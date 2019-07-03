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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              富邦科技          本盟              昶和     天仁     元大寶滬深   
嘉裕              元大電子          錩泰              大統新創 興泰     FH滬深     
東華              元大台商50          喬山              本盟     宏亞     元大台灣50正2   
大魯閣            富邦摩台          中釉              健和興   達新     安馳       
立益              富邦發達          映泰              旭隼     新紡     康控-KY    
佳和              富邦金融          國碩              遠雄來   佳和                
聯發              元大MSCI台灣          奇鋐              統領     怡華                
昶和              永豐臺灣加權          聯詠              威宏-KY  昶和                
三洋紡            富邦日本          欣興              泰昇-KY  大統新創            
本盟              國泰日經225          正達                       大億                
正道              元大歐洲50          晟鈦                       亞崴                
瑞利              元大日經225          泰碩                       正峰新              
正峰新            元大美債20反1          玉晶光                     程泰                
億泰              元大美元指數          晶彩科                     百達-KY             
懷特              兆豐藍籌30反1          康控-KY                    氣立                
士紙              國泰標普低波高息          立積                       榮星                
燁興              元大S&P日圓反1          傳奇                       國化                
千興              富邦歐洲          互億                       台硝                
威致              FH彭博高收益債          聯茂                       元禎                
華豐              FH彭博新興債          矽力-KY                    永記                
首利              元大台灣高息低波          易華電                     日勝化              
麗正              群益道瓊美國地產          南電                       展宇                
東訊              FH富時高息低波          冠德                       德淵                
錸德              國泰RMB短期報酬          杜康-DR                    華廣                
倫飛              富邦臺灣中小          陽光能源-DR                   三福化              
虹光              新光內需收益          佳龍                       中釉                
威盛              FH美國金融股                                     高興昌              
浩鑫              元大US高息特別股                                     新鋼                
國碩              新光中國政金綠債                                     東明-KY             
銘旺科            新光投等債15+                                     六暉-KY             
統懋              新光ICE美國權值                                     申豐                
翔耀              宏洲                                         隴華                
太空梭            嘉裕                                         翔耀                
兆勁              東華                                         太空梭              
麗臺              大魯閣                                       連宇                
吉祥全            立益                                         吉祥全              
憶聲              佳和                                         卓越                
科風              年興                                         奇鋐                
力特              聯發                                         遠見                
喬鼎              得力                                         立萬利              
正達              昶和                                         聯德                
晟鈦              三洋紡                                       泰碩                
聯德              本盟                                         玉晶光              
同泰              正道                                         晶彩科              
新世紀            永大                                         力銘                
誠研              瑞利                                         世芯-KY             
誠創              大億                                         圓展                
嘉威              樂士                                         新至陞              
聯合再生          和大                                         穎漢                
力銘              正峰新                                       立積                
亞太電            倉佑                                         迎廣                
達能              強信-KY                                      詮欣                
太極              宏泰                                         悅城                
誠美材            大山                                         易華電              
慧友              億泰                                         無敵                
悠克              東聯                                         華友聯              
友勁              興農                                         裕豐                
百一              中華化                                       愛山林              
捷泰              上緯投控                                     皇昌                
天瀚              懷特                                         建新國際            
迅杰              康聯-KY                                      遠雄來              
華上              康普                                         夏都                
光麗-KY           台玻                                         欣欣                
元晶              士紙                                         統領                
華冠              燁興                                         客思達-KY            
裕豐              官田鋼                                       阿瘦                
寶徠              千興                                         神州-DR             
皇昌              威致                                         同方友友-DR            
陽明              華豐                                         晨訊科-DR            
六福              首利                                         一零四              
康師傅-DR          伸興                                         欣天然              
聖馬丁-DR          信錦                                         新海                
神州-DR           麗正                                         欣高                
耀傑-DR           金寶                                         川飛                
同方友友-DR          台揚                                         jpp-KY              
晨訊科-DR          楠梓電                                       台數科              
友佳-DR           東訊                                         南六                
陽光能源-DR          錸德                                         鋼聯                
精熙-DR           宏碁                                         必應                
中福              華碩                                         科定                
雷虎              倫飛                                         三能-KY             
中視              虹光                                         福貞-KY             
秋雨              威盛                                         基勝-KY             
新利虹            研華                                         波力-KY             
國光生            漢唐                                         東哥遊艇            
                  浩鑫                                         泰昇-KY             
                  國碩                                         政伸                
                  南亞科                                       吉源-KY             
                  建準                                                             
                  銘旺科                                                           
                  互盛電                                                           
                  統懋                                                             
                  偉詮電                                                           
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  凌群                                                             
                  聯發科                                                           
                  奇力新                                                           
                  麗臺                                                             
                  志聖                                                             
                  強茂                                                             
                  吉祥全                                                           
                  揚博                                                             
                  神基                                                             
                  亞光                                                             
                  鴻名                                                             
                  憶聲                                                             
                  增你強                                                           
                  佰鴻                                                             
                  智原                                                             
                  全台                                                             
                  遠見                                                             
                  科風                                                             
                  健鼎                                                             
                  台灣大                                                           
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  日電貿                                                           
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  勝德                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  泰碩                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  晶相光                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  谷崧                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  隆達                                                             
                  銘鈺                                                             
                  事欣科                                                           
                  太極                                                             
                  臻鼎-KY                                                          
                  誠美材                                                           
                  立積                                                             
                  榮科                                                             
                  科嘉-KY                                                          
                  中磊                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  富爾特                                                           
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  佳必琪                                                           
                  詮欣                                                             
                  聚鼎                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  捷敏-KY                                                          
                  動力-KY                                                          
                  南電                                                             
                  華冠                                                             
                  達方                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  冠德                                                             
                  基泰                                                             
                  皇昌                                                             
                  根基                                                             
                  陽明                                                             
                  中航                                                             
                  漢翔                                                             
                  六福                                                             
                  雲品                                                             
                  柏文                                                             
                  京城銀                                                           
                  台產                                                             
                  富邦金                                                           
                  開發金                                                           
                  上海商銀                                                         
                  潤泰全                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  台汽電                                                           
                  寶成                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  宏全                                                             
                  潤泰新                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  全宇生技-KY                                                         
                  承業醫                                                           
                  科定                                                             
                  政伸
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