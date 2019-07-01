新聞
0

◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧07月01日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     07/01     06/26  
00637L 元大滬深300正2       51355     37251    -14104  
00672L 元大S&P原油正2       19566      -319    -19885  
00633L 富邦上証正2           9880      8750     -1130  
1303   南亞                  8708      5890     -2818  
0056   元大高股息            7687      5226     -2461  
2891   中信金                6912      2128     -4784  
2408   南亞科                5689      2246     -3443  
2882   國泰金                4040     -1762     -5802  
00636  國泰中國A50           3889      1346     -2543  
0050   元大台灣50            3835      5090      1255  
2885   元大金                3540      2625      -915  
2881   富邦金                3426      1393     -2033  
2823   中壽                  3245       331     -2914  
006205 富邦上証              3072      1674     -1398  
00655L 國泰中國A50正2        2848      2962       114  
00739  元大MSCI A股          2574      1412     -1162  
2888   新光金                2104      1201      -903  
00639  富邦深100             2090      1520      -570  
2449   京元電子              1857      1670      -187  
2308   台達電                1599      1568       -31  
3037   欣興                  1572       603      -969  
00642U 元大S&P石油           1563       732      -831  
00631L 元大台灣50正2         1557       856      -701  
6278   台表科                1533       817      -716  
1301   台塑                  1378      1202      -176  
2367   燿華                  1340      1017      -323  
6213   聯茂                  1323       439      -884  
006206 元大上證50            1290       842      -448  
2317   鴻海                  1257       763      -494  
1216   統一                  1194        37     -1157  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     07/01     06/26  
00677U 富邦VIX             -91124    -48801     42323  
00632R 元大台灣50反1       -23993     -8125     15868  
1314   中石化              -11978      -630     11348  
00673R 元大S&P原油反1       -5859      -801      5058  
00634R 富邦上証反1          -5840     -1084      4756  
00708L 元大S&P黃金正2       -2860      -641      2219  
2330   台積電               -2651     -2635        16  
2886   兆豐金               -2261      -267      1994  
020000 富邦特選蘋果N        -2204      5629      7833  
00712  FH富時不動產         -2200      -471      1729  
1101   台泥                 -1970     -1787       183  
2303   聯電                 -1931        68      1999  
00717  富邦美國特別股       -1917      -642      1275  
00638R 元大滬深300反1       -1896      -628      1268  
2313   華通                 -1851       268      2119  
00664R 國泰臺灣加權反1      -1352      -583       769  
2515   中工                 -1032       -61       971  
00670L 富邦NASDAQ正2         -913      -911         2  
00669R 國泰美國道瓊反1       -761       655      1416  
00646  元大S&P500            -760      -104       656  
2027   大成鋼                -698      -133       565  
2439   美律                  -679      -391       288  
1218   泰山                  -633      -567        66  
1326   台化                  -595      -199       396  
00656R 國泰中國A50反1        -581      -232       349  
2455   全新                  -571       142       713  
00674R 元大S&P黃金反1        -559       -46       513  
00730  富邦臺灣優質高息      -548      -205       343  
1515   力山                  -469      -377        92  
3481   群創                  -454      -329       125
留言載入中...

相關新聞