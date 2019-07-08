【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股休市 台股持續量縮震盪整理



◆期貨走勢

台指期週五上漲 11 點至 10718 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 67.73 點，電子期逆價差擴至 - 3.01 點，金融期逆價差縮至 - 10.9 點。現貨部分，三大法人買超 10.65 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1086 口至 14334 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 764 口至 42083 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 364 口至 11168 口。

週四美股休市一天，歐洲股市震盪後小幅收高，週五台股開盤後一度衝高挑戰 5 日線反壓，然而台積電、大立光等權值股隨即出現賣壓拉回翻黑，拖累其他個股陸續收斂漲幅甚至跌落平盤下，所幸量能隨即出現縮減，續賣的力道不強，指數大抵在平盤之下狹幅震盪整理，尾盤出現較大買單敲進台積電、鴻海以及其他金融權值股，使加權指數最後一盤拉升 20 點由黑翻紅，終場加權指數小漲 9.83 點，收在 10785.73 點。整體而言，今日加權指數開高走平收十字，量能連續四天呈現萎縮，KD 指標持續偏空下行，而 MACD 醞釀死亡交叉向下，技術面較不利多方上攻，短期指數仍呈現震盪整理格局。

◆選擇權分析

週選擇權未平倉最大量支撐壓力區由 10650~10900 縮至 10650~10850 點，上檔壓力下移。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.14。VIX 指數下降 0.1 至 12.76。各項數據較無明顯方向，整體選擇權籌碼面維持中性格局。 (永豐期貨研調)



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