◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧07月01日 交易日 ◆買超前30名 代碼 股票名稱 買超 07/01 06/26 00637L 元大滬深300正2 51355 37251 -14104 00672L 元大S&P原油正2 19566 -319 -19885 00633L 富邦上証正2 9880 8750 -1130 1303 南亞 8708 5890 -2818 0056 元大高股息 7687 5226 -2461 2891 中信金 6912 2128 -4784 2408 南亞科 5689 2246 -3443 2882 國泰金 4040 -1762 -5802 00636 國泰中國A50 3889 1346 -2543 0050 元大台灣50 3835 5090 1255 2885 元大金 3540 2625 -915 2881 富邦金 3426 1393 -2033 2823 中壽 3245 331 -2914 006205 富邦上証 3072 1674 -1398 00655L 國泰中國A50正2 2848 2962 114 00739 元大MSCI A股 2574 1412 -1162 2888 新光金 2104 1201 -903 00639 富邦深100 2090 1520 -570 2449 京元電子 1857 1670 -187 2308 台達電 1599 1568 -31 3037 欣興 1572 603 -969 00642U 元大S&P石油 1563 732 -831 00631L 元大台灣50正2 1557 856 -701 6278 台表科 1533 817 -716 1301 台塑 1378 1202 -176 2367 燿華 1340 1017 -323 6213 聯茂 1323 439 -884 006206 元大上證50 1290 842 -448 2317 鴻海 1257 763 -494 1216 統一 1194 37 -1157 ◆賣超前30名 代碼 股票名稱 賣超 07/01 06/26 00677U 富邦VIX -91124 -48801 42323 00632R 元大台灣50反1 -23993 -8125 15868 1314 中石化 -11978 -630 11348 00673R 元大S&P原油反1 -5859 -801 5058 00634R 富邦上証反1 -5840 -1084 4756 00708L 元大S&P黃金正2 -2860 -641 2219 2330 台積電 -2651 -2635 16 2886 兆豐金 -2261 -267 1994 020000 富邦特選蘋果N -2204 5629 7833 00712 FH富時不動產 -2200 -471 1729 1101 台泥 -1970 -1787 183 2303 聯電 -1931 68 1999 00717 富邦美國特別股 -1917 -642 1275 00638R 元大滬深300反1 -1896 -628 1268 2313 華通 -1851 268 2119 00664R 國泰臺灣加權反1 -1352 -583 769 2515 中工 -1032 -61 971 00670L 富邦NASDAQ正2 -913 -911 2 00669R 國泰美國道瓊反1 -761 655 1416 00646 元大S&P500 -760 -104 656 2027 大成鋼 -698 -133 565 2439 美律 -679 -391 288 1218 泰山 -633 -567 66 1326 台化 -595 -199 396 00656R 國泰中國A50反1 -581 -232 349 2455 全新 -571 142 713 00674R 元大S&P黃金反1 -559 -46 513 00730 富邦臺灣優質高息 -548 -205 343 1515 力山 -469 -377 92 3481 群創 -454 -329 125