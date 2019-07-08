[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 7060 0 3481 群創 -5837 -55489 2337 旺宏 2720 1233 00632R 元大台灣50反1 -3281 0 00708L 元大S&P黃金正2 1807 0 00637L 元大滬深300正2 -3201 0 2344 華邦電 1763 6041 2330 台積電 -2265 -163 00634R 富邦上証反1 1253 0 0056 元大高股息 -2186 -8919 2408 南亞科 1107 -1644 00655L 國泰中國A50正2 -1946 0 5264 鎧勝-KY 958 346 3017 奇鋐 -1314 -3448 2409 友達 871 -24585 2356 英業達 -1199 1562 1101 台泥 867 8654 9904 寶成 -1198 1360 1102 亞泥 850 407 5876 上海商銀 -1100 -1902 2892 第一金 831 8777 2371 大同 -1073 -4772 2603 長榮 793 6997 00633L 富邦上証正2 -945 0 2481 強茂 746 1171 00636 國泰中國A50 -937 -11808 006205 富邦上証 694 0 3090 日電貿 -896 -1725 00648R 元大S&P500反1 671 0 2002A 中鋼特 -855 0 00671R 富邦NASDAQ反1 568 0 1312A 國喬特 -840 0 2201 裕隆 544 3476 2454 聯發科 -811 -1451 2610 華航 498 1896 2618 長榮航 -800 -25683 2903 遠百 417 14552 2382 廣達 -783 -671 2823 中壽 400 6343 2332 友訊 -686 623 00669R 國泰美國道瓊反1 379 0 1710 東聯 -660 -4959 00646 元大S&P500 369 2417 1303 南亞 -641 -28226 6116 彩晶 366 -24792 1312 國喬 -621 -2852 00712 FH富時不動產 354 5992 2880 華南金 -617 -9669 6153 嘉聯益 351 245 1301 台塑 -542 -2652 1216 統一 348 514 4958 臻鼎-KY -537 -451 2886 兆豐金 343 9010 3049 和鑫 -533 -4633 2915 潤泰全 338 468 00739 元大MSCI A股 -525 -9295 4935 茂林-KY 330 490 2881 富邦金 -518 2028 2340 光磊 322 -3018 2882 國泰金 -474 7942 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股