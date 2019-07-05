台北‧07月05日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6245 立端 1106 8086 宏捷科 692 1795 美時 606 8044 網家 503 4126 太醫 491 4163 鐿鈦 390 5425 台半 187 3587 閎康 166 6238 勝麗 163 6679 鈺太 147 5457 宣德 140 8299 群聯 124 3234 光環 120 4107 邦特 101 8924 大田 100 6488 環球晶 99 2640 大車隊 90 4147 中裕 85 6435 大中 80 5299 杰力 76 4736 泰博 59 3260 威剛 55 5904 寶雅 50 3293 鈊象 47 8489 三貝德 43 4528 江興鍛 40 6121 新普 34 6146 耕興 34 6462 神盾 28 8155 博智 25 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 3227 原相 -2670 8069 元太 -1808 5009 榮剛 -1100 5347 世界 -933 6147 頎邦 -828 3105 穩懋 -791 4953 緯軟 -641 6274 台燿 -575 6182 合晶 -400 6290 良維 -354 6138 茂達 -227 8349 恒耀 -226 3324 雙鴻 -226 6217 中探針 -199 6188 廣明 -139 8436 大江 -119 5263 智崴 -101 4947 昂寶-KY -100 4401 東隆興 -85 3217 優群 -82 4909 新復興 -82 4966 譜瑞-KY -81 6643 M31 -80 3483 力致 -80 5230 雷笛克 -74 6150 撼訊 -55 3527 聚積 -53 8048 德勝 -52 6266 泰詠 -50 8942 森鉅 -46
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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