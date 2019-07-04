◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧07月04日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24213 5027 481.66 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15213 4973 305.91 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 20076 7466 268.90 00702 國泰標普低波高息 13229 5188 254.99 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 17021 8847 192.39 0058 富邦發達 7427 4196 177.00 00757 統一FANG+ 10671 6994 152.57 00735 國泰臺韓科技 8295 6789 122.18 0051 元大中型100 11047 9500 116.28 00681R 元大美債20反1 5993 6094 98.34 0054 元大台商50 10284 10624 96.80 0055 元大MSCI金融 34077 37654 90.50 008201 BP上證50 1370 1549 88.44 00707R 元大S&P日圓反1 3761 4355 86.36 00714 群益道瓊美國地產 4675 5567 83.98 00649 FH香港 4400 5272 83.46 006206 元大上證50 105977 128278 82.62 00763U 國票道瓊銅 2124 3065 69.30 0053 元大電子 4429 6488 68.26 006207 FH滬深 64042 96892 66.10 0061 元大寶滬深 205309 332116 61.82 00688L 國泰20年美債正2 1237 2115 58.49 00752 中信中國50 6727 12216 55.07 00739 元大MSCI A股 80435 146488 54.91