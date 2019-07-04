[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/03 108/07/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.39040 10.33540 0.05500 0.53215 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.21160 10.19260 0.01900 0.18641 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.45850 10.42460 0.03390 0.32519 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.28480 10.28560 -0.00080 -0.00778 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.26620 10.21900 0.04720 0.46188 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.26420 10.22480 0.03940 0.38534 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.26420 10.22480 0.03940 0.38534 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.31540 10.27160 0.04380 0.42642 大華銀多元特別收益平衡基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.73480 10.72300 0.01180 0.11004 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.53450 10.52290 0.01160 0.11024 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.64090 10.63540 0.00550 0.05171 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.52890 10.52350 0.00540 0.05131 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.57000 23.06000 0.51000 2.21162 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.95000 24.98000 0.97000 3.88311 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.68720 41.61820 0.06900 0.16579 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.26640 40.14770 0.11870 0.29566 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.88630 9.88210 0.00420 0.04250 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.40290 10.39630 0.00660 0.06348 中國信託台灣活力基金 12.99000 13.14000 -0.15000 -1.14155 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.77000 10.61000 0.16000 1.50801 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.62000 10.49000 0.13000 1.23928 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.65000 9.53000 0.12000 1.25918 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.22000 9.13000 0.09000 0.98576 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 9.90000 0.09000 0.90909 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.00950 9.96900 0.04050 0.40626 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.09390 10.08040 0.01350 0.13392 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06000 9.04780 0.01220 0.13484 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41670 10.41950 -0.00280 -0.02687 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31310 9.31540 -0.00230 -0.02469 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.30820 11.21420 0.09400 0.83822 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.60390 9.52400 0.07990 0.83893 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.46930 11.42110 0.04820 0.42203 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02500 9.98290 0.04210 0.42172 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.46640 42.96040 0.50600 1.17783 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.47760 45.06700 0.41060 0.91109 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.11480 45.65260 0.46220 1.01243 中國信託智能運動基金-台幣 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 中國信託智能運動基金-美元 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03380 11.03370 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.20220 10.18180 0.02040 0.20036 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.42160 9.40280 0.01880 0.19994 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.42500 10.41180 0.01320 0.12678 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.62410 9.61180 0.01230 0.12797 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.57400 42.08360 0.49040 1.16530 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.56840 43.11240 0.45600 1.05770 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.17180 42.76660 0.40520 0.94747 元大2001基金 60.68000 61.80000 -1.12000 -1.81230 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.92370 45.49220 0.43150 0.94851 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.35110 43.99310 0.35800 0.81376 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.77000 21.14000 0.63000 2.98013 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.69570 11.69240 0.00330 0.02822 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83810 10.87310 -0.03500 -0.32190 元大上證50基金 34.14000 34.47000 -0.33000 -0.95735 元大大中華TMT基金-人民幣 10.70000 10.37000 0.33000 3.18226 元大大中華TMT基金-新台幣 9.59000 9.33000 0.26000 2.78671 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.72000 13.54000 0.18000 1.32939 元大大中華價值指數基金-美元 12.83900 12.70500 0.13400 1.05470 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.45100 17.28000 0.17100 0.98958 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.06200 10.85300 0.20900 1.92573 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.70000 10.53500 0.16500 1.56621 元大中國平衡基金-人民幣 3.12000 3.05000 0.07000 2.29508 元大中國平衡基金-新台幣 14.02000 13.76000 0.26000 1.88953 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.14880 47.01040 0.13840 0.29440 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.95640 10.94120 0.01520 0.13892 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98910 9.97530 0.01380 0.13834 元大中國機會債券基金-新台幣 10.13640 10.15790 -0.02150 -0.21166 元大巴西指數基金 7.14900 7.20500 -0.05600 -0.77724 元大日經225基金 27.49000 27.63000 -0.14000 -0.50670 元大台商收成基金 22.61000 22.81000 -0.20000 -0.87681 元大台灣50單日反向1倍基金 11.68000 11.56000 0.12000 1.03806 元大台灣50單日正向2倍基金 39.31000 40.18000 -0.87000 -2.16526 元大台灣中型100基金 32.75000 33.02000 -0.27000 -0.81769 元大台灣加權股價指數基金 25.63700 25.90300 -0.26600 -1.02691 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.28000 10.42000 -0.14000 -1.34357 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.28000 10.42000 -0.14000 -1.34357 元大台灣卓越50基金 81.56000 82.65000 -1.09000 -1.31881 元大台灣金融基金 18.31000 18.33000 -0.02000 -0.10911 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.78000 31.88000 -0.10000 -0.31368 元大台灣高股息基金 26.85000 27.04000 -0.19000 -0.70266 元大台灣電子科技基金 34.95000 35.54000 -0.59000 -1.66010 元大全球ETF成長組合基金 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 元大全球ETF穩健組合基金 15.03000 14.98000 0.05000 0.33378 元大全球人工智慧ETF基金 23.07000 23.12000 -0.05000 -0.21626 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.58000 13.40000 0.18000 1.34328 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.35000 9.23000 0.12000 1.30011 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.27000 13.06000 0.21000 1.60796 元大全球不動產證券化基金-美元 12.43800 12.29500 0.14300 1.16307 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.62000 6.58000 0.04000 0.60790 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.99000 8.87000 0.12000 1.35287 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.83000 0.10000 1.46413 元大全球股票入息基金-美元配息 8.61800 8.59500 0.02300 0.26760 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784 元大全球新興市場精選組合基金 13.86000 13.85000 0.01000 0.07220 元大全球農業商機基金 18.13000 18.05000 0.08000 0.44321 元大印尼指數基金 9.96400 9.95100 0.01300 0.13064 元大印度指數基金 10.40100 10.32500 0.07600 0.73608 元大印度基金 13.29000 13.21000 0.08000 0.60560 元大多多基金 17.06000 17.39000 -0.33000 -1.89764 元大多福基金 51.69000 52.49000 -0.80000 -1.52410 元大亞太成長基金 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.30410 9.28140 0.02270 0.24458 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.46130 7.44310 0.01820 0.24452 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.39400 9.34500 0.04900 0.52434 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.33900 10.32800 0.01100 0.10651 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.26010 10.22960 0.03050 0.29815 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.43200 10.40620 0.02580 0.24793 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.25470 10.22930 0.02540 0.24831 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.48970 10.47050 0.01920 0.18337 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.31200 10.29300 0.01900 0.18459 元大卓越基金 43.32000 43.72000 -0.40000 -0.91491 元大店頭基金 8.20000 8.34000 -0.14000 -1.67866 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46900 10.46830 0.00070 0.00669 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85110 9.82580 0.02530 0.25749 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.74500 32.66020 0.08480 0.25964 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.60170 42.11620 0.48550 1.15276 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.81430 16.96410 -0.14980 -0.88304 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.98230 22.53790 0.44440 1.97179 元大美國政府7至10年期債券基金 42.26180 41.98850 0.27330 0.65089 元大高科技基金 18.91000 19.28000 -0.37000 -1.91909 元大得利貨幣市場基金 16.32610 16.32590 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.03270 12.03250 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991 元大富櫃50基金 12.69000 12.85000 -0.16000 -1.24514 元大華夏中小基金 7.47000 7.50000 -0.03000 -0.40000 元大新中國基金-人民幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 元大新中國基金-美元 9.35100 9.40400 -0.05300 -0.56359 元大新中國基金-新台幣 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 元大新主流基金 23.51000 24.02000 -0.51000 -2.12323 元大新東協平衡基金-美元 9.65900 9.67500 -0.01600 -0.16537 元大新東協平衡基金-新台幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.85240 10.82000 0.03240 0.29945 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.01010 10.02360 -0.01350 -0.13468 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.34800 11.34500 0.00300 0.02644 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.39460 9.39220 0.00240 0.02555 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.53180 10.51740 0.01440 0.13692 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.80340 9.79000 0.01340 0.13687 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.77060 10.76280 0.00780 0.07247 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.03420 10.02690 0.00730 0.07280 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.07680 10.06520 0.01160 0.11525 元大新興亞洲基金 11.28000 11.14000 0.14000 1.25673 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77010 9.76290 0.00720 0.07375 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.16520 9.15840 0.00680 0.07425 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.10930 10.10830 0.00100 0.00989 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.49390 9.49300 0.00090 0.00948 元大萬泰貨幣市場基金 15.16430 15.16410 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.18000 36.73000 -0.55000 -1.49741 元大實質多重資產基金-人民幣 8.93000 8.83000 0.10000 1.13250 元大實質多重資產基金-美元 8.20400 8.15100 0.05300 0.65023 元大實質多重資產基金-新台幣 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019 元大滬深300單日反向1倍基金 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335 元大滬深300單日正向2倍基金 18.61000 18.81000 -0.20000 -1.06326 元大摩臺基金 38.22000 38.72000 -0.50000 -1.29132 元大標普500基金 28.00000 27.85000 0.15000 0.53860 元大標普500單日反向1倍基金 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017 元大標普500單日正向2倍基金 37.07000 36.75000 0.32000 0.87075 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.53000 20.29000 0.24000 1.18285 元大標智滬深300基金 18.69000 18.81000 -0.12000 -0.63796 元大歐洲50基金 25.64000 25.56000 0.08000 0.31299 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35730 9.32120 0.03610 0.38729 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29250 10.29220 0.00030 0.00291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.38000 15.60000 -0.22000 -1.41026 日盛上選基金 34.17000 34.63000 -0.46000 -1.32833 日盛小而美基金 17.71000 18.00000 -0.29000 -1.61111 日盛中國內需動力基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.38150 12.35970 0.02180 0.17638 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.90770 9.89020 0.01750 0.17694 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.64220 12.61590 0.02630 0.20847 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.11110 10.09010 0.02100 0.20812 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.43200 11.41360 0.01840 0.16121 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.12570 9.11100 0.01470 0.16134 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 日盛日盛基金 11.27000 11.47000 -0.20000 -1.74368 日盛目標收益組合基金(美元) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 日盛全球抗暖化基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.59670 10.59190 0.00480 0.04532 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49500 9.49080 0.00420 0.04425 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.36350 10.34990 0.01360 0.13140 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28650 9.27430 0.01220 0.13155 日盛全球智能車基金(美元) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52560 2.51880 0.00680 0.26997 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66510 1.66060 0.00450 0.27099 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39110 0.39050 0.00060 0.15365 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25830 0.25790 0.00040 0.15510 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.89730 12.86590 0.03140 0.24406 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.39290 8.37250 0.02040 0.24365 日盛亞洲機會基金 7.28000 7.26000 0.02000 0.27548 日盛首選基金 17.03000 17.35000 -0.32000 -1.84438 日盛高科技基金 17.87000 18.17000 -0.30000 -1.65107 日盛貨幣市場基金 14.83500 14.83470 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 39.11000 39.81000 -0.70000 -1.75835 日盛精選五虎基金 36.00000 36.42000 -0.42000 -1.15321 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54630 13.54610 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.83000 31.32000 -0.49000 -1.56450 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.91000 10.51000 0.40000 3.80590 台新MSCI中國基金 20.75000 20.33000 0.42000 2.06591 台新大眾貨幣市場基金 14.22310 14.22280 0.00030 0.00211 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.47640 10.49230 -0.01590 -0.15154 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56040 10.60680 -0.04640 -0.43746 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.20620 10.25770 -0.05150 -0.50206 台新中國通基金 44.42000 45.06000 -0.64000 -1.42033 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58770 0.56820 0.01950 3.43189 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.22000 17.62900 0.59100 3.35243 台新中國精選中小基金-美元 0.32510 0.31660 0.00850 2.68478 台新中國精選中小基金-新台幣 9.75000 9.50000 0.25000 2.63158 台新主流基金 23.86000 24.23000 -0.37000 -1.52703 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.49000 23.09000 0.40000 1.73235 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76090 0.74930 0.01160 1.54811 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.70000 16.42000 0.28000 1.70524 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54010 0.53190 0.00820 1.54164 台新台灣中小基金 34.24000 34.83000 -0.59000 -1.69394 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.60500 10.50450 0.10050 0.95673 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.84300 9.78010 0.06290 0.64314 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.34870 11.27610 0.07260 0.64384 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.79000 10.70000 0.09000 0.84112 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.16680 10.12670 0.04010 0.39598 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34720 11.30240 0.04480 0.39638 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 台新印度基金 15.31000 15.36000 -0.05000 -0.32552 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.71080 8.70880 0.00200 0.02297 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28580 0.28560 0.00020 0.07003 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72760 12.72470 0.00290 0.02279 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41240 0.41210 0.00030 0.07280 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.18000 40.83000 0.35000 0.85721 台新真吉利貨幣市場基金 11.13020 11.13010 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.77550 32.01810 -0.24260 -0.75770 台新智慧生活基金-美元 10.85680 10.82290 0.03390 0.31322 台新智慧生活基金-新台幣 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39670 8.39640 0.00030 0.00357 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64230 8.62810 0.01420 0.16458 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.48820 9.48780 0.00040 0.00422 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.77660 9.76050 0.01610 0.16495 台新新興市場債券基金(A類型) 11.73260 11.72210 0.01050 0.08957 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37220 0.37240 -0.00020 -0.05371 台新新興市場債券基金(B類型) 8.35770 8.35010 0.00760 0.09102 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27970 0.27990 -0.00020 -0.07145 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.75000 5.69000 0.06000 1.05448 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.49000 22.40000 0.09000 0.40179 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.26870 10.22120 0.04750 0.46472 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04680 10.04380 0.00300 0.02987 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.14700 10.13590 0.01110 0.10951 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.26850 10.22100 0.04750 0.46473 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.04660 10.04360 0.00300 0.02987 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.14700 10.13590 0.01110 0.10951 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.50410 42.06040 0.44370 1.05491 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.82500 41.38330 0.44170 1.06734 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.86670 39.75040 0.11630 0.29258 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.35430 11.35150 0.00280 0.02467 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.16840 10.19190 -0.02350 -0.23058 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23550 9.22040 0.01510 0.16377 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.84910 10.83140 0.01770 0.16341 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.82970 7.83670 -0.00700 -0.08932 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26710 9.27550 -0.00840 -0.09056 永豐中小基金 52.72000 53.60000 -0.88000 -1.64179 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79720 1.78560 0.01160 0.64964 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50240 2.48620 0.01620 0.65160 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.22220 8.20450 0.01770 0.21574 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10750 11.08370 0.02380 0.21473 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.85000 4.71000 0.14000 2.97240 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.88000 21.33000 0.55000 2.57853 永豐主流品牌基金 19.74000 19.72000 0.02000 0.10142 永豐永豐基金 32.47000 32.82000 -0.35000 -1.06642 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23500 9.24710 -0.01210 -0.13085 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.71640 9.72900 -0.01260 -0.12951 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12700 9.12630 0.00070 0.00767 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.60510 9.60440 0.00070 0.00729 永豐亞洲民生消費基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071 永豐南非幣2021保本基金 14.12320 14.11540 0.00780 0.05526 永豐高科技基金 23.10000 23.58000 -0.48000 -2.03562 永豐貨幣市場基金 13.93910 13.93890 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12500 2.11240 0.01260 0.59648 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.62210 2.60650 0.01560 0.59850 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82800 7.81540 0.01260 0.16122 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96370 10.94600 0.01770 0.16170 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.23070 7.21230 0.01840 0.25512 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.58790 11.55830 0.02960 0.25609 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.62000 10.34000 0.28000 2.70793 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.38000 8.18000 0.20000 2.44499 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.30000 18.85000 0.45000 2.38727 永豐臺灣加權ETF基金 53.83000 54.39000 -0.56000 -1.02960 永豐領航科技基金 37.50000 38.23000 -0.73000 -1.90950 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.30000 12.33000 -0.03000 -0.24331 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 永豐趨勢平衡基金 40.85000 41.16000 -0.31000 -0.75316 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.88000 11.87910 0.00090 0.00758 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82780 9.80450 0.02330 0.23765 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40190 10.37730 0.02460 0.23706 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87520 9.86700 0.00820 0.08311 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.28470 10.27620 0.00850 0.08272 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.88450 9.85960 0.02490 0.25255 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58810 10.56140 0.02670 0.25281 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.88850 9.87910 0.00940 0.09515 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38040 10.37050 0.00990 0.09546 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.58000 15.47000 0.11000 0.71105 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.51000 20.41000 0.10000 0.48996 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.41000 20.33000 0.08000 0.39351 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06470 10.05770 0.00700 0.06960 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06470 10.05770 0.00700 0.06960 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02310 10.01900 0.00410 0.04092 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02310 10.01900 0.00410 0.04092 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.11990 10.11470 0.00520 0.05141 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.11980 10.11460 0.00520 0.05141 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06480 10.05900 0.00580 0.05766 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06480 10.05900 0.00580 0.05766 兆豐國際生命科學基金 15.59000 15.52000 0.07000 0.45103 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.44870 10.41590 0.03280 0.31490 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69060 10.66920 0.02140 0.20058 兆豐國際全球基金 31.49000 31.41000 0.08000 0.25470 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48080 10.48020 0.00060 0.00573 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22350 10.19770 0.02580 0.25300 兆豐國際國民基金 22.28000 22.63000 -0.35000 -1.54662 兆豐國際第一基金 13.43000 13.58000 -0.15000 -1.10457 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.76560 10.74410 0.02150 0.20011 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24600 8.22950 0.01650 0.20050 兆豐國際萬全基金 20.85000 21.01000 -0.16000 -0.76154 兆豐國際電子基金 26.33000 26.67000 -0.34000 -1.27484 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.04000 22.33000 -0.29000 -1.29870 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.73000 15.59000 0.14000 0.89801 兆豐國際豐台灣基金 34.69000 35.21000 -0.52000 -1.47685 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55540 12.55520 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.83480 10.82370 0.01110 0.10255 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.58080 10.57570 0.00510 0.04822 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.81980 10.81330 0.00650 0.06011 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.62300 10.61210 0.01090 0.10271 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.67810 10.67300 0.00510 0.04778 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68620 10.67980 0.00640 0.05993 合庫台灣基金 11.15000 11.40000 -0.25000 -2.19298 合庫全球高收益債券基金A類型 11.72860 11.71360 0.01500 0.12806 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.72320 12.71730 0.00590 0.04639 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.35000 11.34690 0.00310 0.02732 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.13370 12.13060 0.00310 0.02556 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19280 8.18240 0.01040 0.12710 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.49820 9.49310 0.00510 0.05372 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.18270 9.17980 0.00290 0.03159 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.91430 8.91180 0.00250 0.02805 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.34750 9.34450 0.00300 0.03210 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 合庫全球新興市場基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 合庫貨幣市場基金 10.17230 10.17210 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.01340 9.99850 0.01490 0.14902 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.28960 10.27370 0.01590 0.15476 合庫新興多重收益基金A類型 10.56370 10.53800 0.02570 0.24388 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12090 12.09900 0.02190 0.18101 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.27880 15.24970 0.02910 0.19082 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.80420 8.79090 0.01330 0.15129 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.61530 9.60040 0.01490 0.15520 合庫新興多重收益基金B類型 7.96700 7.94760 0.01940 0.24410 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.77280 8.75660 0.01620 0.18500 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.64490 10.62430 0.02060 0.19390 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.04000 11.72000 0.32000 2.73038 安本標準兩岸價值基金 美元 11.82000 11.53000 0.29000 2.51518 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 12.01000 11.72000 0.29000 2.47440 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.13390 10.12140 0.01250 0.12350 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.13650 10.12820 0.00830 0.08195 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.04670 9.97750 0.06920 0.69356 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.10390 10.09970 0.00420 0.04159 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.13390 10.12140 0.01250 0.12350 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.13650 10.12820 0.00830 0.08195 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.04670 9.97750 0.06920 0.69356 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.10390 10.09960 0.00430 0.04258 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21110 11.20830 0.00280 0.02498 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.08170 10.09230 -0.01060 -0.10503 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03000 10.04700 -0.01700 -0.16920 安聯中國東協基金 15.98000 15.82000 0.16000 1.01138 安聯中國策略基金-美元 12.67000 12.78000 -0.11000 -0.86072 安聯中國策略基金-新臺幣 16.58000 16.69000 -0.11000 -0.65908 安聯中華新思路基金-人民幣 15.38000 15.30000 0.08000 0.52288 安聯中華新思路基金-美元 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804 安聯台灣大壩基金 29.89000 30.18000 -0.29000 -0.96090 安聯台灣科技基金 50.37000 50.82000 -0.45000 -0.88548 安聯台灣貨幣市場基金 12.54640 12.54630 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 33.73000 34.05000 -0.32000 -0.93979 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.77110 10.74520 0.02590 0.24104 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.88640 15.84550 0.04090 0.25812 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89700 9.87150 0.02550 0.25832 安聯四季成長組合基金-美元 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.23380 13.18920 0.04460 0.33816 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.81570 10.79160 0.02410 0.22332 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.89460 12.86320 0.03140 0.24411 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59640 9.56460 0.03180 0.33248 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53200 9.50960 0.02240 0.23555 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07520 9.05310 0.02210 0.24412 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23470 10.19780 0.03690 0.36184 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.27580 10.25080 0.02500 0.24388 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.51260 12.48730 0.02530 0.20261 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35670 11.34040 0.01630 0.14373 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96780 10.95030 0.01750 0.15981 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.64940 8.63250 0.01690 0.19577 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51230 8.50000 0.01230 0.14471 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19500 8.18190 0.01310 0.16011 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27580 10.23880 0.03700 0.36137 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.18590 10.16970 0.01620 0.15930 安聯全球人口趨勢基金 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.89000 34.84000 0.05000 0.14351 安聯全球油礦金趨勢基金 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47500 12.46840 0.00660 0.05293 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56210 10.55650 0.00560 0.05305 安聯全球新興市場基金 17.77000 17.70000 0.07000 0.39548 安聯全球農金趨勢基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 安聯全球綠能趨勢基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 安聯亞洲動態策略基金 22.72000 22.54000 0.18000 0.79858 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07530 10.07520 0.00010 0.00099 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08740 10.08180 0.00560 0.05555 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07510 10.07500 0.00010 0.00099 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08990 10.08440 0.00550 0.05454 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07850 10.07800 0.00050 0.00496 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04350 10.04360 -0.00010 -0.00100 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04360 10.04360 0.00000 0.00000 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04350 10.04360 -0.00010 -0.00100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55460 10.55370 0.00090 0.00853 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.08900 10.08820 0.00080 0.00793 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.83810 90.48370 0.35440 0.39167 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.40500 13.35630 0.04870 0.36462 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.66970 68.65640 0.01330 0.01937 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00630 10.00740 -0.00110 -0.01099 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73830 2.73310 0.00520 0.19026 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93900 10.92690 0.01210 0.11074 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27730 2.28380 -0.00650 -0.28461 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.83910 8.89610 -0.05700 -0.64073 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.47930 10.45300 0.02630 0.25160 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.43060 10.41900 0.01160 0.11134 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.77990 10.76750 0.01240 0.11516 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.38970 10.38070 0.00900 0.08670 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.43580 10.42830 0.00750 0.07192 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.37810 10.35210 0.02600 0.25116 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30270 10.29160 0.01110 0.10785 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.57120 10.55930 0.01190 0.11270 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28660 10.27780 0.00880 0.08562 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.34540 10.33820 0.00720 0.06964 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29820 10.28610 0.01210 0.11763 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.32210 10.31350 0.00860 0.08339 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28820 10.27890 0.00930 0.09048 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.24650 10.23830 0.00820 0.08009 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30670 10.29240 0.01430 0.13894 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.27340 10.26480 0.00860 0.08378 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28800 10.27870 0.00930 0.09048 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.24590 10.23750 0.00840 0.08205 宏利台灣動力基金A類型 30.02000 30.47000 -0.45000 -1.47686 宏利台灣動力基金I類型 30.02000 30.47000 -0.45000 -1.47686 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.14240 10.12710 0.01530 0.15108 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.01510 9.98360 0.03150 0.31552 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.66300 7.65160 0.01140 0.14899 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63770 7.61800 0.01970 0.25860 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 宏利全球債券組合基金 13.76720 13.73880 0.02840 0.20671 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.98420 2.98050 0.00370 0.12414 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.40200 12.39260 0.00940 0.07585 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.92490 8.94060 -0.01570 -0.17560 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54000 2.54270 -0.00270 -0.10619 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.46260 11.49010 -0.02750 -0.23934 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48090 3.48070 0.00020 0.00575 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55870 0.55880 -0.00010 -0.01790 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.75000 15.75000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36010 12.35440 0.00570 0.04614 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94080 10.94470 -0.00390 -0.03563 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49900 10.49590 0.00310 0.02954 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78770 8.79100 -0.00330 -0.03754 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42230 8.42540 -0.00310 -0.03679 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28500 8.28370 0.00130 0.01569 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.22890 8.23330 -0.00440 -0.05344 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.50000 10.63000 -0.13000 -1.22295 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.46000 10.57000 -0.11000 -1.04068 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.39000 10.52000 -0.13000 -1.23574 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02970 3.02480 0.00490 0.16199 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43830 0.43780 0.00050 0.11421 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.19770 13.17360 0.02410 0.18294 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.99950 0.99850 0.00100 0.10015 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.58400 7.57040 0.01360 0.17965 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10630 2.10280 0.00350 0.16644 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30420 0.30380 0.00040 0.13167 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.23680 9.22050 0.01630 0.17678 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33590 0.33550 0.00040 0.11923 宏利萬利貨幣市場基金 13.68690 13.68670 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.56000 2.51000 0.05000 1.99203 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.54000 11.30000 0.24000 2.12389 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.70000 25.93000 -0.23000 -0.88700 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.70000 25.93000 -0.23000 -0.88700 宏利澳幣保本基金 12.65350 12.65360 -0.00010 -0.00079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.49950 10.43800 0.06150 0.58919 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.71380 9.68450 0.02930 0.30255 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.20330 9.18150 0.02180 0.23743 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.59710 11.56960 0.02750 0.23769 貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 貝萊德新台幣基金 12.96950 12.96940 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.97000 27.26000 -0.29000 -1.06383 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47570 11.47790 -0.00220 -0.01917 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13370 10.15170 -0.01800 -0.17731 保德信大中華基金-人民幣 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 保德信大中華基金-美元 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 保德信大中華基金-新台幣 30.73000 30.59000 0.14000 0.45767 保德信中小型股基金 45.85000 46.45000 -0.60000 -1.29171 保德信中國中小基金-人民幣 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 保德信中國中小基金-美元 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537 保德信中國中小基金-新臺幣 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.07740 9.95430 0.12310 1.23665 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.15400 10.03190 0.12210 1.21712 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.19720 10.07280 0.12440 1.23501 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.28430 11.14640 0.13790 1.23717 保德信中國品牌基金-人民幣 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 保德信中國品牌基金-美元 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.55000 28.49000 0.06000 0.21060 保德信全球消費商機基金 19.43000 19.25000 0.18000 0.93506 保德信全球基礎建設基金 13.87000 13.75000 0.12000 0.87273 保德信全球資源基金 7.51000 7.56000 -0.05000 -0.66138 保德信全球醫療生化基金-美元 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.01000 33.92000 0.09000 0.26533 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.55310 10.53410 0.01900 0.18037 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.92300 10.90340 0.01960 0.17976 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.59940 10.56320 0.03620 0.34270 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.96910 10.93170 0.03740 0.34212 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.73050 9.72100 0.00950 0.09773 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.88010 10.86910 0.01100 0.10120 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.30250 9.27810 0.02440 0.26298 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38430 10.35720 0.02710 0.26165 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.23320 8.22180 0.01140 0.13866 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.32470 11.30890 0.01580 0.13971 保德信亞太基金 21.13000 20.89000 0.24000 1.14888 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.76900 8.74060 0.02840 0.32492 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.10740 12.06810 0.03930 0.32565 保德信店頭市場基金 33.67000 33.94000 -0.27000 -0.79552 保德信拉丁美洲基金 7.48000 7.58000 -0.10000 -1.31926 保德信金平衡基金 29.97000 30.18000 -0.21000 -0.69583 保德信金滿意基金 41.93000 42.32000 -0.39000 -0.92155 保德信科技島基金 25.99000 26.30000 -0.31000 -1.17871 保德信高成長基金 93.03000 94.12000 -1.09000 -1.15810 保德信貨幣市場基金 15.83780 15.83750 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.75010 10.72950 0.02060 0.19199 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.00420 10.96550 0.03870 0.35293 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08770 11.06920 0.01850 0.16713 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.62720 10.59250 0.03470 0.32759 保德信新世紀基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.22930 8.20240 0.02690 0.32795 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.34310 10.30940 0.03370 0.32689 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.67240 11.63440 0.03800 0.32662 保德信新興趨勢組合基金 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.64770 15.66490 -0.01720 -0.10980 保德信歐洲組合基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.03960 10.03470 0.00490 0.04883 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.53510 10.51880 0.01630 0.15496 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.95810 9.94640 0.01170 0.11763 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.21570 10.20170 0.01400 0.13723 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.10540 10.09080 0.01460 0.14469 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52040 10.49720 0.02320 0.22101 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00900 10.00350 0.00550 0.05498 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.31240 10.30660 0.00580 0.05627 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.59640 10.58130 0.01510 0.14270 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.47160 10.45170 0.01990 0.19040 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74790 10.72790 0.02000 0.18643 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.39200 10.38520 0.00680 0.06548 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.62960 10.62250 0.00710 0.06684 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.30340 10.28130 0.02210 0.21495 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.73520 10.71640 0.01880 0.17543 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.18670 10.17980 0.00690 0.06778 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.49740 10.49040 0.00700 0.06673 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44590 10.42250 0.02340 0.22451 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.19500 10.18590 0.00910 0.08934 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.50820 10.48490 0.02330 0.22222 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76620 10.74350 0.02270 0.21129 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.66180 10.65030 0.01150 0.10798 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.14610 11.13410 0.01200 0.10778 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.49140 10.48250 0.00890 0.08490 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.70300 10.69380 0.00920 0.08603 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53610 10.51560 0.02050 0.19495 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.58990 10.57930 0.01060 0.10020 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.62020 10.59250 0.02770 0.26151 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.52120 10.49990 0.02130 0.20286 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.42630 10.40420 0.02210 0.21241 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.65240 10.64250 0.00990 0.09302 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.64250 10.63380 0.00870 0.08181 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.34320 10.33610 0.00710 0.06869 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.34120 10.33400 0.00720 0.06967 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98610 1.98250 0.00360 0.18159 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83640 2.83160 0.00480 0.16952 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29750 0.29710 0.00040 0.13463 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46040 0.45970 0.00070 0.15227 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45330 8.44740 0.00590 0.06984 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31890 12.31020 0.00870 0.07067 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75340 9.73400 0.01940 0.19930 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.36030 12.33540 0.02490 0.20186 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.78940 8.77520 0.01420 0.16182 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19090 11.17280 0.01810 0.16200 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.93060 10.92070 0.00990 0.09065 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.73910 10.72160 0.01750 0.16322 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.04000 19.23000 -0.19000 -0.98804 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4403.560004446.06000 -42.50000 -0.95590 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.37170 10.36880 0.00290 0.02797 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.19560 11.19290 0.00270 0.02412 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24700 10.23790 0.00910 0.08889 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.99920 9.99370 0.00550 0.05503 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.55190 10.54610 0.00580 0.05500 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.98320 9.96970 0.01350 0.13541 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.31200 10.30060 0.01140 0.11067 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.56010 10.50890 0.05120 0.48721 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.20350 6.19570 0.00780 0.12589 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.30250 11.28830 0.01420 0.12579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.28000 10.15000 0.13000 1.28079 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.46000 10.30000 0.16000 1.55340 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.22000 10.08000 0.14000 1.38889 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.28000 10.15000 0.13000 1.28079 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.46000 10.30000 0.16000 1.55340 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.22000 10.08000 0.14000 1.38889 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.81340 10.72860 0.08480 0.79041 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.84470 11.74570 0.09900 0.84286 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.04410 10.95140 0.09270 0.84647 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.31970 9.27260 0.04710 0.50795 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.65730 9.60680 0.05050 0.52567 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.52940 9.47540 0.05400 0.56990 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.70110 10.64530 0.05580 0.52417 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.19010 11.12680 0.06330 0.56890 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.16980 11.10450 0.06530 0.58805 柏瑞五國金勢力建設基金 7.40000 7.38000 0.02000 0.27100 柏瑞巨人基金 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69800 13.69790 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.83000 16.81000 0.02000 0.11898 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.36520 14.35190 0.01330 0.09267 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71270 12.70720 0.00550 0.04328 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.30680 13.30720 -0.00040 -0.00301 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64950 8.64150 0.00800 0.09258 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82380 6.81750 0.00630 0.09241 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74620 8.74250 0.00370 0.04232 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51400 8.50720 0.00680 0.07993 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84120 10.84160 -0.00040 -0.00369 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46620 8.46410 0.00210 0.02481 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.90130 12.89580 0.00550 0.04265 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.44300 12.43140 0.01160 0.09331 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.15510 13.14460 0.01050 0.07988 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.11360 12.11400 -0.00040 -0.00330 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04270 9.03430 0.00840 0.09298 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77610 9.77190 0.00420 0.04298 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72920 9.72140 0.00780 0.08024 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63860 9.63890 -0.00030 -0.00311 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.50200 9.49970 0.00230 0.02421 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.72970 10.70640 0.02330 0.21763 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.66220 10.63970 0.02250 0.21147 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.49920 10.48680 0.01240 0.11824 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.55510 10.54140 0.01370 0.12996 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.89770 9.87620 0.02150 0.21770 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.60930 9.58900 0.02030 0.21170 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.60620 10.58400 0.02220 0.20975 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.66870 9.65730 0.01140 0.11805 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.72690 9.71440 0.01250 0.12867 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.70970 10.68640 0.02330 0.21803 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.66250 10.64000 0.02250 0.21147 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.49950 10.48720 0.01230 0.11729 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.55600 10.54230 0.01370 0.12995 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.89750 9.87600 0.02150 0.21770 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.60940 9.58910 0.02030 0.21170 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.78590 10.76320 0.02270 0.21090 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.66860 9.65720 0.01140 0.11805 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.72720 9.71460 0.01260 0.12970 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.46860 11.42700 0.04160 0.36405 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88590 12.83650 0.04940 0.38484 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.18310 12.14830 0.03480 0.28646 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13520 9.10210 0.03310 0.36365 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83550 9.79780 0.03770 0.38478 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.76590 9.73810 0.02780 0.28548 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.15980 11.11930 0.04050 0.36423 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99880 11.95290 0.04590 0.38401 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.76990 11.73640 0.03350 0.28544 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13550 9.10230 0.03320 0.36474 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83610 9.79840 0.03770 0.38476 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.76630 9.73850 0.02780 0.28546 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.89000 13.79000 0.10000 0.72516 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.69000 14.61000 0.08000 0.54757 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.58000 11.51000 0.07000 0.60817 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.88000 11.82000 0.06000 0.50761 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.45000 13.32000 0.13000 0.97598 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.79000 13.64000 0.15000 1.09971 柏瑞拉丁美洲基金 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.10500 12.06080 0.04420 0.36648 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.31280 10.28410 0.02870 0.27907 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.71050 7.68230 0.02820 0.36708 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.22150 10.19300 0.02850 0.27960 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.29600 12.26990 0.02610 0.21272 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.01390 11.99300 0.02090 0.17427 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.01750 11.00480 0.01270 0.11540 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.58110 8.56290 0.01820 0.21254 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64640 9.62960 0.01680 0.17446 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.70370 9.69250 0.01120 0.11555 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.55700 11.53680 0.02020 0.17509 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.79770 10.77470 0.02300 0.21346 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.99900 10.98640 0.01260 0.11469 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.99070 9.97330 0.01740 0.17447 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.27170 9.25200 0.01970 0.21293 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.13450 9.11590 0.01860 0.20404 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.73020 9.71900 0.01120 0.11524 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.81010 12.78930 0.02080 0.16264 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.29490 12.27900 0.01590 0.12949 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.63600 11.62940 0.00660 0.05675 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.19230 7.18060 0.01170 0.16294 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95040 8.93880 0.01160 0.12977 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.64170 9.63620 0.00550 0.05708 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.01200 10.99410 0.01790 0.16281 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.65420 11.64750 0.00670 0.05752 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69380 9.68130 0.01250 0.12911 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.17720 9.16230 0.01490 0.16262 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.84770 9.84210 0.00560 0.05690 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.03230 11.99480 0.03750 0.31264 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.79920 12.75960 0.03960 0.31035 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.67320 11.64590 0.02730 0.23442 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.37610 9.34690 0.02920 0.31240 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.00190 9.97100 0.03090 0.30990 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00290 9.97950 0.02340 0.23448 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.06400 12.02670 0.03730 0.31014 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.73520 10.70180 0.03340 0.31210 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.12240 11.09640 0.02600 0.23431 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95470 9.92360 0.03110 0.31339 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.54140 9.51170 0.02970 0.31225 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24160 10.20990 0.03170 0.31048 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74480 9.72200 0.02280 0.23452 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.23000 19.21000 0.02000 0.10411 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.12000 18.08000 0.04000 0.22124 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.39850 13.37690 0.02160 0.16147 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.48990 10.50210 -0.01220 -0.11617 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.53780 11.55010 -0.01230 -0.10649 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.42060 12.42770 -0.00710 -0.05713 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.04000 11.06130 -0.02130 -0.19256 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.11750 9.12810 -0.01060 -0.11612 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.68480 9.69520 -0.01040 -0.10727 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51280 9.51820 -0.00540 -0.05673 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.64030 9.65900 -0.01870 -0.19360 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.25360 9.26430 -0.01070 -0.11550 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.48360 9.49380 -0.01020 -0.10744 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.38510 11.39160 -0.00650 -0.05706 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.58220 9.60080 -0.01860 -0.19373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.27480 42.89080 0.38400 0.89530 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.88000 35.26000 -0.38000 -1.07771 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.79070 11.78770 0.00300 0.02545 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.70720 1.71160 -0.00440 -0.25707 國泰大中華基金 19.39000 19.79000 -0.40000 -2.02122 國泰小龍基金-美元I 0.47360 0.48300 -0.00940 -1.94617 國泰小龍基金-新台幣 14.74000 14.99000 -0.25000 -1.66778 國泰中小成長基金-美元I 1.34650 1.37740 -0.03090 -2.24336 國泰中小成長基金-新台幣 41.91000 42.75000 -0.84000 -1.96491 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.43170 4.39670 0.03500 0.79605 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70300 0.70040 0.00260 0.37122 國泰中國內需增長基金-美元I 0.75160 0.74890 0.00270 0.36053 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.98000 19.88000 0.10000 0.50302 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.17670 41.84740 0.32930 0.78691 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30490 2.29280 0.01210 0.52774 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.33010 0.32930 0.00080 0.24294 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.13950 10.12140 0.01810 0.17883 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.19180 8.17720 0.01460 0.17855 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.39540 2.34720 0.04820 2.05351 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34540 0.33940 0.00600 1.76783 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.75790 10.57850 0.17940 1.69589 國泰中國新興債券基金-美元 0.34180 0.34250 -0.00070 -0.20438 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.43860 10.44210 -0.00350 -0.03352 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.31890 4.25070 0.06820 1.60444 國泰中國新興戰略基金-美元 0.62170 0.61450 0.00720 1.17168 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.46000 19.21000 0.25000 1.30141 國泰中港台基金-人民幣 3.23130 3.19080 0.04050 1.26927 國泰中港台基金-美元 0.47090 0.46700 0.00390 0.83512 國泰中港台基金-新台幣 14.57000 14.43000 0.14000 0.97020 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.16170 10.10990 0.05180 0.51237 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21230 10.20420 0.00810 0.07938 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.25970 10.23520 0.02450 0.23937 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.84000 26.99000 -0.15000 -0.55576 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.36000 12.26000 0.10000 0.81566 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.83000 33.28000 -0.45000 -1.35216 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35300 0.35290 0.00010 0.02834 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33290 0.33430 -0.00140 -0.41879 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33380 0.33500 -0.00120 -0.35821 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97130 10.95120 0.02010 0.18354 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.35380 10.37890 -0.02510 -0.24184 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.38880 10.40750 -0.01870 -0.17968 國泰台灣貨幣市場基金 12.45780 12.45760 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42380 0.42270 0.00110 0.26023 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37480 0.37480 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45220 0.45110 0.00110 0.24385 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54770 0.54870 -0.00100 -0.18225 國泰全球高股息基金-人民幣 2.55270 2.53830 0.01440 0.56731 國泰全球高股息基金-美元 0.37090 0.37050 0.00040 0.10796 國泰全球高股息基金-新台幣 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53300 0.53460 -0.00160 -0.29929 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49020 0.48570 0.00450 0.92650 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.32000 14.16000 0.16000 1.12994 國泰全球資源基金-美元 0.16850 0.16850 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-新台幣 5.31000 5.30000 0.01000 0.18868 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62060 0.61900 0.00160 0.25848 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.27000 19.19000 0.08000 0.41688 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.77000 18.75000 0.02000 0.10667 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88730 0.88880 -0.00150 -0.16877 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.44000 21.26000 0.18000 0.84666 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.38000 22.43000 -0.05000 -0.22292 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.56290 2.55100 0.01190 0.46648 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37340 0.37330 0.00010 0.02679 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.32080 0.32200 -0.00120 -0.37267 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.54950 11.52980 0.01970 0.17086 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.92130 9.94550 -0.02420 -0.24333 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53300 0.53510 -0.00210 -0.39245 國泰亞洲成長基金-美元 0.40700 0.40850 -0.00150 -0.36720 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.23000 12.26000 -0.03000 -0.24470 國泰科技生化基金 32.62000 33.26000 -0.64000 -1.92423 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.46000 29.27000 0.19000 0.64913 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258 國泰美國費城半導體基金 14.44000 14.60000 -0.16000 -1.09589 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.40770 43.89110 0.51660 1.17700 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.20990 17.37110 -0.16120 -0.92798 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.46620 22.98280 0.48340 2.10331 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.98660 44.59350 0.39310 0.88152 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.40420 45.18760 0.21660 0.47934 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.46500 43.38390 0.08110 0.18694 國泰紐幣2021保本基金 12.80590 12.80300 0.00290 0.02265 國泰紐幣八年期保本基金 13.17600 13.17350 0.00250 0.01898 國泰紐幣保本基金 12.74000 12.73810 0.00190 0.01492 國泰國泰基金-新台幣A 22.55000 22.96000 -0.41000 -1.78571 國泰國泰基金-新台幣I 22.55000 22.96000 -0.41000 -1.78571 國泰富時中國A50基金 22.39000 22.63000 -0.24000 -1.06054 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.18600 46.90560 0.28040 0.59780 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34670 0.34620 0.00050 0.14443 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50540 0.50690 -0.00150 -0.29592 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.60240 42.50160 0.10080 0.23717 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.59000 21.82000 -0.23000 -1.05408 國泰新興市場基金-美元 0.40600 0.40720 -0.00120 -0.29470 國泰新興市場基金-新台幣 12.60000 12.62000 -0.02000 -0.15848 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.43940 2.42700 0.01240 0.51092 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50440 1.50720 -0.00280 -0.18577 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36530 0.36510 0.00020 0.05478 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22760 0.22900 -0.00140 -0.61135 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35640 0.35650 -0.00010 -0.02805 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.06560 11.05120 0.01440 0.13030 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.69570 6.73330 -0.03760 -0.55842 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.61830 44.12500 0.49330 1.11796 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.15020 44.79060 0.35960 0.80285 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.80440 42.54430 0.26010 0.61136 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.25000 13.12000 0.13000 0.99085 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.31000 37.05000 -0.74000 -1.99730 國泰標普北美科技ETF基金 23.40000 23.23000 0.17000 0.73181 國泰歐洲精選基金-美元 0.35400 0.35050 0.00350 0.99857 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.45000 10.33000 0.12000 1.16167 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.90770 39.93190 -0.02420 -0.06060 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.79000 22.71000 0.08000 0.35227 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.50000 20.44000 0.06000 0.29354 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.72000 18.03000 -0.31000 -1.71936 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41540 0.41490 0.00050 0.12051 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.53100 12.50980 0.02120 0.16947 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56070 10.55400 0.00670 0.06348 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44920 10.44560 0.00360 0.03446 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.56670 10.54600 0.02070 0.19628 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24150 10.23660 0.00490 0.04787 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16800 10.16450 0.00350 0.03443 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.21800 10.19800 0.02000 0.19612 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.15190 10.12100 0.03090 0.30531 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.93950 9.92090 0.01860 0.18748 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.10430 10.08860 0.01570 0.15562 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.92590 9.89460 0.03130 0.31633 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.15180 10.12090 0.03090 0.30531 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.93470 9.91610 0.01860 0.18757 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.10420 10.08850 0.01570 0.15562 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.92590 9.89450 0.03140 0.31735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42810 11.42570 0.00240 0.02101 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08710 10.10490 -0.01780 -0.17615 第一金大中華基金 26.05000 26.24000 -0.19000 -0.72409 第一金小型精選基金 32.17000 32.54000 -0.37000 -1.13706 第一金中國世紀基金-人民幣 13.83000 13.37000 0.46000 3.44054 第一金中國世紀基金-美元 8.62500 8.35780 0.26720 3.19701 第一金中國世紀基金-美元-N 8.62530 8.35810 0.26720 3.19690 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.21000 9.90000 0.31000 3.13131 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.21000 9.90000 0.31000 3.13131 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76590 9.77300 -0.00710 -0.07265 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35560 8.39050 -0.03490 -0.41595 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30220 11.27010 0.03210 0.28482 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84050 9.84040 0.00010 0.00102 第一金中概平衡基金 26.67000 26.95000 -0.28000 -1.03896 第一金台灣貨幣市場基金 15.32100 15.32080 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.63900 178.63700 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.16200 16.05810 0.10390 0.64703 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.16180 16.05730 0.10450 0.65079 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.63000 15.50000 0.13000 0.83871 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.64000 15.51000 0.13000 0.83817 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.91490 10.87640 0.03850 0.35398 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.91300 10.87460 0.03840 0.35312 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.44490 10.40120 0.04370 0.42014 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.44490 10.40110 0.04380 0.42111 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 14.02480 14.06090 -0.03610 -0.25674 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 14.04380 14.07970 -0.03590 -0.25498 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89770 9.87360 0.02410 0.24409 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.89360 9.87060 0.02300 0.23302 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.52870 9.50090 0.02780 0.29260 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.55340 9.52560 0.02780 0.29185 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.77830 10.75300 0.02530 0.23528 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.41140 10.38100 0.03040 0.29284 第一金全球大趨勢基金 25.59000 25.49000 0.10000 0.39231 第一金全球不動產證券化基金A 9.36790 9.30320 0.06470 0.69546 第一金全球不動產證券化基金B 6.46700 6.42240 0.04460 0.69444 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.15750 10.05220 0.10530 1.04753 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.15780 10.05250 0.10530 1.04750 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.70000 9.59000 0.11000 1.14703 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.04020 10.92590 0.11430 1.04614 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.04200 10.93210 0.10990 1.00530 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.55000 10.43000 0.12000 1.15053 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.55000 10.43000 0.12000 1.15053 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57590 8.50000 0.07590 0.89294 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.51550 10.42250 0.09300 0.89230 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30890 9.29910 0.00980 0.10539 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30720 9.29750 0.00970 0.10433 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74900 7.75180 -0.00280 -0.03612 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74310 7.74580 -0.00270 -0.03486 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52670 8.52450 0.00220 0.02581 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52740 8.52520 0.00220 0.02581 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.61940 11.60790 0.01150 0.09907 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.62010 11.60800 0.01210 0.10424 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27420 10.27770 -0.00350 -0.03405 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27510 10.27850 -0.00340 -0.03308 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.07370 15.06980 0.00390 0.02588 第一金亞洲科技基金 18.30000 18.13000 0.17000 0.93767 第一金亞洲新興市場基金 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765 第一金店頭市場基金 8.01000 8.10000 -0.09000 -1.11111 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.01660 10.01500 0.00160 0.01598 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.01650 10.01500 0.00150 0.01498 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.00080 9.98310 0.01770 0.17730 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.00080 9.98310 0.01770 0.17730 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.01650 10.01500 0.00150 0.01498 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.01750 10.01580 0.00170 0.01697 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.01660 10.01480 0.00180 0.01797 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.00080 9.98310 0.01770 0.17730 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.00170 9.98390 0.01780 0.17829 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.00080 9.98310 0.01770 0.17730 第一金創新趨勢基金 21.44000 21.78000 -0.34000 -1.56107 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.89330 42.48870 0.40460 0.95225 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.88580 42.55560 0.33020 0.77593 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.77450 42.31350 0.46100 1.08949 第一金電子基金 32.77000 33.21000 -0.44000 -1.32490 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.66000 18.93000 -0.27000 -1.42631 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.20000 20.13000 0.07000 0.34774 統一大中華中小基金(人民幣) 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 統一大中華中小基金(美元) 7.32000 7.37000 -0.05000 -0.67843 統一大中華中小基金(新台幣) 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 統一大東協高股息基金(美元) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 33.30000 34.04000 -0.74000 -2.17391 統一大滿貫基金-I類型 33.30000 34.04000 -0.74000 -2.17391 統一大龍印基金 14.94000 14.88000 0.06000 0.40323 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 統一大龍騰中國基金(美元) 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 統一中小基金 23.04000 23.50000 -0.46000 -1.95745 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.92830 9.89280 0.03550 0.35885 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.22850 9.21380 0.01470 0.15954 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.96100 8.95220 0.00880 0.09830 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.37750 12.33320 0.04430 0.35919 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.45500 11.43710 0.01790 0.15651 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.08670 11.07570 0.01100 0.09932 統一台灣動力基金 17.55000 17.96000 -0.41000 -2.28285 統一全天候基金-A類型 104.78000 106.99000 -2.21000 -2.06561 統一全天候基金-I類型 105.33000 107.55000 -2.22000 -2.06416 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.24090 8.14550 0.09540 1.17120 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.94710 7.90130 0.04580 0.57965 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.97970 7.92090 0.05880 0.74234 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.85070 8.74840 0.10230 1.16936 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.54310 8.49390 0.04920 0.57924 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.57090 8.50770 0.06320 0.74286 統一全球債券組合基金 12.43250 12.41610 0.01640 0.13209 統一全球新科技基金(人民幣) 15.69000 15.51000 0.18000 1.16054 統一全球新科技基金(美元) 14.75000 14.66000 0.09000 0.61392 統一全球新科技基金(新台幣) 14.23000 14.13000 0.10000 0.70771 統一亞太基金 25.36000 25.22000 0.14000 0.55511 統一亞洲大金磚基金 12.68000 12.65000 0.03000 0.23715 統一奔騰基金 56.33000 57.44000 -1.11000 -1.93245 統一強棒貨幣市場基金 16.73140 16.73120 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 11.23000 11.15000 0.08000 0.71749 統一強漢基金(美元) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 統一強漢基金(新台幣) 26.76000 26.67000 0.09000 0.33746 統一統信基金 29.31000 29.89000 -0.58000 -1.94045 統一黑馬基金 57.21000 58.21000 -1.00000 -1.71792 統一新亞洲科技能源基金 16.39000 16.32000 0.07000 0.42892 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12450 8.10740 0.01710 0.21092 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.76370 10.74110 0.02260 0.21041 統一經建基金 44.38000 45.23000 -0.85000 -1.87928 統一龍馬基金 64.56000 65.87000 -1.31000 -1.98877 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.87000 19.25000 -0.38000 -1.97403 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.09000 45.99000 -0.90000 -1.95695 野村中國機會基金 14.72000 14.31000 0.41000 2.86513 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41610 10.38020 0.03590 0.34585 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.39310 10.36720 0.02590 0.24983 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.42400 10.38200 0.04200 0.40455 野村巴西基金 6.87000 6.94000 -0.07000 -1.00865 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 野村台灣高股息基金 24.81000 24.87000 -0.06000 -0.24125 野村台灣運籌基金 35.73000 36.29000 -0.56000 -1.54312 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.91420 9.89620 0.01800 0.18189 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.84170 9.83510 0.00660 0.06711 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.87630 9.86900 0.00730 0.07397 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.44730 10.42830 0.01900 0.18220 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26980 10.26300 0.00680 0.06626 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05700 10.04950 0.00750 0.07463 野村平衡基金 19.23000 19.50000 -0.27000 -1.38462 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.16000 10.01000 0.15000 1.49850 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.65000 14.48000 0.17000 1.17403 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.05000 11.87000 0.18000 1.51643 野村全球生技醫療基金 17.12000 17.09000 0.03000 0.17554 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.21870 10.19420 0.02450 0.24033 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21090 10.19380 0.01710 0.16775 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.11760 10.09220 0.02540 0.25168 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.46190 10.43670 0.02520 0.24146 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.42070 10.40310 0.01760 0.16918 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.32900 10.30290 0.02610 0.25333 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.11870 10.09330 0.02540 0.25165 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.77740 10.75160 0.02580 0.23996 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.69610 10.67810 0.01800 0.16857 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.60460 10.57790 0.02670 0.25241 野村全球品牌基金 29.77000 29.55000 0.22000 0.74450 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.84000 19.78000 0.06000 0.30334 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.92170 10.90960 0.01210 0.11091 野村全球短期收益基金-美元計價 10.96270 10.96370 -0.00100 -0.00912 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.73520 10.73320 0.00200 0.01863 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.74450 8.74250 0.00200 0.02288 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.54570 8.54410 0.00160 0.01873 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.12510 8.11840 0.00670 0.08253 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07950 11.07720 0.00230 0.02076 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54690 10.54500 0.00190 0.01802 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11970 10.11150 0.00820 0.08110 野村成長基金 29.91000 30.39000 -0.48000 -1.57947 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.59850 8.57750 0.02100 0.24483 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.60930 8.59250 0.01680 0.19552 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.82780 8.80080 0.02700 0.30679 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.80620 9.78180 0.02440 0.24944 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.67080 9.65190 0.01890 0.19582 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.90260 9.87230 0.03030 0.30692 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.35000 9.12000 0.23000 2.52193 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.53000 13.20000 0.33000 2.50000 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.32010 10.30490 0.01520 0.14750 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.24650 10.22600 0.02050 0.20047 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.14500 10.11510 0.02990 0.29560 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.74270 9.72490 0.01780 0.18304 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.76350 9.74380 0.01970 0.20218 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.87510 9.84590 0.02920 0.29657 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.14570 10.11590 0.02980 0.29459 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.84410 10.83320 0.01090 0.10062 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.71490 10.69330 0.02160 0.20200 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.83850 10.80650 0.03200 0.29612 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.24230 10.19370 0.04860 0.47677 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.24190 10.19640 0.04550 0.44624 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.17800 10.12730 0.05070 0.50063 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.66400 8.62170 0.04230 0.49062 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.29370 9.24970 0.04400 0.47569 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.15890 9.11970 0.03920 0.42984 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.17800 10.12730 0.05070 0.50063 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.94560 13.87750 0.06810 0.49072 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.07640 13.01480 0.06160 0.47331 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.59030 10.54490 0.04540 0.43054 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.56190 10.53830 0.02360 0.22395 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.54140 10.52670 0.01470 0.13964 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.54700 10.53010 0.01690 0.16049 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75430 10.73030 0.02400 0.22367 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71550 10.70060 0.01490 0.13924 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69000 10.67270 0.01730 0.16210 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.66800 10.64470 0.02330 0.21889 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.62000 10.60510 0.01490 0.14050 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.73500 10.70200 0.03300 0.30835 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24970 10.24850 0.00120 0.01171 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97220 9.96230 0.00990 0.09937 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.59160 9.59570 -0.00410 -0.04273 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07940 9.07860 0.00080 0.00881 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.48100 11.48000 0.00100 0.00871 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.35930 10.33610 0.02320 0.22446 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.49370 11.46570 0.02800 0.24421 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.91740 10.89690 0.02050 0.18813 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69290 10.66890 0.02400 0.22495 野村泰國基金 45.12000 45.36000 -0.24000 -0.52910 野村高科技基金 9.94000 10.14000 -0.20000 -1.97239 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.62550 10.59970 0.02580 0.24340 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.29360 10.26900 0.02460 0.23956 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.86880 10.85390 0.01490 0.13728 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.68560 9.67200 0.01360 0.14061 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66490 9.64160 0.02330 0.24166 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.88070 9.86750 0.01320 0.13377 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.25500 12.22510 0.02990 0.24458 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.20420 14.18650 0.01770 0.12477 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.14520 11.12960 0.01560 0.14017 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.12950 11.10260 0.02690 0.24229 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.55620 11.54080 0.01540 0.13344 野村貨幣市場基金 16.33640 16.33620 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.84000 15.82000 0.02000 0.12642 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.36580 10.34180 0.02400 0.23207 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.27100 10.30120 -0.03020 -0.29317 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.38340 10.39670 -0.01330 -0.12793 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.38400 10.36050 0.02350 0.22682 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.33520 10.32170 0.01350 0.13079 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.33180 10.31920 0.01260 0.12210 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.69550 10.67130 0.02420 0.22678 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.61440 10.60080 0.01360 0.12829 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66030 10.64580 0.01450 0.13620 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.24110 10.23580 0.00530 0.05178 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.24750 10.25220 -0.00470 -0.04584 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.14530 10.14420 0.00110 0.01084 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.76630 10.76100 0.00530 0.04925 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.72530 10.73020 -0.00490 -0.04567 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.62390 10.62280 0.00110 0.01036 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.62700 10.60580 0.02120 0.19989 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.02960 8.01370 0.01590 0.19841 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.35800 12.33350 0.02450 0.19865 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40110 10.35970 0.04140 0.39963 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.55070 10.51960 0.03110 0.29564 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36470 10.33610 0.02860 0.27670 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43320 10.38760 0.04560 0.43898 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40340 10.37530 0.02810 0.27084 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40150 10.36000 0.04150 0.40058 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.55130 10.52030 0.03100 0.29467 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36530 10.33650 0.02880 0.27862 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43680 10.39120 0.04560 0.43883 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40360 10.37550 0.02810 0.27083 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.44150 10.39290 0.04860 0.46763 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.59040 10.55210 0.03830 0.36296 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.40440 10.36870 0.03570 0.34431 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.47350 10.42070 0.05280 0.50668 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44550 10.41030 0.03520 0.33813 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.44150 10.39290 0.04860 0.46763 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.59050 10.55220 0.03830 0.36296 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40600 10.37020 0.03580 0.34522 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.48890 10.43610 0.05280 0.50594 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44620 10.41090 0.03530 0.33907 野村精選貨幣市場基金 12.11280 12.11270 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 野村積極成長基金 12.67000 12.88000 -0.21000 -1.63043 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.80000 9.99000 -0.19000 -1.90190 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.58000 36.26000 -0.68000 -1.87534 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.68680 10.67990 0.00690 0.06461 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59740 8.58900 0.00840 0.09780 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.92410 7.92140 0.00270 0.03408 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.76620 7.76130 0.00490 0.06313 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.27710 12.26580 0.01130 0.09213 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.98600 10.98220 0.00380 0.03460 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.80700 10.80020 0.00680 0.06296 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435 野村環球基金-人民幣計價 17.83000 17.72000 0.11000 0.62077 野村環球基金-美元計價 13.84000 13.78000 0.06000 0.43541 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.52000 19.40000 0.12000 0.61856 野村鴻利基金 23.10000 23.46000 -0.36000 -1.53453 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90110 16.90100 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.30000 19.61000 -0.31000 -1.58083 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.23000 14.15000 0.08000 0.56537 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.39000 15.38000 0.01000 0.06502 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.72960 10.70520 0.02440 0.22793 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.05330 14.02140 0.03190 0.22751 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77490 10.74780 0.02710 0.25214 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.69070 10.70960 -0.01890 -0.17648 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.55380 10.51750 0.03630 0.34514 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.44420 10.45320 -0.00900 -0.08610 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03780 9.99800 0.03980 0.39808 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.11490 10.11910 -0.00420 -0.04151 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.98590 9.97430 0.01160 0.11630 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.30180 10.29170 0.01010 0.09814 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.45260 10.44530 0.00730 0.06989 凱基台商天下基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.93000 21.20000 -0.27000 -1.27358 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.95030 44.61900 0.33130 0.74251 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.06080 45.87860 0.18220 0.39714 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.79840 42.71330 0.08510 0.19924 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.61020 10.56210 0.04810 0.45540 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.83540 44.49200 0.34340 0.77182 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.75600 45.32160 0.43440 0.95848 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.52890 44.02280 0.50610 1.14963 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.77000 12.66000 0.11000 0.86888 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.51730 11.46690 0.05040 0.43953 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.44000 11.37000 0.07000 0.61566 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59320 11.59310 0.00010 0.00086 凱基開創基金 27.97000 28.33000 -0.36000 -1.27074 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.01000 22.90000 0.11000 0.48035 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.12800 22.05580 0.07220 0.32735 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.48000 17.41000 0.07000 0.40207 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.56670 16.53010 0.03660 0.22141 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.75000 7.73000 0.02000 0.25873 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.98660 40.65720 0.32940 0.81019 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.28360 40.95210 0.33150 0.80948 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.08240 40.67480 0.40760 1.00209 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.68000 11.59000 0.09000 0.77653 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.34900 11.31390 0.03510 0.31024 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.41810 12.39170 0.02640 0.21305 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.82000 12.77000 0.05000 0.39154 凱基護城河基金-台幣計價A 13.14000 13.08000 0.06000 0.45872 凱基護城河基金-美元計價B 12.77740 12.73070 0.04670 0.36683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.28150 10.26230 0.01920 0.18709 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.02750 10.05210 -0.02460 -0.24472 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.12330 10.13190 -0.00860 -0.08488 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.28140 10.26220 0.01920 0.18709 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.02740 10.05210 -0.02470 -0.24572 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.12330 10.13190 -0.00860 -0.08488 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.36000 12.44000 -0.08000 -0.64309 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.50000 36.04000 0.46000 1.27636 富邦NASDAQ-100基金 32.87000 32.66000 0.21000 0.64299 富邦上証180基金 32.55000 32.86000 -0.31000 -0.94340 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19870 0.19470 0.00400 2.05444 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.17000 6.05000 0.12000 1.98347 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.01000 5.97000 0.04000 0.67002 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.67000 49.17000 -0.50000 -1.01688 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.34060 12.14360 0.19700 1.62225 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.40040 11.22840 0.17200 1.53183 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.01490 10.87480 0.14010 1.28830 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.48630 10.31890 0.16740 1.62227 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.60600 9.46110 0.14490 1.53153 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.29060 9.17240 0.11820 1.28865 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79220 20.76200 0.03020 0.14546 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.63360 11.63010 0.00350 0.03009 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69110 10.72530 -0.03420 -0.31887 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.84560 13.80460 0.04100 0.29700 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02520 2.01900 0.00620 0.30708 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52230 9.49410 0.02820 0.29703 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44280 1.43840 0.00440 0.30590 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.36110 12.33670 0.02440 0.19778 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80140 1.79810 0.00330 0.18353 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.36910 10.34860 0.02050 0.19809 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53190 1.52920 0.00270 0.17656 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.92260 10.90530 0.01730 0.15864 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.85270 10.84190 0.01080 0.09961 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.15000 15.03000 0.12000 0.79840 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.01000 19.32000 -0.31000 -1.60455 富邦日本東証基金 20.36000 20.50000 -0.14000 -0.68293 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.63000 46.67000 -0.04000 -0.08571 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.97000 47.34000 -0.37000 -0.78158 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.86000 52.55000 -0.69000 -1.31304 富邦台灣心基金 21.43000 21.83000 -0.40000 -1.83234 富邦台灣釆吉50基金 46.34000 46.96000 -0.62000 -1.32027 富邦台灣科技指數基金 53.64000 54.77000 -1.13000 -2.06317 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.72360 47.34030 0.38330 0.80967 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.03400 41.95560 0.07840 0.18686 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31660 0.31330 0.00330 1.05330 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62990 2.62370 0.00620 0.23631 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35760 0.35720 0.00040 0.11198 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.02740 11.00030 0.02710 0.24636 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24990 2.24460 0.00530 0.23612 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33760 0.33720 0.00040 0.11862 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.37020 9.34720 0.02300 0.24606 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.20000 25.05000 0.15000 0.59880 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.57000 13.61000 -0.04000 -0.29390 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.70000 31.43000 0.27000 0.85905 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70510 15.70490 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.33000 18.50000 -0.17000 -0.91892 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.38230 41.20600 0.17630 0.42785 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.88160 43.45800 0.42360 0.97473 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.13750 41.11770 0.01980 0.04815 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.66600 45.25930 0.40670 0.89860 富邦長紅基金 59.79000 60.91000 -1.12000 -1.83878 富邦科技基金 23.60000 23.98000 -0.38000 -1.58465 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.37450 41.26630 0.10820 0.26220 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.78140 44.27880 0.50260 1.13508 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.15030 39.89240 0.25790 0.64649 富邦恒生國企ETF基金 21.33000 21.38000 -0.05000 -0.23386 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.27000 13.18000 0.09000 0.68285 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.70000 28.93000 -0.23000 -0.79502 富邦高成長基金 23.11000 23.53000 -0.42000 -1.78496 富邦基金A類型 13.23000 13.46000 -0.23000 -1.70877 富邦基金I類型 13.23000 13.46000 -0.23000 -1.70877 富邦深証100基金 10.59000 10.76000 -0.17000 -1.57993 富邦富時歐洲ETF基金 21.24000 21.16000 0.08000 0.37807 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42690 0.42670 0.00020 0.04687 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.51930 12.52740 -0.00810 -0.06466 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.34830 9.35440 -0.00610 -0.06521 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30310 0.30300 0.00010 0.03300 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.55670 8.56230 -0.00560 -0.06540 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.24390 10.23130 0.01260 0.12315 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.89200 10.86110 0.03090 0.28450 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.56310 9.55140 0.01170 0.12250 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.16340 10.13460 0.02880 0.28418 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.60000 18.75000 -0.15000 -0.80000 富邦精準基金 43.59000 44.31000 -0.72000 -1.62492 富邦精銳中小基金 11.15000 11.30000 -0.15000 -1.32743 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.66000 17.80000 -0.14000 -0.78652 富邦臺灣公司治理100基金 21.45000 21.69000 -0.24000 -1.10650 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.18000 7.11000 0.07000 0.98453 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.74000 16.06000 -0.32000 -1.99253 富邦標普美國特別股ETF基金 19.91000 19.75000 0.16000 0.81013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.85740 10.72160 0.13580 1.26660 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.61680 10.52500 0.09180 0.87221 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.81840 10.73320 0.08520 0.79380 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.33070 10.20140 0.12930 1.26747 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.05470 9.96780 0.08690 0.87181 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.23050 10.15000 0.08050 0.79310 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.12000 31.36000 -0.24000 -0.76531 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.15320 10.16730 -0.01410 -0.13868 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.14070 10.15780 -0.01710 -0.16834 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.96190 9.97920 -0.01730 -0.17336 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.48180 10.45230 0.02950 0.28223 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.48360 10.45770 0.02590 0.24766 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.30240 10.27730 0.02510 0.24423 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60570 8.66630 -0.06060 -0.69926 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.32720 9.37710 -0.04990 -0.53215 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87210 8.92240 -0.05030 -0.56375 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42480 10.41460 0.01020 0.09794 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.50610 10.49670 0.00940 0.08955 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02220 10.01330 0.00890 0.08888 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.16810 10.15800 0.01010 0.09943 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.67690 8.72280 -0.04590 -0.52621 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.98560 10.02050 -0.03490 -0.34829 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24940 9.28490 -0.03550 -0.38234 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.52700 11.51700 0.01000 0.08683 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.35570 11.34770 0.00800 0.07050 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63960 10.63210 0.00750 0.07054 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.44820 9.48310 -0.03490 -0.36802 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.94370 8.98860 -0.04490 -0.49952 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.87360 9.90750 -0.03390 -0.34217 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.35730 9.39180 -0.03450 -0.36734 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.82300 10.81340 0.00960 0.08878 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.87270 10.86370 0.00900 0.08284 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.36770 10.35920 0.00850 0.08205 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.50250 9.53620 -0.03370 -0.35339 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.98000 7.75000 0.23000 2.96774 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.34000 10.05000 0.29000 2.88557 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.12000 8.89000 0.23000 2.58718 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.98000 8.76000 0.22000 2.51142 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.15000 9.90000 0.25000 2.52525 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20700 10.18950 0.01750 0.17175 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55990 9.55590 0.00400 0.04186 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08150 9.08090 0.00060 0.00661 富蘭克林華美中華基金 11.59000 11.63000 -0.04000 -0.34394 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.78000 22.06000 -0.28000 -1.26927 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.85000 21.92000 -0.07000 -0.31934 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.07120 8.03720 0.03400 0.42303 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.20700 9.17850 0.02850 0.31051 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.20010 10.16860 0.03150 0.30978 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.69890 9.65810 0.04080 0.42244 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.61550 11.61530 0.00020 0.00172 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70410 8.70390 0.00020 0.00230 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85470 8.85450 0.00020 0.00226 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.94690 9.94670 0.00020 0.00201 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.10310 14.12050 -0.01740 -0.12323 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.17790 10.19040 -0.01250 -0.12266 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.15000 10.16250 -0.01250 -0.12300 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.62360 10.62470 -0.00110 -0.01035 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65500 7.65580 -0.00080 -0.01045 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99500 8.99590 -0.00090 -0.01000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.99010 9.99110 -0.00100 -0.01001 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.21640 11.20390 0.01250 0.11157 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54750 7.53910 0.00840 0.11142 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.88650 8.87660 0.00990 0.11153 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03510 10.02400 0.01110 0.11073 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.87790 10.88370 -0.00580 -0.05329 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66810 7.67220 -0.00410 -0.05344 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23000 8.21320 0.01680 0.20455 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33500 9.32550 0.00950 0.10187 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42080 10.41010 0.01070 0.10278 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09670 13.07000 0.02670 0.20428 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.30000 8.26000 0.04000 0.48426 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.59000 8.54000 0.05000 0.58548 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.40890 13.35790 0.05100 0.38180 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 富蘭克林華美第一富基金 38.27000 38.72000 -0.45000 -1.16219 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35010 10.35000 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.80000 14.68000 0.12000 0.81744 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.74000 13.69000 0.05000 0.36523 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.05000 15.97000 0.08000 0.50094 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.13600 10.12270 0.01330 0.13139 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.13600 10.12260 0.01340 0.13238 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.02680 10.02950 -0.00270 -0.02692 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.02670 10.02950 -0.00280 -0.02792 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.08310 10.08120 0.00190 0.01885 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.08310 10.08110 0.00200 0.01984 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.08310 10.08110 0.00200 0.01984 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.15760 10.14050 0.01710 0.16863 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.15750 10.14050 0.01700 0.16764 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.15750 10.14050 0.01700 0.16764 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.81300 6.88610 -0.07310 -1.06156 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.94760 10.89200 0.05560 0.51047 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.60280 9.58010 0.02270 0.23695 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.62130 11.59380 0.02750 0.23720 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80290 6.78500 0.01790 0.26382 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00640 8.99200 0.01440 0.16014 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.65160 10.63460 0.01700 0.15986 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.01180 10.98280 0.02900 0.26405 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.06000 68.51000 0.55000 0.80280 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.43000 68.81000 0.62000 0.90103 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.34930 62.16620 0.18310 0.29453 復華1至5年期高收益債券基金 20.70000 20.66000 0.04000 0.19361 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 67.22950 66.58590 0.64360 0.96657 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.57560 66.00970 0.56590 0.85730 復華人民幣貨幣市場基金 11.86570 11.86500 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 38.85760 39.28900 -0.43140 -1.09802 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 復華大中華中小策略基金 9.17000 8.93000 0.24000 2.68757 復華中小精選基金 66.43000 67.47000 -1.04000 -1.54143 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.64020 52.38760 0.25260 0.48218 復華中國特選信用債券ETF基金 62.24570 62.03230 0.21340 0.34401 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.01000 11.83000 0.18000 1.52156 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.80000 10.64000 0.16000 1.50376 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.40000 10.28000 0.12000 1.16732 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 復華台灣智能基金 11.60000 11.70000 -0.10000 -0.85470 復華全方位基金 29.34000 29.71000 -0.37000 -1.24537 復華全球大趨勢基金-美元 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.74000 20.64000 0.10000 0.48450 復華全球平衡基金-美元 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147 復華全球平衡基金-新臺幣 19.86000 19.71000 0.15000 0.76104 復華全球物聯網科技基金-美元 14.32000 14.24000 0.08000 0.56180 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.85000 13.75000 0.10000 0.72727 復華全球原物料基金 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336 復華全球消費基金-新臺幣 13.17000 13.09000 0.08000 0.61115 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13680 12.12040 0.01640 0.13531 復華全球債券基金 14.84910 14.79080 0.05830 0.39416 復華全球債券組合基金 15.33000 15.31000 0.02000 0.13063 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.14000 14.96000 0.18000 1.20321 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.48000 10.35000 0.13000 1.25604 復華全球戰略配置強基金-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 復華有利貨幣市場基金 13.49180 13.49160 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 復華亞太成長基金 12.15000 12.08000 0.07000 0.57947 復華亞太神龍科技基金-美元 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 復華東協世紀基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723 復華南非幣長期收益基金A 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.57000 14.58000 -0.01000 -0.06859 復華南非幣短期收益基金B 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.25720 67.48940 0.76780 1.13766 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.25000 22.23000 0.02000 0.08997 復華美國新星基金-美元 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 復華美國新星基金-新臺幣 13.18000 13.13000 0.05000 0.38081 復華恒生基金 22.38000 22.33000 0.05000 0.22391 復華恒生單日反向一倍基金 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 33.38000 33.37000 0.01000 0.02997 復華神盾基金 25.92220 26.15680 -0.23460 -0.89690 復華高成長基金 68.99000 70.25000 -1.26000 -1.79359 復華高益策略組合基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 復華貨幣市場基金 14.45510 14.45490 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.93000 17.94000 -0.01000 -0.05574 復華富時台灣高股息低波動基金 49.88000 50.01000 -0.13000 -0.25995 復華復華基金 21.57000 21.96000 -0.39000 -1.77596 復華華人世紀基金 17.24000 17.18000 0.06000 0.34924 復華傳家二號基金 30.92400 31.22360 -0.29960 -0.95953 復華傳家基金 22.40320 22.45490 -0.05170 -0.23024 復華奧林匹克全球組合基金 15.90000 15.84000 0.06000 0.37879 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.81000 11.78000 0.03000 0.25467 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.48000 14.43000 0.05000 0.34650 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 復華新興人民幣短期收益基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.28000 12.25000 0.03000 0.24490 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華新興市場10年期以上債券基金 21.72000 21.60000 0.12000 0.55556 復華新興市場企業債券ETF基金 68.58000 68.19000 0.39000 0.57193 復華新興市場高收益債券基金A 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 復華新興市場高收益債券基金B 5.52000 5.52000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 復華新興市場短期收益基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 復華滬深300 A股基金 24.28000 24.50000 -0.22000 -0.89796 復華數位經濟基金 46.54000 47.07000 -0.53000 -1.12598 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.05440 10.04780 0.00660 0.06569 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.81570 9.80690 0.00880 0.08973 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.59780 10.59070 0.00710 0.06704 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.20970 10.20050 0.00920 0.09019 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.92700 9.97070 -0.04370 -0.43828 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.02200 10.01530 0.00670 0.06690 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.22790 10.21830 0.00960 0.09395 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.83990 10.81230 0.02760 0.25526 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.04870 10.03980 0.00890 0.08865 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.67020 10.64360 0.02660 0.24992 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.40580 10.39670 0.00910 0.08753 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.03740 11.01000 0.02740 0.24886 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76000 10.77100 -0.01100 -0.10213 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.70200 10.69250 0.00950 0.08885 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.78880 10.76180 0.02700 0.25089 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.67360 10.67610 -0.00250 -0.02342 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.82280 11.86470 -0.04190 -0.35315 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.61290 10.59980 0.01310 0.12359 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.85600 10.85850 -0.00250 -0.02302 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.14950 12.19250 -0.04300 -0.35268 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.75610 10.74270 0.01340 0.12474 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.88460 10.85370 0.03090 0.28470 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.22150 10.22220 -0.00070 -0.00685 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.20780 10.19410 0.01370 0.13439 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.09940 10.06960 0.02980 0.29594 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.54890 10.54170 0.00720 0.06830 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.70750 10.73840 -0.03090 -0.28775 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.54670 10.52250 0.02420 0.22998 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.54740 10.54020 0.00720 0.06831 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.70680 10.73770 -0.03090 -0.28777 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.54340 10.51930 0.02410 0.22910 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.42740 10.41170 0.01570 0.15079 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.38900 10.36030 0.02870 0.27702 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.42540 10.40970 0.01570 0.15082 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.38980 10.36110 0.02870 0.27700 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.97390 10.97290 0.00100 0.00911 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.95770 10.94340 0.01430 0.13067 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.03360 11.00140 0.03220 0.29269 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.30460 10.29660 0.00800 0.07770 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.28700 10.26430 0.02270 0.22115 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.17800 10.13920 0.03880 0.38267 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18370 9.20670 -0.02300 -0.24982 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.24680 8.28340 -0.03660 -0.44185 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.27560 8.31760 -0.04200 -0.50495 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.97870 11.95470 0.02400 0.20076 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.78580 10.78850 -0.00270 -0.02503 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.94850 10.95830 -0.00980 -0.08943 景順主流基金 17.53000 17.73000 -0.20000 -1.12803 景順台灣科技基金 30.33000 30.72000 -0.39000 -1.26953 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 景順全球科技基金 24.16000 24.02000 0.14000 0.58285 景順全球康健基金 19.98000 19.85000 0.13000 0.65491 景順貨幣市場基金 15.99030 15.99010 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.84000 32.17000 -0.33000 -1.02580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.01000 14.95000 0.06000 0.40134 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.13000 14.04000 0.09000 0.64103 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.79000 9.67000 0.12000 1.24095 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.32000 10.19000 0.13000 1.27576 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67470 8.65600 0.01870 0.21604 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99700 8.01980 -0.02280 -0.28430 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.49650 11.47150 0.02500 0.21793 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57570 10.60590 -0.03020 -0.28475 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784 華南永昌中國A股基金(美元) 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65690 9.65730 -0.00040 -0.00414 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.92040 9.90470 0.01570 0.15851 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.18380 10.18440 -0.00060 -0.00589 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.46540 10.44890 0.01650 0.15791 華南永昌永昌基金 19.90000 19.89000 0.01000 0.05028 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 華南永昌全球亨利組合基金 15.00100 14.97360 0.02740 0.18299 華南永昌全球神農水資源基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 華南永昌全球精品基金 17.24000 17.16000 0.08000 0.46620 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.61000 13.54000 0.07000 0.51699 華南永昌物聯網精選基金 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27670 16.27650 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.84970 24.89060 -0.04090 -0.16432 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98700 11.98690 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.74750 10.74220 0.00530 0.04934 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.74350 10.76770 -0.02420 -0.22475 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96260 9.95800 0.00460 0.04619 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.88610 9.90850 -0.02240 -0.22607 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.59990 10.59350 0.00640 0.06041 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.52570 10.54630 -0.02060 -0.19533 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94650 9.94040 0.00610 0.06137 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.81650 9.83730 -0.02080 -0.21144 華頓中小型基金 20.83000 21.12000 -0.29000 -1.37311 華頓中國多重機會平衡基金 12.10790 11.83890 0.26900 2.27217 華頓台灣基金 22.54000 22.93000 -0.39000 -1.70083 華頓平安貨幣市場基金 11.56730 11.56710 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.23000 18.07000 0.16000 0.88545 華頓全球高收益債券基金A 14.06900 14.05680 0.01220 0.08679 華頓全球高收益債券基金B 8.20280 8.19570 0.00710 0.08663 華頓全球黑鑽油源基金 5.13000 5.19000 -0.06000 -1.15607 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.85370 2.85760 -0.00390 -0.13648 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.87060 12.90550 -0.03490 -0.27043 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41450 0.41630 -0.00180 -0.43238 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.18570 12.18260 0.00310 0.02545 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.18570 12.18260 0.00310 0.02545 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.79660 10.79030 0.00630 0.05839 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.92610 10.93790 -0.01180 -0.10788 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.92610 10.93790 -0.01180 -0.10788 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.61010 9.62050 -0.01040 -0.10810 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.07430 11.10420 -0.02990 -0.26927 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 11.07430 11.10420 -0.02990 -0.26927 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.75950 9.78990 -0.03040 -0.31052 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65330 2.64510 0.00820 0.31001 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07670 2.06860 0.00810 0.39157 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25690 12.25590 0.00100 0.00816 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50360 9.50280 0.00080 0.00842 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38470 0.38460 0.00010 0.02600 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30250 0.30280 -0.00030 -0.09908 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.62000 3.52000 0.10000 2.84091 匯豐中國動力基金(台幣) 16.30000 15.93000 0.37000 2.32266 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.51000 0.01000 1.96078 匯豐台灣精典基金 24.44000 24.74000 -0.30000 -1.21261 匯豐全球趨勢組合基金 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760 匯豐全球關鍵資源基金 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 25.72000 25.92000 -0.20000 -0.77160 匯豐成功基金 44.62000 44.68000 -0.06000 -0.13429 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.42000 0.01000 0.41322 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70340 2.69340 0.01000 0.37128 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36880 2.35900 0.00980 0.41543 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99400 11.97730 0.01670 0.13943 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.05590 8.03910 0.01680 0.20898 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39350 0.39320 0.00030 0.07630 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33770 0.33730 0.00040 0.11859 匯豐金磚動力基金 15.56000 15.51000 0.05000 0.32237 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01040 15.01030 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.49000 5.46000 0.03000 0.54945 匯豐新鑽動力基金 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.61850 5.59100 0.02750 0.49186 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.47190 9.44460 0.02730 0.28905 匯豐龍鳳基金-A類型 52.79000 53.44000 -0.65000 -1.21632 匯豐龍鳳基金-I類型 52.79000 53.44000 -0.65000 -1.21632 匯豐龍騰電子基金 36.74000 37.39000 -0.65000 -1.73843 匯豐雙高收益債券組合基金 12.81180 12.79340 0.01840 0.14382 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.01000 18.32000 -0.31000 -1.69214 新光中國成長基金(人民幣) 9.53000 9.27000 0.26000 2.80475 新光中國成長基金(美元) 9.57000 9.32000 0.25000 2.68240 新光中國成長基金(新臺幣) 9.60000 9.33000 0.27000 2.89389 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.35140 11.31050 0.04090 0.36161 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.38060 10.38720 -0.00660 -0.06354 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.78640 10.76820 0.01820 0.16902 新光台灣富貴基金 23.58000 23.93000 -0.35000 -1.46260 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.83000 21.71000 0.12000 0.55274 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.57920 40.36250 0.21670 0.53688 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.48040 44.12650 0.35390 0.80201 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 新光全球AI新創產業基金美元 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148 新光全球生技醫療基金(美元) 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 新光全球債券基金(A累積)美元 10.93560 10.91100 0.02460 0.22546 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.76600 10.71620 0.04980 0.46472 新光全球債券基金(B配息)美元 10.33220 10.30860 0.02360 0.22894 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.15970 10.11270 0.04700 0.46476 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.19000 9.03000 0.16000 1.77187 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.60000 10.46000 0.14000 1.33843 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 新光吉星貨幣市場基金 15.50440 15.50420 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027 新光多重資產基金(A累積)美元 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 新光亞洲精選基金-美金 22.09000 22.00000 0.09000 0.40909 新光亞洲精選基金-新台幣 22.55000 22.41000 0.14000 0.62472 新光店頭基金 22.52000 22.85000 -0.33000 -1.44420 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 新光特選內需收益ETF基金 21.41000 21.44000 -0.03000 -0.13993 新光創新科技基金 13.06000 13.30000 -0.24000 -1.80451 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.37650 10.37620 0.00030 0.00289 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.66930 10.64700 0.02230 0.20945 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.17210 10.15950 0.01260 0.12402 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.51480 9.51470 0.00010 0.00105 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.75540 9.73450 0.02090 0.21470 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.28840 9.27490 0.01350 0.14555 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.83520 40.69860 0.13660 0.33564 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.02590 43.52740 0.49850 1.14526 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.78480 10.76550 0.01930 0.17928 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61530 9.59850 0.01680 0.17503 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.58490 9.56670 0.01820 0.19024 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.55750 10.53740 0.02010 0.19075 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.60900 10.59640 0.01260 0.11891 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61690 9.60540 0.01150 0.11972 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57430 9.56250 0.01180 0.12340 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.55010 10.53710 0.01300 0.12337 瑞銀全球創新趨勢基金 7.47000 7.45000 0.02000 0.26846 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.82750 10.77990 0.04760 0.44156 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.72380 9.68090 0.04290 0.44314 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.66710 10.62630 0.04080 0.38395 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70630 9.66920 0.03710 0.38369 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.77500 9.73600 0.03900 0.40058 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.75020 10.70750 0.04270 0.39879 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.04690 14.99590 0.05100 0.34009 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.78010 8.75030 0.02980 0.34056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.15910 41.11180 0.04730 0.11505 群益10年期以上金融債ETF基金 42.97760 42.51090 0.46670 1.09784 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.23950 42.84050 0.39900 0.93136 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.62870 43.16640 0.46230 1.07097 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.75460 44.23750 0.51710 1.16892 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.40350 42.96810 0.43540 1.01331 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.78730 46.30940 0.47790 1.03197 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.10890 47.87930 0.22960 0.47954 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.47390 46.06250 0.41140 0.89313 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.81060 10.74970 0.06090 0.56653 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.15270 43.60600 0.54670 1.25373 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.64840 40.60620 0.04220 0.10393 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46860 11.46550 0.00310 0.02704 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25150 10.26910 -0.01760 -0.17139 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.32600 12.98970 0.33630 2.58897 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.96090 9.72300 0.23790 2.44678 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.38000 10.14000 0.24000 2.36686 群益大印度基金N-新臺幣 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 群益大印度基金-人民幣 14.09230 13.95940 0.13290 0.95205 群益大印度基金-美元 13.25400 13.19560 0.05840 0.44257 群益大印度基金-新臺幣 12.65000 12.58000 0.07000 0.55644 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.32470 12.23580 0.08890 0.72656 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.88640 11.86050 0.02590 0.21837 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.02180 10.94230 0.07950 0.72654 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.69780 9.67660 0.02120 0.21909 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.89180 9.82040 0.07140 0.72706 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.73920 8.72010 0.01910 0.21903 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.20310 9.13670 0.06640 0.72674 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.40390 8.38560 0.01830 0.21823 群益中小型股基金 45.20000 45.70000 -0.50000 -1.09409 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.41550 10.27370 0.14180 1.38022 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.67050 9.55210 0.11840 1.23952 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.13220 9.02610 0.10610 1.17548 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.87430 8.75350 0.12080 1.38002 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.23870 8.13780 0.10090 1.23989 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.78080 7.69050 0.09030 1.17418 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.64440 10.61440 0.03000 0.28263 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.70880 11.67580 0.03300 0.28264 群益中國高收益債券基金-美元 11.29920 11.27510 0.02410 0.21375 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43510 10.41890 0.01620 0.15549 群益中國新機會基金N-人民幣 8.64280 8.37590 0.26690 3.18652 群益中國新機會基金N-美元 7.93710 7.70260 0.23450 3.04443 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.54000 8.29000 0.25000 3.01568 群益中國新機會基金-人民幣 7.66470 7.42800 0.23670 3.18659 群益中國新機會基金-美元 8.48610 8.23540 0.25070 3.04418 群益中國新機會基金-新臺幣 8.15000 7.92000 0.23000 2.90404 群益平衡王基金 19.65460 19.83830 -0.18370 -0.92599 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.02000 8.93000 0.09000 1.00784 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.43000 6.37000 0.06000 0.94192 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.99650 11.81170 0.18480 1.56455 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.45100 11.33180 0.11920 1.05191 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.31860 10.15960 0.15900 1.56502 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.84890 9.74630 0.10260 1.05271 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.40000 9.29000 0.11000 1.18407 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.37640 10.31660 0.05980 0.57965 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.15720 10.10350 0.05370 0.53150 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23020 9.17710 0.05310 0.57861 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.21360 9.16490 0.04870 0.53138 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.43670 10.37660 0.06010 0.57919 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.47610 10.42070 0.05540 0.53163 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39320 9.33910 0.05410 0.57928 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.85830 9.80630 0.05200 0.53027 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.22310 11.18520 0.03790 0.33884 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.77450 7.74820 0.02630 0.33943 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.73380 10.71840 0.01540 0.14368 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.54800 10.54260 0.00540 0.05122 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.63530 10.61280 0.02250 0.21201 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.00630 9.99190 0.01440 0.14412 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93250 9.92740 0.00510 0.05137 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01480 9.99360 0.02120 0.21214 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.73380 10.71840 0.01540 0.14368 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.54780 10.54240 0.00540 0.05122 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.63520 10.61270 0.02250 0.21201 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.00630 9.99200 0.01430 0.14311 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93240 9.92730 0.00510 0.05137 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01490 9.99360 0.02130 0.21314 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.86120 9.85170 0.00950 0.09643 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 群益全球關鍵生技基金-美元 16.13480 16.11930 0.01550 0.09616 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.02000 15.98000 0.04000 0.25031 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.28000 12.30000 -0.02000 -0.16260 群益印度中小基金N-人民幣 11.41360 11.33800 0.07560 0.66678 群益印度中小基金N-美元 9.58210 9.56690 0.01520 0.15888 群益印度中小基金N-新臺幣 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 群益印度中小基金-人民幣 15.45150 15.34910 0.10240 0.66714 群益印度中小基金-美元 13.70500 13.68320 0.02180 0.15932 群益印度中小基金-新臺幣 15.95000 15.90000 0.05000 0.31447 群益多利策略組合基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 群益多重收益組合基金 14.12000 14.09000 0.03000 0.21292 群益多重資產組合基金 15.60000 15.55000 0.05000 0.32154 群益安家基金 24.44920 24.75930 -0.31010 -1.25246 群益安穩貨幣市場基金 16.15450 16.15420 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.46000 22.41000 0.05000 0.22311 群益亞太中小基金 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 群益亞太新趨勢平衡基金 16.88000 16.72000 0.16000 0.95694 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.55270 10.52670 0.02600 0.24699 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83060 7.81130 0.01930 0.24708 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.25240 10.22710 0.02530 0.24738 群益店頭市場基金 93.02000 93.92000 -0.90000 -0.95826 群益東方盛世基金 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 群益東協成長基金-人民幣 13.70290 13.64670 0.05620 0.41182 群益東協成長基金-美元 12.02860 12.04010 -0.01150 -0.09551 群益東協成長基金-新臺幣 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.84910 11.76240 0.08670 0.73709 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.17150 11.09700 0.07450 0.67135 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.58480 10.51990 0.06490 0.61693 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.78280 9.71130 0.07150 0.73626 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.22690 9.16540 0.06150 0.67100 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.74010 8.68660 0.05350 0.61589 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.94510 10.87800 0.06710 0.61684 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.57340 9.50340 0.07000 0.73658 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.39080 9.32820 0.06260 0.67108 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.76400 9.70420 0.05980 0.61623 群益長安基金 29.24000 29.58000 -0.34000 -1.14943 群益美國新創亮點基金N-美元 10.46120 10.42570 0.03550 0.34050 群益美國新創亮點基金-美元 15.82530 15.77160 0.05370 0.34049 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.38000 15.31000 0.07000 0.45722 群益真善美基金 15.60750 15.65600 -0.04850 -0.30979 群益馬拉松基金 117.61000 119.32000 -1.71000 -1.43312 群益深証中小板基金 12.07000 12.25000 -0.18000 -1.46939 群益創新科技基金 32.29000 32.83000 -0.54000 -1.64484 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.74660 9.49800 0.24860 2.61739 群益華夏盛世基金N-美元 8.97130 8.75460 0.21670 2.47527 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.41000 9.19000 0.22000 2.39391 群益華夏盛世基金-人民幣 10.61420 10.34340 0.27080 2.61809 群益華夏盛世基金-美元 9.89190 9.65290 0.23900 2.47594 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.42000 16.03000 0.39000 2.43294 群益奧斯卡基金 29.07000 29.53000 -0.46000 -1.55774 群益新興金鑽基金-美元 11.87960 11.86950 0.01010 0.08509 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 群益葛萊美基金 23.17000 23.54000 -0.37000 -1.57179 群益道瓊美國地產ETF基金 22.04000 21.65000 0.39000 1.80139 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.84000 7.76000 0.08000 1.03093 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.83000 14.12000 -0.29000 -2.05382 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.18860 11.08230 0.10630 0.95919 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.03150 10.98210 0.04940 0.44982 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.11900 11.05140 0.06760 0.61169 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.92960 10.82580 0.10380 0.95882 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.77670 10.72840 0.04830 0.45021 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.86160 10.79560 0.06600 0.61136 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.18850 11.08220 0.10630 0.95920 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.03190 10.98240 0.04950 0.45072 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.92970 10.82580 0.10390 0.95974 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.77620 10.72790 0.04830 0.45023 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.02200 12.98760 0.03440 0.26487 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.84620 11.83010 0.01610 0.13609 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.74970 11.73230 0.01740 0.14831 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.80720 8.78390 0.02330 0.26526 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.09530 9.08300 0.01230 0.13542 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.60680 8.59400 0.01280 0.14894 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31190 10.29790 0.01400 0.13595 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.06270 10.04900 0.01370 0.13633 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.45000 10.44000 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路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.60000 29.98000 -0.38000 -1.26751 德信中國精選成長基金 12.19000 12.05000 0.14000 1.16183 德信台灣主流中小基金 19.26000 19.47000 -0.21000 -1.07858 德信萬保貨幣市場基金 11.98170 11.98150 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.90000 32.05000 -0.15000 -0.46802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.90820 10.89080 0.01740 0.15977 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.80520 10.79460 0.01060 0.09820 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71190 11.71170 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.72000 16.03000 -0.31000 -1.93387 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.27000 18.41000 -0.14000 -0.76046 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.76330 10.69780 0.06550 0.61228 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.28030 16.17760 0.10270 0.63483 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.34910 8.32100 0.02810 0.33770 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.31760 11.29820 0.01940 0.17171 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.29800 12.27840 0.01960 0.15963 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.16120 14.11370 0.04750 0.33655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.47000 17.43000 0.04000 0.22949 摩根中小基金 22.21000 22.31000 -0.10000 -0.44823 摩根中國A股基金 15.77000 15.76000 0.01000 0.06345 摩根中國A股基金(美元) 12.30000 12.32000 -0.02000 -0.16234 摩根中國亮點基金 13.47000 13.10000 0.37000 2.82443 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.94140 11.73310 0.20830 1.77532 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.23400 12.99220 0.24180 1.86112 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.14010 9.95840 0.18170 1.82459 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.86760 13.62560 0.24200 1.77607 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.99430 15.70200 0.29230 1.86155 摩根台灣金磚基金-累積型 19.45000 19.57000 -0.12000 -0.61318 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.45000 19.57000 -0.12000 -0.61318 摩根台灣增長基金 49.86000 50.32000 -0.46000 -0.91415 摩根平衡基金 27.78000 27.89000 -0.11000 -0.39441 摩根全球α基金 18.90000 18.81000 0.09000 0.47847 摩根全球平衡基金 16.43260 16.35990 0.07270 0.44438 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.58610 9.57070 0.01540 0.16091 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71790 10.69680 0.02110 0.19726 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.13140 10.11700 0.01440 0.14233 摩根多元入息成長基金-累積型 11.73290 11.71400 0.01890 0.16135 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.46980 10.45500 0.01480 0.14156 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.02200 10.96610 0.05590 0.50975 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.53050 14.45670 0.07380 0.51049 摩根亞洲基金 60.89000 60.21000 0.68000 1.12938 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.60490 8.58420 0.02070 0.24114 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.15760 10.13240 0.02520 0.24871 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.98820 8.96950 0.01870 0.20848 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.04100 13.00960 0.03140 0.24136 摩根東方內需機會基金 19.28000 19.06000 0.22000 1.15425 摩根東方科技基金 32.46000 32.27000 0.19000 0.58878 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.34000 12.26000 0.08000 0.65253 摩根金龍收成基金 22.77000 22.10000 0.67000 3.03167 摩根第一貨幣市場基金 15.12900 15.12880 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.34000 14.24000 0.10000 0.70225 摩根新金磚五國基金 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314 摩根新絲路基金 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 摩根新興35基金 14.07000 13.99000 0.08000 0.57184 摩根新興日本基金 23.64000 23.48000 0.16000 0.68143 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.47150 7.41740 0.05410 0.72937 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.87140 9.79150 0.07990 0.81601 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.70590 9.63780 0.06810 0.70659 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.43240 11.34980 0.08260 0.72777 摩根新興科技基金 52.56000 53.16000 -0.60000 -1.12867 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.98020 8.95830 0.02190 0.24447 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.70530 9.68750 0.01780 0.18374 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.15370 9.14320 0.01050 0.11484 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.66280 10.63680 0.02600 0.24443 摩根龍揚基金 34.01000 33.00000 1.01000 3.06061 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.32000 11.28000 0.04000 0.35461 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 摩根環球股票收益基金-累積型 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33980 9.34220 -0.00240 -0.02569 摩根總收益組合基金-累積型 11.51940 11.52230 -0.00290 -0.02517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.42000 21.25000 0.17000 0.80000 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61260 12.61250 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.64000 10.83000 -0.19000 -1.75439 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.67120 10.62430 0.04690 0.44144 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.68720 10.69990 -0.01270 -0.11869 聯邦中國龍基金 25.38000 25.60000 -0.22000 -0.85938 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.75070 12.74160 0.00910 0.07142 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.89160 11.87840 0.01320 0.11113 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.78330 10.76140 0.02190 0.20351 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54090 10.53340 0.00750 0.07120 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.88610 9.87520 0.01090 0.11038 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.95780 8.93960 0.01820 0.20359 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.10890 10.11270 -0.00380 -0.03758 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.23870 10.22600 0.01270 0.12419 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.02630 10.02550 0.00080 0.00798 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.25100 10.23370 0.01730 0.16905 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.54080 9.54000 0.00080 0.00839 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.75080 9.73430 0.01650 0.16950 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.59230 11.56030 0.03200 0.27681 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.35940 11.31620 0.04320 0.38175 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.56520 10.51020 0.05500 0.52330 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72390 10.69270 0.03120 0.29179 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.49460 10.45470 0.03990 0.38165 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.76130 9.71050 0.05080 0.52315 聯邦金鑽平衡基金 22.86780 23.07490 -0.20710 -0.89751 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.64440 9.62260 0.02180 0.22655 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.02780 9.98910 0.03870 0.38742 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.59940 9.57780 0.02160 0.22552 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.97010 9.93160 0.03850 0.38765 聯邦貨幣市場基金 13.21890 13.21870 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.70000 12.81000 -0.11000 -0.85870 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.87550 16.83280 0.04270 0.25367 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.82660 12.87360 -0.04700 -0.36509 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.47190 12.41260 0.05930 0.47774 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.87090 11.81440 0.05650 0.47823 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.38900 12.39670 -0.00770 -0.06211 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54910 11.53740 0.01170 0.10141 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60280 10.61030 -0.00750 -0.07069 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70710 8.69840 0.00870 0.10002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.43000 35.90000 -0.47000 -1.30919 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.88000 18.34000 0.54000 2.94438 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.99000 18.46000 0.53000 2.87107 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.64000 12.30000 0.34000 2.76423 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.35000 16.34000 0.01000 0.06120 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.69000 15.59000 0.10000 0.64144 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.76000 11.80000 -0.04000 -0.33898 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.56000 14.59000 -0.03000 -0.20562 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.34000 15.37000 -0.03000 -0.19519 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.10000 21.07000 0.03000 0.14238 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.12000 19.10000 0.02000 0.10471 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.17000 13.14000 0.03000 0.22831 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.00000 14.98000 0.02000 0.13351 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.95000 15.92000 0.03000 0.18844 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.86000 12.84000 0.02000 0.15576 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.53000 19.50000 0.03000 0.15385 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.26000 18.23000 0.03000 0.16456 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 聯博貨幣市場基金 15.03530 15.03520 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.13870 11.12160 0.01710 0.15375 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.00020 13.98880 0.01140 0.08149 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.56060 7.54900 0.01160 0.15366 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.33000 14.29000 0.04000 0.27992 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.48000 14.44000 0.04000 0.27701 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.18930 10.15300 0.03630 0.35753 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.63630 10.57940 0.05690 0.53784 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.20100 10.18640 0.01460 0.14333 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.21150 10.18680 0.02470 0.24247 瀚亞中小型股基金 20.06000 20.43000 -0.37000 -1.81106 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.92000 12.55000 0.37000 2.94821 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.63000 13.24000 0.39000 2.94562 瀚亞巴西基金 6.06000 6.17000 -0.11000 -1.78282 瀚亞外銷基金 39.04000 39.62000 -0.58000 -1.46391 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.14000 12.05000 0.09000 0.74689 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.78000 9.70000 0.08000 0.82474 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.18570 11.16410 0.02160 0.19348 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.79080 10.79820 -0.00740 -0.06853 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.67850 12.67820 0.00030 0.00237 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.66960 10.65550 0.01410 0.13233 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.26750 7.25260 0.01490 0.20544 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.96300 7.96850 -0.00550 -0.06902 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10990 8.10980 0.00010 0.00123 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.05690 7.04760 0.00930 0.13196 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.70570 8.70550 0.00020 0.00230 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.93970 8.92130 0.01840 0.20625 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.31090 9.31730 -0.00640 -0.06869 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.07400 9.07380 0.00020 0.00220 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.27000 12.18000 0.09000 0.73892 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.62000 11.57000 0.05000 0.43215 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.54750 10.51600 0.03150 0.29954 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.86800 9.80050 0.06750 0.68874 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.77730 9.76040 0.01690 0.17315 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.84920 9.81980 0.02940 0.29940 瀚亞印度基金-人民幣 15.26000 15.13000 0.13000 0.85922 瀚亞印度基金-美元 14.40000 14.35000 0.05000 0.34843 瀚亞印度基金-新台幣 32.16000 31.99000 0.17000 0.53142 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.70000 13.60000 0.10000 0.73529 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.04000 11.95000 0.09000 0.75314 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.33000 15.19000 0.14000 0.92166 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.14000 9.06000 0.08000 0.88300 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.13000 7.06000 0.07000 0.99150 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.06000 8.98000 0.08000 0.89087 瀚亞亞太基礎建設基金 12.40000 12.33000 0.07000 0.56772 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.52190 12.43330 0.08860 0.71260 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.14940 14.05400 0.09540 0.67881 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.47180 11.44040 0.03140 0.27447 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.23480 11.19280 0.04200 0.37524 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.87770 12.81420 0.06350 0.49554 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.15710 9.09350 0.06360 0.69940 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.74820 9.68250 0.06570 0.67854 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.17010 9.14500 0.02510 0.27447 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.96830 8.93470 0.03360 0.37606 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.51650 9.46940 0.04710 0.49739 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.96680 14.92900 0.03780 0.25320 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.72080 10.68330 0.03750 0.35102 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.37490 10.36510 0.00980 0.09455 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.71250 12.68040 0.03210 0.25315 瀚亞非洲基金-南非幣 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.23000 20.38000 -0.15000 -0.73602 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.62040 13.62010 0.00030 0.00220 瀚亞美國高科技基金 29.74000 29.69000 0.05000 0.16841 瀚亞高科技基金 56.32000 57.35000 -1.03000 -1.79599 瀚亞理財通基金 26.36000 26.58000 -0.22000 -0.82769 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.99000 8.91000 0.08000 0.89787 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.99000 8.93000 0.06000 0.67189 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 瀚亞菁華基金 21.12000 21.41000 -0.29000 -1.35451 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.08790 14.08390 0.00400 0.02840 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.35650 9.35380 0.00270 0.02887 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.04640 10.98240 0.06400 0.58275 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.53510 11.48060 0.05450 0.47471 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.34780 10.32380 0.02400 0.23247 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.65340 10.62100 0.03240 0.30506 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.30600 8.25780 0.04820 0.58369 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.15840 8.11980 0.03860 0.47538 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.94800 8.94170 0.00630 0.07046 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.39790 8.37850 0.01940 0.23155 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.17140 8.14660 0.02480 0.30442 瀚亞電通網基金 14.70000 14.97000 -0.27000 -1.80361 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.13080 14.10200 0.02880 0.20423 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.67710 10.58330 0.09380 0.88630 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.97360 9.96250 0.01110 0.11142 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.57990 11.55640 0.02350 0.20335 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.19910 10.10960 0.08950 0.88530 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.06170 10.04120 0.02050 0.20416 瀚亞歐洲基金 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------