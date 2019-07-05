◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 勝昱 韋僑 進階 天良 寬魚國際 元大美債1-3 新零售 謚源 強生 南璋 群益15年IG科技債 穩懋 東林 寶島科 勝昱 群益10年IG金融債 雙鴻 欣厚-KY 中華食 萬國通 國泰投資級公司債 天剛 友銓 世坤 飛寶企業 國泰5Y+新興債 建榮 三圓 冠好 精確 富邦全球投等債 金利 雙喜 萬國通 宏易 富邦全球高收債 達威 力泰 新昕纖 唐鋒 國泰中國政金債5+ 凱鈺 理銘 聚紡 聯光通 富邦中政債0-1 松崗 亞都 世德 通訊-KY 富邦A級公司債 易通展 東凌-KY 精確 榮群 FH中國政策債 沛波 綠河-KY 彬台 天宇 凱基中國債3-10 雙喜 欣泰 至興 新零售 凱基新興債10+ 志嘉 萬在 恩得利 凱基科技債10+ 燦星旅 健椿 李洲 群益AAA-AA公司債 六角 百德 凱柏實業 群益15年IG公用債 華義 科際精密 元炬 群益15年EM主權債 唐鋒 及成 FH能源債 大恭 和進 FH製藥債 永純 耀勝 FH新興企業債 富宇 倚強 國泰A級公司債 天宇 錦明 群益25年美債 唐榮 鑫創 FH20年美債 久陽 廣寰科 FH中國信用債 強新 點晶 中信高評級公司債 松和 斐成 中信優先金融債 富強 泰谷 凱基AAA至A公司債 力新 典範 凱基金融債20+ 凌網 益通 凱基美債25+ 李洲 振維 國泰A級金融債 凱柏實業 鴻翊 國泰A級科技債 港建 迎輝 國泰A級公用債 及成 研勤 富邦中國投等債 倚強 欣厚-KY 富邦金融投等債 至寶電 兆遠 元大10年IG銀行債 原相 太欣 元大10年IG電能債 宇環 系統電 FH公司債A3 廣寰科 天剛 FH次順位IG金融債 杭特 世紀 FH美元信用債1-5Y 雙鴻 華容 群益A級公司債 幸康 建榮 群益AAA-A醫療債 泰谷 立衛 中信美國公債20年 熱映 天揚 中信中國債7-10 類比科 鈺創 中信中國美元IG債 森寶 佳總 B新光美債1-3 先益 合正 B新光美債20+ 泓格 金利 第一金美債20+ 博磊 寶聯通 第一金金融債 10+ 富晶通 凱鈺 第一金科技債 10+ 盈正 德宏 永豐10年A公司債 新鉅科 合邦 永豐15年金融債 晟楠 萬旭 永豐7-10年中國債 艾恩特 久正 凱基醫療保健債 精聯 上揚 凱基IG精選15+ 德微 全譜 凱基AAA-AA公司債 元創精密 易通展 台新美元銀行債 世紀 茂迪 合世 友銓 安鈦克 易威 立衛 元隆 寶利徠 凱鈺 沛亨 東洋 通泰 九暘 健喬 三聯 凱碩 明基醫 合邦 全達 友華 亞元 奧斯特 天良 萬旭 保銳 泰博 訊達 越峰 科懋 撼訊 商丞 南璋 順發 英格爾 勝昱 亞通 士開 萬國通 上揚 昇益 飛寶企業 全譜 志嘉 金洲 元隆 富裔 新麥 沛亨 燦星旅 精湛 廣錠 富驛-KY 精確 神盾 劍湖山 宏易 長科 德記 至興 光菱 泰偉 長佳 星雲 華義 百德 宏捷科 昇華 唐鋒 大世科 得利影 永純 森田 鼎創達 聯光通 三圓 愛地雅 通訊-KY 力泰 邦泰 威潤 豐謙 榮群 理銘 天宇 富裔 智捷 陸海 恒耀 富驛-KY 新零售 易飛網 凌網 亞都 恩得利 老爺知 李洲 東凌-KY 凱柏實業 德記 元炬 弘帆 及成 關中 和進 大展證 耀勝 隆中 優群 時報 倚強 旭然 原相 鼎創達 錦明 捷必勝-KY 鑫創 紅木-KY 廣寰科 綠電 點晶 綠河-KY 斐成 霹靂 泰谷 欣雄 典範 欣泰 益通 富堡 振維 鴻翊 迎輝 西柏 神準 安可 新鉅科 研勤 欣厚-KY 兆遠 廣穎 安力-KY 智晶 數字 邑昇 太欣 系統電 天剛 世紀 光聯 凱美 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 協益 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 撼訊 欣技 久正 信昌電 合晶 萬泰科 上揚 全譜 研通 系微 易通展 茂迪 倍微 安鈦克 元隆 沛亨 群翊 九暘 金山電 德勝 凱碩 東捷 全達 奧斯特 品安 保銳 越峰 華宏 商丞 英格爾 泰藝 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 中菲行 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 弘帆 大慶證 泰偉 華義 昇華 得利影 華研 鼎創達 裕國 愛地雅 邦泰