◆盤勢分析

1. 美國威脅向歐盟祭出新一輪關稅，抑制美中休戰的樂觀情緒，週二美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.38 至 0.29％，美股四大指數高檔震盪。台積電 ADR 下跌 1.40%，傳出特斯拉第二季汽車生產和交付目標刷新紀錄，激勵其盤後股價飆漲近 7%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。

(2) 均線：支撐為季線（約在 10,700 點）附近，壓力為 11,000 點至 11,097 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區附近，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 137 點附近，壓力為 142 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、矽晶圓、PA、散熱、遊戲等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

5. 台灣經濟研究院 2 日表示，儘管 G20 峰會中美達成重新恢復貿易協商的共識，短期有助緩和 5 月以來雙方貿易衝突的情勢，但並沒有看到雙方達成最終協議，廠商感受到的是「不確定性再往後延」，5 月台經院製造業景氣燈號也繼續亮出代表衰退的藍燈，是去年底以來的第七顆藍燈，製造業表現不振的現象近期難以消除。台經院 108 年 5 月製造業景氣信號值為 9.12 分，較 4 月減少 0.60 分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

6.2330 台積電大客戶全球繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）2 日證實，已與三星達成晶圓代工協議，委託生產下一代 7 奈米繪圖處理器（GPU）晶片。這是三星首次在 7 奈米搶走台積電大客戶訂單，也是台積電創辦人張忠謀退休之後，經營團隊第一次面臨大客戶轉投對手懷抱的狀況。輝達轉單之後，台積電仍握有蘋果、高通、聯發科、海思、超微等大廠 7 奈米訂單，但市場仍憂心，輝達「變心」後，未來對台積電營收仍會有一定程度影響。

7. 老牌貿易商潤寅涉詐貸，金管會昨（2）日天公布，潤寅集團在 13 家銀行的授信餘額合計有 79.91 億元，其中有擔保僅 9.81 億元，金管會表示，因這 13 家前五月獲利 727 億元，應足可彌補。據了解，這 13 家銀行，包括 2834 台企銀、2897 王道、兆豐、元大、合庫、一銀、華銀、國泰世華、陽信、安泰、玉山、高雄銀及星展銀行。

8. 國內第二大 III-V 化合物半導體代工廠商宏捷科（8086）6 月 1.71 億元，月增 10.12％，月營收連四紅，累計第二季營收為 4.5 億元，較上季大增 45％；法人表示，宏捷科第三季因轉單效應，稼動率有再度向上調升的空間，營運看俏。

9. 遊戲體感設備商智崴（5263）昨（2）日攜手美國在台協會（AIT）舉辦「飛行劇院之飛越美國」首映記者會，總經理歐陽志宏指出，下半年訂單能見度高，而且客戶拉貨動能強勁，預料業績將會比上半年翻倍成長，展望樂觀。

