◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧07月05日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24222 5027 481.84 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15220 4973 306.05 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 20077 7466 268.91 00702 國泰標普低波高息 13236 5188 255.13 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 17003 8847 192.19 0058 富邦發達 7427 4196 177.00 00757 統一FANG+ 10683 6994 152.75 00735 國泰臺韓科技 8295 6789 122.18 0051 元大中型100 11056 9500 116.38 00681R 元大美債20反1 5992 6094 98.33 0054 元大台商50 10277 10624 96.73 0055 元大MSCI金融 34081 37654 90.51 008201 BP上證50 1370 1549 88.44 00707R 元大S&P日圓反1 3761 4355 86.36 006206 元大上證50 106185 125778 84.42 00714 群益道瓊美國地產 4669 5567 83.87 00649 FH香港 4402 5272 83.50 00763U 國票道瓊銅 2106 3065 68.71 0053 元大電子 4438 6488 68.40 006207 FH滬深 64071 96892 66.13 0061 元大寶滬深 205393 332116 61.84 00688L 國泰20年美債正2 1198 2115 56.64 00739 元大MSCI A股 80960 144488 56.03 00752 中信中國50 6739 12216 55.17