◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧07月04日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4904 遠傳 1242 1376 90.26 1409 新纖 984 1246 78.97 0050 元大台灣50 4528 5778 78.37 2809 京城銀 1670 2243 74.45 2382 廣達 2815 3804 74.00 1319 東陽 935 1266 73.85 01004T 土銀富邦R2 2381 3227 73.78 00634R 富邦上証反1 1474 2034 72.47 2892 第一金 5445 7588 71.76 2347 聯強 1138 1597 71.26 00673R 元大S&P原油反1 2909 4094 71.06 3036 文曄 788 1115 70.67 2886 兆豐金 7560 10826 69.83 3045 台灣大 2782 3998 69.58 2885 元大金 5464 7986 68.42 2845 遠東銀 1447 2123 68.16 9907 統一實 1045 1548 67.51 6239 力成 1065 1592 66.90 2634 漢翔 1648 2495 66.05 1216 統一 2473 3782 65.39 00669R 國泰美國道瓊反1 1445 2232 64.74 2504 國產 3563 5523 64.51 2301 光寶科 1600 2491 64.23 00648R 元大S&P500反1 665 1040 63.94 2201 裕隆 6191 9695 63.86 6191 精成科 1444 2332 61.92 2838 聯邦銀 627 1018 61.59 9946 三發地產 619 1008 61.41 3702 大聯大 860 1409 61.04 00671R 富邦NASDAQ反1 814 1334 61.02 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4904 遠傳 -1215 1376 -88.30 2504 國產 -4547 5523 -82.33 2809 京城銀 -1789 2243 -79.76 1409 新纖 -946 1246 -75.92 1216 統一 -2835 3782 -74.96 3036 文曄 -827 1115 -74.17 01004T 土銀富邦R2 -2381 3227 -73.78 2382 廣達 -2802 3804 -73.66 1319 東陽 -925 1266 -73.06 2610 華航 -3771 5285 -71.35 1434 福懋 -829 1164 -71.22 1305 華夏 -1444 2041 -70.75 2886 兆豐金 -7641 10826 -70.58 1477 聚陽 -1591 2274 -69.96 2412 中華電 -4873 6975 -69.86 1402 遠東新 -3623 5209 -69.55 6239 力成 -1070 1592 -67.21 2357 華碩 -1315 1967 -66.85 0050 元大台灣50 -3828 5778 -66.25 9907 統一實 -1019 1548 -65.83 2347 聯強 -1051 1597 -65.81 1310 台苯 -1362 2079 -65.51 2885 元大金 -5201 7986 -65.13 3045 台灣大 -2591 3998 -64.81 2634 漢翔 -1611 2495 -64.57 2845 遠東銀 -1360 2123 -64.06 8039 台虹 -976 1528 -63.87 1907 永豐餘 -777 1224 -63.48 2618 長榮航 -10068 15965 -63.06 6005 群益證 -712 1149 -61.97 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00669R 國泰美國道瓊反1 1369 2232 61.34 00671R 富邦NASDAQ反1 806 1334 60.42 00648R 元大S&P500反1 619 1040 59.52 00708L 元大S&P黃金正2 825 1911 43.17 00634R 富邦上証反1 836 2034 41.10 00673R 元大S&P原油反1 1586 4094 38.74 1444 力麗 288 1073 26.84 00830 國泰費城半導體 273 1090 25.05 00655L 國泰中國A50正2 2224 10632 20.92 2883 開發金 4637 22359 20.74 2892 第一金 1548 7588 20.40 2408 南亞科 6975 35507 19.64 6670 復盛應用 239 1458 16.39 2546 根基 156 1094 14.26 6191 精成科 327 2332 14.02 2308 台達電 321 2431 13.20 3005 神基 628 5097 12.32 1504 東元 545 4446 12.26 2368 金像電 336 2742 12.25 0050 元大台灣50 700 5778 12.11 2301 光寶科 290 2491 11.64 1710 東聯 420 3677 11.42 3189 景碩 280 2579 10.86 3019 亞光 334 3221 10.37 2838 聯邦銀 105 1018 10.31 2903 遠百 707 7008 10.09 2107 厚生 177 1784 9.92 2603 長榮 1312 13337 9.84 5871 中租-KY 169 1764 9.58 1215 卜蜂 180 1931 9.32 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00757 統一FANG+ -488 1099 -44.40 2404 漢唐 -984 3061 -32.15 0056 元大高股息 -952 4263 -22.33 1303 南亞 -1268 5730 -22.13 2915 潤泰全 -706 3217 -21.95 1310 台苯 -430 2079 -20.68 00631L 元大台灣50正2 -207 1050 -19.71 2412 中華電 -1282 6975 -18.38 2504 國產 -984 5523 -17.82 1326 台化 -810 4750 -17.05 8926 台汽電 -237 1392 -17.03 1477 聚陽 -380 2274 -16.71 2501 國建 -348 2391 -14.55 2409 友達 -2306 15960 -14.45 1434 福懋 -166 1164 -14.26 9938 百和 -576 4272 -13.48 1301 台塑 -518 3874 -13.37 1305 華夏 -266 2041 -13.03 8039 台虹 -198 1528 -12.96 2618 長榮航 -2020 15965 -12.65 00638R 元大滬深300反1 -175 1410 -12.41 8150 南茂 -282 2327 -12.12 2421 建準 -320 2740 -11.68 2610 華航 -605 5285 -11.45 1904 正隆 -219 2010 -10.90 1718 中纖 -157 1442 -10.89 1313 聯成 -114 1060 -10.75 1102 亞泥 -716 6965 -10.28 4960 誠美材 -133 1304 -10.20 2357 華碩 -200 1967 -10.17 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。