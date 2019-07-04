[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月03日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 勝昱 韋僑 進階 應華 天良 寬魚國際 富邦中國政策債 新零售 謚源 強生 台燿 南璋 元大美債1-3 雙鴻 東林 寶島科 勝昱 元大中國債3-5 天剛 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益15年IG科技債 建榮 友銓 世坤 飛寶企業 群益10年IG金融債 金利 達威 冠好 精確 國泰投資級公司債 達威 三圓 萬國通 宏易 國泰5Y+新興債 凱鈺 雙喜 新昕纖 唐鋒 富邦全球投等債 松崗 力泰 聚紡 聯光通 富邦全球高收債 易通展 理銘 世德 通訊-KY 國泰中國政金債5+ 沛波 亞都 精確 榮群 富邦中政債0-1 雙喜 東凌-KY 彬台 天宇 富邦A級公司債 志嘉 綠河-KY 至興 新零售 FH中國政策債 燦星旅 欣泰 萬在 恩得利 凱基中國債3-10 六角 健椿 李洲 凱基新興債10+ 華義 百德 凱柏實業 凱基科技債10+ 愛地雅 科際精密 元炬 群益AAA-AA公司債 唐鋒 及成 群益15年IG公用債 大恭 和進 群益15年EM主權債 永純 耀勝 FH能源債 富宇 倚強 FH製藥債 天宇 錦明 FH新興企業債 唐榮 鑫創 國泰A級公司債 久陽 廣寰科 群益25年美債 強新 點晶 FH20年美債 松和 斐成 FH中國信用債 富強 泰谷 中信高評級公司債 力新 典範 中信優先金融債 凌網 益通 凱基AAA至A公司債 恩得利 振維 凱基金融債20+ 川寶 鴻翊 凱基美債25+ 李洲 迎輝 國泰A級金融債 凱柏實業 研勤 國泰A級科技債 港建 欣厚-KY 國泰A級公用債 及成 兆遠 富邦中國投等債 倚強 太欣 富邦金融投等債 至寶電 系統電 元大10年IG銀行債 原相 天剛 元大10年IG電能債 宇環 世紀 FH公司債A3 廣寰科 華容 FH次順位IG金融債 杭特 建榮 FH美元信用債1-5Y 雙鴻 立衛 群益A級公司債 幸康 天揚 群益AAA-A醫療債 泰谷 鈺創 中信美國公債20年 類比科 佳總 中信中國債7-10 森寶 合正 中信中國美元IG債 先益 金利 B新光美債1-3 泓格 寶聯通 B新光美債20+ 博磊 凱鈺 第一金美債20+ 富晶通 德宏 第一金金融債 10+ 盈正 合邦 第一金科技債 10+ 新鉅科 萬旭 永豐10年A公司債 晟楠 久正 永豐15年金融債 艾恩特 上揚 永豐7-10年中國債 精聯 全譜 凱基醫療保健債 德微 易通展 凱基IG精選15+ 元創精密 茂迪 凱基AAA-AA公司債 世紀 安鈦克 台新美元銀行債 友銓 元隆 合世 立衛 沛亨 易威 凱鈺 九暘 寶利徠 三聯 凱碩 天良 合邦 全達 科懋 亞元 奧斯特 東生華 萬旭 保銳 南璋 訊達 越峰 勝昱 撼訊 商丞 萬國通 順發 英格爾 飛寶企業 亞通 士開 金洲 全譜 昇益 新麥 元隆 志嘉 祺驊 沛亨 富裔 精湛 廣錠 燦星旅 精確 神盾 富驛-KY 宏易 長科 劍湖山 百德 光菱 德記 富強鑫 星雲 泰偉 朋程 大世科 華義 唐鋒 森田 昇華 福盈科 三圓 得利影 大恭 力泰 鼎創達 聯光通 理銘 愛地雅 通訊-KY 富裔 邦泰 威潤 陸海 榮群 安心 天宇 富驛-KY 智捷 易飛網 華祺 亞都 新零售 老爺知 凌網 東凌-KY 恩得利 德記 川寶 弘帆 李洲 關中 凱柏實業 大展證 元炬 隆中 及成 時報 和進 旭然 耀勝 鼎創達 優群 捷必勝-KY 倚強 紅木-KY 錦明 綠河-KY 鑫創 霹靂 廣寰科 欣雄 點晶 欣泰 東浦 富堡 斐成 泰谷 典範 益通 振維 鴻翊 迎輝 神準 閎康 西勝 新鉅科 研勤 元創精密 欣厚-KY 兆遠 廣穎 安力-KY 數字 太欣 系統電 天剛 世紀 光聯 凱美 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 協益 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 驊宏資 撼訊 久正 信昌電 萬泰科 上揚 全譜 易通展 茂迪 倍微 安鈦克 元隆 沛亨 神盾 九暘 德勝 凱碩 東捷 全達 奧斯特 品安 保銳 越峰 華宏 商丞 英格爾 士開 昇益 三豐 力泰 志嘉 富裔 中菲行 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 老爺知 德記 弘帆 大慶證 泰偉 華義 昇華 得利影 隆中 大車隊 鼎創達 裕國 愛地雅 邦泰