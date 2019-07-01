台北‧07月01日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 4077 6462 神盾 1698 5483 中美晶 1232 3324 雙鴻 1146 3105 穩懋 912 5425 台半 642 6245 立端 515 8155 博智 331 3152 璟德 303 3081 聯亞 243 8489 三貝德 205 8924 大田 200 5439 高技 200 3527 聚積 180 6147 頎邦 157 3260 威剛 150 5371 中光電 120 6568 宏觀 110 8383 千附 100 6188 廣明 100 3529 力旺 100 8299 群聯 91 5299 杰力 76 3587 閎康 63 2729 瓦城 51 4163 鐿鈦 50 5904 寶雅 41 4736 泰博 36 6679 鈺太 35 5457 宣德 31 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6290 良維 -1171 8436 大江 -1021 6182 合晶 -847 5347 世界 -588 8069 元太 -448 4953 緯軟 -414 4107 邦特 -337 6138 茂達 -284 6238 勝麗 -266 5274 信驊 -260 6173 信昌電 -250 6274 台燿 -237 3293 鈊象 -205 3290 東浦 -204 1815 富喬 -200 8358 金居 -150 3227 原相 -110 3303 岱稜 -95 6643 M31 -83 2732 六角 -70 4506 崇友 -61 6488 環球晶 -51 6538 倉和 -40 6561 是方 -36 8109 博大 -25 8349 恒耀 -20 5306 桂盟 -20 6121 新普 -17 1795 美時 -14 6146 耕興 -12
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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