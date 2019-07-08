

◆盤勢分析

1. 受非農就業報告結果意外強勁，淡化了市場對 Fed 降息預期，加上三星財報疲弱，導致半導體相關個股收低，拖累美股四大指數同步收低，收盤下跌幅度介於 - 0.6~-0.1%。其中，AMD、谷歌微幅上揚，Apple、FB、美光、Intel 小幅下跌，台積電 ADR 下跌 0.99%，NVIDIA 下跌 1.55%。

2. 上周五因前一交易日美股休市，外資在台股動作縮小，加上原本的周末效應，早盤加權指數開高走低，盤中權值股缺乏亮點，指數整天平盤附近窄幅震盪，收盤報 10785.73 點，上漲 9.83 點，漲幅 0.09%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收小黑 K 棒，未能站上五日線。

(2) 量能：成交量縮至 852.81 億元，呈現量縮整理，後續反彈宜快速補量。

(3) 技術指標：目前日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體走低，短線震盪格局機率大。

(4) 法人籌碼：上周五三大法人合計 + 10.64 億元；外資 + 2.10 億元、投信 - 3.18 億元、自營 + 11.72 億元。

4.OTC 指數開高震盪收高，收 140.44 點，上漲 0.36%，再創反彈新高，表現優於加權。短線上壓力為 144 點，下方支撐為 136 點整數關卡。

5. 電子零組件：中國分析師發布新報告，指出蘋果 Macbook 將由現階段蝴蝶鍵盤採用剪刀腳設計，點名 2387 精元將受惠，上周五股價長紅上揚，帶動相關 5215 科嘉 - KY 爆量上漲。

6.5G 相關：台灣 5G 釋照政院拍板，上游光纖材料 3163 波若威股價早盤急攻，股價強鎖漲停；3234 光環、4979 華星光同步走高；建議可多留意 2345 智邦、2332 友訊。

7. 記憶體模組：因產業進入旺季，3260 威剛受惠 SSD 產品出貨，6 月營收創高，股價再創回檔後高點；另 NAND Flash 跌勢趨緩，8299 群聯近期股價緩步墊高。

8. 散熱模組：中美貿易爭端暫入空窗期，5G 進入布建期，相關題材重獲市場青睞，3324 雙鴻、3338 泰碩除息之後快速填息。

9. 生技：4728 雙美因金可集團穩住經營權，股價上周五上漲超過 2%，連動 8406 金可 - KY 股價長紅站上季線。

10. 水泥：2Q19 中國水泥價維持上揚，加上中國錯鋒生產與減產政策持續推動，1101 台泥、1102 亞泥股價維持高檔震盪，目前水泥產業維持中、長多看法不變。

11. 操作建議：雖然短期中美貿易爭端進入空窗期，指數仍臨 10800~11000 點長期整理平台反壓，預期指數仍為區間震盪機率大。選股方面強勢操作可以選擇散熱、PCB、六月營收表現佳個股進出，弱勢操作朝跌深電子，與內需、金融產業布局。

12. 蘋果下半年新品齊發 蘋鏈旺季 觸控雙雄 7 月先暖身：蘋果下半年新品齊發，新款 iPhone、iPad 將接連上場，供應鏈也開始暖身。市場傳出蘋果將推出採用窄邊框設計的 10.2 吋 iPad、取代現在的 9.7 吋 iPad，並從 7 月量產，此外，舊款 iPhone 拉貨動能也回溫，可望帶動觸控雙雄 7 月營收跳升，第三季將有 2 成以上的成長動能。

13.MOSFET 夯 杰力大中 Q3 衝出貨：時序即將步入傳統旺季，英特爾、超微（AMD）即將推出新款中央處理器（CPU），加上近來比特幣價格飆漲，帶動挖礦機急單湧現，下半年又有 8K 電視新機問世。法人看好，金氧半場效電晶體（MOSFET）市場可望掀起備貨需求，帶動 5299 杰力、6435 大中、8261 富鼎及 3317 尼克森等相關廠商出貨開始衝刺。

