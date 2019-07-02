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◆台灣集中市場資券相抵比率前30名

台北‧07月02日 交易日  
  
代碼  股票名稱  資券相抵  成交張數   比率%  
5608  四維航          19       436    4.36  
1110  東泥             3        86    3.48  
3311  閎暉             5       160    3.12  
6176  瑞儀            52      2724    1.91  
6166  凌華             2       106    1.88  
8039  台虹            42      2432    1.73  
1533  車王電           1        60    1.67  
00637L元大滬深300正2      1909    117756    1.62  
00655L國泰中國A50正2        77      5493    1.40  
00633L富邦上証正2       240     18961    1.27  
2206  三陽工業        15      1191    1.26  
2387  精元            86      7113    1.21  
006207FH滬深           2       170    1.18  
2340  光磊            60      5283    1.14  
006206元大上證50         3       266    1.13  
9935  慶豐富           5       443    1.13  
2329  華泰            26      3188    0.82  
6191  精成科          17      2105    0.81  
4551  智伸科           1       139    0.72  
2323  中環            75     11288    0.66  
1517  利奇             2       310    0.64  
2461  光群雷          44      6982    0.63  
8028  昇陽半導體        48      7807    0.61  
6155  鈞寶             1       165    0.60  
6283  淳安             1       166    0.60  
2399  映泰            40      6869    0.58  
00676R富邦臺灣加權反1         5       865    0.58  
3704  合勤控          53      9260    0.57  
4976  佳凌            35      6129    0.57  
1218  泰山             6      1084    0.55
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