期貨交易委員會（CFTC）或將考慮批准以太幣期貨合約，但一切以「申請符合所有監管標準」為前提。

早在 2016 年 11 月，芝商所便聯手倫敦數位交易平台 Crypto Facilities 合作推出 CME CF 比特幣參考匯率。隔年，芝商所隨即宣布推出基於 CME CF 的參考匯率的比特幣期貨。

區塊客上週報導，芝商所 自推出比特幣期貨以來，已有 2,960 個帳戶交易過該產品，而比特幣期貨的未平倉合約量更是在新帳戶激增的推動下，於 6 月份創新高達到 6,069 口合約，表明需求強勁。

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cme: coinherald

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