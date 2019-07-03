[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 勝昱 韋僑 進階 應華 天良 寬魚國際 富邦中國政策債 新零售 謚源 強生 台燿 南璋 元大美債1-3 雙鴻 東林 寶島科 勝昱 元大中國債3-5 天剛 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益15年IG科技債 建榮 友銓 世坤 飛寶企業 國泰投資級公司債 金利 達威 冠好 精確 國泰5Y+新興債 達威 三圓 萬國通 宏易 富邦全球投等債 凱鈺 雙喜 新昕纖 唐鋒 富邦全球高收債 廣明 力泰 聚紡 聯光通 國泰中國政金債5+ 松崗 理銘 世德 通訊-KY 富邦中政債0-1 易通展 亞都 精確 榮群 富邦A級公司債 沛波 東凌-KY 彬台 天宇 FH中國政策債 雙喜 綠河-KY 至興 新零售 凱基中國債3-10 志嘉 欣泰 萬在 恩得利 凱基新興債10+ 燦星旅 健椿 李洲 凱基科技債10+ 六角 百德 凱柏實業 群益AAA-AA公司債 華義 科際精密 元炬 群益15年IG公用債 愛地雅 唐鋒 及成 群益15年EM主權債 大恭 和進 FH能源債 永純 耀勝 FH製藥債 富宇 倚強 FH新興企業債 天宇 錦明 國泰A級公司債 唐榮 鑫創 群益25年美債 久陽 廣寰科 FH20年美債 強新 點晶 FH中國信用債 松和 斐成 中信高評級公司債 富強 泰谷 中信優先金融債 力新 典範 凱基AAA至A公司債 凌網 益通 凱基金融債20+ 恩得利 振維 凱基美債25+ 川寶 鴻翊 國泰A級金融債 李洲 迎輝 國泰A級科技債 凱柏實業 研勤 國泰A級公用債 港建 欣厚-KY 富邦中國投等債 及成 兆遠 富邦金融投等債 倚強 太欣 元大10年IG銀行債 至寶電 系統電 元大10年IG電能債 原相 天剛 FH公司債A3 宇環 世紀 FH次順位IG金融債 廣寰科 華容 FH美元信用債1-5Y 杭特 建榮 群益A級公司債 雙鴻 立衛 群益AAA-A醫療債 幸康 天揚 中信美國公債20年 泰谷 鈺創 中信中國債7-10 類比科 佳總 中信中國美元IG債 森寶 合正 B新光美債1-3 先益 金利 B新光美債20+ 泓格 寶聯通 第一金美債20+ 博磊 凱鈺 第一金金融債 10+ 富晶通 德宏 第一金科技債 10+ 盈正 合邦 永豐10年A公司債 新鉅科 萬旭 永豐15年金融債 晟楠 久正 永豐7-10年中國債 艾恩特 上揚 凱基醫療保健債 精聯 全譜 凱基IG精選15+ 德微 易通展 凱基AAA-AA公司債 元創精密 茂迪 台新美元銀行債 世紀 安鈦克 合世 友銓 元隆 易威 立衛 沛亨 寶利徠 凱鈺 九暘 大學光 三聯 凱碩 太醫 合邦 全達 天良 亞元 奧斯特 達爾膚 訊達 保銳 東生華 撼訊 越峰 南璋 順發 商丞 勝昱 亞通 英格爾 萬國通 全譜 士開 飛寶企業 元隆 昇益 力肯 沛亨 志嘉 祺驊 廣錠 富裔 精確 神盾 燦星旅 高鋒 長科 富驛-KY 宏易 光菱 劍湖山 百德 星雲 德記 富強鑫 大世科 泰偉 朋程 森田 華義 唐鋒 三圓 昇華 福盈科 力泰 得利影 大恭 理銘 鼎創達 聯光通 富裔 愛地雅 通訊-KY 陸海 邦泰 威潤 安心 榮群 富驛-KY 天宇 易飛網 智捷 亞都 華祺 老爺知 新零售 東凌-KY 凌網 德記 恩得利 弘帆 川寶 關中 李洲 大展證 協禧 隆中 凱柏實業 時報 元炬 旭然 港建 鼎創達 及成 捷必勝-KY 亞信 紅木-KY 和進 綠河-KY 耀勝 霹靂 茂訊 欣雄 優群 欣泰 倚強 富堡 錦明 鑫創 廣寰科 點晶 東浦 斐成 雙鴻 泰谷 上詮 典範 益通 安勤 振維 鴻翊 迎輝 曜越 神準 閎康 西勝 新鉅科 研勤 元創精密 欣厚-KY 兆遠 安力-KY 太欣 系統電 天剛 世紀 光聯 華容 建榮 立衛 天揚 世界 鈺創 佳總 協益 合正 金利 寶聯通 凱鈺 聰泰 德宏 合邦 萬旭 耕興 驊宏資 撼訊 久正 萬泰科 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 迅得 神盾 精測 九暘 德勝 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 華宏 商丞 英格爾 士開 昇益 力麒 三豐 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 六角 劍湖山 老爺知 德記 弘帆 大慶證 泰偉 華義 昇華 得利影 隆中 時報 大車隊 鼎創達 青鋼 愛地雅 邦泰