【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

受到今日晚間美國將公佈 6 月份就業報告影響，導致台股走勢較為平淡，不過受到新款 iPhone 上市在即，市場期待 iPhone 拉貨動能，帶動可成、精材走勢強勁，金融類股中也因為債券評價上揚影響，帶動上海商銀、中壽等類股走強，惟市場仍缺乏主流類股帶領，導致台股收盤僅上漲 0.09%。

《國際金融市場焦點分析》

受到美股未開盤及晚間美國即將公佈非農就業報告影響，導致今日陸股及港股走勢較為震盪，不過受到昨日走勢疲弱的白酒類股、金融類股及電器類股走強影響，帶動 A50 指數走勢呈現上揚，港股方面，受到吉利汽車、恆安國際、瑞聲科技下跌影響，導致恆生指數維持在平盤左右，香港 H 股指數部分，受到中國建材及中國民航拉動，導致香港 H 股指數跌幅縮小。

《國際商品市場焦點分析》

G20 川習峰會後美中重啟貿易談判，短暫提振了市場風險偏好情緒，不過中國財新製造業 PMI 跌破 50，歐元區及英國製造業數據也持續下滑，美國 ISM 製造業 PMI 雖優於預期，但 ADP 就業數據依舊表現掙扎，使得市場對下半年經濟下行風險的擔憂升溫，加上上週美國原油進口大增，以及美國國內原油產量增加 10 萬桶至 1220 萬桶 / 日，使得上週庫存去化不如預期，油價受到衝擊走低。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

