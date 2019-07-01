[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 嘉裕 元大電子 錩泰 大統新創 天仁 FH滬深 東華 元大台商50 喬山 本盟 興泰 元大台灣50正2 大魯閣 富邦摩台 中釉 健和興 宏亞 富邦臺灣加權正2 立益 富邦發達 國碩 旭隼 達新 安馳 佳和 富邦金融 奇鋐 遠雄來 地球 康控-KY 聯發 元大MSCI台灣 聯詠 統領 新紡 佳龍 昶和 永豐臺灣加權 欣興 威宏-KY 佳和 三洋紡 國泰日經225 正達 泰昇-KY 怡華 本盟 元大歐洲50 晟鈦 大統新創 正道 元大日經225 泰碩 大億 瑞利 元大美債20反1 玉晶光 亞崴 正峰新 元大美元指數 晶彩科 正峰新 億泰 兆豐藍籌30反1 康控-KY 程泰 懷特 國泰標普低波高息 立積 氣立 士紙 富邦歐洲 傳奇 榮星 燁興 FH彭博高收益債 互億 國化 千興 FH彭博新興債 聯茂 台硝 威致 元大台灣高息低波 矽力-KY 元禎 華豐 群益道瓊美國地產 易華電 永記 首利 FH富時高息低波 南電 日勝化 麗正 國泰RMB短期報酬 冠德 展宇 東訊 富邦臺灣中小 杜康-DR 德淵 錸德 國泰新興市場 陽光能源-DR 華廣 倫飛 新光內需收益 佳龍 三福化 虹光 FH美國金融股 中釉 威盛 元大US高息特別股 高興昌 浩鑫 新光中國政金綠債 新鋼 國碩 新光投等債15+ 東明-KY 銘旺科 新光ICE美國權值 六暉-KY 統懋 台塑 申豐 翔耀 南亞 隴華 太空梭 三芳 翔耀 兆勁 宏洲 太空梭 麗臺 嘉裕 吉祥全 吉祥全 東華 卓越 憶聲 大魯閣 奇鋐 科風 立益 遠見 力特 佳和 立萬利 喬鼎 年興 聯德 正達 聯發 泰碩 晟鈦 昶和 玉晶光 聯德 三洋紡 晶彩科 同泰 本盟 力銘 新世紀 東元 世芯-KY 誠研 正道 圓展 誠創 瑞利 新至陞 嘉威 大億 穎漢 聯合再生 樂士 立積 力銘 和大 迎廣 亞太電 正峰新 詮欣 達能 中砂 悅城 太極 倉佑 易華電 誠美材 瑞智 無敵 慧友 永新-KY 華友聯 悠克 億泰 裕豐 友勁 東聯 愛山林 百一 興農 皇昌 捷泰 中華化 建新國際 天瀚 懷特 遠雄來 迅杰 士紙 夏都 華上 燁興 欣欣 光麗-KY 千興 統領 元晶 威致 客思達-KY 華冠 允強 阿瘦 裕豐 華豐 神州-DR 寶徠 首利 同方友友-DR 皇昌 伸興 晨訊科-DR 陽明 麗正 一零四 六福 台達電 欣天然 康師傅-DR 楠梓電 新海 聖馬丁-DR 東訊 欣高 神州-DR 錸德 川飛 耀傑-DR 宏碁 jpp-KY 同方友友-DR 藍天 台數科 晨訊科-DR 倫飛 南六 友佳-DR 虹光 鋼聯 陽光能源-DR 威盛 必應 精熙-DR 友通 科定 中福 浩鑫 三能-KY 雷虎 國碩 福貞-KY 中視 南亞科 基勝-KY 秋雨 建準 波力-KY 新利虹 銘旺科 東哥遊艇 國光生 統懋 泰昇-KY 偉詮電 政伸 翔耀 吉源-KY 太空梭 兆勁 創見 凌群 奇力新 麗臺 強茂 吉祥全 揚博 華固 神基 晶豪科 華立 嘉晶 亞光 鴻名 憶聲 全台 遠見 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 勝德 聯德 同泰 泰碩 新世紀 誠研 晶相光 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 谷崧 亞太電 達能 銘鈺 事欣科 太極 凌通 誠美材 立積 榮科 中磊 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 聚鼎 天瀚 迅杰 全國電 華上 悅城 光麗-KY 元晶 研揚 華冠 裕豐 寶徠 國建 冠德 基泰 皇昌 根基 潤弘 陽明 六福 美食-KY 雲品 華票 台產 新產 富邦金 開發金 元大金 潤泰全 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 大豐電 雷虎 中視 秋雨 欣高 宏全 潤泰新 勤益控 新利虹 國光生 全宇生技-KY 科定 日友 潤泰材 波力-KY