新聞
0

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月01日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
宏洲              富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
嘉裕              元大電子          錩泰              大統新創 天仁     FH滬深     
東華              元大台商50          喬山              本盟     興泰     元大台灣50正2   
大魯閣            富邦摩台          中釉              健和興   宏亞     安馳       
立益              富邦發達          國碩              旭隼     達新     康控-KY    
佳和              富邦金融          奇鋐              遠雄來   地球                
聯發              元大MSCI台灣          聯詠              統領     新紡                
昶和              永豐臺灣加權          欣興              威宏-KY  佳和                
三洋紡            富邦日本          正達              泰昇-KY  怡華                
本盟              國泰日經225          晟鈦                       昶和                
正道              元大歐洲50          泰碩                       大統新創            
瑞利              元大日經225          玉晶光                     大億                
正峰新            元大美債20反1          晶彩科                     亞崴                
億泰              元大美元指數          康控-KY                    正峰新              
懷特              兆豐藍籌30反1          立積                       程泰                
士紙              國泰標普低波高息          傳奇                       百達-KY             
燁興              元大S&P日圓反1          互億                       氣立                
千興              富邦歐洲          聯茂                       榮星                
威致              FH彭博高收益債          矽力-KY                    國化                
華豐              FH彭博新興債          易華電                     台硝                
首利              元大台灣高息低波          南電                       元禎                
麗正              群益道瓊美國地產          冠德                       永記                
東訊              FH富時高息低波          杜康-DR                    日勝化              
錸德              國泰RMB短期報酬          陽光能源-DR                   展宇                
倫飛              富邦臺灣中小          佳龍                       德淵                
虹光              國泰新興市場                                     華廣                
威盛              新光內需收益                                     三福化              
浩鑫              FH美國金融股                                     中釉                
國碩              元大US高息特別股                                     高興昌              
銘旺科            新光中國政金綠債                                     新鋼                
統懋              新光投等債15+                                     東明-KY             
翔耀              新光ICE美國權值                                     六暉-KY             
太空梭            南亞                                         申豐                
兆勁              三芳                                         隴華                
麗臺              宏洲                                         翔耀                
吉祥全            嘉裕                                         太空梭              
憶聲              東華                                         連宇                
科風              大魯閣                                       吉祥全              
力特              立益                                         卓越                
喬鼎              佳和                                         奇鋐                
正達              年興                                         遠見                
晟鈦              聯發                                         立萬利              
聯德              昶和                                         聯德                
同泰              三洋紡                                       泰碩                
新世紀            本盟                                         玉晶光              
誠研              東元                                         晶彩科              
誠創              正道                                         力銘                
嘉威              瑞利                                         世芯-KY             
聯合再生          大億                                         圓展                
力銘              樂士                                         新至陞              
亞太電            和大                                         穎漢                
達能              正峰新                                       立積                
太極              中砂                                         迎廣                
誠美材            倉佑                                         詮欣                
慧友              永新-KY                                      悅城                
悠克              億泰                                         易華電              
友勁              東聯                                         無敵                
百一              興農                                         華友聯              
捷泰              中華化                                       裕豐                
天瀚              懷特                                         愛山林              
迅杰              康普                                         皇昌                
華上              台玻                                         建新國際            
光麗-KY           士紙                                         遠雄來              
元晶              燁興                                         夏都                
華冠              官田鋼                                       欣欣                
裕豐              千興                                         統領                
寶徠              威致                                         客思達-KY            
皇昌              華豐                                         阿瘦                
陽明              首利                                         神州-DR             
六福              伸興                                         同方友友-DR            
康師傅-DR          信錦                                         晨訊科-DR            
聖馬丁-DR          麗正                                         一零四              
神州-DR           楠梓電                                       欣天然              
耀傑-DR           東訊                                         新海                
同方友友-DR          錸德                                         欣高                
晨訊科-DR          宏碁                                         川飛                
友佳-DR           華碩                                         jpp-KY              
陽光能源-DR          藍天                                         台數科              
精熙-DR           倫飛                                         南六                
中福              虹光                                         鋼聯                
雷虎              威盛                                         必應                
中視              友通                                         科定                
秋雨              浩鑫                                         三能-KY             
新利虹            國碩                                         福貞-KY             
國光生            南亞科                                       基勝-KY             
                  建準                                         波力-KY             
                  銘旺科                                       東哥遊艇            
                  互盛電                                       泰昇-KY             
                  統懋                                         政伸                
                  偉詮電                                       吉源-KY             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  創見                                                             
                  凌群                                                             
                  聯發科                                                           
                  奇力新                                                           
                  麗臺                                                             
                  強茂                                                             
                  吉祥全                                                           
                  揚博                                                             
                  華固                                                             
                  神基                                                             
                  晶豪科                                                           
                  嘉晶                                                             
                  亞光                                                             
                  鴻名                                                             
                  憶聲                                                             
                  增你強                                                           
                  智原                                                             
                  全台                                                             
                  遠見                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  日電貿                                                           
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  勝德                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  泰碩                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  晶相光                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  谷崧                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  隆達                                                             
                  銘鈺                                                             
                  事欣科                                                           
                  太極                                                             
                  凌通                                                             
                  臻鼎-KY                                                          
                  誠美材                                                           
                  立積                                                             
                  榮科                                                             
                  中磊                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  富爾特                                                           
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  詮欣                                                             
                  聚鼎                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  全國電                                                           
                  華上                                                             
                  悅城                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  冠德                                                             
                  基泰                                                             
                  皇昌                                                             
                  根基                                                             
                  陽明                                                             
                  中航                                                             
                  六福                                                             
                  雲品                                                             
                  柏文                                                             
                  華票                                                             
                  台產                                                             
                  富邦金                                                           
                  開發金                                                           
                  上海商銀                                                         
                  潤泰全                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  寶成                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  欣高                                                             
                  宏全                                                             
                  潤泰新                                                           
                  勤益控                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  全宇生技-KY                                                         
                  科定                                                             
                  日友                                                             
                  潤泰材                                                           
                  波力-KY                                                          
                  政伸
留言載入中...

相關新聞