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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月05日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              元大電子          本盟              昶和     天仁     元大寶滬深   
嘉裕              元大台商50          錩泰              大統新創 興泰     FH滬深     
東華              元大MSCI金融          喬山              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
大魯閣            富邦摩台          中釉              健和興   達新     安馳       
立益              富邦發達          瑞昱              旭隼     新紡     晶彩科     
佳和              富邦金融          台光電            遠雄來   佳和     康控-KY    
聯發              元大MSCI台灣          映泰              統領     怡華                
昶和              永豐臺灣加權          光群雷            威宏-KY  昶和                
三洋紡            富邦日本          奇鋐              泰昇-KY  大統新創            
本盟              國泰日經225          聯詠                       大億                
正道              元大歐洲50          欣興                       亞崴                
瑞利              元大日經225          正達                       正峰新              
正峰新            元大美債20反1          晟鈦                       程泰                
億泰              元大美元指數          泰碩                       百達-KY             
懷特              兆豐藍籌30反1          玉晶光                     氣立                
士紙              國泰標普低波高息          康控-KY                    榮星                
燁興              元大S&P日圓反1          立積                       國化                
千興              富邦歐洲          傳奇                       台硝                
威致              FH彭博高收益債          互億                       元禎                
華豐              FH彭博新興債          聯茂                       永記                
首利              元大台灣高息低波          矽力-KY                    日勝化              
麗正              群益道瓊美國地產          易華電                     展宇                
東訊              FH富時高息低波          南電                       德淵                
錸德              國泰RMB短期報酬          冠德                       華廣                
倫飛              富邦臺灣中小          杜康-DR                    中釉                
虹光              新光內需收益          陽光能源-DR                   高興昌              
威盛              FH美國金融股          佳龍                       新鋼                
浩鑫              元大US高息特別股                                     東明-KY             
國碩              新光中國政金綠債                                     六暉-KY             
銘旺科            新光投等債15+                                     申豐                
統懋              新光ICE美國權值                                     隴華                
翔耀              大統益                                       翔耀                
太空梭            天仁                                         太空梭              
兆勁              恆大                                         連宇                
麗臺              廣華-KY                                      吉祥全              
吉祥全            炎洲                                         卓越                
憶聲              宏洲                                         奇鋐                
科風              嘉裕                                         遠見                
力特              東華                                         立萬利              
喬鼎              新紡                                         聯德                
正達              大魯閣                                       泰碩                
晟鈦              立益                                         玉晶光              
聯德              佳和                                         晶彩科              
同泰              聯發                                         力銘                
新世紀            得力                                         世芯-KY             
誠研              昶和                                         圓展                
誠創              三洋紡                                       新至陞              
嘉威              本盟                                         穎漢                
聯合再生          儒鴻                                         立積                
力銘              正道                                         迎廣                
亞太電            永大                                         詮欣                
達能              瑞利                                         悅城                
太極              高林股                                       易華電              
誠美材            正峰新                                       鋐寶科技            
慧友              強信-KY                                      陞泰                
悠克              中電                                         無敵                
友勁              宏泰                                         華友聯              
百一              大山                                         裕豐                
捷泰              億泰                                         寶徠                
天瀚              合機                                         愛山林              
迅杰              國化                                         皇昌                
華上              中碳                                         建新國際            
光麗-KY           永信                                         遠雄來              
元晶              上緯投控                                     夏都                
華冠              懷特                                         新天地              
裕豐              亞諾法                                       欣欣                
寶徠              康聯-KY                                      統領                
皇昌              中釉                                         客思達-KY            
陽明              士紙                                         阿瘦                
六福              正隆                                         格威傳媒            
康師傅-DR          燁興                                         神州-DR             
聖馬丁-DR          春雨                                         同方友友-DR            
神州-DR           美亞                                         晨訊科-DR            
耀傑-DR           千興                                         一零四              
同方友友-DR          威致                                         欣天然              
晨訊科-DR          東明-KY                                      新海                
友佳-DR           華豐                                         欣高                
陽光能源-DR          首利                                         川飛                
精熙-DR           英瑞-KY                                      jpp-KY              
中福              麗正                                         台數科              
雷虎              金寶                                         南六                
中視              華通                                         鋼聯                
秋雨              台揚                                         必應                
新利虹            東訊                                         科定                
國光生            華邦電                                       三能-KY             
                  智邦                                         福貞-KY             
                  錸德                                         基勝-KY             
                  英業達                                       波力-KY             
                  倫飛                                         東哥遊艇            
                  菱生                                         泰昇-KY             
                  震旦行                                       政伸                
                  智寶                                         吉源-KY             
                  虹光                                                             
                  威盛                                                             
                  研華                                                             
                  漢唐                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  友達                                                             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  敦吉                                                             
                  良得電                                                           
                  盟立                                                             
                  麗臺                                                             
                  志聖                                                             
                  吉祥全                                                           
                  聯陽                                                             
                  憶聲                                                             
                  禾伸堂                                                           
                  佰鴻                                                             
                  聯詠                                                             
                  科風                                                             
                  健鼎                                                             
                  台灣大                                                           
                  鈺德                                                             
                  力特                                                             
                  蔚華科                                                           
                  喬鼎                                                             
                  聯傑                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  群創                                                             
                  誠研                                                             
                  台勝科                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  眾達-KY                                                          
                  鑫禾                                                             
                  科嘉-KY                                                          
                  敦南                                                             
                  松翰                                                             
                  慧友                                                             
                  鎰勝                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  凌華                                                             
                  巨路                                                             
                  佳必琪                                                           
                  聯茂                                                             
                  精誠                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台表科                                                           
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  安集                                                             
                  捷敏-KY                                                          
                  動力-KY                                                          
                  南電                                                             
                  陞泰                                                             
                  華冠                                                             
                  達方                                                             
                  勤誠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  建國                                                             
                  裕民                                                             
                  陽明                                                             
                  萬海                                                             
                  漢翔                                                             
                  六福                                                             
                  京城銀                                                           
                  新光金                                                           
                  永豐金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台汽電                                                           
                  福興                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中聯資源                                                         
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  承業醫                                                           
                  羅麗芬-KY                                                         
                  三能-KY                                                          
                  億豐                                                             
                  東哥遊艇                                                         
                  鈺齊-KY
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