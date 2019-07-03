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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          南璋              新昕纖   美時     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債20年          勝昱              韋僑     進階     應華       
天良     寬魚國際 富邦中國政策債          新零售            謚源     強生     台燿       
南璋              元大美債1-3          雙鴻              東林     寶島科              
勝昱              元大中國債3-5          天剛              欣厚-KY  中華食              
萬國通            群益15年IG科技債          建榮              友銓     世坤                
飛寶企業          國泰投資級公司債          金利              達威     冠好                
精確              國泰5Y+新興債          達威              三圓     萬國通              
宏易              富邦全球投等債          凱鈺              雙喜     新昕纖              
唐鋒              富邦全球高收債          廣明              力泰     聚紡                
聯光通            國泰中國政金債5+          松崗              理銘     世德                
通訊-KY           富邦中政債0-1          易通展            亞都     精確                
榮群              富邦A級公司債          沛波              東凌-KY  彬台                
天宇              FH中國政策債          雙喜              綠河-KY  至興                
新零售            凱基中國債3-10          志嘉              欣泰     萬在                
恩得利            凱基新興債10+          燦星旅                     健椿                
李洲              凱基科技債10+          六角                       百德                
凱柏實業          群益AAA-AA公司債          華義                       科際精密            
元炬              群益15年IG公用債          愛地雅                     唐鋒                
及成              群益15年EM主權債                                     大恭                
和進              FH能源債                                     永純                
耀勝              FH製藥債                                     富宇                
倚強              FH新興企業債                                     天宇                
錦明              國泰A級公司債                                     唐榮                
鑫創              群益25年美債                                     久陽                
廣寰科            FH20年美債                                     強新                
點晶              FH中國信用債                                     松和                
斐成              中信高評級公司債                                     富強                
泰谷              中信優先金融債                                     力新                
典範              凱基AAA至A公司債                                     凌網                
益通              凱基金融債20+                                     恩得利              
振維              凱基美債25+                                     川寶                
鴻翊              國泰A級金融債                                     李洲                
迎輝              國泰A級科技債                                     凱柏實業            
研勤              國泰A級公用債                                     港建                
欣厚-KY           富邦中國投等債                                     及成                
兆遠              富邦金融投等債                                     倚強                
太欣              元大10年IG銀行債                                     至寶電              
系統電            元大10年IG電能債                                     原相                
天剛              FH公司債A3                                     宇環                
世紀              FH次順位IG金融債                                     廣寰科              
華容              FH美元信用債1-5Y                                     杭特                
建榮              群益A級公司債                                     雙鴻                
立衛              群益AAA-A醫療債                                     幸康                
天揚              中信美國公債20年                                     泰谷                
鈺創              中信中國債7-10                                     類比科              
佳總              中信中國美元IG債                                     森寶                
合正              B新光美債1-3                                     先益                
金利              B新光美債20+                                     泓格                
寶聯通            第一金美債20+                                     博磊                
凱鈺              第一金金融債 10+                                     富晶通              
德宏              第一金科技債 10+                                     盈正                
合邦              永豐10年A公司債                                     新鉅科              
萬旭              永豐15年金融債                                     晟楠                
久正              永豐7-10年中國債                                     艾恩特              
上揚              凱基醫療保健債                                     精聯                
全譜              凱基IG精選15+                                     德微                
易通展            凱基AAA-AA公司債                                     元創精密            
茂迪              台新美元銀行債                                     世紀                
安鈦克            合世                                         友銓                
元隆              易威                                         立衛                
沛亨              寶利徠                                       凱鈺                
九暘              大學光                                       三聯                
凱碩              太醫                                         合邦                
全達              天良                                         亞元                
奧斯特            達爾膚                                       訊達                
保銳              東生華                                       撼訊                
越峰              南璋                                         順發                
商丞              勝昱                                         亞通                
英格爾            萬國通                                       全譜                
士開              飛寶企業                                     元隆                
昇益              力肯                                         沛亨                
志嘉              祺驊                                         廣錠                
富裔              精確                                         神盾                
燦星旅            高鋒                                         長科                
富驛-KY           宏易                                         光菱                
劍湖山            百德                                         星雲                
德記              富強鑫                                       大世科              
泰偉              朋程                                         森田                
華義              唐鋒                                         三圓                
昇華              福盈科                                       力泰                
得利影            大恭                                         理銘                
鼎創達            聯光通                                       富裔                
愛地雅            通訊-KY                                      陸海                
邦泰              威潤                                         安心                
                  榮群                                         富驛-KY             
                  天宇                                         易飛網              
                  智捷                                         亞都                
                  華祺                                         老爺知              
                  新零售                                       東凌-KY             
                  凌網                                         德記                
                  恩得利                                       弘帆                
                  川寶                                         關中                
                  李洲                                         大展證              
                  協禧                                         隆中                
                  凱柏實業                                     時報                
                  元炬                                         旭然                
                  港建                                         鼎創達              
                  及成                                         捷必勝-KY            
                  亞信                                         紅木-KY             
                  和進                                         綠河-KY             
                  耀勝                                         霹靂                
                  茂訊                                         欣雄                
                  優群                                         欣泰                
                  倚強                                         富堡                
                  錦明                                                             
                  鑫創                                                             
                  廣寰科                                                           
                  點晶                                                             
                  東浦                                                             
                  斐成                                                             
                  雙鴻                                                             
                  泰谷                                                             
                  上詮                                                             
                  典範                                                             
                  益通                                                             
                  安勤                                                             
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  曜越                                                             
                  神準                                                             
                  閎康                                                             
                  西勝                                                             
                  新鉅科                                                           
                  研勤                                                             
                  元創精密                                                         
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  安力-KY                                                          
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  光聯                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  世界                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  協益                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  聰泰                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  耕興                                                             
                  驊宏資                                                           
                  撼訊                                                             
                  久正                                                             
                  萬泰科                                                           
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅得                                                             
                  神盾                                                             
                  精測                                                             
                  九暘                                                             
                  德勝                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  華宏                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力麒                                                             
                  三豐                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  六角                                                             
                  劍湖山                                                           
                  老爺知                                                           
                  德記                                                             
                  弘帆                                                             
                  大慶證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  隆中                                                             
                  時報                                                             
                  大車隊                                                           
                  鼎創達                                                           
                  青鋼                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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