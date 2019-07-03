台北‧07月03日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6462 神盾 1618 8086 宏捷科 1049 5483 中美晶 1005 6245 立端 997 3105 穩懋 886 1795 美時 562 8155 博智 390 8924 大田 300 5425 台半 223 3152 璟德 215 8489 三貝德 212 5439 高技 200 8299 群聯 194 6679 鈺太 175 3587 閎康 170 4163 鐿鈦 160 4736 泰博 155 5299 杰力 152 3260 威剛 150 3527 聚積 122 5371 中光電 120 3324 雙鴻 116 3529 力旺 93 3081 聯亞 84 6435 大中 80 8044 網家 73 4147 中裕 70 6568 宏觀 56 8383 千附 50 4126 太醫 50 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 8069 元太 -1650 6290 良維 -1525 5009 榮剛 -1100 6182 合晶 -848 3227 原相 -740 5347 世界 -666 6147 頎邦 -384 6138 茂達 -240 4953 緯軟 -237 6173 信昌電 -200 1815 富喬 -200 6217 中探針 -199 8349 恒耀 -168 6643 M31 -165 8436 大江 -151 6274 台燿 -111 3290 東浦 -104 3293 鈊象 -95 3217 優群 -82 4909 新復興 -82 5263 智崴 -71 4107 邦特 -64 6150 撼訊 -55 4947 昂寶-KY -50 6538 倉和 -40 2732 六角 -40 6188 廣明 -39 5230 雷笛克 -39 4506 崇友 -39 6238 勝麗 -36
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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