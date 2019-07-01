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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月01日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        4077  
6462  神盾          1698  
5483  中美晶        1232  
3324  雙鴻          1146  
3105  穩懋           912  
5425  台半           642  
6245  立端           515  
8155  博智           331  
3152  璟德           303  
3081  聯亞           243  
8489  三貝德         205  
8924  大田           200  
5439  高技           200  
3527  聚積           180  
6147  頎邦           157  
3260  威剛           150  
5371  中光電         120  
6568  宏觀           110  
8383  千附           100  
6188  廣明           100  
3529  力旺           100  
8299  群聯            91  
5299  杰力            76  
3587  閎康            63  
2729  瓦城            51  
4163  鐿鈦            50  
5904  寶雅            41  
4736  泰博            36  
6679  鈺太            35  
5457  宣德            31  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6290  良維         -1171  
8436  大江         -1021  
6182  合晶          -847  
5347  世界          -588  
8069  元太          -448  
4953  緯軟          -414  
4107  邦特          -337  
6138  茂達          -284  
6238  勝麗          -266  
5274  信驊          -260  
6173  信昌電        -250  
6274  台燿          -237  
3293  鈊象          -205  
3290  東浦          -204  
1815  富喬          -200  
8358  金居          -150  
3227  原相          -110  
3303  岱稜           -95  
6643  M31            -83  
2732  六角           -70  
4506  崇友           -61  
6488  環球晶         -51  
6538  倉和           -40  
6561  是方           -36  
8109  博大           -25  
8349  恒耀           -20  
5306  桂盟           -20  
6121  新普           -17  
1795  美時           -14  
6146  耕興           -12
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