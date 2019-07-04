LEO 軌道衛星因具備低資料傳輸延遲性、低傳輸耗能特點，可望作為光纖電纜網路的互補產品，以及結合 5G 通訊達到全區域性的訊號覆蓋率；促使 SpaceX、OneWeb、Telesat 等營運商在未來幾年內將發射上千顆衛星，也將帶動國內衛星相關供應鏈。

【文／馮欣仁】

自從一九五七年蘇聯發射第一顆人造衛星 Sputnik 1，開啟各國的太空競賽。根據衛星用途可以分為地面觀測衛星、通訊衛星、技術試驗衛星、科學衛星等，若依照距離地球高度可分為低軌道衛星（ＬＥＯ）、中軌道衛星（ＭＥＯ）與地球同步軌道（ＧＥＯ）。目前全球仍有約四○億人無法使用網路，占全球人口總數五一％，苦於基礎建設不足、人民所得低且零散居住於鄉間地區，通訊商要將電纜或光纖鋪到當地的成本過高且維護不便，較難提供網路及通訊服務。

ＬＥＯ與光纖網路具互補性

然而，因ＬＥＯ衛星軌道距離地球較近，資料傳輸延遲性相較於ＭＥＯ、ＧＥＯ軌道來的短，以衛星營運商 LEOSat 所公告的資訊，若資料要從新加坡傳輸到英國倫敦，採用光纖網路的資料延遲時間為一八○毫秒，但採用 LEOSat 的ＬＥＯ軌道衛星傳輸僅延遲一二○毫秒，相較於光纖網路更快，低傳輸延遲性的特性，可望運用於無人駕駛車、物聯網等需要即時資訊傳輸領域；因此，ＬＥＯ可以補足光纖網路無法覆蓋之處。

近年來新興衛星運營商，如 SpaceX、OneWeb、Telesat，計畫在未來幾年內大量發射衛星，向全球提供衛星通訊服務。其中，SpaceX 已獲得聯邦通信委員會（ＦＣＣ）核准，發射低軌道衛星四四二五顆、超低軌道衛星七五一八顆，將在二○二七年以前完成部署；而獲得日本軟銀投資的 OneWeb，也計畫在未來幾年發射二七二○顆衛星，並在二○二二年開始提供衛星通訊服務。除了上述三間廠商之外，Amazon、Facebook、Boeing 也宣布將投入低軌道衛星營運。Amazon 的衛星計畫 Kuiper 已取得美國政府許可，預計發射三二三六顆衛星。

此外，根據美國衛星產業協會（The Satellite Industry Association）之《二○一八年衛星產業報告》顯示，全球太空及衛星產業收益在二○一七已達三四八○億美元，相較一六年成長一％。其中，衛星服務所占比例最多，約三六．九％，主要來自於一般消費型電視及通訊衛星、太空研究及地球觀察服務。其次為衛星地面設備業（三四．四％），如衛星電視、廣播電臺之儀器及全球導航衛星系統（ＧＮＳＳ）等等；非衛星產業（二二．七％）、衛星製造業（四．四％）及發射產業（一．三％）。

衛星走向小型化與商用化

過去衛星造價非常昂貴，幾乎是國家政府所能主導。如今隨著技術進步，近年來朝商業化發展，並開發出所謂的小型衛星，包括小型衛星、微型衛星（十～一○○公斤）、奈米衛星（一～十公斤），重量通常不超過五○○公斤，主要用途於地球觀測與氣象、科學研究與探索、通信、監視與安全、測繪與導航等，最終用戶於商業、軍事與政府單位。由於小型衛星可以改善太空可達性，並降低衛星發射的成本，因此，在改進性能之後，對此類的衛星需求逐漸增加。

來源：《先探投資週刊》 2046 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》