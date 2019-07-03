【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電客戶轉單 台股下跌失守5日線



◆期貨走勢

台指期週三下跌 108 點至 10641 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 102.77 點，電子期逆價差縮至 - 4.37 點，金融期逆價差縮至 - 18.13 點。現貨部分，三大法人賣超 96.48 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 452 口至 13200 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 2221 口至 42442 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7464 口至 10515 口。

週二美股三大指數皆留下影線收高，反應美股突破前高的可能性仍大，不過受到台積電客戶輝達轉單三星的利空衝擊，週三台指期開盤後延續夜盤壓力持續走低，8 點 46 分更因短時間內大量賣單進入市場，導致成交價緩步持續下跌，7 月台指最低一度下探 10202 點，不過市場隨即回穩，9 點現貨跳低開出後雖一度小幅反彈，但電子股在台積電領跌下疲弱，買盤觀望，大盤也持續弱勢走低，終場下跌 121.35 點或 1.12%，收在 10743.77 點。整體而言，今日盤勢受到台積電因素而明顯偏弱，加權指數也失守短天期均線，但尾盤收腳留下影線，也反應下檔季線支撐效應浮現，短線盤勢仍以震盪整理可能性較大。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 降至 1.05，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 5.34% 升至 12.27%，賣權平均隱含波動率由 17.99% 降至 15.34%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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