【西證國際】每週股票策略報告



◆全球貿易及地緣政治局勢緩和歐盟接班人難產

香港股市上週個別發展，內地股市上升。恒生指數按週上升 0.2% 至 28,543 點，國企指數按週下跌 0.4% 至 10,882 點，日均成交按週減少 20.1% 至 734 億港元。上證綜合指數按週上升 1.2% 至 3,045 點，日均成交按週減少 4.2% 至人民幣 4,524 億元。

運動裝備和水泥股跑贏大市，石油化工股錄得下跌。李寧（2331.HK）發布盈利預喜且獲券商看好，股價週內大漲 21.5%，帶動運動裝備股跑贏大市；水泥股表現突出，其中西部水泥（2233.HK）按週上漲 12.1%；化工股錄得下跌，東岳集團（189.HK）預計上半年股東應佔溢利按年倒退，股價下跌 5.1%。其他個股方面，利豐（494.HK）宣布淡馬錫以 3 億美元入股利豐物流 21.7% 股權，股價週內大漲 20.4%。

全球貿易及地緣政治局勢緩和。中美元首週末在 G20 峰會上會面，貿易戰迎來積極消息，美方同意暫時不對中國實施新關稅，同時在華為禁令上有所鬆口，而中方也同意採購美國大量農產品，雙方重啟貿易磋商。雖然中美貿易博弈或為持久戰，但特習會取得的成就短期內預計將提振市場情緒，尤其是美國對華為的放行緩解了市場對貿易戰轉為科技戰的擔憂，科技股有望反彈。另一方面，美朝領導人上週末也進行會面，雙方同意重啟朝鮮無核化協商，打破此前僵局，地緣政治風險下降。

歐盟接班人難產。上週末起舉行的歐洲峰會陷入僵局，各國領導人仍未能就歐盟新一屆領導人選達成共識，有消息指荷蘭社會黨人蒂默曼斯目前成為新歐盟委員會主席的首選候選人，然而這一方案遭到中東歐強烈反對。歐洲議會將於週三選出新議長，在此之前各國需在歐盟接班人上達成一致。

中國製造業景氣度低迷。中國 6 月官方製造業 PMI 為 49.4，略低於預期之 49.5，與前值持平；而財新製造業 PMI 也為 49.4，低於預期之 50.1，前值為 50.2。兩數據均顯示製造業進入衰退區間，整體景氣度低迷。本週中國將公布 6 月 M2 增速，市場預期將與上月持平於 8.5%。

恒指本週或上揚。目前恒生指數 / 國企指數預測市盈率分別為 11.4/8.7 倍，與過去三年之平均估值 11.0/8.0 倍相若。中美貿易戰正面信號預計帶動恒指本週上揚。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

