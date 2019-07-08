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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 7060         0    3481   群創                   -5837    -55489  
2337   旺宏                    2720      1233    00632R 元大台灣50反1          -3281         0  
00708L 元大S&P黃金正2          1807         0    00637L 元大滬深300正2         -3201         0  
2344   華邦電                  1763      6041    2330   台積電                 -2265      -163  
00634R 富邦上証反1             1253         0    0056   元大高股息             -2186     -8919  
2408   南亞科                  1107     -1644    00655L 國泰中國A50正2         -1946         0  
5264   鎧勝-KY                  958       346    3017   奇鋐                   -1314     -3448  
2409   友達                     871    -24585    2356   英業達                 -1199      1562  
1101   台泥                     867      8654    9904   寶成                   -1198      1360  
1102   亞泥                     850       407    5876   上海商銀               -1100     -1902  
2892   第一金                   831      8777    2371   大同                   -1073     -4772  
2603   長榮                     793      6997    00633L 富邦上証正2             -945         0  
2481   強茂                     746      1171    00636  國泰中國A50             -937    -11808  
006205 富邦上証                 694         0    3090   日電貿                  -896     -1725  
00648R 元大S&P500反1            671         0    2002A  中鋼特                  -855         0  
00671R 富邦NASDAQ反1            568         0    1312A  國喬特                  -840         0  
2201   裕隆                     544      3476    2454   聯發科                  -811     -1451  
2610   華航                     498      1896    2618   長榮航                  -800    -25683  
2903   遠百                     417     14552    2382   廣達                    -783      -671  
2823   中壽                     400      6343    2332   友訊                    -686       623  
00669R 國泰美國道瓊反1          379         0    1710   東聯                    -660     -4959  
00646  元大S&P500               369      2417    1303   南亞                    -641    -28226  
6116   彩晶                     366    -24792    1312   國喬                    -621     -2852  
00712  FH富時不動產             354      5992    2880   華南金                  -617     -9669  
6153   嘉聯益                   351       245    1301   台塑                    -542     -2652  
1216   統一                     348       514    4958   臻鼎-KY                 -537      -451  
2886   兆豐金                   343      9010    3049   和鑫                    -533     -4633  
2915   潤泰全                   338       468    00739  元大MSCI A股            -525     -9295  
4935   茂林-KY                  330       490    2881   富邦金                  -518      2028  
2340   光磊                     322     -3018    2882   國泰金                  -474      7942  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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