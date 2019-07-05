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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月05日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6245  立端          1106  
8086  宏捷科         692  
1795  美時           606  
8044  網家           503  
4126  太醫           491  
4163  鐿鈦           390  
5425  台半           187  
3587  閎康           166  
6238  勝麗           163  
6679  鈺太           147  
5457  宣德           140  
8299  群聯           124  
3234  光環           120  
4107  邦特           101  
8924  大田           100  
6488  環球晶          99  
2640  大車隊          90  
4147  中裕            85  
6435  大中            80  
5299  杰力            76  
4736  泰博            59  
3260  威剛            55  
5904  寶雅            50  
3293  鈊象            47  
8489  三貝德          43  
4528  江興鍛          40  
6121  新普            34  
6146  耕興            34  
6462  神盾            28  
8155  博智            25  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
3227  原相         -2670  
8069  元太         -1808  
5009  榮剛         -1100  
5347  世界          -933  
6147  頎邦          -828  
3105  穩懋          -791  
4953  緯軟          -641  
6274  台燿          -575  
6182  合晶          -400  
6290  良維          -354  
6138  茂達          -227  
8349  恒耀          -226  
3324  雙鴻          -226  
6217  中探針        -199  
6188  廣明          -139  
8436  大江          -119  
5263  智崴          -101  
4947  昂寶-KY       -100  
4401  東隆興         -85  
3217  優群           -82  
4909  新復興         -82  
4966  譜瑞-KY        -81  
6643  M31            -80  
3483  力致           -80  
5230  雷笛克         -74  
6150  撼訊           -55  
3527  聚積           -53  
8048  德勝           -52  
6266  泰詠           -50  
8942  森鉅           -46
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