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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月01日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          南璋              新昕纖   美時     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債20年          勝昱              韋僑     進階     應華       
天良     寬魚國際 元大美債1-3          新零售            謚源     強生     台燿       
南璋              元大中國債3-5          雙鴻              東林     寶島科              
勝昱              群益15年IG科技債          碩禾              欣厚-KY  中華食              
萬國通            國泰投資級公司債          天剛              友銓     世坤                
飛寶企業          國泰5Y+新興債          建榮              達威     冠好                
精確              富邦全球投等債          金利              三圓     萬國通              
宏易              富邦全球高收債          達威              雙喜     新昕纖              
唐鋒              國泰中國政金債5+          凱鈺              力泰     聚紡                
聯光通            富邦中政債0-1          廣明              理銘     世德                
通訊-KY           富邦A級公司債          松崗              亞都     精確                
榮群              FH中國政策債          易通展            東凌-KY  彬台                
天宇              凱基中國債3-10          沛波              綠河-KY  至興                
新零售            凱基新興債10+          雙喜              欣泰     萬在                
恩得利            凱基科技債10+          志嘉                       健椿                
李洲              群益AAA-AA公司債          燦星旅                     百德                
凱柏實業          群益15年IG公用債          六角                       科際精密            
元炬              群益15年EM主權債          大綜                       唐鋒                
及成              FH能源債          華義                       大恭                
和進              FH製藥債          愛地雅                     永純                
耀勝              FH新興企業債                                     富宇                
倚強              國泰A級公司債                                     天宇                
錦明              群益25年美債                                     唐榮                
鑫創              FH20年美債                                     久陽                
廣寰科            FH中國信用債                                     強新                
點晶              中信高評級公司債                                     松和                
斐成              中信優先金融債                                     富強                
泰谷              凱基AAA至A公司債                                     力新                
典範              凱基金融債20+                                     凌網                
益通              凱基美債25+                                     恩得利              
振維              國泰A級金融債                                     川寶                
鴻翊              國泰A級科技債                                     李洲                
迎輝              國泰A級公用債                                     凱柏實業            
研勤              富邦中國投等債                                     港建                
欣厚-KY           富邦金融投等債                                     及成                
兆遠              元大10年IG銀行債                                     倚強                
太欣              元大10年IG電能債                                     至寶電              
系統電            FH公司債A3                                     原相                
天剛              FH次順位IG金融債                                     宇環                
世紀              FH美元信用債1-5Y                                     廣寰科              
華容              群益A級公司債                                     杭特                
建榮              群益AAA-A醫療債                                     雙鴻                
立衛              中信中國債7-10                                     幸康                
天揚              中信中國美元IG債                                     泰谷                
鈺創              B新光美債1-3                                     類比科              
佳總              B新光美債20+                                     利機                
合正              第一金美債20+                                     森寶                
金利              第一金金融債 10+                                     先益                
寶聯通            第一金科技債 10+                                     泓格                
凱鈺              永豐10年A公司債                                     博磊                
德宏              永豐15年金融債                                     富晶通              
合邦              永豐7-10年中國債                                     盈正                
萬旭              凱基醫療保健債                                     新鉅科              
久正              凱基IG精選15+                                     晟楠                
上揚              凱基AAA-AA公司債                                     艾恩特              
全譜              台新美元銀行債                                     精聯                
易通展            合世                                         德微                
茂迪              易威                                         元創精密            
安鈦克            進階                                         世紀                
元隆              大學光                                       友銓                
沛亨              太醫                                         立衛                
九暘              天良                                         凱鈺                
凱碩              達爾膚                                       三聯                
全達              東生華                                       合邦                
奧斯特            南璋                                         亞元                
保銳              勝昱                                         訊達                
越峰              萬國通                                       撼訊                
商丞              飛寶企業                                     順發                
英格爾            力肯                                         亞通                
士開              祺驊                                         全譜                
昇益              精確                                         元隆                
志嘉              高鋒                                         沛亨                
富裔              宏易                                         廣錠                
燦星旅            富強鑫                                       神盾                
富驛-KY           朋程                                         長科                
劍湖山            唐鋒                                         光菱                
德記              福盈科                                       星雲                
泰偉              大恭                                         大世科              
華義              聯光通                                       森田                
昇華              通訊-KY                                      三圓                
得利影            榮群                                         力泰                
鼎創達            天宇                                         理銘                
愛地雅            華祺                                         富裔                
邦泰              新零售                                       陸海                
                  恩得利                                       安心                
                  川寶                                         富驛-KY             
                  李洲                                         易飛網              
                  協禧                                         亞都                
                  凱柏實業                                     老爺知              
                  元炬                                         東凌-KY             
                  港建                                         德記                
                  及成                                         弘帆                
                  亞信                                         關中                
                  和進                                         大展證              
                  耀勝                                         誠品生活            
                  順達                                         隆中                
                  茂訊                                         時報                
                  倚強                                         旭然                
                  錦明                                         鼎創達              
                  鑫創                                         捷必勝-KY            
                  廣寰科                                       紅木-KY             
                  點晶                                         綠河-KY             
                  東浦                                         霹靂                
                  斐成                                         欣雄                
                  雙鴻                                         欣泰                
                  泰谷                                         富堡                
                  上詮                                                             
                  典範                                                             
                  益通                                                             
                  安勤                                                             
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  曜越                                                             
                  閎康                                                             
                  西勝                                                             
                  研勤                                                             
                  元創精密                                                         
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  雷笛克                                                           
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  世界                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  聰泰                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  耕興                                                             
                  驊宏資                                                           
                  晉倫                                                             
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅得                                                             
                  神盾                                                             
                  精測                                                             
                  瑞耘                                                             
                  勁豐                                                             
                  九暘                                                             
                  安國                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力麒                                                             
                  三豐                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  六角                                                             
                  劍湖山                                                           
                  老爺知                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  智基                                                             
                  隆中                                                             
                  時報                                                             
                  大車隊                                                           
                  鼎創達                                                           
                  信紘科                                                           
                  明揚                                                             
                  青鋼                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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