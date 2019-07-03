新聞
0

◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月03日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6462  神盾          1618  
8086  宏捷科        1049  
5483  中美晶        1005  
6245  立端           997  
3105  穩懋           886  
1795  美時           562  
8155  博智           390  
8924  大田           300  
5425  台半           223  
3152  璟德           215  
8489  三貝德         212  
5439  高技           200  
8299  群聯           194  
6679  鈺太           175  
3587  閎康           170  
4163  鐿鈦           160  
4736  泰博           155  
5299  杰力           152  
3260  威剛           150  
3527  聚積           122  
5371  中光電         120  
3324  雙鴻           116  
3529  力旺            93  
3081  聯亞            84  
6435  大中            80  
8044  網家            73  
4147  中裕            70  
6568  宏觀            56  
8383  千附            50  
4126  太醫            50  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
8069  元太         -1650  
6290  良維         -1525  
5009  榮剛         -1100  
6182  合晶          -848  
3227  原相          -740  
5347  世界          -666  
6147  頎邦          -384  
6138  茂達          -240  
4953  緯軟          -237  
6173  信昌電        -200  
1815  富喬          -200  
6217  中探針        -199  
8349  恒耀          -168  
6643  M31           -165  
8436  大江          -151  
6274  台燿          -111  
3290  東浦          -104  
3293  鈊象           -95  
3217  優群           -82  
4909  新復興         -82  
5263  智崴           -71  
4107  邦特           -64  
6150  撼訊           -55  
4947  昂寶-KY        -50  
6538  倉和           -40  
2732  六角           -40  
6188  廣明           -39  
5230  雷笛克         -39  
4506  崇友           -39  
6238  勝麗           -36
留言載入中...

相關新聞