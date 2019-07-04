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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/03  108/07/02  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.39040   10.33540   0.05500    0.53215
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.21160   10.19260   0.01900    0.18641
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.45850   10.42460   0.03390    0.32519
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.28480   10.28560  -0.00080   -0.00778
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.26620   10.21900   0.04720    0.46188
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.26420   10.22480   0.03940    0.38534
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.26420   10.22480   0.03940    0.38534
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.31540   10.27160   0.04380    0.42642
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.73480   10.72300   0.01180    0.11004
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.53450   10.52290   0.01160    0.11024
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.64090   10.63540   0.00550    0.05171
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.52890   10.52350   0.00540    0.05131
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.57000   23.06000   0.51000    2.21162
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.95000   24.98000   0.97000    3.88311
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.68720   41.61820   0.06900    0.16579
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.26640   40.14770   0.11870    0.29566
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.88630    9.88210   0.00420    0.04250
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.40290   10.39630   0.00660    0.06348
中國信託台灣活力基金                                               12.99000   13.14000  -0.15000   -1.14155
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.77000   10.61000   0.16000    1.50801
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.62000   10.49000   0.13000    1.23928
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.65000    9.53000   0.12000    1.25918
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.03000    9.92000   0.11000    1.10887
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.22000    9.13000   0.09000    0.98576
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.99000    9.90000   0.09000    0.90909
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.00950    9.96900   0.04050    0.40626
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.09390   10.08040   0.01350    0.13392
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.06000    9.04780   0.01220    0.13484
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41670   10.41950  -0.00280   -0.02687
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31310    9.31540  -0.00230   -0.02469
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.30820   11.21420   0.09400    0.83822
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.60390    9.52400   0.07990    0.83893
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.46930   11.42110   0.04820    0.42203
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.02500    9.98290   0.04210    0.42172
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.46640   42.96040   0.50600    1.17783
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.47760   45.06700   0.41060    0.91109
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.11480   45.65260   0.46220    1.01243
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
中國信託智能運動基金-美元                                          10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.15000   10.05000   0.10000    0.99502
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.94000    9.86000   0.08000    0.81136
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03380   11.03370   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.20220   10.18180   0.02040    0.20036
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.42160    9.40280   0.01880    0.19994
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.42500   10.41180   0.01320    0.12678
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.62410    9.61180   0.01230    0.12797
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.58000   11.54000   0.04000    0.34662
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.57400   42.08360   0.49040    1.16530
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.56840   43.11240   0.45600    1.05770
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.17180   42.76660   0.40520    0.94747
元大2001基金                                                       60.68000   61.80000  -1.12000   -1.81230
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.92370   45.49220   0.43150    0.94851
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.35110   43.99310   0.35800    0.81376
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.77000   21.14000   0.63000    2.98013
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.69570   11.69240   0.00330    0.02822
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.83810   10.87310  -0.03500   -0.32190
元大上證50基金                                                     34.14000   34.47000  -0.33000   -0.95735
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.70000   10.37000   0.33000    3.18226
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.59000    9.33000   0.26000    2.78671
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.72000   13.54000   0.18000    1.32939
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.83900   12.70500   0.13400    1.05470
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.45100   17.28000   0.17100    0.98958
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.06200   10.85300   0.20900    1.92573
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.70000   10.53500   0.16500    1.56621
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.12000    3.05000   0.07000    2.29508
元大中國平衡基金-新台幣                                            14.02000   13.76000   0.26000    1.88953
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.14880   47.01040   0.13840    0.29440
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.95640   10.94120   0.01520    0.13892
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.98910    9.97530   0.01380    0.13834
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.13640   10.15790  -0.02150   -0.21166
元大巴西指數基金                                                    7.14900    7.20500  -0.05600   -0.77724
元大日經225基金                                                    27.49000   27.63000  -0.14000   -0.50670
元大台商收成基金                                                   22.61000   22.81000  -0.20000   -0.87681
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.68000   11.56000   0.12000    1.03806
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.31000   40.18000  -0.87000   -2.16526
元大台灣中型100基金                                                32.75000   33.02000  -0.27000   -0.81769
元大台灣加權股價指數基金                                           25.63700   25.90300  -0.26600   -1.02691
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.28000   10.42000  -0.14000   -1.34357
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.28000   10.42000  -0.14000   -1.34357
元大台灣卓越50基金                                                 81.56000   82.65000  -1.09000   -1.31881
元大台灣金融基金                                                   18.31000   18.33000  -0.02000   -0.10911
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.78000   31.88000  -0.10000   -0.31368
元大台灣高股息基金                                                 26.85000   27.04000  -0.19000   -0.70266
元大台灣電子科技基金                                               34.95000   35.54000  -0.59000   -1.66010
元大全球ETF成長組合基金                                            10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.03000   14.98000   0.05000    0.33378
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.07000   23.12000  -0.05000   -0.21626
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.58000   13.40000   0.18000    1.34328
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.35000    9.23000   0.12000    1.30011
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.27000   13.06000   0.21000    1.60796
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.43800   12.29500   0.14300    1.16307
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.62000    6.58000   0.04000    0.60790
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.99000    8.87000   0.12000    1.35287
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.93000    6.83000   0.10000    1.46413
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.61800    8.59500   0.02300    0.26760
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.86000   13.85000   0.01000    0.07220
元大全球農業商機基金                                               18.13000   18.05000   0.08000    0.44321
元大印尼指數基金                                                    9.96400    9.95100   0.01300    0.13064
元大印度指數基金                                                   10.40100   10.32500   0.07600    0.73608
元大印度基金                                                       13.29000   13.21000   0.08000    0.60560
元大多多基金                                                       17.06000   17.39000  -0.33000   -1.89764
元大多福基金                                                       51.69000   52.49000  -0.80000   -1.52410
元大亞太成長基金                                                    8.80000    8.73000   0.07000    0.80183
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.30410    9.28140   0.02270    0.24458
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.46130    7.44310   0.01820    0.24452
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.39400    9.34500   0.04900    0.52434
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.67000    9.60000   0.07000    0.72917
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.33900   10.32800   0.01100    0.10651
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.26010   10.22960   0.03050    0.29815
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.43200   10.40620   0.02580    0.24793
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.25470   10.22930   0.02540    0.24831
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.48970   10.47050   0.01920    0.18337
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.31200   10.29300   0.01900    0.18459
元大卓越基金                                                       43.32000   43.72000  -0.40000   -0.91491
元大店頭基金                                                        8.20000    8.34000  -0.14000   -1.67866
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46900   10.46830   0.00070    0.00669
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85110    9.82580   0.02530    0.25749
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.74500   32.66020   0.08480    0.25964
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.60170   42.11620   0.48550    1.15276
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.81430   16.96410  -0.14980   -0.88304
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.98230   22.53790   0.44440    1.97179
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.26180   41.98850   0.27330    0.65089
元大高科技基金                                                     18.91000   19.28000  -0.37000   -1.91909
元大得利貨幣市場基金                                               16.32610   16.32590   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03270   12.03250   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.63000   10.77000  -0.14000   -1.29991
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.63000   10.77000  -0.14000   -1.29991
元大富櫃50基金                                                     12.69000   12.85000  -0.16000   -1.24514
元大華夏中小基金                                                    7.47000    7.50000  -0.03000   -0.40000
元大新中國基金-人民幣                                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
元大新中國基金-美元                                                 9.35100    9.40400  -0.05300   -0.56359
元大新中國基金-新台幣                                               9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
元大新主流基金                                                     23.51000   24.02000  -0.51000   -2.12323
元大新東協平衡基金-美元                                             9.65900    9.67500  -0.01600   -0.16537
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.85240   10.82000   0.03240    0.29945
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.01010   10.02360  -0.01350   -0.13468
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.34800   11.34500   0.00300    0.02644
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.39460    9.39220   0.00240    0.02555
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.53180   10.51740   0.01440    0.13692
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.80340    9.79000   0.01340    0.13687
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.77060   10.76280   0.00780    0.07247
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.03420   10.02690   0.00730    0.07280
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.07680   10.06520   0.01160    0.11525
元大新興亞洲基金                                                   11.28000   11.14000   0.14000    1.25673
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.77010    9.76290   0.00720    0.07375
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.16520    9.15840   0.00680    0.07425
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.10930   10.10830   0.00100    0.00989
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.49390    9.49300   0.00090    0.00948
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16430   15.16410   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.18000   36.73000  -0.55000   -1.49741
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.93000    8.83000   0.10000    1.13250
元大實質多重資產基金-美元                                           8.20400    8.15100   0.05300    0.65023
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.71000    8.64000   0.07000    0.81019
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.14000   12.06000   0.08000    0.66335
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.61000   18.81000  -0.20000   -1.06326
元大摩臺基金                                                       38.22000   38.72000  -0.50000   -1.29132
元大標普500基金                                                    28.00000   27.85000   0.15000    0.53860
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.14000   12.19000  -0.05000   -0.41017
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.07000   36.75000   0.32000    0.87075
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.53000   20.29000   0.24000    1.18285
元大標智滬深300基金                                                18.69000   18.81000  -0.12000   -0.63796
元大歐洲50基金                                                     25.64000   25.56000   0.08000    0.31299
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.35730    9.32120   0.03610    0.38729
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29250   10.29220   0.00030    0.00291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.38000   15.60000  -0.22000   -1.41026
日盛上選基金                                                       34.17000   34.63000  -0.46000   -1.32833
日盛小而美基金                                                     17.71000   18.00000  -0.29000   -1.61111
日盛中國內需動力基金                                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.38150   12.35970   0.02180    0.17638
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.90770    9.89020   0.01750    0.17694
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.64220   12.61590   0.02630    0.20847
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.11110   10.09010   0.02100    0.20812
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.43200   11.41360   0.01840    0.16121
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.12570    9.11100   0.01470    0.16134
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.85000   10.77000   0.08000    0.74280
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
日盛日盛基金                                                       11.27000   11.47000  -0.20000   -1.74368
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
日盛全球抗暖化基金                                                 11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.59670   10.59190   0.00480    0.04532
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.49500    9.49080   0.00420    0.04425
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.36350   10.34990   0.01360    0.13140
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.28650    9.27430   0.01220    0.13155
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52560    2.51880   0.00680    0.26997
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66510    1.66060   0.00450    0.27099
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39110    0.39050   0.00060    0.15365
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25830    0.25790   0.00040    0.15510
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.89730   12.86590   0.03140    0.24406
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.39290    8.37250   0.02040    0.24365
日盛亞洲機會基金                                                    7.28000    7.26000   0.02000    0.27548
日盛首選基金                                                       17.03000   17.35000  -0.32000   -1.84438
日盛高科技基金                                                     17.87000   18.17000  -0.30000   -1.65107
日盛貨幣市場基金                                                   14.83500   14.83470   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     39.11000   39.81000  -0.70000   -1.75835
日盛精選五虎基金                                                   36.00000   36.42000  -0.42000   -1.15321
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54630   13.54610   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.83000   31.32000  -0.49000   -1.56450
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.91000   10.51000   0.40000    3.80590
台新MSCI中國基金                                                   20.75000   20.33000   0.42000    2.06591
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22310   14.22280   0.00030    0.00211
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.47640   10.49230  -0.01590   -0.15154
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56040   10.60680  -0.04640   -0.43746
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.20620   10.25770  -0.05150   -0.50206
台新中國通基金                                                     44.42000   45.06000  -0.64000   -1.42033
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58770    0.56820   0.01950    3.43189
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.22000   17.62900   0.59100    3.35243
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32510    0.31660   0.00850    2.68478
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.75000    9.50000   0.25000    2.63158
台新主流基金                                                       23.86000   24.23000  -0.37000   -1.52703
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.49000   23.09000   0.40000    1.73235
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76090    0.74930   0.01160    1.54811
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.70000   16.42000   0.28000    1.70524
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54010    0.53190   0.00820    1.54164
台新台灣中小基金                                                   34.24000   34.83000  -0.59000   -1.69394
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.60500   10.50450   0.10050    0.95673
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.84300    9.78010   0.06290    0.64314
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.32000    9.25000   0.07000    0.75676
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.34870   11.27610   0.07260    0.64384
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.79000   10.70000   0.09000    0.84112
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.16680   10.12670   0.04010    0.39598
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.79000    9.73000   0.06000    0.61665
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.34720   11.30240   0.04480    0.39638
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
台新印度基金                                                       15.31000   15.36000  -0.05000   -0.32552
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.71080    8.70880   0.00200    0.02297
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28580    0.28560   0.00020    0.07003
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.72760   12.72470   0.00290    0.02279
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41240    0.41210   0.00030    0.07280
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.18000   40.83000   0.35000    0.85721
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13020   11.13010   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.77550   32.01810  -0.24260   -0.75770
台新智慧生活基金-美元                                              10.85680   10.82290   0.03390    0.31322
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.39670    8.39640   0.00030    0.00357
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.64230    8.62810   0.01420    0.16458
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.48820    9.48780   0.00040    0.00422
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.77660    9.76050   0.01610    0.16495
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.73260   11.72210   0.01050    0.08957
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37220    0.37240  -0.00020   -0.05371
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.35770    8.35010   0.00760    0.09102
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27970    0.27990  -0.00020   -0.07145
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.75000    5.69000   0.06000    1.05448
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.49000   22.40000   0.09000    0.40179
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.26870   10.22120   0.04750    0.46472
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04680   10.04380   0.00300    0.02987
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.14700   10.13590   0.01110    0.10951
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.26850   10.22100   0.04750    0.46473
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.04660   10.04360   0.00300    0.02987
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.14700   10.13590   0.01110    0.10951
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.50410   42.06040   0.44370    1.05491
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.82500   41.38330   0.44170    1.06734
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.86670   39.75040   0.11630    0.29258
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.35430   11.35150   0.00280    0.02467
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.16840   10.19190  -0.02350   -0.23058
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23550    9.22040   0.01510    0.16377
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.84910   10.83140   0.01770    0.16341
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.82970    7.83670  -0.00700   -0.08932
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.26710    9.27550  -0.00840   -0.09056
永豐中小基金                                                       52.72000   53.60000  -0.88000   -1.64179
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79720    1.78560   0.01160    0.64964
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50240    2.48620   0.01620    0.65160
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.22220    8.20450   0.01770    0.21574
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.10750   11.08370   0.02380    0.21473
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.85000    4.71000   0.14000    2.97240
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.88000   21.33000   0.55000    2.57853
永豐主流品牌基金                                                   19.74000   19.72000   0.02000    0.10142
永豐永豐基金                                                       32.47000   32.82000  -0.35000   -1.06642
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.23500    9.24710  -0.01210   -0.13085
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.71640    9.72900  -0.01260   -0.12951
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12700    9.12630   0.00070    0.00767
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.60510    9.60440   0.00070    0.00729
永豐亞洲民生消費基金                                               12.40000   12.39000   0.01000    0.08071
永豐南非幣2021保本基金                                             14.12320   14.11540   0.00780    0.05526
永豐高科技基金                                                     23.10000   23.58000  -0.48000   -2.03562
永豐貨幣市場基金                                                   13.93910   13.93890   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12500    2.11240   0.01260    0.59648
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.62210    2.60650   0.01560    0.59850
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82800    7.81540   0.01260    0.16122
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96370   10.94600   0.01770    0.16170
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.23070    7.21230   0.01840    0.25512
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.58790   11.55830   0.02960    0.25609
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.62000   10.34000   0.28000    2.70793
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.38000    8.18000   0.20000    2.44499
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.30000   18.85000   0.45000    2.38727
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.83000   54.39000  -0.56000   -1.02960
永豐領航科技基金                                                   37.50000   38.23000  -0.73000   -1.90950
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.30000   12.33000  -0.03000   -0.24331
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
永豐趨勢平衡基金                                                   40.85000   41.16000  -0.31000   -0.75316
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.88000   11.87910   0.00090    0.00758
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82780    9.80450   0.02330    0.23765
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40190   10.37730   0.02460    0.23706
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87520    9.86700   0.00820    0.08311
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.28470   10.27620   0.00850    0.08272
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.88450    9.85960   0.02490    0.25255
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58810   10.56140   0.02670    0.25281
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.88850    9.87910   0.00940    0.09515
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38040   10.37050   0.00990    0.09546
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.58000   15.47000   0.11000    0.71105
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          20.51000   20.41000   0.10000    0.48996
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          20.41000   20.33000   0.08000    0.39351
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06470   10.05770   0.00700    0.06960
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06470   10.05770   0.00700    0.06960
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02310   10.01900   0.00410    0.04092
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02310   10.01900   0.00410    0.04092
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.11990   10.11470   0.00520    0.05141
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.11980   10.11460   0.00520    0.05141
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06480   10.05900   0.00580    0.05766
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06480   10.05900   0.00580    0.05766
兆豐國際生命科學基金                                               15.59000   15.52000   0.07000    0.45103
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.44870   10.41590   0.03280    0.31490
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.69060   10.66920   0.02140    0.20058
兆豐國際全球基金                                                   31.49000   31.41000   0.08000    0.25470
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.48080   10.48020   0.00060    0.00573
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22350   10.19770   0.02580    0.25300
兆豐國際國民基金                                                   22.28000   22.63000  -0.35000   -1.54662
兆豐國際第一基金                                                   13.43000   13.58000  -0.15000   -1.10457
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.76560   10.74410   0.02150    0.20011
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.24600    8.22950   0.01650    0.20050
兆豐國際萬全基金                                                   20.85000   21.01000  -0.16000   -0.76154
兆豐國際電子基金                                                   26.33000   26.67000  -0.34000   -1.27484
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.04000   22.33000  -0.29000   -1.29870
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.73000   15.59000   0.14000    0.89801
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.69000   35.21000  -0.52000   -1.47685
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55540   12.55520   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.83480   10.82370   0.01110    0.10255
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.58080   10.57570   0.00510    0.04822
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.81980   10.81330   0.00650    0.06011
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.62300   10.61210   0.01090    0.10271
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.67810   10.67300   0.00510    0.04778
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68620   10.67980   0.00640    0.05993
合庫台灣基金                                                       11.15000   11.40000  -0.25000   -2.19298
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.72860   11.71360   0.01500    0.12806
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.72320   12.71730   0.00590    0.04639
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.35000   11.34690   0.00310    0.02732
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.13370   12.13060   0.00310    0.02556
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.19280    8.18240   0.01040    0.12710
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.49820    9.49310   0.00510    0.05372
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.18270    9.17980   0.00290    0.03159
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.91430    8.91180   0.00250    0.02805
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.34750    9.34450   0.00300    0.03210
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
合庫全球新興市場基金                                                9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
合庫貨幣市場基金                                                   10.17230   10.17210   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.01340    9.99850   0.01490    0.14902
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.28960   10.27370   0.01590    0.15476
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.56370   10.53800   0.02570    0.24388
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12090   12.09900   0.02190    0.18101
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.27880   15.24970   0.02910    0.19082
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.80420    8.79090   0.01330    0.15129
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.61530    9.60040   0.01490    0.15520
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.96700    7.94760   0.01940    0.24410
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.77280    8.75660   0.01620    0.18500
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.64490   10.62430   0.02060    0.19390
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.43000   10.36000   0.07000    0.67568
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.47000   10.40000   0.07000    0.67308
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.04000   11.72000   0.32000    2.73038
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.82000   11.53000   0.29000    2.51518
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        12.01000   11.72000   0.29000    2.47440
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.13390   10.12140   0.01250    0.12350
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.13650   10.12820   0.00830    0.08195
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.04670    9.97750   0.06920    0.69356
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.10390   10.09970   0.00420    0.04159
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.13390   10.12140   0.01250    0.12350
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.13650   10.12820   0.00830    0.08195
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.04670    9.97750   0.06920    0.69356
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.10390   10.09960   0.00430    0.04258
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21110   11.20830   0.00280    0.02498
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.08170   10.09230  -0.01060   -0.10503
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03000   10.04700  -0.01700   -0.16920
安聯中國東協基金                                                   15.98000   15.82000   0.16000    1.01138
安聯中國策略基金-美元                                              12.67000   12.78000  -0.11000   -0.86072
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.58000   16.69000  -0.11000   -0.65908
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.38000   15.30000   0.08000    0.52288
安聯中華新思路基金-美元                                            14.31000   14.31000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.53000   13.51000   0.02000    0.14804
安聯台灣大壩基金                                                   29.89000   30.18000  -0.29000   -0.96090
安聯台灣科技基金                                                   50.37000   50.82000  -0.45000   -0.88548
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54640   12.54630   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   33.73000   34.05000  -0.32000   -0.93979
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.77110   10.74520   0.02590    0.24104
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.88640   15.84550   0.04090    0.25812
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.89700    9.87150   0.02550    0.25832
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.07000   12.01000   0.06000    0.49958
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.23380   13.18920   0.04460    0.33816
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.81570   10.79160   0.02410    0.22332
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.89460   12.86320   0.03140    0.24411
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59640    9.56460   0.03180    0.33248
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.53200    9.50960   0.02240    0.23555
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.07520    9.05310   0.02210    0.24412
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.23470   10.19780   0.03690    0.36184
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.27580   10.25080   0.02500    0.24388
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   11.53000   0.05000    0.43365
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.97000   10.89000   0.08000    0.73462
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.05000   11.00000   0.05000    0.45455
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.49000    9.44000   0.05000    0.52966
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.51260   12.48730   0.02530    0.20261
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.35670   11.34040   0.01630    0.14373
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96780   10.95030   0.01750    0.15981
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.64940    8.63250   0.01690    0.19577
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.51230    8.50000   0.01230    0.14471
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19500    8.18190   0.01310    0.16011
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.27580   10.23880   0.03700    0.36137
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.18590   10.16970   0.01620    0.15930
安聯全球人口趨勢基金                                               12.62000   12.56000   0.06000    0.47771
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.89000   34.84000   0.05000    0.14351
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.18000    8.23000  -0.05000   -0.60753
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.47500   12.46840   0.00660    0.05293
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56210   10.55650   0.00560    0.05305
安聯全球新興市場基金                                               17.77000   17.70000   0.07000    0.39548
安聯全球農金趨勢基金                                                9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
安聯亞洲動態策略基金                                               22.72000   22.54000   0.18000    0.79858
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07530   10.07520   0.00010    0.00099
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08740   10.08180   0.00560    0.05555
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07510   10.07500   0.00010    0.00099
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08990   10.08440   0.00550    0.05454
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07850   10.07800   0.00050    0.00496
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04350   10.04360  -0.00010   -0.00100
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04360   10.04360   0.00000    0.00000
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04350   10.04360  -0.00010   -0.00100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55460   10.55370   0.00090    0.00853
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.08900   10.08820   0.00080    0.00793
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.83810   90.48370   0.35440    0.39167
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.40500   13.35630   0.04870    0.36462
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.66970   68.65640   0.01330    0.01937
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.00630   10.00740  -0.00110   -0.01099
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73830    2.73310   0.00520    0.19026
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.93900   10.92690   0.01210    0.11074
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27730    2.28380  -0.00650   -0.28461
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.83910    8.89610  -0.05700   -0.64073
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.47930   10.45300   0.02630    0.25160
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.43060   10.41900   0.01160    0.11134
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.77990   10.76750   0.01240    0.11516
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.38970   10.38070   0.00900    0.08670
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.43580   10.42830   0.00750    0.07192
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.37810   10.35210   0.02600    0.25116
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.30270   10.29160   0.01110    0.10785
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.57120   10.55930   0.01190    0.11270
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.28660   10.27780   0.00880    0.08562
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.34540   10.33820   0.00720    0.06964
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29820   10.28610   0.01210    0.11763
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.32210   10.31350   0.00860    0.08339
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28820   10.27890   0.00930    0.09048
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.24650   10.23830   0.00820    0.08009
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30670   10.29240   0.01430    0.13894
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.27340   10.26480   0.00860    0.08378
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28800   10.27870   0.00930    0.09048
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.24590   10.23750   0.00840    0.08205
宏利台灣動力基金A類型                                              30.02000   30.47000  -0.45000   -1.47686
宏利台灣動力基金I類型                                              30.02000   30.47000  -0.45000   -1.47686
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.14240   10.12710   0.01530    0.15108
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.01510    9.98360   0.03150    0.31552
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.66300    7.65160   0.01140    0.14899
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.63770    7.61800   0.01970    0.25860
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
宏利全球債券組合基金                                               13.76720   13.73880   0.02840    0.20671
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.98420    2.98050   0.00370    0.12414
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.40200   12.39260   0.00940    0.07585
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.92490    8.94060  -0.01570   -0.17560
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54000    2.54270  -0.00270   -0.10619
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.46260   11.49010  -0.02750   -0.23934
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.48090    3.48070   0.00020    0.00575
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55870    0.55880  -0.00010   -0.01790
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.75000   15.75000   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.36010   12.35440   0.00570    0.04614
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94080   10.94470  -0.00390   -0.03563
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.49900   10.49590   0.00310    0.02954
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78770    8.79100  -0.00330   -0.03754
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42230    8.42540  -0.00310   -0.03679
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28500    8.28370   0.00130    0.01569
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.22890    8.23330  -0.00440   -0.05344
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.50000   10.63000  -0.13000   -1.22295
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.46000   10.57000  -0.11000   -1.04068
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.39000   10.52000  -0.13000   -1.23574
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.86000   10.80000   0.06000    0.55556
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.58000   10.52000   0.06000    0.57034
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.18000   10.12000   0.06000    0.59289
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.02970    3.02480   0.00490    0.16199
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43830    0.43780   0.00050    0.11421
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.19770   13.17360   0.02410    0.18294
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.99950    0.99850   0.00100    0.10015
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.58400    7.57040   0.01360    0.17965
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.10630    2.10280   0.00350    0.16644
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30420    0.30380   0.00040    0.13167
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.23680    9.22050   0.01630    0.17678
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33590    0.33550   0.00040    0.11923
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68690   13.68670   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.56000    2.51000   0.05000    1.99203
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.54000   11.30000   0.24000    2.12389
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.70000   25.93000  -0.23000   -0.88700
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.70000   25.93000  -0.23000   -0.88700
宏利澳幣保本基金                                                   12.65350   12.65360  -0.00010   -0.00079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.44000   11.41000   0.03000    0.26293
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.80000   10.73000   0.07000    0.65238
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.28000   12.22000   0.06000    0.49100
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.49950   10.43800   0.06150    0.58919
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.71380    9.68450   0.02930    0.30255
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.20330    9.18150   0.02180    0.23743
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.59710   11.56960   0.02750    0.23769
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
貝萊德新台幣基金                                                   12.96950   12.96940   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.97000   27.26000  -0.29000   -1.06383
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47570   11.47790  -0.00220   -0.01917
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13370   10.15170  -0.01800   -0.17731
保德信大中華基金-人民幣                                            10.40000   10.34000   0.06000    0.58027
保德信大中華基金-美元                                              10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
保德信大中華基金-新台幣                                            30.73000   30.59000   0.14000    0.45767
保德信中小型股基金                                                 45.85000   46.45000  -0.60000   -1.29171
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.97000    9.00000  -0.03000   -0.33333
保德信中國中小基金-美元                                             8.64000    8.69000  -0.05000   -0.57537
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.39000    8.43000  -0.04000   -0.47450
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.07740    9.95430   0.12310    1.23665
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.15400   10.03190   0.12210    1.21712
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.19720   10.07280   0.12440    1.23501
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.28430   11.14640   0.13790    1.23717
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.64000   10.70000  -0.06000   -0.56075
保德信中國品牌基金-美元                                            10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.42000   11.48000  -0.06000   -0.52265
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.55000   28.49000   0.06000    0.21060
保德信全球消費商機基金                                             19.43000   19.25000   0.18000    0.93506
保德信全球基礎建設基金                                             13.87000   13.75000   0.12000    0.87273
保德信全球資源基金                                                  7.51000    7.56000  -0.05000   -0.66138
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.01000   33.92000   0.09000    0.26533
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.55310   10.53410   0.01900    0.18037
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.92300   10.90340   0.01960    0.17976
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.59940   10.56320   0.03620    0.34270
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.96910   10.93170   0.03740    0.34212
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.73050    9.72100   0.00950    0.09773
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.88010   10.86910   0.01100    0.10120
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.30250    9.27810   0.02440    0.26298
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38430   10.35720   0.02710    0.26165
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.23320    8.22180   0.01140    0.13866
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.32470   11.30890   0.01580    0.13971
保德信亞太基金                                                     21.13000   20.89000   0.24000    1.14888
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.76900    8.74060   0.02840    0.32492
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.10740   12.06810   0.03930    0.32565
保德信店頭市場基金                                                 33.67000   33.94000  -0.27000   -0.79552
保德信拉丁美洲基金                                                  7.48000    7.58000  -0.10000   -1.31926
保德信金平衡基金                                                   29.97000   30.18000  -0.21000   -0.69583
保德信金滿意基金                                                   41.93000   42.32000  -0.39000   -0.92155
保德信科技島基金                                                   25.99000   26.30000  -0.31000   -1.17871
保德信高成長基金                                                   93.03000   94.12000  -1.09000   -1.15810
保德信貨幣市場基金                                                 15.83780   15.83750   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.75010   10.72950   0.02060    0.19199
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.00420   10.96550   0.03870    0.35293
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.08770   11.06920   0.01850    0.16713
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.62720   10.59250   0.03470    0.32759
保德信新世紀基金                                                   10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.22930    8.20240   0.02690    0.32795
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.34310   10.30940   0.03370    0.32689
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.67240   11.63440   0.03800    0.32662
保德信新興趨勢組合基金                                             11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                     15.64770   15.66490  -0.01720   -0.10980
保德信歐洲組合基金                                                 10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型            10.03960   10.03470   0.00490    0.04883
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.53510   10.51880   0.01630    0.15496
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.95810    9.94640   0.01170    0.11763
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.21570   10.20170   0.01400    0.13723
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.10540   10.09080   0.01460    0.14469
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.52040   10.49720   0.02320    0.22101
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                    10.00900   10.00350   0.00550    0.05498
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.31240   10.30660   0.00580    0.05627
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.59640   10.58130   0.01510    0.14270
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.47160   10.45170   0.01990    0.19040
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74790   10.72790   0.02000    0.18643
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.39200   10.38520   0.00680    0.06548
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.62960   10.62250   0.00710    0.06684
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.30340   10.28130   0.02210    0.21495
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.73520   10.71640   0.01880    0.17543
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.18670   10.17980   0.00690    0.06778
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.49740   10.49040   0.00700    0.06673
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.44590   10.42250   0.02340    0.22451
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.19500   10.18590   0.00910    0.08934
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.50820   10.48490   0.02330    0.22222
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76620   10.74350   0.02270    0.21129
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.66180   10.65030   0.01150    0.10798
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.14610   11.13410   0.01200    0.10778
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.49140   10.48250   0.00890    0.08490
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.70300   10.69380   0.00920    0.08603
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53610   10.51560   0.02050    0.19495
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.58990   10.57930   0.01060    0.10020
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.62020   10.59250   0.02770    0.26151
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.52120   10.49990   0.02130    0.20286
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.42630   10.40420   0.02210    0.21241
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.65240   10.64250   0.00990    0.09302
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.64250   10.63380   0.00870    0.08181
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.34320   10.33610   0.00710    0.06869
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.34120   10.33400   0.00720    0.06967
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.98610    1.98250   0.00360    0.18159
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83640    2.83160   0.00480    0.16952
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29750    0.29710   0.00040    0.13463
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46040    0.45970   0.00070    0.15227
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.45330    8.44740   0.00590    0.06984
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31890   12.31020   0.00870    0.07067
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75340    9.73400   0.01940    0.19930
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.36030   12.33540   0.02490    0.20186
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.78940    8.77520   0.01420    0.16182
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.19090   11.17280   0.01810    0.16200
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.93060   10.92070   0.00990    0.09065
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.73910   10.72160   0.01750    0.16322
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.04000   19.23000  -0.19000   -0.98804
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                      3000.000003000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                      4403.560004446.06000 -42.50000   -0.95590
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.37170   10.36880   0.00290    0.02797
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.19560   11.19290   0.00270    0.02412
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.24700   10.23790   0.00910    0.08889
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.99920    9.99370   0.00550    0.05503
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.55190   10.54610   0.00580    0.05500
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.98320    9.96970   0.01350    0.13541
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.31200   10.30060   0.01140    0.11067
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.56010   10.50890   0.05120    0.48721
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.20350    6.19570   0.00780    0.12589
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.30250   11.28830   0.01420    0.12579
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.28000   10.15000   0.13000    1.28079
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.46000   10.30000   0.16000    1.55340
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.22000   10.08000   0.14000    1.38889
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.28000   10.15000   0.13000    1.28079
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.46000   10.30000   0.16000    1.55340
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.22000   10.08000   0.14000    1.38889
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.81340   10.72860   0.08480    0.79041
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.84470   11.74570   0.09900    0.84286
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.04410   10.95140   0.09270    0.84647
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.31970    9.27260   0.04710    0.50795
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.65730    9.60680   0.05050    0.52567
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.52940    9.47540   0.05400    0.56990
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.70110   10.64530   0.05580    0.52417
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.19010   11.12680   0.06330    0.56890
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.16980   11.10450   0.06530    0.58805
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.40000    7.38000   0.02000    0.27100
柏瑞巨人基金                                                       12.84000   12.95000  -0.11000   -0.84942
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69800   13.69790   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.83000   16.81000   0.02000    0.11898
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.36520   14.35190   0.01330    0.09267
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.71270   12.70720   0.00550    0.04328
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.30680   13.30720  -0.00040   -0.00301
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.64950    8.64150   0.00800    0.09258
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.82380    6.81750   0.00630    0.09241
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74620    8.74250   0.00370    0.04232
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51400    8.50720   0.00680    0.07993
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84120   10.84160  -0.00040   -0.00369
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.46620    8.46410   0.00210    0.02481
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.90130   12.89580   0.00550    0.04265
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.44300   12.43140   0.01160    0.09331
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.15510   13.14460   0.01050    0.07988
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.11360   12.11400  -0.00040   -0.00330
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.04270    9.03430   0.00840    0.09298
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77610    9.77190   0.00420    0.04298
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72920    9.72140   0.00780    0.08024
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.63860    9.63890  -0.00030   -0.00311
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.50200    9.49970   0.00230    0.02421
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.72970   10.70640   0.02330    0.21763
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.66220   10.63970   0.02250    0.21147
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.49920   10.48680   0.01240    0.11824
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.55510   10.54140   0.01370    0.12996
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.89770    9.87620   0.02150    0.21770
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.60930    9.58900   0.02030    0.21170
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.60620   10.58400   0.02220    0.20975
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.66870    9.65730   0.01140    0.11805
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72690    9.71440   0.01250    0.12867
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.70970   10.68640   0.02330    0.21803
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.66250   10.64000   0.02250    0.21147
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.49950   10.48720   0.01230    0.11729
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.55600   10.54230   0.01370    0.12995
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.89750    9.87600   0.02150    0.21770
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.60940    9.58910   0.02030    0.21170
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.78590   10.76320   0.02270    0.21090
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.66860    9.65720   0.01140    0.11805
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72720    9.71460   0.01260    0.12970
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.46860   11.42700   0.04160    0.36405
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.88590   12.83650   0.04940    0.38484
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.18310   12.14830   0.03480    0.28646
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13520    9.10210   0.03310    0.36365
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.83550    9.79780   0.03770    0.38478
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.76590    9.73810   0.02780    0.28548
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.15980   11.11930   0.04050    0.36423
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.99880   11.95290   0.04590    0.38401
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.76990   11.73640   0.03350    0.28544
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13550    9.10230   0.03320    0.36474
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.83610    9.79840   0.03770    0.38476
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.76630    9.73850   0.02780    0.28546
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.89000   13.79000   0.10000    0.72516
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.69000   14.61000   0.08000    0.54757
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.92000    8.86000   0.06000    0.67720
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.67000    9.61000   0.06000    0.62435
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.77000   11.69000   0.08000    0.68435
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.58000   11.51000   0.07000    0.60817
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.88000   11.82000   0.06000    0.50761
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.45000   13.32000   0.13000    0.97598
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.79000   13.64000   0.15000    1.09971
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.10500   12.06080   0.04420    0.36648
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.31280   10.28410   0.02870    0.27907
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.71050    7.68230   0.02820    0.36708
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.22150   10.19300   0.02850    0.27960
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.49000   11.44000   0.05000    0.43706
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.29600   12.26990   0.02610    0.21272
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.01390   11.99300   0.02090    0.17427
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.01750   11.00480   0.01270    0.11540
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.58110    8.56290   0.01820    0.21254
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.64640    9.62960   0.01680    0.17446
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.70370    9.69250   0.01120    0.11555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.55700   11.53680   0.02020    0.17509
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.79770   10.77470   0.02300    0.21346
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.99900   10.98640   0.01260    0.11469
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.99070    9.97330   0.01740    0.17447
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.27170    9.25200   0.01970    0.21293
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.13450    9.11590   0.01860    0.20404
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.73020    9.71900   0.01120    0.11524
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.81010   12.78930   0.02080    0.16264
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.29490   12.27900   0.01590    0.12949
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.63600   11.62940   0.00660    0.05675
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.19230    7.18060   0.01170    0.16294
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.95040    8.93880   0.01160    0.12977
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.64170    9.63620   0.00550    0.05708
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.01200   10.99410   0.01790    0.16281
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.65420   11.64750   0.00670    0.05752
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.69380    9.68130   0.01250    0.12911
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.17720    9.16230   0.01490    0.16262
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.84770    9.84210   0.00560    0.05690
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.03230   11.99480   0.03750    0.31264
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.79920   12.75960   0.03960    0.31035
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.67320   11.64590   0.02730    0.23442
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.37610    9.34690   0.02920    0.31240
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.00190    9.97100   0.03090    0.30990
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.00290    9.97950   0.02340    0.23448
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.06400   12.02670   0.03730    0.31014
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.73520   10.70180   0.03340    0.31210
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.12240   11.09640   0.02600    0.23431
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95470    9.92360   0.03110    0.31339
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.54140    9.51170   0.02970    0.31225
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.24160   10.20990   0.03170    0.31048
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.74480    9.72200   0.02280    0.23452
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.23000   19.21000   0.02000    0.10411
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.12000   18.08000   0.04000    0.22124
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.39850   13.37690   0.02160    0.16147
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.48990   10.50210  -0.01220   -0.11617
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.53780   11.55010  -0.01230   -0.10649
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.42060   12.42770  -0.00710   -0.05713
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.04000   11.06130  -0.02130   -0.19256
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.11750    9.12810  -0.01060   -0.11612
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.68480    9.69520  -0.01040   -0.10727
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51280    9.51820  -0.00540   -0.05673
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.64030    9.65900  -0.01870   -0.19360
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.25360    9.26430  -0.01070   -0.11550
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.48360    9.49380  -0.01020   -0.10744
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.38510   11.39160  -0.00650   -0.05706
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.58220    9.60080  -0.01860   -0.19373
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.27480   42.89080   0.38400    0.89530
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.88000   35.26000  -0.38000   -1.07771
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.79070   11.78770   0.00300    0.02545
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70720    1.71160  -0.00440   -0.25707
國泰大中華基金                                                     19.39000   19.79000  -0.40000   -2.02122
國泰小龍基金-美元I                                                  0.47360    0.48300  -0.00940   -1.94617
國泰小龍基金-新台幣                                                14.74000   14.99000  -0.25000   -1.66778
國泰中小成長基金-美元I                                              1.34650    1.37740  -0.03090   -2.24336
國泰中小成長基金-新台幣                                            41.91000   42.75000  -0.84000   -1.96491
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.43170    4.39670   0.03500    0.79605
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70300    0.70040   0.00260    0.37122
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75160    0.74890   0.00270    0.36053
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.98000   19.88000   0.10000    0.50302
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.17670   41.84740   0.32930    0.78691
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30490    2.29280   0.01210    0.52774
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.33010    0.32930   0.00080    0.24294
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.13950   10.12140   0.01810    0.17883
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.19180    8.17720   0.01460    0.17855
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.39540    2.34720   0.04820    2.05351
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34540    0.33940   0.00600    1.76783
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.75790   10.57850   0.17940    1.69589
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34180    0.34250  -0.00070   -0.20438
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.43860   10.44210  -0.00350   -0.03352
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.31890    4.25070   0.06820    1.60444
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.62170    0.61450   0.00720    1.17168
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.46000   19.21000   0.25000    1.30141
國泰中港台基金-人民幣                                               3.23130    3.19080   0.04050    1.26927
國泰中港台基金-美元                                                 0.47090    0.46700   0.00390    0.83512
國泰中港台基金-新台幣                                              14.57000   14.43000   0.14000    0.97020
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.16170   10.10990   0.05180    0.51237
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21230   10.20420   0.00810    0.07938
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.25970   10.23520   0.02450    0.23937
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.84000   26.99000  -0.15000   -0.55576
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.36000   12.26000   0.10000    0.81566
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.83000   33.28000  -0.45000   -1.35216
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35300    0.35290   0.00010    0.02834
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33290    0.33430  -0.00140   -0.41879
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33380    0.33500  -0.00120   -0.35821
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.97130   10.95120   0.02010    0.18354
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.35380   10.37890  -0.02510   -0.24184
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.38880   10.40750  -0.01870   -0.17968
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45780   12.45760   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42380    0.42270   0.00110    0.26023
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37480    0.37480   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45220    0.45110   0.00110    0.24385
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.22000   11.18000   0.04000    0.35778
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54770    0.54870  -0.00100   -0.18225
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.55270    2.53830   0.01440    0.56731
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37090    0.37050   0.00040    0.10796
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53300    0.53460  -0.00160   -0.29929
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49020    0.48570   0.00450    0.92650
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.32000   14.16000   0.16000    1.12994
國泰全球資源基金-美元                                               0.16850    0.16850   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.31000    5.30000   0.01000    0.18868
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62060    0.61900   0.00160    0.25848
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.27000   19.19000   0.08000    0.41688
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.77000   18.75000   0.02000    0.10667
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88730    0.88880  -0.00150   -0.16877
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.44000   21.26000   0.18000    0.84666
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.38000   22.43000  -0.05000   -0.22292
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.56290    2.55100   0.01190    0.46648
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37340    0.37330   0.00010    0.02679
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.32080    0.32200  -0.00120   -0.37267
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.54950   11.52980   0.01970    0.17086
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.92130    9.94550  -0.02420   -0.24333
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53300    0.53510  -0.00210   -0.39245
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40700    0.40850  -0.00150   -0.36720
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.23000   12.26000  -0.03000   -0.24470
國泰科技生化基金                                                   32.62000   33.26000  -0.64000   -1.92423
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.46000   29.27000   0.19000    0.64913
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.36000   12.40000  -0.04000   -0.32258
國泰美國費城半導體基金                                             14.44000   14.60000  -0.16000   -1.09589
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.40770   43.89110   0.51660    1.17700
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.20990   17.37110  -0.16120   -0.92798
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.46620   22.98280   0.48340    2.10331
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.98660   44.59350   0.39310    0.88152
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.40420   45.18760   0.21660    0.47934
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.46500   43.38390   0.08110    0.18694
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80590   12.80300   0.00290    0.02265
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17600   13.17350   0.00250    0.01898
國泰紐幣保本基金                                                   12.74000   12.73810   0.00190    0.01492
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.55000   22.96000  -0.41000   -1.78571
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.55000   22.96000  -0.41000   -1.78571
國泰富時中國A50基金                                                22.39000   22.63000  -0.24000   -1.06054
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.18600   46.90560   0.28040    0.59780
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34670    0.34620   0.00050    0.14443
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50540    0.50690  -0.00150   -0.29592
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.60240   42.50160   0.10080    0.23717
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.59000   21.82000  -0.23000   -1.05408
國泰新興市場基金-美元                                               0.40600    0.40720  -0.00120   -0.29470
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.60000   12.62000  -0.02000   -0.15848
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.43940    2.42700   0.01240    0.51092
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50440    1.50720  -0.00280   -0.18577
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36530    0.36510   0.00020    0.05478
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22760    0.22900  -0.00140   -0.61135
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35640    0.35650  -0.00010   -0.02805
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.06560   11.05120   0.01440    0.13030
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.69570    6.73330  -0.03760   -0.55842
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.61830   44.12500   0.49330    1.11796
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.15020   44.79060   0.35960    0.80285
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.80440   42.54430   0.26010    0.61136
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.25000   13.12000   0.13000    0.99085
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.31000   37.05000  -0.74000   -1.99730
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.40000   23.23000   0.17000    0.73181
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35400    0.35050   0.00350    0.99857
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.45000   10.33000   0.12000    1.16167
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.90770   39.93190  -0.02420   -0.06060
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.79000   22.71000   0.08000    0.35227
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.50000   20.44000   0.06000    0.29354
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.72000   18.03000  -0.31000   -1.71936
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41540    0.41490   0.00050    0.12051
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.53100   12.50980   0.02120    0.16947
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56070   10.55400   0.00670    0.06348
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44920   10.44560   0.00360    0.03446
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.56670   10.54600   0.02070    0.19628
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24150   10.23660   0.00490    0.04787
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16800   10.16450   0.00350    0.03443
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.21800   10.19800   0.02000    0.19612
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.15190   10.12100   0.03090    0.30531
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.93950    9.92090   0.01860    0.18748
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.10430   10.08860   0.01570    0.15562
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.92590    9.89460   0.03130    0.31633
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.15180   10.12090   0.03090    0.30531
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.93470    9.91610   0.01860    0.18757
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.10420   10.08850   0.01570    0.15562
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.92590    9.89450   0.03140    0.31735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42810   11.42570   0.00240    0.02101
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.08710   10.10490  -0.01780   -0.17615
第一金大中華基金                                                   26.05000   26.24000  -0.19000   -0.72409
第一金小型精選基金                                                 32.17000   32.54000  -0.37000   -1.13706
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.83000   13.37000   0.46000    3.44054
第一金中國世紀基金-美元                                             8.62500    8.35780   0.26720    3.19701
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.62530    8.35810   0.26720    3.19690
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.21000    9.90000   0.31000    3.13131
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.21000    9.90000   0.31000    3.13131
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76590    9.77300  -0.00710   -0.07265
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35560    8.39050  -0.03490   -0.41595
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30220   11.27010   0.03210    0.28482
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84050    9.84040   0.00010    0.00102
第一金中概平衡基金                                                 26.67000   26.95000  -0.28000   -1.03896
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32100   15.32080   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.63900  178.63700   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.16200   16.05810   0.10390    0.64703
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.16180   16.05730   0.10450    0.65079
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.63000   15.50000   0.13000    0.83871
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.64000   15.51000   0.13000    0.83817
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.91490   10.87640   0.03850    0.35398
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.91300   10.87460   0.03840    0.35312
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.97000   10.91000   0.06000    0.54995
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.97000   10.91000   0.06000    0.54995
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.44490   10.40120   0.04370    0.42014
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.44490   10.40110   0.04380    0.42111
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.71000   10.65000   0.06000    0.56338
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            14.02480   14.06090  -0.03610   -0.25674
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.04380   14.07970  -0.03590   -0.25498
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.32000   13.34000  -0.02000   -0.14993
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.89770    9.87360   0.02410    0.24409
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.89360    9.87060   0.02300    0.23302
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.52870    9.50090   0.02780    0.29260
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.55340    9.52560   0.02780    0.29185
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.77830   10.75300   0.02530    0.23528
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.41140   10.38100   0.03040    0.29284
第一金全球大趨勢基金                                               25.59000   25.49000   0.10000    0.39231
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.36790    9.30320   0.06470    0.69546
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.46700    6.42240   0.04460    0.69444
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.15750   10.05220   0.10530    1.04753
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.15780   10.05250   0.10530    1.04750
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.70000    9.59000   0.11000    1.14703
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.70000    9.60000   0.10000    1.04167
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.04020   10.92590   0.11430    1.04614
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.04200   10.93210   0.10990    1.00530
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.55000   10.43000   0.12000    1.15053
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.55000   10.43000   0.12000    1.15053
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.57590    8.50000   0.07590    0.89294
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.51550   10.42250   0.09300    0.89230
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30890    9.29910   0.00980    0.10539
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.30720    9.29750   0.00970    0.10433
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74900    7.75180  -0.00280   -0.03612
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74310    7.74580  -0.00270   -0.03486
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.52670    8.52450   0.00220    0.02581
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52740    8.52520   0.00220    0.02581
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.61940   11.60790   0.01150    0.09907
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.62010   11.60800   0.01210    0.10424
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27420   10.27770  -0.00350   -0.03405
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27510   10.27850  -0.00340   -0.03308
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.07370   15.06980   0.00390    0.02588
第一金亞洲科技基金                                                 18.30000   18.13000   0.17000    0.93767
第一金亞洲新興市場基金                                             13.65000   13.60000   0.05000    0.36765
第一金店頭市場基金                                                  8.01000    8.10000  -0.09000   -1.11111
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.01660   10.01500   0.00160    0.01598
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.01650   10.01500   0.00150    0.01498
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.00080    9.98310   0.01770    0.17730
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.00080    9.98310   0.01770    0.17730
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.01650   10.01500   0.00150    0.01498
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.01750   10.01580   0.00170    0.01697
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.01660   10.01480   0.00180    0.01797
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.00080    9.98310   0.01770    0.17730
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.00170    9.98390   0.01780    0.17829
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.00080    9.98310   0.01770    0.17730
第一金創新趨勢基金                                                 21.44000   21.78000  -0.34000   -1.56107
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.89330   42.48870   0.40460    0.95225
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.88580   42.55560   0.33020    0.77593
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.77450   42.31350   0.46100    1.08949
第一金電子基金                                                     32.77000   33.21000  -0.44000   -1.32490
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.66000   18.93000  -0.27000   -1.42631
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.36000   18.36000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.20000   20.13000   0.07000    0.34774
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.01000    8.03000  -0.02000   -0.24907
統一大中華中小基金(美元)                                            7.32000    7.37000  -0.05000   -0.67843
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.88000   10.95000  -0.07000   -0.63927
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               33.30000   34.04000  -0.74000   -2.17391
統一大滿貫基金-I類型                                               33.30000   34.04000  -0.74000   -2.17391
統一大龍印基金                                                     14.94000   14.88000   0.06000    0.40323
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
統一中小基金                                                       23.04000   23.50000  -0.46000   -1.95745
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.92830    9.89280   0.03550    0.35885
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.22850    9.21380   0.01470    0.15954
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.96100    8.95220   0.00880    0.09830
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.37750   12.33320   0.04430    0.35919
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.45500   11.43710   0.01790    0.15651
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.08670   11.07570   0.01100    0.09932
統一台灣動力基金                                                   17.55000   17.96000  -0.41000   -2.28285
統一全天候基金-A類型                                              104.78000  106.99000  -2.21000   -2.06561
統一全天候基金-I類型                                              105.33000  107.55000  -2.22000   -2.06416
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.24090    8.14550   0.09540    1.17120
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.94710    7.90130   0.04580    0.57965
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.97970    7.92090   0.05880    0.74234
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.85070    8.74840   0.10230    1.16936
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.54310    8.49390   0.04920    0.57924
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.57090    8.50770   0.06320    0.74286
統一全球債券組合基金                                               12.43250   12.41610   0.01640    0.13209
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.69000   15.51000   0.18000    1.16054
統一全球新科技基金(美元)                                           14.75000   14.66000   0.09000    0.61392
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.23000   14.13000   0.10000    0.70771
統一亞太基金                                                       25.36000   25.22000   0.14000    0.55511
統一亞洲大金磚基金                                                 12.68000   12.65000   0.03000    0.23715
統一奔騰基金                                                       56.33000   57.44000  -1.11000   -1.93245
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73140   16.73120   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               11.23000   11.15000   0.08000    0.71749
統一強漢基金(美元)                                                 10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
統一強漢基金(新台幣)                                               26.76000   26.67000   0.09000    0.33746
統一統信基金                                                       29.31000   29.89000  -0.58000   -1.94045
統一黑馬基金                                                       57.21000   58.21000  -1.00000   -1.71792
統一新亞洲科技能源基金                                             16.39000   16.32000   0.07000    0.42892
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.12450    8.10740   0.01710    0.21092
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.76370   10.74110   0.02260    0.21041
統一經建基金                                                       44.38000   45.23000  -0.85000   -1.87928
統一龍馬基金                                                       64.56000   65.87000  -1.31000   -1.98877
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.87000   19.25000  -0.38000   -1.97403
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.09000   45.99000  -0.90000   -1.95695
野村中國機會基金                                                   14.72000   14.31000   0.41000    2.86513
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41610   10.38020   0.03590    0.34585
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.39310   10.36720   0.02590    0.24983
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.42400   10.38200   0.04200    0.40455
野村巴西基金                                                        6.87000    6.94000  -0.07000   -1.00865
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.60000   11.55000   0.05000    0.43290
野村台灣高股息基金                                                 24.81000   24.87000  -0.06000   -0.24125
野村台灣運籌基金                                                   35.73000   36.29000  -0.56000   -1.54312
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.91420    9.89620   0.01800    0.18189
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.84170    9.83510   0.00660    0.06711
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.87630    9.86900   0.00730    0.07397
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.44730   10.42830   0.01900    0.18220
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.26980   10.26300   0.00680    0.06626
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05700   10.04950   0.00750    0.07463
野村平衡基金                                                       19.23000   19.50000  -0.27000   -1.38462
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.88000    9.77000   0.11000    1.12590
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.16000   10.01000   0.15000    1.49850
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.65000   14.48000   0.17000    1.17403
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.05000   11.87000   0.18000    1.51643
野村全球生技醫療基金                                               17.12000   17.09000   0.03000    0.17554
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.21870   10.19420   0.02450    0.24033
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21090   10.19380   0.01710    0.16775
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11760   10.09220   0.02540    0.25168
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.46190   10.43670   0.02520    0.24146
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.42070   10.40310   0.01760    0.16918
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.32900   10.30290   0.02610    0.25333
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.11870   10.09330   0.02540    0.25165
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.77740   10.75160   0.02580    0.23996
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.69610   10.67810   0.01800    0.16857
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.60460   10.57790   0.02670    0.25241
野村全球品牌基金                                                   29.77000   29.55000   0.22000    0.74450
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.09000   13.05000   0.04000    0.30651
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.84000   19.78000   0.06000    0.30334
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.34000   12.30000   0.04000    0.32520
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.92170   10.90960   0.01210    0.11091
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.96270   10.96370  -0.00100   -0.00912
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.73520   10.73320   0.00200    0.01863
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.74450    8.74250   0.00200    0.02288
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.54570    8.54410   0.00160    0.01873
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.12510    8.11840   0.00670    0.08253
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.07950   11.07720   0.00230    0.02076
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.54690   10.54500   0.00190    0.01802
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.11970   10.11150   0.00820    0.08110
野村成長基金                                                       29.91000   30.39000  -0.48000   -1.57947
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.59850    8.57750   0.02100    0.24483
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.60930    8.59250   0.01680    0.19552
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.82780    8.80080   0.02700    0.30679
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.80620    9.78180   0.02440    0.24944
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.67080    9.65190   0.01890    0.19582
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.90260    9.87230   0.03030    0.30692
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.35000    9.12000   0.23000    2.52193
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.53000   13.20000   0.33000    2.50000
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.32010   10.30490   0.01520    0.14750
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.24650   10.22600   0.02050    0.20047
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.14500   10.11510   0.02990    0.29560
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.74270    9.72490   0.01780    0.18304
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.76350    9.74380   0.01970    0.20218
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.87510    9.84590   0.02920    0.29657
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14570   10.11590   0.02980    0.29459
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.84410   10.83320   0.01090    0.10062
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.71490   10.69330   0.02160    0.20200
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.83850   10.80650   0.03200    0.29612
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.24230   10.19370   0.04860    0.47677
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.24190   10.19640   0.04550    0.44624
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.17800   10.12730   0.05070    0.50063
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.66400    8.62170   0.04230    0.49062
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.29370    9.24970   0.04400    0.47569
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.15890    9.11970   0.03920    0.42984
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.17800   10.12730   0.05070    0.50063
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.94560   13.87750   0.06810    0.49072
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.07640   13.01480   0.06160    0.47331
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.59030   10.54490   0.04540    0.43054
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.56190   10.53830   0.02360    0.22395
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.54140   10.52670   0.01470    0.13964
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.54700   10.53010   0.01690    0.16049
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75430   10.73030   0.02400    0.22367
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71550   10.70060   0.01490    0.13924
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69000   10.67270   0.01730    0.16210
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.66800   10.64470   0.02330    0.21889
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.62000   10.60510   0.01490    0.14050
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.73500   10.70200   0.03300    0.30835
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24970   10.24850   0.00120    0.01171
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.97220    9.96230   0.00990    0.09937
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.59160    9.59570  -0.00410   -0.04273
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.07940    9.07860   0.00080    0.00881
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.48100   11.48000   0.00100    0.00871
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.35930   10.33610   0.02320    0.22446
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.49370   11.46570   0.02800    0.24421
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.91740   10.89690   0.02050    0.18813
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.69290   10.66890   0.02400    0.22495
野村泰國基金                                                       45.12000   45.36000  -0.24000   -0.52910
野村高科技基金                                                      9.94000   10.14000  -0.20000   -1.97239
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.62550   10.59970   0.02580    0.24340
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.29360   10.26900   0.02460    0.23956
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.86880   10.85390   0.01490    0.13728
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.68560    9.67200   0.01360    0.14061
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.66490    9.64160   0.02330    0.24166
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.88070    9.86750   0.01320    0.13377
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.25500   12.22510   0.02990    0.24458
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.20420   14.18650   0.01770    0.12477
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.14520   11.12960   0.01560    0.14017
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.12950   11.10260   0.02690    0.24229
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.55620   11.54080   0.01540    0.13344
野村貨幣市場基金                                                   16.33640   16.33620   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.84000   15.82000   0.02000    0.12642
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.36580   10.34180   0.02400    0.23207
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.27100   10.30120  -0.03020   -0.29317
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.38340   10.39670  -0.01330   -0.12793
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.38400   10.36050   0.02350    0.22682
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.33520   10.32170   0.01350    0.13079
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.33180   10.31920   0.01260    0.12210
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.69550   10.67130   0.02420    0.22678
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.61440   10.60080   0.01360    0.12829
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66030   10.64580   0.01450    0.13620
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.24110   10.23580   0.00530    0.05178
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.24750   10.25220  -0.00470   -0.04584
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.14530   10.14420   0.00110    0.01084
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.76630   10.76100   0.00530    0.04925
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.72530   10.73020  -0.00490   -0.04567
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.62390   10.62280   0.00110    0.01036
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.62700   10.60580   0.02120    0.19989
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.02960    8.01370   0.01590    0.19841
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.35800   12.33350   0.02450    0.19865
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40110   10.35970   0.04140    0.39963
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.55070   10.51960   0.03110    0.29564
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36470   10.33610   0.02860    0.27670
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43320   10.38760   0.04560    0.43898
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40340   10.37530   0.02810    0.27084
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40150   10.36000   0.04150    0.40058
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.55130   10.52030   0.03100    0.29467
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36530   10.33650   0.02880    0.27862
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43680   10.39120   0.04560    0.43883
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40360   10.37550   0.02810    0.27083
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.44150   10.39290   0.04860    0.46763
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.59040   10.55210   0.03830    0.36296
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.40440   10.36870   0.03570    0.34431
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.47350   10.42070   0.05280    0.50668
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44550   10.41030   0.03520    0.33813
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.44150   10.39290   0.04860    0.46763
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.59050   10.55220   0.03830    0.36296
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40600   10.37020   0.03580    0.34522
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.48890   10.43610   0.05280    0.50594
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44620   10.41090   0.03530    0.33907
野村精選貨幣市場基金                                               12.11280   12.11270   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.87000    7.87000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
野村積極成長基金                                                   12.67000   12.88000  -0.21000   -1.63043
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.80000    9.99000  -0.19000   -1.90190
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    35.58000   36.26000  -0.68000   -1.87534
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.68680   10.67990   0.00690    0.06461
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.59740    8.58900   0.00840    0.09780
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.92410    7.92140   0.00270    0.03408
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.76620    7.76130   0.00490    0.06313
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.27710   12.26580   0.01130    0.09213
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.98600   10.98220   0.00380    0.03460
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.80700   10.80020   0.00680    0.06296
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.77000   11.69000   0.08000    0.68435
野村環球基金-人民幣計價                                            17.83000   17.72000   0.11000    0.62077
野村環球基金-美元計價                                              13.84000   13.78000   0.06000    0.43541
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.52000   19.40000   0.12000    0.61856
野村鴻利基金                                                       23.10000   23.46000  -0.36000   -1.53453
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90110   16.90100   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.30000   19.61000  -0.31000   -1.58083
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.23000   14.15000   0.08000    0.56537
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.39000   15.38000   0.01000    0.06502
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.72960   10.70520   0.02440    0.22793
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.05330   14.02140   0.03190    0.22751
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77490   10.74780   0.02710    0.25214
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.69070   10.70960  -0.01890   -0.17648
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.55380   10.51750   0.03630    0.34514
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44420   10.45320  -0.00900   -0.08610
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.03780    9.99800   0.03980    0.39808
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.11490   10.11910  -0.00420   -0.04151
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98590    9.97430   0.01160    0.11630
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.30180   10.29170   0.01010    0.09814
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45260   10.44530   0.00730    0.06989
凱基台商天下基金                                                   13.55000   13.55000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                                 20.93000   21.20000  -0.27000   -1.27358
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.95030   44.61900   0.33130    0.74251
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.06080   45.87860   0.18220    0.39714
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.79840   42.71330   0.08510    0.19924
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.61020   10.56210   0.04810    0.45540
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.83540   44.49200   0.34340    0.77182
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.75600   45.32160   0.43440    0.95848
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.52890   44.02280   0.50610    1.14963
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.77000   12.66000   0.11000    0.86888
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.51730   11.46690   0.05040    0.43953
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.44000   11.37000   0.07000    0.61566
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59320   11.59310   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       27.97000   28.33000  -0.36000   -1.27074
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.01000   22.90000   0.11000    0.48035
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.12800   22.05580   0.07220    0.32735
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.48000   17.41000   0.07000    0.40207
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.56670   16.53010   0.03660    0.22141
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.75000    7.73000   0.02000    0.25873
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.98660   40.65720   0.32940    0.81019
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.28360   40.95210   0.33150    0.80948
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   41.08240   40.67480   0.40760    1.00209
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.68000   11.59000   0.09000    0.77653
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.34900   11.31390   0.03510    0.31024
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.95000   10.89000   0.06000    0.55096
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.41810   12.39170   0.02640    0.21305
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.82000   12.77000   0.05000    0.39154
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.14000   13.08000   0.06000    0.45872
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.77740   12.73070   0.04670    0.36683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.28150   10.26230   0.01920    0.18709
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.02750   10.05210  -0.02460   -0.24472
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.12330   10.13190  -0.00860   -0.08488
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.28140   10.26220   0.01920    0.18709
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.02740   10.05210  -0.02470   -0.24572
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.12330   10.13190  -0.00860   -0.08488
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.36000   12.44000  -0.08000   -0.64309
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.50000   36.04000   0.46000    1.27636
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.87000   32.66000   0.21000    0.64299
富邦上証180基金                                                    32.55000   32.86000  -0.31000   -0.94340
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19870    0.19470   0.00400    2.05444
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.17000    6.05000   0.12000    1.98347
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.01000    5.97000   0.04000    0.67002
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.67000   49.17000  -0.50000   -1.01688
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.34060   12.14360   0.19700    1.62225
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.40040   11.22840   0.17200    1.53183
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.01490   10.87480   0.14010    1.28830
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.48630   10.31890   0.16740    1.62227
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.60600    9.46110   0.14490    1.53153
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.29060    9.17240   0.11820    1.28865
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.79220   20.76200   0.03020    0.14546
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.63360   11.63010   0.00350    0.03009
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.69110   10.72530  -0.03420   -0.31887
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.84560   13.80460   0.04100    0.29700
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02520    2.01900   0.00620    0.30708
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.52230    9.49410   0.02820    0.29703
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.44280    1.43840   0.00440    0.30590
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.36110   12.33670   0.02440    0.19778
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80140    1.79810   0.00330    0.18353
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.36910   10.34860   0.02050    0.19809
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53190    1.52920   0.00270    0.17656
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.92260   10.90530   0.01730    0.15864
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.85270   10.84190   0.01080    0.09961
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.15000   15.03000   0.12000    0.79840
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.01000   19.32000  -0.31000   -1.60455
富邦日本東証基金                                                   20.36000   20.50000  -0.14000   -0.68293
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.63000   46.67000  -0.04000   -0.08571
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.97000   47.34000  -0.37000   -0.78158
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.86000   52.55000  -0.69000   -1.31304
富邦台灣心基金                                                     21.43000   21.83000  -0.40000   -1.83234
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.34000   46.96000  -0.62000   -1.32027
富邦台灣科技指數基金                                               53.64000   54.77000  -1.13000   -2.06317
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.72360   47.34030   0.38330    0.80967
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.03400   41.95560   0.07840    0.18686
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31660    0.31330   0.00330    1.05330
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.49000   10.37000   0.12000    1.15718
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62990    2.62370   0.00620    0.23631
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35760    0.35720   0.00040    0.11198
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.02740   11.00030   0.02710    0.24636
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24990    2.24460   0.00530    0.23612
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33760    0.33720   0.00040    0.11862
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.37020    9.34720   0.02300    0.24606
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.20000   25.05000   0.15000    0.59880
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.57000   13.61000  -0.04000   -0.29390
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.70000   31.43000   0.27000    0.85905
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70510   15.70490   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.33000   18.50000  -0.17000   -0.91892
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.38230   41.20600   0.17630    0.42785
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.88160   43.45800   0.42360    0.97473
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.13750   41.11770   0.01980    0.04815
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.66600   45.25930   0.40670    0.89860
富邦長紅基金                                                       59.79000   60.91000  -1.12000   -1.83878
富邦科技基金                                                       23.60000   23.98000  -0.38000   -1.58465
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.37450   41.26630   0.10820    0.26220
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.78140   44.27880   0.50260    1.13508
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.15030   39.89240   0.25790    0.64649
富邦恒生國企ETF基金                                                21.33000   21.38000  -0.05000   -0.23386
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.27000   13.18000   0.09000    0.68285
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.70000   28.93000  -0.23000   -0.79502
富邦高成長基金                                                     23.11000   23.53000  -0.42000   -1.78496
富邦基金A類型                                                      13.23000   13.46000  -0.23000   -1.70877
富邦基金I類型                                                      13.23000   13.46000  -0.23000   -1.70877
富邦深証100基金                                                    10.59000   10.76000  -0.17000   -1.57993
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.24000   21.16000   0.08000    0.37807
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42690    0.42670   0.00020    0.04687
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.51930   12.52740  -0.00810   -0.06466
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.34830    9.35440  -0.00610   -0.06521
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30310    0.30300   0.00010    0.03300
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.55670    8.56230  -0.00560   -0.06540
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.24390   10.23130   0.01260    0.12315
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.89200   10.86110   0.03090    0.28450
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.56310    9.55140   0.01170    0.12250
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.16340   10.13460   0.02880    0.28418
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.60000   18.75000  -0.15000   -0.80000
富邦精準基金                                                       43.59000   44.31000  -0.72000   -1.62492
富邦精銳中小基金                                                   11.15000   11.30000  -0.15000   -1.32743
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.66000   17.80000  -0.14000   -0.78652
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.45000   21.69000  -0.24000   -1.10650
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.18000    7.11000   0.07000    0.98453
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.74000   16.06000  -0.32000   -1.99253
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.91000   19.75000   0.16000    0.81013
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.85740   10.72160   0.13580    1.26660
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.61680   10.52500   0.09180    0.87221
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.81840   10.73320   0.08520    0.79380
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.33070   10.20140   0.12930    1.26747
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                             10.05470    9.96780   0.08690    0.87181
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.23050   10.15000   0.08050    0.79310
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.12000   31.36000  -0.24000   -0.76531
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.15320   10.16730  -0.01410   -0.13868
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.14070   10.15780  -0.01710   -0.16834
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.96190    9.97920  -0.01730   -0.17336
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.48180   10.45230   0.02950    0.28223
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.48360   10.45770   0.02590    0.24766
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.30240   10.27730   0.02510    0.24423
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.60570    8.66630  -0.06060   -0.69926
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.32720    9.37710  -0.04990   -0.53215
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.87210    8.92240  -0.05030   -0.56375
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.42480   10.41460   0.01020    0.09794
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.50610   10.49670   0.00940    0.08955
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                      10.02220   10.01330   0.00890    0.08888
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.16810   10.15800   0.01010    0.09943
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.67690    8.72280  -0.04590   -0.52621
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.98560   10.02050  -0.03490   -0.34829
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.24940    9.28490  -0.03550   -0.38234
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.52700   11.51700   0.01000    0.08683
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.35570   11.34770   0.00800    0.07050
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63960   10.63210   0.00750    0.07054
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.44820    9.48310  -0.03490   -0.36802
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.69000   15.62000   0.07000    0.44814
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.94370    8.98860  -0.04490   -0.49952
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.87360    9.90750  -0.03390   -0.34217
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.35730    9.39180  -0.03450   -0.36734
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.82300   10.81340   0.00960    0.08878
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.87270   10.86370   0.00900    0.08284
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.36770   10.35920   0.00850    0.08205
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.50250    9.53620  -0.03370   -0.35339
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.98000    7.75000   0.23000    2.96774
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.34000   10.05000   0.29000    2.88557
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.12000    8.89000   0.23000    2.58718
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.98000    8.76000   0.22000    2.51142
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.15000    9.90000   0.25000    2.52525
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.20700   10.18950   0.01750    0.17175
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.55990    9.55590   0.00400    0.04186
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08150    9.08090   0.00060    0.00661
富蘭克林華美中華基金                                               11.59000   11.63000  -0.04000   -0.34394
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.78000   22.06000  -0.28000   -1.26927
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.85000   21.92000  -0.07000   -0.31934
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.07120    8.03720   0.03400    0.42303
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.20700    9.17850   0.02850    0.31051
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.20010   10.16860   0.03150    0.30978
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.69890    9.65810   0.04080    0.42244
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.61550   11.61530   0.00020    0.00172
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.70410    8.70390   0.00020    0.00230
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85470    8.85450   0.00020    0.00226
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.94690    9.94670   0.00020    0.00201
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.10310   14.12050  -0.01740   -0.12323
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.17790   10.19040  -0.01250   -0.12266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.15000   10.16250  -0.01250   -0.12300
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.62360   10.62470  -0.00110   -0.01035
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65500    7.65580  -0.00080   -0.01045
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99500    8.99590  -0.00090   -0.01000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.99010    9.99110  -0.00100   -0.01001
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.21640   11.20390   0.01250    0.11157
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54750    7.53910   0.00840    0.11142
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.88650    8.87660   0.00990    0.11153
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03510   10.02400   0.01110    0.11073
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.87790   10.88370  -0.00580   -0.05329
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66810    7.67220  -0.00410   -0.05344
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23000    8.21320   0.01680    0.20455
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.33500    9.32550   0.00950    0.10187
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42080   10.41010   0.01070    0.10278
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.09670   13.07000   0.02670    0.20428
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.30000    8.26000   0.04000    0.48426
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.59000    8.54000   0.05000    0.58548
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.81000    8.76000   0.05000    0.57078
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.81000   10.74000   0.07000    0.65177
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.66000   11.68000  -0.02000   -0.17123
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.40890   13.35790   0.05100    0.38180
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
富蘭克林華美第一富基金                                             38.27000   38.72000  -0.45000   -1.16219
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35010   10.35000   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.80000   14.68000   0.12000    0.81744
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.74000   13.69000   0.05000    0.36523
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.05000   15.97000   0.08000    0.50094
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.13600   10.12270   0.01330    0.13139
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.13600   10.12260   0.01340    0.13238
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.02680   10.02950  -0.00270   -0.02692
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.02670   10.02950  -0.00280   -0.02792
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.08310   10.08120   0.00190    0.01885
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.08310   10.08110   0.00200    0.01984
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.08310   10.08110   0.00200    0.01984
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.15760   10.14050   0.01710    0.16863
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.15750   10.14050   0.01700    0.16764
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.15750   10.14050   0.01700    0.16764
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.81300    6.88610  -0.07310   -1.06156
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.94760   10.89200   0.05560    0.51047
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.60280    9.58010   0.02270    0.23695
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.62130   11.59380   0.02750    0.23720
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80290    6.78500   0.01790    0.26382
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00640    8.99200   0.01440    0.16014
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.65160   10.63460   0.01700    0.15986
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.01180   10.98280   0.02900    0.26405
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.06000   68.51000   0.55000    0.80280
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    69.43000   68.81000   0.62000    0.90103
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.34930   62.16620   0.18310    0.29453
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.70000   20.66000   0.04000    0.19361
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              67.22950   66.58590   0.64360    0.96657
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.57560   66.00970   0.56590    0.85730
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86570   11.86500   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   38.85760   39.28900  -0.43140   -1.09802
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
復華大中華中小策略基金                                              9.17000    8.93000   0.24000    2.68757
復華中小精選基金                                                   66.43000   67.47000  -1.04000   -1.54143
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.64020   52.38760   0.25260    0.48218
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.24570   62.03230   0.21340    0.34401
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.35000   10.28000   0.07000    0.68093
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.01000   11.83000   0.18000    1.52156
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.80000   10.64000   0.16000    1.50376
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.40000   10.28000   0.12000    1.16732
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
復華台灣智能基金                                                   11.60000   11.70000  -0.10000   -0.85470
復華全方位基金                                                     29.34000   29.71000  -0.37000   -1.24537
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.13000   13.09000   0.04000    0.30558
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.74000   20.64000   0.10000    0.48450
復華全球平衡基金-美元                                               9.27000    9.21000   0.06000    0.65147
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.86000   19.71000   0.15000    0.76104
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.32000   14.24000   0.08000    0.56180
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.85000   13.75000   0.10000    0.72727
復華全球原物料基金                                                  8.46000    8.49000  -0.03000   -0.35336
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.17000   13.09000   0.08000    0.61115
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13680   12.12040   0.01640    0.13531
復華全球債券基金                                                   14.84910   14.79080   0.05830    0.39416
復華全球債券組合基金                                               15.33000   15.31000   0.02000    0.13063
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.14000   14.96000   0.18000    1.20321
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.48000   10.35000   0.13000    1.25604
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
復華有利貨幣市場基金                                               13.49180   13.49160   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
復華亞太成長基金                                                   12.15000   12.08000   0.07000    0.57947
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
復華東協世紀基金                                                   12.70000   12.72000  -0.02000   -0.15723
復華南非幣長期收益基金A                                            14.12000   14.13000  -0.01000   -0.07077
復華南非幣長期收益基金B                                             8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.57000   14.58000  -0.01000   -0.06859
復華南非幣短期收益基金B                                             9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      68.25720   67.48940   0.76780    1.13766
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.25000   22.23000   0.02000    0.08997
復華美國新星基金-美元                                              12.93000   12.91000   0.02000    0.15492
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.18000   13.13000   0.05000    0.38081
復華恒生基金                                                       22.38000   22.33000   0.05000    0.22391
復華恒生單日反向一倍基金                                            7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           33.38000   33.37000   0.01000    0.02997
復華神盾基金                                                       25.92220   26.15680  -0.23460   -0.89690
復華高成長基金                                                     68.99000   70.25000  -1.26000   -1.79359
復華高益策略組合基金                                               13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
復華貨幣市場基金                                                   14.45510   14.45490   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.93000   17.94000  -0.01000   -0.05574
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.88000   50.01000  -0.13000   -0.25995
復華復華基金                                                       21.57000   21.96000  -0.39000   -1.77596
復華華人世紀基金                                                   17.24000   17.18000   0.06000    0.34924
復華傳家二號基金                                                   30.92400   31.22360  -0.29960   -0.95953
復華傳家基金                                                       22.40320   22.45490  -0.05170   -0.23024
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.90000   15.84000   0.06000    0.37879
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.81000   11.78000   0.03000    0.25467
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.48000   14.43000   0.05000    0.34650
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.28000   12.25000   0.03000    0.24490
復華新興人民幣債券基金B                                             9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.72000   21.60000   0.12000    0.55556
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.58000   68.19000   0.39000    0.57193
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.52000    5.52000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.45000   12.44000   0.01000    0.08039
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
復華新興市場短期收益基金                                           11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
復華滬深300 A股基金                                                24.28000   24.50000  -0.22000   -0.89796
復華數位經濟基金                                                   46.54000   47.07000  -0.53000   -1.12598
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.05440   10.04780   0.00660    0.06569
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.81570    9.80690   0.00880    0.08973
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.59780   10.59070   0.00710    0.06704
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.20970   10.20050   0.00920    0.09019
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.92700    9.97070  -0.04370   -0.43828
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.02200   10.01530   0.00670    0.06690
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.22790   10.21830   0.00960    0.09395
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.83990   10.81230   0.02760    0.25526
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.04870   10.03980   0.00890    0.08865
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.67020   10.64360   0.02660    0.24992
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.40580   10.39670   0.00910    0.08753
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.03740   11.01000   0.02740    0.24886
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76000   10.77100  -0.01100   -0.10213
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.70200   10.69250   0.00950    0.08885
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.78880   10.76180   0.02700    0.25089
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.67360   10.67610  -0.00250   -0.02342
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.82280   11.86470  -0.04190   -0.35315
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.61290   10.59980   0.01310    0.12359
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.85600   10.85850  -0.00250   -0.02302
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.14950   12.19250  -0.04300   -0.35268
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.75610   10.74270   0.01340    0.12474
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.88460   10.85370   0.03090    0.28470
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.22150   10.22220  -0.00070   -0.00685
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.20780   10.19410   0.01370    0.13439
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.09940   10.06960   0.02980    0.29594
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.54890   10.54170   0.00720    0.06830
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.70750   10.73840  -0.03090   -0.28775
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.54670   10.52250   0.02420    0.22998
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.54740   10.54020   0.00720    0.06831
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.70680   10.73770  -0.03090   -0.28777
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.54340   10.51930   0.02410    0.22910
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.42740   10.41170   0.01570    0.15079
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.38900   10.36030   0.02870    0.27702
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.42540   10.40970   0.01570    0.15082
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.38980   10.36110   0.02870    0.27700
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.97390   10.97290   0.00100    0.00911
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.95770   10.94340   0.01430    0.13067
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.03360   11.00140   0.03220    0.29269
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.30460   10.29660   0.00800    0.07770
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.28700   10.26430   0.02270    0.22115
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.17800   10.13920   0.03880    0.38267
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18370    9.20670  -0.02300   -0.24982
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.24680    8.28340  -0.03660   -0.44185
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.27560    8.31760  -0.04200   -0.50495
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.97870   11.95470   0.02400    0.20076
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.78580   10.78850  -0.00270   -0.02503
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.94850   10.95830  -0.00980   -0.08943
景順主流基金                                                       17.53000   17.73000  -0.20000   -1.12803
景順台灣科技基金                                                   30.33000   30.72000  -0.39000   -1.26953
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.68000   11.65000   0.03000    0.25751
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
景順全球科技基金                                                   24.16000   24.02000   0.14000    0.58285
景順全球康健基金                                                   19.98000   19.85000   0.13000    0.65491
景順貨幣市場基金                                                   15.99030   15.99010   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.84000   32.17000  -0.33000   -1.02580
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.01000   14.95000   0.06000    0.40134
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.13000   14.04000   0.09000    0.64103
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.85000   11.78000   0.07000    0.59423
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.56000    9.46000   0.10000    1.05708
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.79000    9.67000   0.12000    1.24095
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.03000    9.93000   0.10000    1.00705
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.32000   10.19000   0.13000    1.27576
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.67470    8.65600   0.01870    0.21604
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99700    8.01980  -0.02280   -0.28430
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.49650   11.47150   0.02500    0.21793
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57570   10.60590  -0.03020   -0.28475
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        12.16000   12.15000   0.01000    0.08230
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.65690    9.65730  -0.00040   -0.00414
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.92040    9.90470   0.01570    0.15851
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.18380   10.18440  -0.00060   -0.00589
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46540   10.44890   0.01650    0.15791
華南永昌永昌基金                                                   19.90000   19.89000   0.01000    0.05028
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.00100   14.97360   0.02740    0.18299
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.74000   10.67000   0.07000    0.65604
華南永昌全球精品基金                                               17.24000   17.16000   0.08000    0.46620
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.87000   10.81000   0.06000    0.55504
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.63000   13.57000   0.06000    0.44215
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.61000   13.54000   0.07000    0.51699
華南永昌物聯網精選基金                                             11.86000   11.91000  -0.05000   -0.41982
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27670   16.27650   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.84970   24.89060  -0.04090   -0.16432
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98700   11.98690   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.74750   10.74220   0.00530    0.04934
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.74350   10.76770  -0.02420   -0.22475
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96260    9.95800   0.00460    0.04619
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.88610    9.90850  -0.02240   -0.22607
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.59990   10.59350   0.00640    0.06041
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52570   10.54630  -0.02060   -0.19533
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94650    9.94040   0.00610    0.06137
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.81650    9.83730  -0.02080   -0.21144
華頓中小型基金                                                     20.83000   21.12000  -0.29000   -1.37311
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.10790   11.83890   0.26900    2.27217
華頓台灣基金                                                       22.54000   22.93000  -0.39000   -1.70083
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56730   11.56710   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.23000   18.07000   0.16000    0.88545
華頓全球高收益債券基金A                                            14.06900   14.05680   0.01220    0.08679
華頓全球高收益債券基金B                                             8.20280    8.19570   0.00710    0.08663
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.13000    5.19000  -0.06000   -1.15607
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.85370    2.85760  -0.00390   -0.13648
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.87060   12.90550  -0.03490   -0.27043
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41450    0.41630  -0.00180   -0.43238
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.18570   12.18260   0.00310    0.02545
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.18570   12.18260   0.00310    0.02545
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.79660   10.79030   0.00630    0.05839
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.92610   10.93790  -0.01180   -0.10788
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.92610   10.93790  -0.01180   -0.10788
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.61010    9.62050  -0.01040   -0.10810
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.07430   11.10420  -0.02990   -0.26927
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           11.07430   11.10420  -0.02990   -0.26927
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.75950    9.78990  -0.03040   -0.31052
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65330    2.64510   0.00820    0.31001
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07670    2.06860   0.00810    0.39157
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25690   12.25590   0.00100    0.00816
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50360    9.50280   0.00080    0.00842
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38470    0.38460   0.00010    0.02600
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30250    0.30280  -0.00030   -0.09908
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.62000    3.52000   0.10000    2.84091
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.30000   15.93000   0.37000    2.32266
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.51000   0.01000    1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   24.44000   24.74000  -0.30000   -1.21261
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.95000   12.90000   0.05000    0.38760
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       25.72000   25.92000  -0.20000   -0.77160
匯豐成功基金                                                       44.62000   44.68000  -0.06000   -0.13429
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.43000    2.42000   0.01000    0.41322
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70340    2.69340   0.01000    0.37128
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36880    2.35900   0.00980    0.41543
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99400   11.97730   0.01670    0.13943
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.05590    8.03910   0.01680    0.20898
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39350    0.39320   0.00030    0.07630
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33770    0.33730   0.00040    0.11859
匯豐金磚動力基金                                                   15.56000   15.51000   0.05000    0.32237
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01040   15.01030   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.49000    5.46000   0.03000    0.54945
匯豐新鑽動力基金                                                   10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.61850    5.59100   0.02750    0.49186
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.47190    9.44460   0.02730    0.28905
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.79000   53.44000  -0.65000   -1.21632
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.79000   53.44000  -0.65000   -1.21632
匯豐龍騰電子基金                                                   36.74000   37.39000  -0.65000   -1.73843
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.81180   12.79340   0.01840    0.14382
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.01000   18.32000  -0.31000   -1.69214
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.53000    9.27000   0.26000    2.80475
新光中國成長基金(美元)                                              9.57000    9.32000   0.25000    2.68240
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.60000    9.33000   0.27000    2.89389
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.35140   11.31050   0.04090    0.36161
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.38060   10.38720  -0.00660   -0.06354
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.78640   10.76820   0.01820    0.16902
新光台灣富貴基金                                                   23.58000   23.93000  -0.35000   -1.46260
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.83000   21.71000   0.12000    0.55274
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.57920   40.36250   0.21670    0.53688
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.48040   44.12650   0.35390    0.80201
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.97000   10.90000   0.07000    0.64220
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.93560   10.91100   0.02460    0.22546
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.76600   10.71620   0.04980    0.46472
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.33220   10.30860   0.02360    0.22894
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.15970   10.11270   0.04700    0.46476
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.19000    9.03000   0.16000    1.77187
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.60000   10.46000   0.14000    1.33843
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50440   15.50420   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.40000    9.33000   0.07000    0.75027
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.59000    8.56000   0.03000    0.35047
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.02000    8.97000   0.05000    0.55741
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
新光亞洲精選基金-美金                                              22.09000   22.00000   0.09000    0.40909
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.55000   22.41000   0.14000    0.62472
新光店頭基金                                                       22.52000   22.85000  -0.33000   -1.44420
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.87000   10.79000   0.08000    0.74143
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
新光特選內需收益ETF基金                                            21.41000   21.44000  -0.03000   -0.13993
新光創新科技基金                                                   13.06000   13.30000  -0.24000   -1.80451
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.37650   10.37620   0.00030    0.00289
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.66930   10.64700   0.02230    0.20945
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.17210   10.15950   0.01260    0.12402
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.51480    9.51470   0.00010    0.00105
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.75540    9.73450   0.02090    0.21470
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.28840    9.27490   0.01350    0.14555
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.83520   40.69860   0.13660    0.33564
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       44.02590   43.52740   0.49850    1.14526
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.43000   0.01000    0.08045
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.78480   10.76550   0.01930    0.17928
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.61530    9.59850   0.01680    0.17503
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.58490    9.56670   0.01820    0.19024
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.55750   10.53740   0.02010    0.19075
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.60900   10.59640   0.01260    0.11891
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.61690    9.60540   0.01150    0.11972
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.57430    9.56250   0.01180    0.12340
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.55010   10.53710   0.01300    0.12337
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.47000    7.45000   0.02000    0.26846
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.82750   10.77990   0.04760    0.44156
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.72380    9.68090   0.04290    0.44314
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.66710   10.62630   0.04080    0.38395
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.70630    9.66920   0.03710    0.38369
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.77500    9.73600   0.03900    0.40058
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.75020   10.70750   0.04270    0.39879
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.04690   14.99590   0.05100    0.34009
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.78010    8.75030   0.02980    0.34056
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.15910   41.11180   0.04730    0.11505
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.97760   42.51090   0.46670    1.09784
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.23950   42.84050   0.39900    0.93136
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.62870   43.16640   0.46230    1.07097
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.75460   44.23750   0.51710    1.16892
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.40350   42.96810   0.43540    1.01331
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.78730   46.30940   0.47790    1.03197
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.10890   47.87930   0.22960    0.47954
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.47390   46.06250   0.41140    0.89313
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.81060   10.74970   0.06090    0.56653
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.15270   43.60600   0.54670    1.25373
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.64840   40.60620   0.04220    0.10393
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46860   11.46550   0.00310    0.02704
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.25150   10.26910  -0.01760   -0.17139
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.32600   12.98970   0.33630    2.58897
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.96090    9.72300   0.23790    2.44678
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.38000   10.14000   0.24000    2.36686
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
群益大印度基金-人民幣                                              14.09230   13.95940   0.13290    0.95205
群益大印度基金-美元                                                13.25400   13.19560   0.05840    0.44257
群益大印度基金-新臺幣                                              12.65000   12.58000   0.07000    0.55644
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.32470   12.23580   0.08890    0.72656
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.88640   11.86050   0.02590    0.21837
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.24000   11.20000   0.04000    0.35714
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.02180   10.94230   0.07950    0.72654
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.69780    9.67660   0.02120    0.21909
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.89180    9.82040   0.07140    0.72706
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.73920    8.72010   0.01910    0.21903
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.20310    9.13670   0.06640    0.72674
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.40390    8.38560   0.01830    0.21823
群益中小型股基金                                                   45.20000   45.70000  -0.50000   -1.09409
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.41550   10.27370   0.14180    1.38022
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.67050    9.55210   0.11840    1.23952
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.13220    9.02610   0.10610    1.17548
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.87430    8.75350   0.12080    1.38002
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.23870    8.13780   0.10090    1.23989
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.78080    7.69050   0.09030    1.17418
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.64440   10.61440   0.03000    0.28263
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.70880   11.67580   0.03300    0.28264
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.29920   11.27510   0.02410    0.21375
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.43510   10.41890   0.01620    0.15549
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.64280    8.37590   0.26690    3.18652
群益中國新機會基金N-美元                                            7.93710    7.70260   0.23450    3.04443
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.54000    8.29000   0.25000    3.01568
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.66470    7.42800   0.23670    3.18659
群益中國新機會基金-美元                                             8.48610    8.23540   0.25070    3.04418
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.15000    7.92000   0.23000    2.90404
群益平衡王基金                                                     19.65460   19.83830  -0.18370   -0.92599
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.02000    8.93000   0.09000    1.00784
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.43000    6.37000   0.06000    0.94192
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.99650   11.81170   0.18480    1.56455
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.45100   11.33180   0.11920    1.05191
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.93000   10.80000   0.13000    1.20370
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.31860   10.15960   0.15900    1.56502
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.84890    9.74630   0.10260    1.05271
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.40000    9.29000   0.11000    1.18407
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.37640   10.31660   0.05980    0.57965
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.15720   10.10350   0.05370    0.53150
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23020    9.17710   0.05310    0.57861
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.21360    9.16490   0.04870    0.53138
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.17000    9.11000   0.06000    0.65862
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.43670   10.37660   0.06010    0.57919
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.47610   10.42070   0.05540    0.53163
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.58000   10.52000   0.06000    0.57034
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.39320    9.33910   0.05410    0.57928
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.85830    9.80630   0.05200    0.53027
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.22310   11.18520   0.03790    0.33884
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.77450    7.74820   0.02630    0.33943
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.73380   10.71840   0.01540    0.14368
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.54800   10.54260   0.00540    0.05122
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.63530   10.61280   0.02250    0.21201
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.00630    9.99190   0.01440    0.14412
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.93250    9.92740   0.00510    0.05137
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.01480    9.99360   0.02120    0.21214
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.73380   10.71840   0.01540    0.14368
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.54780   10.54240   0.00540    0.05122
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.63520   10.61270   0.02250    0.21201
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.00630    9.99200   0.01430    0.14311
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.93240    9.92730   0.00510    0.05137
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.01490    9.99360   0.02130    0.21314
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.86120    9.85170   0.00950    0.09643
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.13480   16.11930   0.01550    0.09616
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.02000   15.98000   0.04000    0.25031
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.28000   12.30000  -0.02000   -0.16260
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.41360   11.33800   0.07560    0.66678
群益印度中小基金N-美元                                              9.58210    9.56690   0.01520    0.15888
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
群益印度中小基金-人民幣                                            15.45150   15.34910   0.10240    0.66714
群益印度中小基金-美元                                              13.70500   13.68320   0.02180    0.15932
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.95000   15.90000   0.05000    0.31447
群益多利策略組合基金                                               11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
群益多重收益組合基金                                               14.12000   14.09000   0.03000    0.21292
群益多重資產組合基金                                               15.60000   15.55000   0.05000    0.32154
群益安家基金                                                       24.44920   24.75930  -0.31010   -1.25246
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15450   16.15420   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.46000   22.41000   0.05000    0.22311
群益亞太中小基金                                                   11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.88000   16.72000   0.16000    0.95694
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.55270   10.52670   0.02600    0.24699
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83060    7.81130   0.01930    0.24708
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.25240   10.22710   0.02530    0.24738
群益店頭市場基金                                                   93.02000   93.92000  -0.90000   -0.95826
群益東方盛世基金                                                    8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
群益東協成長基金-人民幣                                            13.70290   13.64670   0.05620    0.41182
群益東協成長基金-美元                                              12.02860   12.04010  -0.01150   -0.09551
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.84910   11.76240   0.08670    0.73709
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.17150   11.09700   0.07450    0.67135
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.58480   10.51990   0.06490    0.61693
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.78280    9.71130   0.07150    0.73626
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.22690    9.16540   0.06150    0.67100
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.74010    8.68660   0.05350    0.61589
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.94510   10.87800   0.06710    0.61684
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.57340    9.50340   0.07000    0.73658
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.39080    9.32820   0.06260    0.67108
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.76400    9.70420   0.05980    0.61623
群益長安基金                                                       29.24000   29.58000  -0.34000   -1.14943
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.46120   10.42570   0.03550    0.34050
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.82530   15.77160   0.05370    0.34049
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.38000   15.31000   0.07000    0.45722
群益真善美基金                                                     15.60750   15.65600  -0.04850   -0.30979
群益馬拉松基金                                                    117.61000  119.32000  -1.71000   -1.43312
群益深証中小板基金                                                 12.07000   12.25000  -0.18000   -1.46939
群益創新科技基金                                                   32.29000   32.83000  -0.54000   -1.64484
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.74660    9.49800   0.24860    2.61739
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.97130    8.75460   0.21670    2.47527
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.41000    9.19000   0.22000    2.39391
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.61420   10.34340   0.27080    2.61809
群益華夏盛世基金-美元                                               9.89190    9.65290   0.23900    2.47594
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.42000   16.03000   0.39000    2.43294
群益奧斯卡基金                                                     29.07000   29.53000  -0.46000   -1.55774
群益新興金鑽基金-美元                                              11.87960   11.86950   0.01010    0.08509
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
群益葛萊美基金                                                     23.17000   23.54000  -0.37000   -1.57179
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.04000   21.65000   0.39000    1.80139
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.84000    7.76000   0.08000    1.03093
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.83000   14.12000  -0.29000   -2.05382
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.18860   11.08230   0.10630    0.95919
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.03150   10.98210   0.04940    0.44982
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.11900   11.05140   0.06760    0.61169
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.92960   10.82580   0.10380    0.95882
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.77670   10.72840   0.04830    0.45021
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.86160   10.79560   0.06600    0.61136
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.18850   11.08220   0.10630    0.95920
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.03190   10.98240   0.04950    0.45072
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.92970   10.82580   0.10390    0.95974
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.77620   10.72790   0.04830    0.45023
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.02200   12.98760   0.03440    0.26487
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.84620   11.83010   0.01610    0.13609
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.74970   11.73230   0.01740    0.14831
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.80720    8.78390   0.02330    0.26526
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.09530    9.08300   0.01230    0.13542
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.35000    8.32000   0.03000    0.36058
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.60680    8.59400   0.01280    0.14894
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31190   10.29790   0.01400    0.13595
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.06270   10.04900   0.01370    0.13633
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
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德信大發基金                                                       29.60000   29.98000  -0.38000   -1.26751
德信中國精選成長基金                                               12.19000   12.05000   0.14000    1.16183
德信台灣主流中小基金                                               19.26000   19.47000  -0.21000   -1.07858
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98170   11.98150   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   31.90000   32.05000  -0.15000   -0.46802
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.90820   10.89080   0.01740    0.15977
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.80520   10.79460   0.01060    0.09820
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71190   11.71170   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.72000   16.03000  -0.31000   -1.93387
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.27000   18.41000  -0.14000   -0.76046
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.76330   10.69780   0.06550    0.61228
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.28030   16.17760   0.10270    0.63483
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.34910    8.32100   0.02810    0.33770
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.31760   11.29820   0.01940    0.17171
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.29800   12.27840   0.01960    0.15963
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.16120   14.11370   0.04750    0.33655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.47000   17.43000   0.04000    0.22949
摩根中小基金                                                       22.21000   22.31000  -0.10000   -0.44823
摩根中國A股基金                                                    15.77000   15.76000   0.01000    0.06345
摩根中國A股基金(美元)                                              12.30000   12.32000  -0.02000   -0.16234
摩根中國亮點基金                                                   13.47000   13.10000   0.37000    2.82443
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.94140   11.73310   0.20830    1.77532
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.23400   12.99220   0.24180    1.86112
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                10.14010    9.95840   0.18170    1.82459
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.86760   13.62560   0.24200    1.77607
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.99430   15.70200   0.29230    1.86155
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.45000   19.57000  -0.12000   -0.61318
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.45000   19.57000  -0.12000   -0.61318
摩根台灣增長基金                                                   49.86000   50.32000  -0.46000   -0.91415
摩根平衡基金                                                       27.78000   27.89000  -0.11000   -0.39441
摩根全球α基金                                                     18.90000   18.81000   0.09000    0.47847
摩根全球平衡基金                                                   16.43260   16.35990   0.07270    0.44438
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.58610    9.57070   0.01540    0.16091
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.71790   10.69680   0.02110    0.19726
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.13140   10.11700   0.01440    0.14233
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.73290   11.71400   0.01890    0.16135
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.46980   10.45500   0.01480    0.14156
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      11.02200   10.96610   0.05590    0.50975
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.53050   14.45670   0.07380    0.51049
摩根亞洲基金                                                       60.89000   60.21000   0.68000    1.12938
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.60490    8.58420   0.02070    0.24114
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.15760   10.13240   0.02520    0.24871
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.98820    8.96950   0.01870    0.20848
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.04100   13.00960   0.03140    0.24136
摩根東方內需機會基金                                               19.28000   19.06000   0.22000    1.15425
摩根東方科技基金                                                   32.46000   32.27000   0.19000    0.58878
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.17000   10.10000   0.07000    0.69307
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.34000   12.26000   0.08000    0.65253
摩根金龍收成基金                                                   22.77000   22.10000   0.67000    3.03167
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12900   15.12880   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.34000   14.24000   0.10000    0.70225
摩根新金磚五國基金                                                 13.08000   13.06000   0.02000    0.15314
摩根新絲路基金                                                      9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
摩根新興35基金                                                     14.07000   13.99000   0.08000    0.57184
摩根新興日本基金                                                   23.64000   23.48000   0.16000    0.68143
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.47150    7.41740   0.05410    0.72937
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.87140    9.79150   0.07990    0.81601
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.70590    9.63780   0.06810    0.70659
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.43240   11.34980   0.08260    0.72777
摩根新興科技基金                                                   52.56000   53.16000  -0.60000   -1.12867
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.98020    8.95830   0.02190    0.24447
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.70530    9.68750   0.01780    0.18374
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.15370    9.14320   0.01050    0.11484
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.66280   10.63680   0.02600    0.24443
摩根龍揚基金                                                       34.01000   33.00000   1.01000    3.06061
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.32000   11.28000   0.04000    0.35461
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.27000   12.21000   0.06000    0.49140
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33980    9.34220  -0.00240   -0.02569
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.51940   11.52230  -0.00290   -0.02517
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.42000   21.25000   0.17000    0.80000
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61260   12.61250   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.64000   10.83000  -0.19000   -1.75439
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.67120   10.62430   0.04690    0.44144
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.68720   10.69990  -0.01270   -0.11869
聯邦中國龍基金                                                     25.38000   25.60000  -0.22000   -0.85938
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.75070   12.74160   0.00910    0.07142
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.89160   11.87840   0.01320    0.11113
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.78330   10.76140   0.02190    0.20351
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.54090   10.53340   0.00750    0.07120
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.88610    9.87520   0.01090    0.11038
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.95780    8.93960   0.01820    0.20359
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.10890   10.11270  -0.00380   -0.03758
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.23870   10.22600   0.01270    0.12419
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.02630   10.02550   0.00080    0.00798
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.25100   10.23370   0.01730    0.16905
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.54080    9.54000   0.00080    0.00839
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.75080    9.73430   0.01650    0.16950
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.59230   11.56030   0.03200    0.27681
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.35940   11.31620   0.04320    0.38175
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.56520   10.51020   0.05500    0.52330
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.72390   10.69270   0.03120    0.29179
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.49460   10.45470   0.03990    0.38165
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.76130    9.71050   0.05080    0.52315
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.86780   23.07490  -0.20710   -0.89751
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.64440    9.62260   0.02180    0.22655
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.02780    9.98910   0.03870    0.38742
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.59940    9.57780   0.02160    0.22552
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.97010    9.93160   0.03850    0.38765
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21890   13.21870   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.70000   12.81000  -0.11000   -0.85870
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.87550   16.83280   0.04270    0.25367
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.82660   12.87360  -0.04700   -0.36509
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.47190   12.41260   0.05930    0.47774
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.87090   11.81440   0.05650    0.47823
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.38900   12.39670  -0.00770   -0.06211
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54910   11.53740   0.01170    0.10141
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.60280   10.61030  -0.00750   -0.07069
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70710    8.69840   0.00870    0.10002
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聯博大利基金                                                       35.43000   35.90000  -0.47000   -1.30919
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.88000   18.34000   0.54000    2.94438
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.99000   18.46000   0.53000    2.87107
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.64000   12.30000   0.34000    2.76423
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.35000   16.34000   0.01000    0.06120
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.07000   12.06000   0.01000    0.08292
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.64000    7.63000   0.01000    0.13106
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.69000   15.59000   0.10000    0.64144
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.28000   11.20000   0.08000    0.71429
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.00000    8.93000   0.07000    0.78387
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.76000   11.80000  -0.04000   -0.33898
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.56000   14.59000  -0.03000   -0.20562
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.58000   14.60000  -0.02000   -0.13699
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.34000   15.37000  -0.03000   -0.19519
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.10000   21.07000   0.03000    0.14238
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.12000   19.10000   0.02000    0.10471
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.17000   13.14000   0.03000    0.22831
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.00000   14.98000   0.02000    0.13351
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.95000   15.92000   0.03000    0.18844
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.92000   14.90000   0.02000    0.13423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.95000   14.93000   0.02000    0.13396
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.86000   12.84000   0.02000    0.15576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.48000   13.46000   0.02000    0.14859
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.53000   19.50000   0.03000    0.15385
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.26000   18.23000   0.03000    0.16456
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.20000   13.18000   0.02000    0.15175
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.16000   14.14000   0.02000    0.14144
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.90000   0.01000    0.12658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
聯博貨幣市場基金                                                   15.03530   15.03520   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.13870   11.12160   0.01710    0.15375
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.00020   13.98880   0.01140    0.08149
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.56060    7.54900   0.01160    0.15366
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.33000   14.29000   0.04000    0.27992
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.48000   14.44000   0.04000    0.27701
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.18930   10.15300   0.03630    0.35753
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.63630   10.57940   0.05690    0.53784
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.20100   10.18640   0.01460    0.14333
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.21150   10.18680   0.02470    0.24247
瀚亞中小型股基金                                                   20.06000   20.43000  -0.37000   -1.81106
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.92000   12.55000   0.37000    2.94821
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.63000   13.24000   0.39000    2.94562
瀚亞巴西基金                                                        6.06000    6.17000  -0.11000   -1.78282
瀚亞外銷基金                                                       39.04000   39.62000  -0.58000   -1.46391
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.14000   12.05000   0.09000    0.74689
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.78000    9.70000   0.08000    0.82474
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.18570   11.16410   0.02160    0.19348
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.79080   10.79820  -0.00740   -0.06853
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.67850   12.67820   0.00030    0.00237
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.66960   10.65550   0.01410    0.13233
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.26750    7.25260   0.01490    0.20544
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.96300    7.96850  -0.00550   -0.06902
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10990    8.10980   0.00010    0.00123
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.05690    7.04760   0.00930    0.13196
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70570    8.70550   0.00020    0.00230
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.93970    8.92130   0.01840    0.20625
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.31090    9.31730  -0.00640   -0.06869
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07400    9.07380   0.00020    0.00220
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.27000   12.18000   0.09000    0.73892
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.62000   11.57000   0.05000    0.43215
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.97000   10.88000   0.09000    0.82721
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.54750   10.51600   0.03150    0.29954
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.86800    9.80050   0.06750    0.68874
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.77730    9.76040   0.01690    0.17315
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.84920    9.81980   0.02940    0.29940
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.26000   15.13000   0.13000    0.85922
瀚亞印度基金-美元                                                  14.40000   14.35000   0.05000    0.34843
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.16000   31.99000   0.17000    0.53142
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.83000    9.76000   0.07000    0.71721
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.70000   13.60000   0.10000    0.73529
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.07000   10.99000   0.08000    0.72793
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.04000   11.95000   0.09000    0.75314
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.80000   10.70000   0.10000    0.93458
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.33000   15.19000   0.14000    0.92166
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.14000    9.06000   0.08000    0.88300
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.13000    7.06000   0.07000    0.99150
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.06000    8.98000   0.08000    0.89087
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.40000   12.33000   0.07000    0.56772
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.52190   12.43330   0.08860    0.71260
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.14940   14.05400   0.09540    0.67881
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.47180   11.44040   0.03140    0.27447
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.23480   11.19280   0.04200    0.37524
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.87770   12.81420   0.06350    0.49554
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.15710    9.09350   0.06360    0.69940
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.74820    9.68250   0.06570    0.67854
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.17010    9.14500   0.02510    0.27447
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.96830    8.93470   0.03360    0.37606
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.51650    9.46940   0.04710    0.49739
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.96680   14.92900   0.03780    0.25320
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.72080   10.68330   0.03750    0.35102
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.37490   10.36510   0.00980    0.09455
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.71250   12.68040   0.03210    0.25315
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.23000   20.38000  -0.15000   -0.73602
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62040   13.62010   0.00030    0.00220
瀚亞美國高科技基金                                                 29.74000   29.69000   0.05000    0.16841
瀚亞高科技基金                                                     56.32000   57.35000  -1.03000   -1.79599
瀚亞理財通基金                                                     26.36000   26.58000  -0.22000   -0.82769
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.03000    8.96000   0.07000    0.78125
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.97000    8.93000   0.04000    0.44793
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.99000    8.91000   0.08000    0.89787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.99000    8.93000   0.06000    0.67189
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.98000    8.91000   0.07000    0.78563
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
瀚亞菁華基金                                                       21.12000   21.41000  -0.29000   -1.35451
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.08790   14.08390   0.00400    0.02840
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.35650    9.35380   0.00270    0.02887
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.04640   10.98240   0.06400    0.58275
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.53510   11.48060   0.05450    0.47471
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.34780   10.32380   0.02400    0.23247
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.65340   10.62100   0.03240    0.30506
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.30600    8.25780   0.04820    0.58369
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.15840    8.11980   0.03860    0.47538
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.94800    8.94170   0.00630    0.07046
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.39790    8.37850   0.01940    0.23155
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.17140    8.14660   0.02480    0.30442
瀚亞電通網基金                                                     14.70000   14.97000  -0.27000   -1.80361
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.13080   14.10200   0.02880    0.20423
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.67710   10.58330   0.09380    0.88630
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.97360    9.96250   0.01110    0.11142
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.57990   11.55640   0.02350    0.20335
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.19910   10.10960   0.08950    0.88530
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.06170   10.04120   0.02050    0.20416
瀚亞歐洲基金                                                       10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
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