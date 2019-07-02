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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月02日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        2788  
6462  神盾          2040  
5483  中美晶        1231  
3105  穩懋           904  
3324  雙鴻           877  
5425  台半           729  
6245  立端           483  
8155  博智           373  
3152  璟德           273  
8489  三貝德         218  
8924  大田           200  
5439  高技           200  
8299  群聯           185  
3527  聚積           171  
3081  聯亞           160  
4736  泰博           155  
5299  杰力           152  
3260  威剛           150  
1795  美時           126  
5371  中光電         120  
3587  閎康           118  
6568  宏觀           110  
6679  鈺太           110  
3529  力旺           106  
8383  千附           100  
4163  鐿鈦            90  
2729  瓦城            51  
4126  太醫            50  
4147  中裕            50  
6488  環球晶          36  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6290  良維         -1525  
8069  元太         -1048  
6182  合晶          -847  
5347  世界          -678  
5009  榮剛          -499  
6238  勝麗          -346  
3227  原相          -333  
3293  鈊象          -276  
6147  頎邦          -275  
4107  邦特          -267  
6138  茂達          -263  
4953  緯軟          -237  
3290  東浦          -204  
1815  富喬          -200  
6173  信昌電        -200  
8358  金居          -150  
8436  大江          -148  
6643  M31           -113  
5274  信驊           -84  
3217  優群           -82  
8349  恒耀           -70  
6150  撼訊           -55  
3303  岱稜           -55  
4947  昂寶-KY        -50  
4506  崇友           -45  
6538  倉和           -40  
2732  六角           -40  
6188  廣明           -39  
6274  台燿           -28  
6561  是方           -15
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