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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧07月03日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24212      5027   481.64  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15211      4973   305.87  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         20072      7466   268.85  
00702  國泰標普低波高息     13228      5188   254.97  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         17045      8847   192.66  
0058   富邦發達              7427      4196   177.00  
00757  統一FANG+            10183      6994   145.60  
00735  國泰臺韓科技          8294      6789   122.17  
0051   元大中型100          11046      9500   116.27  
00681R 元大美債20反1         5984      6094    98.19  
0054   元大台商50           10286     10624    96.82  
0055   元大MSCI金融         34066     37654    90.47  
008201 BP上證50              1370      1549    88.44  
00707R 元大S&P日圓反1        3761      4355    86.36  
00714  群益道瓊美國地產      4644      5567    83.42  
006206 元大上證50          105591    128278    82.31  
00649  FH香港                4323      5272    82.00  
00763U 國票道瓊銅            2303      3065    75.14  
0053   元大電子              4432      6488    68.31  
006207 FH滬深               64091     96892    66.15  
0061   元大寶滬深          205291    334616    61.35  
00688L 國泰20年美債正2       1236      2115    58.44  
00752  中信中國50            6737     12216    55.15  
00739  元大MSCI A股         80359    146488    54.86
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