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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
嘉裕              元大電子          錩泰              大統新創 天仁     FH滬深     
東華              元大台商50          喬山              本盟     興泰     元大台灣50正2   
大魯閣            富邦摩台          中釉              健和興   宏亞     富邦臺灣加權正2   
立益              富邦發達          國碩              旭隼     達新     安馳       
佳和              富邦金融          奇鋐              遠雄來   地球     康控-KY    
聯發              元大MSCI台灣          聯詠              統領     新紡     佳龍       
昶和              永豐臺灣加權          欣興              威宏-KY  佳和                
三洋紡            國泰日經225          正達              泰昇-KY  怡華                
本盟              元大歐洲50          晟鈦                       大統新創            
正道              元大日經225          泰碩                       大億                
瑞利              元大美債20反1          玉晶光                     亞崴                
正峰新            元大美元指數          晶彩科                     正峰新              
億泰              兆豐藍籌30反1          康控-KY                    程泰                
懷特              國泰標普低波高息          立積                       氣立                
士紙              富邦歐洲          傳奇                       榮星                
燁興              FH彭博高收益債          互億                       國化                
千興              FH彭博新興債          聯茂                       台硝                
威致              元大台灣高息低波          矽力-KY                    元禎                
華豐              群益道瓊美國地產          易華電                     永記                
首利              FH富時高息低波          南電                       日勝化              
麗正              國泰RMB短期報酬          冠德                       展宇                
東訊              富邦臺灣中小          杜康-DR                    德淵                
錸德              國泰新興市場          陽光能源-DR                   華廣                
倫飛              新光內需收益          佳龍                       三福化              
虹光              FH美國金融股                                     中釉                
威盛              元大US高息特別股                                     高興昌              
浩鑫              新光中國政金綠債                                     新鋼                
國碩              新光投等債15+                                     東明-KY             
銘旺科            新光ICE美國權值                                     六暉-KY             
統懋              台塑                                         申豐                
翔耀              南亞                                         隴華                
太空梭            三芳                                         翔耀                
兆勁              宏洲                                         太空梭              
麗臺              嘉裕                                         吉祥全              
吉祥全            東華                                         卓越                
憶聲              大魯閣                                       奇鋐                
科風              立益                                         遠見                
力特              佳和                                         立萬利              
喬鼎              年興                                         聯德                
正達              聯發                                         泰碩                
晟鈦              昶和                                         玉晶光              
聯德              三洋紡                                       晶彩科              
同泰              本盟                                         力銘                
新世紀            東元                                         世芯-KY             
誠研              正道                                         圓展                
誠創              瑞利                                         新至陞              
嘉威              大億                                         穎漢                
聯合再生          樂士                                         立積                
力銘              和大                                         迎廣                
亞太電            正峰新                                       詮欣                
達能              中砂                                         悅城                
太極              倉佑                                         易華電              
誠美材            瑞智                                         無敵                
慧友              永新-KY                                      華友聯              
悠克              億泰                                         裕豐                
友勁              東聯                                         愛山林              
百一              興農                                         皇昌                
捷泰              中華化                                       建新國際            
天瀚              懷特                                         遠雄來              
迅杰              士紙                                         夏都                
華上              燁興                                         欣欣                
光麗-KY           千興                                         統領                
元晶              威致                                         客思達-KY            
華冠              允強                                         阿瘦                
裕豐              華豐                                         神州-DR             
寶徠              首利                                         同方友友-DR            
皇昌              伸興                                         晨訊科-DR            
陽明              麗正                                         一零四              
六福              台達電                                       欣天然              
康師傅-DR          楠梓電                                       新海                
聖馬丁-DR          東訊                                         欣高                
神州-DR           錸德                                         川飛                
耀傑-DR           宏碁                                         jpp-KY              
同方友友-DR          藍天                                         台數科              
晨訊科-DR          倫飛                                         南六                
友佳-DR           虹光                                         鋼聯                
陽光能源-DR          威盛                                         必應                
精熙-DR           友通                                         科定                
中福              浩鑫                                         三能-KY             
雷虎              國碩                                         福貞-KY             
中視              南亞科                                       基勝-KY             
秋雨              建準                                         波力-KY             
新利虹            銘旺科                                       東哥遊艇            
國光生            統懋                                         泰昇-KY             
                  偉詮電                                       政伸                
                  翔耀                                         吉源-KY             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  創見                                                             
                  凌群                                                             
                  奇力新                                                           
                  麗臺                                                             
                  強茂                                                             
                  吉祥全                                                           
                  揚博                                                             
                  華固                                                             
                  神基                                                             
                  晶豪科                                                           
                  華立                                                             
                  嘉晶                                                             
                  亞光                                                             
                  鴻名                                                             
                  憶聲                                                             
                  全台                                                             
                  遠見                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  勝德                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  泰碩                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  晶相光                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  谷崧                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  銘鈺                                                             
                  事欣科                                                           
                  太極                                                             
                  凌通                                                             
                  誠美材                                                           
                  立積                                                             
                  榮科                                                             
                  中磊                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  聚鼎                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  全國電                                                           
                  華上                                                             
                  悅城                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  研揚                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國建                                                             
                  冠德                                                             
                  基泰                                                             
                  皇昌                                                             
                  根基                                                             
                  潤弘                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  美食-KY                                                          
                  雲品                                                             
                  華票                                                             
                  台產                                                             
                  新產                                                             
                  富邦金                                                           
                  開發金                                                           
                  元大金                                                           
                  潤泰全                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  大豐電                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  欣高                                                             
                  宏全                                                             
                  潤泰新                                                           
                  勤益控                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  全宇生技-KY                                                         
                  科定                                                             
                  日友                                                             
                  潤泰材                                                           
                  波力-KY
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