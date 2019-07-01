[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 勝昱 韋僑 進階 應華 天良 寬魚國際 元大美債1-3 新零售 謚源 強生 南璋 元大中國債3-5 雙鴻 東林 寶島科 勝昱 群益15年IG科技債 碩禾 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益10年IG金融債 天剛 友銓 世坤 飛寶企業 國泰投資級公司債 建榮 達威 冠好 精確 國泰5Y+新興債 金利 三圓 萬國通 宏易 國泰1-5Y高收債 達威 雙喜 新昕纖 唐鋒 富邦全球投等債 凱鈺 力泰 聚紡 聯光通 富邦全球高收債 廣明 理銘 世德 通訊-KY 國泰中國政金債5+ 松崗 亞都 精確 榮群 富邦中政債0-1 易通展 東凌-KY 彬台 天宇 富邦A級公司債 沛波 綠河-KY 至興 新零售 FH中國政策債 雙喜 欣泰 萬在 恩得利 凱基中國債3-10 志嘉 健椿 李洲 凱基新興債10+ 燦星旅 百德 凱柏實業 凱基科技債10+ 六角 科際精密 元炬 群益AAA-AA公司債 大綜 唐鋒 及成 群益15年IG公用債 華義 大恭 和進 群益15年EM主權債 愛地雅 永純 耀勝 FH能源債 富宇 倚強 FH製藥債 天宇 錦明 FH新興企業債 唐榮 鑫創 國泰A級公司債 強新 廣寰科 群益25年美債 松和 點晶 FH20年美債 富強 斐成 FH中國信用債 力新 泰谷 中信高評級公司債 凌網 典範 中信優先金融債 恩得利 益通 凱基AAA至A公司債 川寶 振維 凱基金融債20+ 李洲 鴻翊 凱基美債25+ 港建 迎輝 國泰A級金融債 及成 研勤 國泰A級科技債 倚強 欣厚-KY 國泰A級公用債 至寶電 兆遠 富邦中國投等債 原相 太欣 富邦金融投等債 宇環 系統電 元大10年IG銀行債 廣寰科 天剛 元大10年IG電能債 杭特 世紀 FH公司債A3 雙鴻 華容 FH次順位IG金融債 幸康 建榮 FH美元信用債1-5Y 泰谷 立衛 群益A級公司債 類比科 天揚 群益AAA-A醫療債 利機 鈺創 中信美國公債20年 森寶 佳總 中信中國債7-10 先益 合正 中信中國美元IG債 泓格 金利 B新光美債1-3 博磊 寶聯通 B新光美債20+ 富晶通 凱鈺 第一金美債20+ 盈正 德宏 第一金金融債 10+ 新鉅科 合邦 第一金科技債 10+ 晟楠 萬旭 永豐10年A公司債 艾恩特 久正 永豐15年金融債 精聯 上揚 永豐7-10年中國債 德微 全譜 凱基醫療保健債 元創精密 易通展 凱基IG精選15+ 數字 茂迪 凱基AAA-AA公司債 世紀 安鈦克 台新美元銀行債 友銓 元隆 合世 立衛 沛亨 易威 凱鈺 九暘 進階 三聯 凱碩 大學光 合邦 全達 太醫 亞元 奧斯特 天良 訊達 保銳 達爾膚 撼訊 越峰 南璋 順發 商丞 勝昱 亞通 英格爾 萬國通 全譜 士開 飛寶企業 元隆 昇益 力肯 廣錠 志嘉 精確 神盾 富裔 高鋒 長科 燦星旅 宏易 光菱 富驛-KY 富強鑫 星雲 劍湖山 瑞穎 大世科 德記 朋程 森田 泰偉 唐鋒 三圓 華義 福盈科 力泰 昇華 聯光通 理銘 得利影 通訊-KY 富裔 鼎創達 榮群 陸海 愛地雅 天宇 安心 邦泰 新零售 富驛-KY 恩得利 易飛網 李洲 亞都 協禧 老爺知 凱柏實業 東凌-KY 元炬 德記 港建 弘帆 及成 關中 亞信 大展證 和進 誠品生活 耀勝 隆中 順達 時報 茂訊 旭然 倚強 鼎創達 錦明 捷必勝-KY 鑫創 紅木-KY 廣寰科 綠河-KY 點晶 霹靂 斐成 欣雄 雙鴻 欣泰 泰谷 富堡 上詮 典範 益通 安勤 振維 鴻翊 迎輝 力旺 曜越 閎康 西勝 研勤 欣厚-KY 兆遠 雷笛克 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 世界 鈺創 台林 佳總 合正 金利 東友 寶聯通 凱鈺 聰泰 德宏 合邦 萬旭 耕興 驊宏資 晉倫 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 迅得 神盾 精測 瑞耘 勁豐 九暘 安國 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 鑫龍騰 士開 昇益 力麒 三豐 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 六角 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 智基 隆中 時報 大車隊 鼎創達 信紘科 明揚 青鋼 愛地雅 邦泰 明安