◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月04日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 14116 0 00637L 元大滬深300正2 -11337 0 2408 南亞科 6975 -2845 3481 群創 -2318 -54282 2883 開發金 4637 -2143 2409 友達 -2306 -29404 00655L 國泰中國A50正2 2224 0 00632R 元大台灣50反1 -2219 0 2888 新光金 2173 27278 2618 長榮航 -2020 -25938 2344 華邦電 1614 3912 00633L 富邦上証正2 -1721 0 00673R 元大S&P原油反1 1586 0 1101 台泥 -1703 8768 2892 第一金 1548 8111 2891 中信金 -1651 -8721 2449 京元電子 1541 -502 2317 鴻海 -1406 -3887 00669R 國泰美國道瓊反1 1369 0 2412 中華電 -1282 -1219 2603 長榮 1312 6184 1303 南亞 -1268 -29515 3037 欣興 1186 2620 2404 漢唐 -984 -1444 2890 永豐金 1007 20256 2504 國產 -984 -4296 2834 臺企銀 1006 -10683 0056 元大高股息 -952 -2649 2337 旺宏 905 -1941 3673 TPK-KY -887 -2180 00634R 富邦上証反1 836 0 1326 台化 -810 -7735 00708L 元大S&P黃金正2 825 0 1102 亞泥 -716 811 00671R 富邦NASDAQ反1 806 0 2915 潤泰全 -706 136 2201 裕隆 754 2716 2610 華航 -605 1092 2903 遠百 707 14165 9938 百和 -576 598 0050 元大台灣50 700 15254 2002 中鋼 -530 4883 2881 富邦金 652 2128 1301 台塑 -518 -2435 3005 神基 628 2870 2880 華南金 -503 -9715 2609 陽明 623 -53 2323 中環 -499 703 00648R 元大S&P500反1 619 0 1312A 國喬特 -496 0 2520 冠德 612 -2034 00757 統一FANG+ -488 -1884 2481 強茂 600 448 3049 和鑫 -477 -4755 1504 東元 545 599 2371 大同 -470 -4450 2801 彰銀 518 5400 1402 遠東新 -459 -3048 2367 燿華 512 775 1310 台苯 -430 -2343 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股