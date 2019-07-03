[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 富邦科技 本盟 昶和 天仁 元大寶滬深 嘉裕 元大電子 錩泰 大統新創 興泰 FH滬深 東華 元大台商50 喬山 本盟 宏亞 元大台灣50正2 大魯閣 富邦摩台 中釉 健和興 達新 安馳 立益 富邦發達 映泰 旭隼 新紡 康控-KY 佳和 富邦金融 國碩 遠雄來 佳和 聯發 元大MSCI台灣 奇鋐 統領 怡華 昶和 永豐臺灣加權 聯詠 威宏-KY 昶和 三洋紡 富邦日本 欣興 泰昇-KY 大統新創 本盟 國泰日經225 正達 大億 正道 元大歐洲50 晟鈦 亞崴 瑞利 元大日經225 泰碩 正峰新 正峰新 元大美債20反1 玉晶光 程泰 億泰 元大美元指數 晶彩科 百達-KY 懷特 兆豐藍籌30反1 康控-KY 氣立 士紙 國泰標普低波高息 立積 榮星 燁興 元大S&P日圓反1 傳奇 國化 千興 富邦歐洲 互億 台硝 威致 FH彭博高收益債 聯茂 元禎 華豐 FH彭博新興債 矽力-KY 永記 首利 元大台灣高息低波 易華電 日勝化 麗正 群益道瓊美國地產 南電 展宇 東訊 FH富時高息低波 冠德 德淵 錸德 國泰RMB短期報酬 杜康-DR 華廣 倫飛 富邦臺灣中小 陽光能源-DR 三福化 虹光 新光內需收益 佳龍 中釉 威盛 FH美國金融股 高興昌 浩鑫 元大US高息特別股 新鋼 國碩 新光中國政金綠債 東明-KY 銘旺科 新光投等債15+ 六暉-KY 統懋 新光ICE美國權值 申豐 翔耀 宏洲 隴華 太空梭 嘉裕 翔耀 兆勁 東華 太空梭 麗臺 大魯閣 連宇 吉祥全 立益 吉祥全 憶聲 佳和 卓越 科風 年興 奇鋐 力特 聯發 遠見 喬鼎 得力 立萬利 正達 昶和 聯德 晟鈦 三洋紡 泰碩 聯德 本盟 玉晶光 同泰 正道 晶彩科 新世紀 永大 力銘 誠研 瑞利 世芯-KY 誠創 大億 圓展 嘉威 樂士 新至陞 聯合再生 和大 穎漢 力銘 正峰新 立積 亞太電 倉佑 迎廣 達能 強信-KY 詮欣 太極 宏泰 悅城 誠美材 大山 易華電 慧友 億泰 無敵 悠克 東聯 華友聯 友勁 興農 裕豐 百一 中華化 愛山林 捷泰 上緯投控 皇昌 天瀚 懷特 建新國際 迅杰 康聯-KY 遠雄來 華上 康普 夏都 光麗-KY 台玻 欣欣 元晶 士紙 統領 華冠 燁興 客思達-KY 裕豐 官田鋼 阿瘦 寶徠 千興 神州-DR 皇昌 威致 同方友友-DR 陽明 華豐 晨訊科-DR 六福 首利 一零四 康師傅-DR 伸興 欣天然 聖馬丁-DR 信錦 新海 神州-DR 麗正 欣高 耀傑-DR 金寶 川飛 同方友友-DR 台揚 jpp-KY 晨訊科-DR 楠梓電 台數科 友佳-DR 東訊 南六 陽光能源-DR 錸德 鋼聯 精熙-DR 宏碁 必應 中福 華碩 科定 雷虎 倫飛 三能-KY 中視 虹光 福貞-KY 秋雨 威盛 基勝-KY 新利虹 研華 波力-KY 國光生 漢唐 東哥遊艇 浩鑫 泰昇-KY 國碩 政伸 南亞科 吉源-KY 建準 銘旺科 互盛電 統懋 偉詮電 翔耀 太空梭 兆勁 凌群 聯發科 奇力新 麗臺 志聖 強茂 吉祥全 揚博 神基 亞光 鴻名 憶聲 增你強 佰鴻 智原 全台 遠見 科風 健鼎 台灣大 力特 喬鼎 日電貿 正達 晟鈦 勝德 聯德 同泰 泰碩 新世紀 誠研 晶相光 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 谷崧 亞太電 達能 隆達 銘鈺 事欣科 太極 臻鼎-KY 誠美材 立積 榮科 科嘉-KY 中磊 慧友 悠克 富爾特 友勁 百一 捷泰 佳必琪 詮欣 聚鼎 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 捷敏-KY 動力-KY 南電 華冠 達方 裕豐 寶徠 冠德 基泰 皇昌 根基 陽明 中航 漢翔 六福 雲品 柏文 京城銀 台產 富邦金 開發金 上海商銀 潤泰全 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 台汽電 寶成 中視 秋雨 宏全 潤泰新 新利虹 國光生 全宇生技-KY 承業醫 科定 政伸