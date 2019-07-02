台北‧07月02日 交易日 代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率% 5608 四維航 19 436 4.36 1110 東泥 3 86 3.48 3311 閎暉 5 160 3.12 6176 瑞儀 52 2724 1.91 6166 凌華 2 106 1.88 8039 台虹 42 2432 1.73 1533 車王電 1 60 1.67 00637L元大滬深300正2 1909 117756 1.62 00655L國泰中國A50正2 77 5493 1.40 00633L富邦上証正2 240 18961 1.27 2206 三陽工業 15 1191 1.26 2387 精元 86 7113 1.21 006207FH滬深 2 170 1.18 2340 光磊 60 5283 1.14 006206元大上證50 3 266 1.13 9935 慶豐富 5 443 1.13 2329 華泰 26 3188 0.82 6191 精成科 17 2105 0.81 4551 智伸科 1 139 0.72 2323 中環 75 11288 0.66 1517 利奇 2 310 0.64 2461 光群雷 44 6982 0.63 8028 昇陽半導體 48 7807 0.61 6155 鈞寶 1 165 0.60 6283 淳安 1 166 0.60 2399 映泰 40 6869 0.58 00676R富邦臺灣加權反1 5 865 0.58 3704 合勤控 53 9260 0.57 4976 佳凌 35 6129 0.57 1218 泰山 6 1084 0.55
◆台灣集中市場資券相抵比率前30名
鉅亨台北資料中心
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