新聞
0

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
宏洲              元大電子          本盟              昶和     天仁     元大寶滬深   
嘉裕              元大台商50          錩泰              大統新創 興泰     FH滬深     
東華              富邦摩台          喬山              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
大魯閣            富邦發達          中釉              健和興   達新     安馳       
立益              富邦金融          瑞昱              旭隼     新紡     晶彩科     
佳和              元大MSCI台灣          映泰              遠雄來   佳和     康控-KY    
聯發              永豐臺灣加權          奇鋐              統領     怡華                
昶和              富邦日本          聯詠              威宏-KY  昶和                
三洋紡            國泰日經225          欣興              泰昇-KY  大統新創            
本盟              元大歐洲50          正達                       大億                
正道              元大日經225          晟鈦                       亞崴                
瑞利              元大美債20反1          泰碩                       正峰新              
正峰新            元大美元指數          玉晶光                     程泰                
億泰              兆豐藍籌30反1          康控-KY                    百達-KY             
懷特              國泰標普低波高息          立積                       氣立                
士紙              元大S&P日圓反1          傳奇                       榮星                
燁興              富邦歐洲          互億                       國化                
千興              FH彭博高收益債          聯茂                       台硝                
威致              FH彭博新興債          矽力-KY                    元禎                
華豐              元大台灣高息低波          易華電                     永記                
首利              群益道瓊美國地產          南電                       日勝化              
麗正              FH富時高息低波          冠德                       展宇                
東訊              國泰RMB短期報酬          杜康-DR                    德淵                
錸德              富邦臺灣中小          陽光能源-DR                   華廣                
倫飛              新光內需收益          佳龍                       三福化              
虹光              FH美國金融股                                     中釉                
威盛              元大US高息特別股                                     高興昌              
浩鑫              新光中國政金綠債                                     新鋼                
國碩              新光投等債15+                                     東明-KY             
銘旺科            新光ICE美國權值                                     六暉-KY             
統懋              大統益                                       申豐                
翔耀              天仁                                         隴華                
太空梭            廣華-KY                                      翔耀                
兆勁              炎洲                                         太空梭              
麗臺              宏洲                                         連宇                
吉祥全            嘉裕                                         吉祥全              
憶聲              東華                                         卓越                
科風              新紡                                         奇鋐                
力特              大魯閣                                       遠見                
喬鼎              立益                                         立萬利              
正達              佳和                                         聯德                
晟鈦              聯發                                         泰碩                
聯德              得力                                         玉晶光              
同泰              昶和                                         晶彩科              
新世紀            三洋紡                                       力銘                
誠研              本盟                                         世芯-KY             
誠創              儒鴻                                         圓展                
嘉威              正道                                         新至陞              
聯合再生          永大                                         穎漢                
力銘              瑞利                                         立積                
亞太電            高林股                                       迎廣                
達能              正峰新                                       詮欣                
太極              強信-KY                                      悅城                
誠美材            宏泰                                         易華電              
慧友              大山                                         鋐寶科技            
悠克              億泰                                         無敵                
友勁              合機                                         華友聯              
百一              國化                                         裕豐                
捷泰              中碳                                         寶徠                
天瀚              永信                                         愛山林              
迅杰              上緯投控                                     皇昌                
華上              懷特                                         建新國際            
光麗-KY           亞諾法                                       遠雄來              
元晶              康聯-KY                                      夏都                
華冠              康普                                         新天地              
裕豐              台玻                                         欣欣                
寶徠              中釉                                         統領                
皇昌              士紙                                         客思達-KY            
陽明              正隆                                         阿瘦                
六福              燁興                                         格威傳媒            
康師傅-DR          春雨                                         神州-DR             
聖馬丁-DR          官田鋼                                       同方友友-DR            
神州-DR           千興                                         晨訊科-DR            
耀傑-DR           威致                                         一零四              
同方友友-DR          東明-KY                                      欣天然              
晨訊科-DR          華豐                                         新海                
友佳-DR           首利                                         欣高                
陽光能源-DR          信錦                                         川飛                
精熙-DR           英瑞-KY                                      jpp-KY              
中福              麗正                                         台數科              
雷虎              金寶                                         南六                
中視              華通                                         鋼聯                
秋雨              台揚                                         必應                
新利虹            東訊                                         科定                
國光生            華邦電                                       三能-KY             
                  智邦                                         福貞-KY             
                  錸德                                         基勝-KY             
                  英業達                                       波力-KY             
                  華碩                                         東哥遊艇            
                  倫飛                                         泰昇-KY             
                  菱生                                         政伸                
                  震旦行                                       吉源-KY             
                  虹光                                                             
                  威盛                                                             
                  研華                                                             
                  漢唐                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  友達                                                             
                  銘旺科                                                           
                  互盛電                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  聯發科                                                           
                  敦吉                                                             
                  盟立                                                             
                  麗臺                                                             
                  志聖                                                             
                  吉祥全                                                           
                  聯陽                                                             
                  憶聲                                                             
                  禾伸堂                                                           
                  增你強                                                           
                  佰鴻                                                             
                  智原                                                             
                  科風                                                             
                  健鼎                                                             
                  台灣大                                                           
                  鈺德                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  日電貿                                                           
                  聯傑                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  台勝科                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  隆達                                                             
                  太極                                                             
                  臻鼎-KY                                                          
                  誠美材                                                           
                  科嘉-KY                                                          
                  敦南                                                             
                  松翰                                                             
                  慧友                                                             
                  鎰勝                                                             
                  悠克                                                             
                  富爾特                                                           
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  佳必琪                                                           
                  詮欣                                                             
                  聯茂                                                             
                  精誠                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台表科                                                           
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  安集                                                             
                  捷敏-KY                                                          
                  動力-KY                                                          
                  南電                                                             
                  陞泰                                                             
                  華冠                                                             
                  達方                                                             
                  勤誠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  裕民                                                             
                  陽明                                                             
                  中航                                                             
                  漢翔                                                             
                  六福                                                             
                  柏文                                                             
                  京城銀                                                           
                  新光金                                                           
                  永豐金                                                           
                  上海商銀                                                         
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台汽電                                                           
                  寶成                                                             
                  福興                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中聯資源                                                         
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  承業醫                                                           
                  羅麗芬-KY                                                         
                  三能-KY                                                          
                  億豐                                                             
                  東哥遊艇                                                         
                  政伸                                                             
                  鈺齊-KY
留言載入中...

相關新聞