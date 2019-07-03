【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美中貿易談判雖然重啟，但美國仍然禁止華為參與美國 5G 發展，加上美國對歐洲 40 億美元商品祭出關稅，導致市場對於中美貿易談判擔憂升溫，此外，Nvidia 與三星達成晶圓代工協議，衝擊今日台積電股價，大立光也在外資下修評等影響下，下跌超過 5%，在眾多利空消息影響下，終場台股下跌 1.12%。

《國際金融市場焦點分析》

美國仍然禁止華為參與美國 5G 發展，加上美國對歐洲 40 億美元商品祭出關稅，導致市場對於中美貿易談判擔憂升溫，此外，在美中貿易緩解之下，中國經濟短線上再受衝擊有限，降準預期將有可能落空，資金面短線恐將無法支撐陸股持續反彈，白酒類股及券商類股因而走勢疲弱，在貿易衝突升溫及強勢股走勢疲弱下，帶動 A50 指數下跌超過 1%。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC + 達成延長減產協議，同時美中重啟貿易談判，短暫激起的市場風險偏好情緒，無法掩蓋投資人對下半年全球經濟成長趨緩的擔憂，油價在近期的利多支撐下依舊無法有效突破 60 美元關卡，美國可能對歐盟價值約 40 億美元商品祭出新關稅，同時川普表示他認為中美任何協議都必須傾向對美方有利一點，再度引發市場擔憂，油價受到衝擊重挫超過 4%，金價則受到避險買盤推升，重回 1400 美元之上。

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