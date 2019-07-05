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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧07月04日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
4904   遠傳                  1242      1376      90.26  
1409   新纖                   984      1246      78.97  
0050   元大台灣50            4528      5778      78.37  
2809   京城銀                1670      2243      74.45  
2382   廣達                  2815      3804      74.00  
1319   東陽                   935      1266      73.85  
01004T 土銀富邦R2            2381      3227      73.78  
00634R 富邦上証反1           1474      2034      72.47  
2892   第一金                5445      7588      71.76  
2347   聯強                  1138      1597      71.26  
00673R 元大S&P原油反1        2909      4094      71.06  
3036   文曄                   788      1115      70.67  
2886   兆豐金                7560     10826      69.83  
3045   台灣大                2782      3998      69.58  
2885   元大金                5464      7986      68.42  
2845   遠東銀                1447      2123      68.16  
9907   統一實                1045      1548      67.51  
6239   力成                  1065      1592      66.90  
2634   漢翔                  1648      2495      66.05  
1216   統一                  2473      3782      65.39  
00669R 國泰美國道瓊反1       1445      2232      64.74  
2504   國產                  3563      5523      64.51  
2301   光寶科                1600      2491      64.23  
00648R 元大S&P500反1          665      1040      63.94  
2201   裕隆                  6191      9695      63.86  
6191   精成科                1444      2332      61.92  
2838   聯邦銀                 627      1018      61.59  
9946   三發地產               619      1008      61.41  
3702   大聯大                 860      1409      61.04  
00671R 富邦NASDAQ反1          814      1334      61.02  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
4904   遠傳                 -1215      1376     -88.30  
2504   國產                 -4547      5523     -82.33  
2809   京城銀               -1789      2243     -79.76  
1409   新纖                  -946      1246     -75.92  
1216   統一                 -2835      3782     -74.96  
3036   文曄                  -827      1115     -74.17  
01004T 土銀富邦R2           -2381      3227     -73.78  
2382   廣達                 -2802      3804     -73.66  
1319   東陽                  -925      1266     -73.06  
2610   華航                 -3771      5285     -71.35  
1434   福懋                  -829      1164     -71.22  
1305   華夏                 -1444      2041     -70.75  
2886   兆豐金               -7641     10826     -70.58  
1477   聚陽                 -1591      2274     -69.96  
2412   中華電               -4873      6975     -69.86  
1402   遠東新               -3623      5209     -69.55  
6239   力成                 -1070      1592     -67.21  
2357   華碩                 -1315      1967     -66.85  
0050   元大台灣50           -3828      5778     -66.25  
9907   統一實               -1019      1548     -65.83  
2347   聯強                 -1051      1597     -65.81  
1310   台苯                 -1362      2079     -65.51  
2885   元大金               -5201      7986     -65.13  
3045   台灣大               -2591      3998     -64.81  
2634   漢翔                 -1611      2495     -64.57  
2845   遠東銀               -1360      2123     -64.06  
8039   台虹                  -976      1528     -63.87  
1907   永豐餘                -777      1224     -63.48  
2618   長榮航              -10068     15965     -63.06  
6005   群益證                -712      1149     -61.97  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00669R 國泰美國道瓊反1         1369      2232        61.34  
00671R 富邦NASDAQ反1            806      1334        60.42  
00648R 元大S&P500反1            619      1040        59.52  
00708L 元大S&P黃金正2           825      1911        43.17  
00634R 富邦上証反1              836      2034        41.10  
00673R 元大S&P原油反1          1586      4094        38.74  
1444   力麗                     288      1073        26.84  
00830  國泰費城半導體           273      1090        25.05  
00655L 國泰中國A50正2          2224     10632        20.92  
2883   開發金                  4637     22359        20.74  
2892   第一金                  1548      7588        20.40  
2408   南亞科                  6975     35507        19.64  
6670   復盛應用                 239      1458        16.39  
2546   根基                     156      1094        14.26  
6191   精成科                   327      2332        14.02  
2308   台達電                   321      2431        13.20  
3005   神基                     628      5097        12.32  
1504   東元                     545      4446        12.26  
2368   金像電                   336      2742        12.25  
0050   元大台灣50               700      5778        12.11  
2301   光寶科                   290      2491        11.64  
1710   東聯                     420      3677        11.42  
3189   景碩                     280      2579        10.86  
3019   亞光                     334      3221        10.37  
2838   聯邦銀                   105      1018        10.31  
2903   遠百                     707      7008        10.09  
2107   厚生                     177      1784         9.92  
2603   長榮                    1312     13337         9.84  
5871   中租-KY                  169      1764         9.58  
1215   卜蜂                     180      1931         9.32  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00757  統一FANG+               -488      1099       -44.40  
2404   漢唐                    -984      3061       -32.15  
0056   元大高股息              -952      4263       -22.33  
1303   南亞                   -1268      5730       -22.13  
2915   潤泰全                  -706      3217       -21.95  
1310   台苯                    -430      2079       -20.68  
00631L 元大台灣50正2           -207      1050       -19.71  
2412   中華電                 -1282      6975       -18.38  
2504   國產                    -984      5523       -17.82  
1326   台化                    -810      4750       -17.05  
8926   台汽電                  -237      1392       -17.03  
1477   聚陽                    -380      2274       -16.71  
2501   國建                    -348      2391       -14.55  
2409   友達                   -2306     15960       -14.45  
1434   福懋                    -166      1164       -14.26  
9938   百和                    -576      4272       -13.48  
1301   台塑                    -518      3874       -13.37  
1305   華夏                    -266      2041       -13.03  
8039   台虹                    -198      1528       -12.96  
2618   長榮航                 -2020     15965       -12.65  
00638R 元大滬深300反1          -175      1410       -12.41  
8150   南茂                    -282      2327       -12.12  
2421   建準                    -320      2740       -11.68  
2610   華航                    -605      5285       -11.45  
1904   正隆                    -219      2010       -10.90  
1718   中纖                    -157      1442       -10.89  
1313   聯成                    -114      1060       -10.75  
1102   亞泥                    -716      6965       -10.28  
4960   誠美材                  -133      1304       -10.20  
2357   華碩                    -200      1967       -10.17  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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