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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧07月01日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24201      5027   481.42  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15213      4973   305.91  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19988      7466   267.72  
00702  國泰標普低波高息     13215      5188   254.72  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16787      8847   189.75  
0058   富邦發達              7427      4196   177.00  
00757  統一FANG+             9819      7494   131.02  
00735  國泰臺韓科技          8294      6789   122.17  
0051   元大中型100          11018      9500   115.98  
00681R 元大美債20反1         5984      6094    98.19  
0054   元大台商50           10280     10624    96.76  
0055   元大MSCI金融         34052     37654    90.43  
008201 BP上證50              1359      1549    87.73  
00663L 國泰臺灣加權正2       3323      3809    87.24  
00707R 元大S&P日圓反1        3761      4355    86.36  
00714  群益道瓊美國地產      4665      5567    83.80  
006206 元大上證50          105115    130278    80.69  
00649  FH香港                4195      5272    79.57  
00763U 國票道瓊銅            2396      3065    78.17  
0053   元大電子              4432      6488    68.31  
006207 FH滬深               64084     96892    66.14  
0061   元大寶滬深          205647    336116    61.18  
00752  中信中國50            6778     12216    55.48  
00728  第一金工業30          8089     14923    54.20
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