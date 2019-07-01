【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

G20 峰會上，美方同意停止加徵 3250 億美元商品關稅，並開放美國企業出貨給華為，在貿易衝突緩解之下，今日開盤台股隨即強勢上攻，加上前波弱勢的華為概念股如：如穩懋、聯詠、台積電及大立光紛紛強勢上攻推動下，終場台股上漲 1.53%。

《國際金融市場焦點分析》

G20 峰會上，美國總統川普再度對中國展現友好態度，並表示，停止對中國 3250 億美元商品加徵關稅，並讓美國企業出貨給華為，帶動今日早盤離岸人民幣升破 6.85，顯示市場對於中國市場信心出現回籠，加上白酒類股、家電類股、京東方及海康威視強勢上攻，推動 A50 指數午盤上漲超過接近 3%，惟後市仍需留意美元指數反彈，是否導致 A50 指數出現回檔，建議追高宜小心謹慎。

《國際商品市場焦點分析》

上週五市場等待週末 G20 以及本週初 OPEC 會議結果，原油期貨價格在近尾盤遭遇賣壓摜殺，兩油收盤雙雙重挫超過 1%，週末普丁表示已經與沙國王儲薩勒曼達成共識，再延長目前的減產協議 6-9 個月，同時川習會後，川普宣布將暫停對剩餘中國輸美產品加徵關稅，美中雙方也將重啟貿易談判，另外川普也同意讓美企在不影響國家安全上對華為銷售設備，油價在週一隨股市跳空大漲。

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