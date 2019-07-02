台北‧07月02日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 2788 6462 神盾 2040 5483 中美晶 1231 3105 穩懋 904 3324 雙鴻 877 5425 台半 729 6245 立端 483 8155 博智 373 3152 璟德 273 8489 三貝德 218 8924 大田 200 5439 高技 200 8299 群聯 185 3527 聚積 171 3081 聯亞 160 4736 泰博 155 5299 杰力 152 3260 威剛 150 1795 美時 126 5371 中光電 120 3587 閎康 118 6568 宏觀 110 6679 鈺太 110 3529 力旺 106 8383 千附 100 4163 鐿鈦 90 2729 瓦城 51 4126 太醫 50 4147 中裕 50 6488 環球晶 36 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6290 良維 -1525 8069 元太 -1048 6182 合晶 -847 5347 世界 -678 5009 榮剛 -499 6238 勝麗 -346 3227 原相 -333 3293 鈊象 -276 6147 頎邦 -275 4107 邦特 -267 6138 茂達 -263 4953 緯軟 -237 3290 東浦 -204 1815 富喬 -200 6173 信昌電 -200 8358 金居 -150 8436 大江 -148 6643 M31 -113 5274 信驊 -84 3217 優群 -82 8349 恒耀 -70 6150 撼訊 -55 3303 岱稜 -55 4947 昂寶-KY -50 4506 崇友 -45 6538 倉和 -40 2732 六角 -40 6188 廣明 -39 6274 台燿 -28 6561 是方 -15
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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