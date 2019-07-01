◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月01日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 勝昱 韋僑 進階 應華 天良 寬魚國際 元大美債1-3 新零售 謚源 強生 台燿 南璋 元大中國債3-5 雙鴻 東林 寶島科 勝昱 群益15年IG科技債 碩禾 欣厚-KY 中華食 萬國通 國泰投資級公司債 天剛 友銓 世坤 飛寶企業 國泰5Y+新興債 建榮 達威 冠好 精確 富邦全球投等債 金利 三圓 萬國通 宏易 富邦全球高收債 達威 雙喜 新昕纖 唐鋒 國泰中國政金債5+ 凱鈺 力泰 聚紡 聯光通 富邦中政債0-1 廣明 理銘 世德 通訊-KY 富邦A級公司債 松崗 亞都 精確 榮群 FH中國政策債 易通展 東凌-KY 彬台 天宇 凱基中國債3-10 沛波 綠河-KY 至興 新零售 凱基新興債10+ 雙喜 欣泰 萬在 恩得利 凱基科技債10+ 志嘉 健椿 李洲 群益AAA-AA公司債 燦星旅 百德 凱柏實業 群益15年IG公用債 六角 科際精密 元炬 群益15年EM主權債 大綜 唐鋒 及成 FH能源債 華義 大恭 和進 FH製藥債 愛地雅 永純 耀勝 FH新興企業債 富宇 倚強 國泰A級公司債 天宇 錦明 群益25年美債 唐榮 鑫創 FH20年美債 久陽 廣寰科 FH中國信用債 強新 點晶 中信高評級公司債 松和 斐成 中信優先金融債 富強 泰谷 凱基AAA至A公司債 力新 典範 凱基金融債20+ 凌網 益通 凱基美債25+ 恩得利 振維 國泰A級金融債 川寶 鴻翊 國泰A級科技債 李洲 迎輝 國泰A級公用債 凱柏實業 研勤 富邦中國投等債 港建 欣厚-KY 富邦金融投等債 及成 兆遠 元大10年IG銀行債 倚強 太欣 元大10年IG電能債 至寶電 系統電 FH公司債A3 原相 天剛 FH次順位IG金融債 宇環 世紀 FH美元信用債1-5Y 廣寰科 華容 群益A級公司債 杭特 建榮 群益AAA-A醫療債 雙鴻 立衛 中信中國債7-10 幸康 天揚 中信中國美元IG債 泰谷 鈺創 B新光美債1-3 類比科 佳總 B新光美債20+ 利機 合正 第一金美債20+ 森寶 金利 第一金金融債 10+ 先益 寶聯通 第一金科技債 10+ 泓格 凱鈺 永豐10年A公司債 博磊 德宏 永豐15年金融債 富晶通 合邦 永豐7-10年中國債 盈正 萬旭 凱基醫療保健債 新鉅科 久正 凱基IG精選15+ 晟楠 上揚 凱基AAA-AA公司債 艾恩特 全譜 台新美元銀行債 精聯 易通展 合世 德微 茂迪 易威 元創精密 安鈦克 進階 世紀 元隆 大學光 友銓 沛亨 太醫 立衛 九暘 天良 凱鈺 凱碩 達爾膚 三聯 全達 東生華 合邦 奧斯特 南璋 亞元 保銳 勝昱 訊達 越峰 萬國通 撼訊 商丞 飛寶企業 順發 英格爾 力肯 亞通 士開 祺驊 全譜 昇益 精確 元隆 志嘉 高鋒 沛亨 富裔 宏易 廣錠 燦星旅 富強鑫 神盾 富驛-KY 朋程 長科 劍湖山 唐鋒 光菱 德記 福盈科 星雲 泰偉 大恭 大世科 華義 聯光通 森田 昇華 通訊-KY 三圓 得利影 榮群 力泰 鼎創達 天宇 理銘 愛地雅 華祺 富裔 邦泰 新零售 陸海 恩得利 安心 川寶 富驛-KY 李洲 易飛網 協禧 亞都 凱柏實業 老爺知 元炬 東凌-KY 港建 德記 及成 弘帆 亞信 關中 和進 大展證 耀勝 誠品生活 順達 隆中 茂訊 時報 倚強 旭然 錦明 鼎創達 鑫創 捷必勝-KY 廣寰科 紅木-KY 點晶 綠河-KY 東浦 霹靂 斐成 欣雄 雙鴻 欣泰 泰谷 富堡 上詮 典範 益通 安勤 振維 鴻翊 迎輝 曜越 閎康 西勝 研勤 元創精密 欣厚-KY 兆遠 雷笛克 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 世界 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 聰泰 德宏 合邦 萬旭 耕興 驊宏資 晉倫 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 迅得 神盾 精測 瑞耘 勁豐 九暘 安國 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 鑫龍騰 士開 昇益 力麒 三豐 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 六角 劍湖山 老爺知 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 智基 隆中 時報 大車隊 鼎創達 信紘科 明揚 青鋼 愛地雅 邦泰