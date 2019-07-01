◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月01日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 嘉裕 元大電子 錩泰 大統新創 天仁 FH滬深 東華 元大台商50 喬山 本盟 興泰 元大台灣50正2 大魯閣 富邦摩台 中釉 健和興 宏亞 安馳 立益 富邦發達 國碩 旭隼 達新 康控-KY 佳和 富邦金融 奇鋐 遠雄來 地球 聯發 元大MSCI台灣 聯詠 統領 新紡 昶和 永豐臺灣加權 欣興 威宏-KY 佳和 三洋紡 富邦日本 正達 泰昇-KY 怡華 本盟 國泰日經225 晟鈦 昶和 正道 元大歐洲50 泰碩 大統新創 瑞利 元大日經225 玉晶光 大億 正峰新 元大美債20反1 晶彩科 亞崴 億泰 元大美元指數 康控-KY 正峰新 懷特 兆豐藍籌30反1 立積 程泰 士紙 國泰標普低波高息 傳奇 百達-KY 燁興 元大S&P日圓反1 互億 氣立 千興 富邦歐洲 聯茂 榮星 威致 FH彭博高收益債 矽力-KY 國化 華豐 FH彭博新興債 易華電 台硝 首利 元大台灣高息低波 南電 元禎 麗正 群益道瓊美國地產 冠德 永記 東訊 FH富時高息低波 杜康-DR 日勝化 錸德 國泰RMB短期報酬 陽光能源-DR 展宇 倫飛 富邦臺灣中小 佳龍 德淵 虹光 國泰新興市場 華廣 威盛 新光內需收益 三福化 浩鑫 FH美國金融股 中釉 國碩 元大US高息特別股 高興昌 銘旺科 新光中國政金綠債 新鋼 統懋 新光投等債15+ 東明-KY 翔耀 新光ICE美國權值 六暉-KY 太空梭 南亞 申豐 兆勁 三芳 隴華 麗臺 宏洲 翔耀 吉祥全 嘉裕 太空梭 憶聲 東華 連宇 科風 大魯閣 吉祥全 力特 立益 卓越 喬鼎 佳和 奇鋐 正達 年興 遠見 晟鈦 聯發 立萬利 聯德 昶和 聯德 同泰 三洋紡 泰碩 新世紀 本盟 玉晶光 誠研 東元 晶彩科 誠創 正道 力銘 嘉威 瑞利 世芯-KY 聯合再生 大億 圓展 力銘 樂士 新至陞 亞太電 和大 穎漢 達能 正峰新 立積 太極 中砂 迎廣 誠美材 倉佑 詮欣 慧友 永新-KY 悅城 悠克 億泰 易華電 友勁 東聯 無敵 百一 興農 華友聯 捷泰 中華化 裕豐 天瀚 懷特 愛山林 迅杰 康普 皇昌 華上 台玻 建新國際 光麗-KY 士紙 遠雄來 元晶 燁興 夏都 華冠 官田鋼 欣欣 裕豐 千興 統領 寶徠 威致 客思達-KY 皇昌 華豐 阿瘦 陽明 首利 神州-DR 六福 伸興 同方友友-DR 康師傅-DR 信錦 晨訊科-DR 聖馬丁-DR 麗正 一零四 神州-DR 楠梓電 欣天然 耀傑-DR 東訊 新海 同方友友-DR 錸德 欣高 晨訊科-DR 宏碁 川飛 友佳-DR 華碩 jpp-KY 陽光能源-DR 藍天 台數科 精熙-DR 倫飛 南六 中福 虹光 鋼聯 雷虎 威盛 必應 中視 友通 科定 秋雨 浩鑫 三能-KY 新利虹 國碩 福貞-KY 國光生 南亞科 基勝-KY 建準 波力-KY 銘旺科 東哥遊艇 互盛電 泰昇-KY 統懋 政伸 偉詮電 吉源-KY 翔耀 太空梭 兆勁 創見 凌群 聯發科 奇力新 麗臺 強茂 吉祥全 揚博 華固 神基 晶豪科 嘉晶 亞光 鴻名 憶聲 增你強 智原 全台 遠見 科風 力特 喬鼎 日電貿 正達 晟鈦 勝德 聯德 同泰 泰碩 新世紀 誠研 晶相光 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 谷崧 亞太電 達能 隆達 銘鈺 事欣科 太極 凌通 臻鼎-KY 誠美材 立積 榮科 中磊 慧友 悠克 富爾特 友勁 百一 捷泰 詮欣 聚鼎 天瀚 迅杰 全國電 華上 悅城 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 冠德 基泰 皇昌 根基 陽明 中航 六福 雲品 柏文 華票 台產 富邦金 開發金 上海商銀 潤泰全 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 寶成 中視 秋雨 欣高 宏全 潤泰新 勤益控 新利虹 國光生 全宇生技-KY 科定 日友 潤泰材 波力-KY 政伸