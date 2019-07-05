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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月04日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                14116         0    00637L 元大滬深300正2        -11337         0  
2408   南亞科                  6975     -2845    3481   群創                   -2318    -54282  
2883   開發金                  4637     -2143    2409   友達                   -2306    -29404  
00655L 國泰中國A50正2          2224         0    00632R 元大台灣50反1          -2219         0  
2888   新光金                  2173     27278    2618   長榮航                 -2020    -25938  
2344   華邦電                  1614      3912    00633L 富邦上証正2            -1721         0  
00673R 元大S&P原油反1          1586         0    1101   台泥                   -1703      8768  
2892   第一金                  1548      8111    2891   中信金                 -1651     -8721  
2449   京元電子                1541      -502    2317   鴻海                   -1406     -3887  
00669R 國泰美國道瓊反1         1369         0    2412   中華電                 -1282     -1219  
2603   長榮                    1312      6184    1303   南亞                   -1268    -29515  
3037   欣興                    1186      2620    2404   漢唐                    -984     -1444  
2890   永豐金                  1007     20256    2504   國產                    -984     -4296  
2834   臺企銀                  1006    -10683    0056   元大高股息              -952     -2649  
2337   旺宏                     905     -1941    3673   TPK-KY                  -887     -2180  
00634R 富邦上証反1              836         0    1326   台化                    -810     -7735  
00708L 元大S&P黃金正2           825         0    1102   亞泥                    -716       811  
00671R 富邦NASDAQ反1            806         0    2915   潤泰全                  -706       136  
2201   裕隆                     754      2716    2610   華航                    -605      1092  
2903   遠百                     707     14165    9938   百和                    -576       598  
0050   元大台灣50               700     15254    2002   中鋼                    -530      4883  
2881   富邦金                   652      2128    1301   台塑                    -518     -2435  
3005   神基                     628      2870    2880   華南金                  -503     -9715  
2609   陽明                     623       -53    2323   中環                    -499       703  
00648R 元大S&P500反1            619         0    1312A  國喬特                  -496         0  
2520   冠德                     612     -2034    00757  統一FANG+               -488     -1884  
2481   強茂                     600       448    3049   和鑫                    -477     -4755  
1504   東元                     545       599    2371   大同                    -470     -4450  
2801   彰銀                     518      5400    1402   遠東新                  -459     -3048  
2367   燿華                     512       775    1310   台苯                    -430     -2343  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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